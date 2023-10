Israel-Palestine escalation live: Al Qassam Brigades launch ‚Operation Tuphon Al Aqsa‘ Netanyahu: We are in a middle of war… We will win it Netanyahu:

Israelisch-palästinensische Eskalation live: Al-Qassam-Brigaden starten ‚Operation Tuphon Al Aqsa‘

7. Oktober 2023

Ein Blick auf Raketen, die von Palästinensern als Reaktion auf israelische Luftangriffe während einer Operation in Gaza abgefeuert wurden, Gaza-Stadt am 07. Oktober 2023. (Abed Rahim Khatib – Anadolu Agency)

Ein Blick auf Raketen, die von Palästinensern als Reaktion auf israelische Luftangriffe während einer Operation in Gaza abgefeuert wurden, Gaza-Stadt am 07. Oktober 2023. [Abed Rahim Khatib – Anadolu Agency]

Netanjahu: Wir befinden uns mitten im Krieg… Wir werden ihn gewinnen

Netanjahu: „Bürger Israels, wir befinden uns im Krieg, und wir werden gewinnen.

Der Feind wird einen Preis zahlen, wie er ihn noch nie zuvor erlebt hat!“

Der Journalist Mohammad al Salhi wurde von der israelischen Besatzung getötet, als er über die Widerstandsoperation im Gazastreifen berichtete

Journalist Mohammad al Salhi

Israelischer Rundfunk: Palästinenser haben bisher 35 Israelis verhaftet

Yedioth Ahronoth: Palästinensischer Widerstand durchdrang Verteidigungslinie der israelischen Armee

Quellen in Gaza: Widerstandskämpfer haben mehrere Israelis entführt

Der Leiter des Regionalrats von Sha’ar Hanegev wurde getötet

Der Vorsitzende des Regionalrats von Sha’ar Hanegev, Ofir Liebstein, wurde heute Morgen bei einem Gefecht mit Hamas-Terroristen getötet, wie die örtlichen Behörden mitteilten.

„Ofir wurde getötet, als er während des terroristischen Angriffs eine Stadt verteidigen wollte“, so der Rat.

Der stellvertretende Leiter des Rates, Yossi Keren, vertritt ihn derzeit.

Palästinensischer Widerstand meldet vollständige Kontrolle über den Handelsübergang Karm abu Salem südlich des Gazastreifens

Mehrere Explosionen im Gazastreifen zu hören

Israel leitet die Operation „Eisernes Schwert“ gegen Gaza ein

Israelische Quellen: 5 Tote, darunter der Leiter der Siedlung Sha’ar Hanegev und mehr als 100 Verletzte

Die israelische Armee erklärt den „Zustand der Bereitschaft“.

Die israelische Armee hat den „Zustand der Bereitschaft“ für einen Nachkrieg erklärt. Palästinensische Gruppen im Gazastreifen haben am frühen Samstag ein heftiges Raketenfeuer auf Israel abgefeuert, berichtet die Israelische Rundfunkbehörde.

Die Raketensalven wurden von verschiedenen Orten in der Enklave abgefeuert, aber das israelische Verteidigungssystem Iron Dome fing viele davon ab, wie ein Korrespondent von Anadolu berichtet.

Israels Verteidigungschef: Hamas hat einen „schweren Fehler“ gemacht

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant hat die Entscheidung der Hamas, einen Krieg gegen Israel zu beginnen, als einen „schweren Fehler“ bezeichnet.

Bild: Widerstandskämpfer stürmen die Siedlungen der Besatzer und kontrollieren die Straßen im östlichen Gazastreifen

Quelle: Samanews.ps

Update: Die Zahl der israelischen Todesopfer ist hoch und kann nicht gezählt werden

Nazareth (Palästina) – Quds Press

Wie Quds Press berichtet, wurden heute mehrere israelische Besatzungssoldaten und Siedler bei den Zusammenstößen getötet, die nach dem Sturm des Widerstands auf die israelischen Siedlungen im östlichen Gazastreifen ausgebrochen waren.

Update: Sirenen ertönen in Jerusalem nach Raketenbeschuss aus Gaza

Update: Hamas-Kämpfer innerhalb Israels

Update: Verletzte unter Siedlern und Soldaten in israelischen Siedlungen gemeldet

Der israelische Journalist Emanuel Fabian hat über Opfer unter Siedlern und Truppen in israelischen Siedlungen berichtet; die israelischen Megan-David-Sanitäter sagten, es gebe viele Tote.

Die Times of Israel berichtet von Quellen, die das Eindringen palästinensischer Kämpfer in mindestens eine israelische Siedlung bestätigen.

Die Quellen berichteten der israelischen Tageszeitung, dass die Zusammenstöße zwischen den palästinensischen Kämpfern und den israelischen Sicherheitskräften innerhalb der Siedlungen andauern.

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant genehmigte eine umfassende Einberufung von Reservisten, berichtete die israelische Zeitung.

Wie viele Reservisten einberufen werden, hänge vom Bedarf des Militärs ab, teilte das Büro von Gallant mit.

Derzeit bewerten der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und Militärs die Lage, und es wird erwartet, dass bald Entscheidungen getroffen werden.

Update: 5.000 Raketen und Granaten aus dem Gazastreifen auf Israel in den ersten 20 Minuten der Operation abgefeuert: Al-Qassam-Brigaden

Palästinensische Gruppierungen im Gazastreifen haben am frühen Samstag ein heftiges Raketenfeuer auf Israel abgefeuert. Die Raketensalven wurden von verschiedenen Orten in der Enklave abgefeuert, doch das israelische Abwehrsystem „Iron Dome“ fing viele davon ab, wie ein Korrespondent von Anadolu berichtete.

In Zentralisrael und Tel Aviv ertönten Sirenen, teilte die israelische Armee in einer Erklärung mit. Auch in Tel Aviv, Rehovot, Rishon Lezion und auf dem Luftwaffenstützpunkt Palmachim ertönten Sirenen, wie Medien, darunter die Nachrichten-Website Walla, berichteten. Nach Angaben des palästinensischen Bildungsministeriums in Gaza wurden die Schulen im Gazastreifen bis auf weiteres ausgesetzt.

Update: Militante Hamas-Kämpfer übernehmen die Kontrolle über die Polizeistation in Sderot (Israel)

Um 6:15 Uhr hat der palästinensische Widerstand das größte Raketenfeuer auf israelische Siedlungen in der Nähe des Gazastreifens abgefeuert, was ihm den Codenamen „Operation Tuphon Al Aqsa“ einbrachte.

Mohammad Deif, Chef des militärischen Flügels der Al-Qassam-Brigaden der Hamas, gab bekannt, dass 5.000 Raketen und Flugkörper auf die Siedlungen der israelischen Besatzung abgefeuert wurden.

Deif sagte, die Operation sei gestartet worden, um „die israelischen Verstöße gegen die Al-Aqsa-Moschee abzuschrecken und Israel zur Einhaltung des Völkerrechts zu zwingen“.

Der palästinensische Widerstand führte auch Angriffe aus der Luft, zu Wasser und am Boden durch, als Dutzende von Kämpfern mehrere Siedlungen erreichten – israelische Quellen bestätigten, dass sie in die Siedlung Sderot eingedrungen waren.

Siedler posteten in ihren sozialen Medien, dass palästinensische Kämpfer durch die Straßen der israelischen Siedlungen zogen und das Feuer auf bestimmte Ziele eröffneten.

Auf der Website der Al-Qassam-Brigaden wurde ein Bild von einem Dutzend festgenommener israelischer Besatzungssoldaten veröffentlicht, denen die Hände auf dem Rücken gefesselt waren.

Israelische Medien berichteten, dass Hamas-Kämpfer, die sie mit dem Angriff überraschten, ohne Widerstand der israelischen Armee in die Siedlung Sderot eindringen konnten.

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant hat nach Angaben seines Büros in einem Umkreis von 80 Kilometern um den Gazastreifen den Ausnahmezustand ausgerufen.

Die „besondere Situation“ erlaube es dem Heimatfrontkommando des Militärs, Versammlungen einzuschränken und Gebiete abzusperren, darunter die Großstädte Tel Aviv und Beerscheba, so sein Büro. Übersetzt mit Deepl.com

