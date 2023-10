Israel under attack: Terrorists infiltrate from Gaza amid massive rocket barrages Woman Killed in Rocket Attack, Israeli Army Reports Terrorist Infiltration From Gaza, Strike on Tel Aviv and Jerusalem

Gaza erklärt den Krieg | Überraschende Infiltration, massiver Beschuss schockiert Israel; mehrere Tote, hunderte Verletzte, unbekannte Anzahl von Geiseln

Schrapnell einer aus dem Gazastreifen abgefeuerten Rakete in einer Straße in Ashkelon, Israel, am Samstag.Credit: Ohad Zwigenberg /AP

Israelische Streitkräfte in Aschkelon inmitten einer Welle von Angriffen aus dem Gazastreifen am Samstag.Credit: Ilan Assayag

Raketen werden am Samstag aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert.Credit: Fatima Shbair /AP

7. Oktober 2023

Premierminister Netanjahu: „Wir sind im Krieg, wir werden gewinnen

Mindestens 20 Israelis getötet, Rettungsdienste berichten

ZUSAMMENFASSUNG: Rund 2.500 Raketen schlagen auf Israel ein, Terroristen dringen aus dem Gazastreifen ein, israelische Zivilisten werden getötet

Wir werden abgeschlachtet. Es gibt keine Armee“: Israelische Einwohner flehen um Rettung

Bewohner von Tel Aviv: „Meine Schwester sagte, dass Militante in ihr Haus eingedrungen sind, ich kann sie nicht erreichen“.

Etwa 2.200 Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert; nach Angaben der israelischen Armee sind die Terroristen auf dem Land-, See- und Luftweg nach Israel eingedrungen

Chaos und Verwirrung in Rahat: weniger als zehn Notunterkünfte für 75.000 Einwohner

Terroristisches Eindringen in israelische Polizeistation gemeldet, Schießerei im Gange

US-Beamter in Jerusalem verurteilt Raketenangriffe aus Gaza auf Israel

Dutzende von Hamas-Kämpfern sind aus dem Gaza-Streifen eingedrungen; israelischer Geheimdienst wurde überrascht

Der israelische Verteidigungsminister genehmigt die Mobilisierung der IDF-Reservekräfte

Hamas-Offizieller spricht als Reaktion auf die „Aggression gegen die Al-Aqsa-Moschee“, während Raketen auf Israel einschlagen

Israelische Armee schlägt Hamas-Ziele im Gaza-Streifen an

Frau getötet, terroristische Infiltration aus Gaza, Angriff auf Tel Aviv

Israelische Armee sagt, Dutzende militanter Palästinenser infiltrieren Israel aus dem Gazastreifen auf dem Land-, See- und Luftweg ■ Rund 2.500 Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert ■ Mehr als 200 Israelis angeblich verletzt ■ Armee schlägt Hamas-Ziele im Gazastreifen an ■ Terroristen nehmen israelische Zivilisten in ihren Häusern als Geiseln

12:55 UHR

Raketenalarm in der südlichen Stadt Be’er Sheva

Nir Hasson

12:53 UHR

Zusammenstöße zwischen Palästinensern und IDF-Truppen im Ostjerusalemer Stadtteil Silwan

Hagar Shezaf

12:43 UHR

Palästinensischer Angreifer versucht, Wachmann in Siedlung zu erstechen, erschossen

Ein Palästinenser hat versucht, einen Wachmann in der Siedlung Beit Aryeh zu erstechen, der den Angreifer daraufhin erschoss. Der Wachmann blieb unverletzt, während der Zustand des Angreifers nicht sofort klar war.

Josh Breiner

12:36 UHR

Israels Polizeichef: Wir bewegen uns von einem Kriegsgebiet zum nächsten

Polizeipräsident Kobi Shabtai sagte, dass die Polizei „eine Reihe von Kriegsgebieten zusammen mit den IDF und mit Spezialeinheiten und all den zusätzlichen Kräften, die in den Gazastreifen geschickt wurden, verwaltet“.

Er fügte hinzu: „Wir wissen von Zivilisten, die an allen möglichen Orten verbarrikadiert sind. Wir rufen alle auf, hinter verschlossenen Türen zu bleiben, wir werden am Ende alle erreichen. Wir bewegen uns von einer Szene zur nächsten. Es gibt eine ganze Reihe von Terroristen, die an den verschiedenen Schauplätzen getötet wurden. Leider gibt es auch Opfer unter unseren Streitkräften und Zivilisten, die sich in der Nähe aufhielten. Ich rufe die Öffentlichkeit auf, Zurückhaltung und Geduld zu üben und sich in ihren Häusern einzuschließen.“

Jack Khoury

12:32 PM

Hisbollah erklärt, die Angriffe auf Gaza seien eine „entschlossene Antwort“ auf die israelische „Aggression gegen heilige Stätten

Die Hisbollah verkündete am Samstag, dass „die Militäraktion, die heute Morgen im Namen der Fraktionen im Gazastreifen begonnen hat, eine entscheidende Antwort auf die Verbrechen der [israelischen] Besatzung und die Aggression gegen heilige Stätten ist“.

Laut der Erklärung der militanten Gruppe sind diese Angriffe „eine klare Botschaft an die arabische und islamische Welt und insbesondere an diejenigen, die ein Normalisierungsabkommen anstreben“. In der Erklärung heißt es weiter, dass „die Führung der Organisation in ständigem Kontakt mit der Führung der palästinensischen Widerstandskräfte innerhalb und außerhalb der palästinensischen Gebiete steht“ und dass „die Parteien die Situation ständig bewerten“.

Jonathan Lis

12:24 PM

PM Netanjahu: „Wir sind im Krieg; wir werden gewinnen

Premierminister Benjamin Netnayhua sagte am Samstagmorgen, dass „Israel sich im Krieg befindet. Es handelt sich nicht um eine sogenannte Militäroperation, nicht um eine weitere Runde von Kämpfen, sondern um Krieg.“

„Ich habe mit den Leitern des israelischen Sicherheitsapparats gesprochen und angeordnet, zunächst einmal alle Gemeinden [an der Grenze zum Gazastreifen] vor der Anwesenheit von Hams-Terroristen zu schützen“, fügte Netanjahu hinzu. „Ich habe auch eine umfangreiche Rekrutierung von Reservisten und die Mobilisierung von Kräften angeordnet, um mit einer Kraft zurückzuschlagen, wie sie der Feind noch nie erlebt hat… Wir sind im Krieg. Wir werden siegen.“

Am Samstagmorgen wurden rund 2.500 Raketen aus dem Gazastreifen auf Städte in Zentral- und Südisrael abgefeuert, die bis nach Jerusalem reichten, während palästinensische Terroristen auf dem Land-, See- und Luftweg in Gemeinden im Süden des Landes eindrangen. Berichten zufolge wurden im Laufe des Tages über 200 Israelis verwundet und mehrere getötet. Die israelische Polizei schätzt, dass sich derzeit 60 Terroristen an 14 Orten im ganzen Land aufhalten.

Ido Efrati

12:23 UHR

Mindestens 20 Israelis getötet, Bericht der Rettungsdienste

Yaniv Kubovich

12:20 PM

Israelische Verteidigungskräfte kündigen inmitten einer Welle palästinensischer Angriffe die Operation „Schwerter aus Eisen“ an

Nir Hasson

12:18 PM

Zusammenstoß zwischen israelischer Polizei und Palästinensern in Ostjerusalem, Schabbatgebete werden abgesagt

Palästinenser blockieren Straßen und werfen Steine im Ostjerusalemer Stadtteil Silwan, während die Polizei Tränengas auf sie abfeuert.

Die Schabbatgebete in Jerusalem wurden abgesagt, und die Bewohner wurden aufgefordert, in ihre Häuser zurückzukehren, während die Stadt alle öffentlichen Schutzräume öffnet.

Noa Shpigel

12:14 UHR

Wir werden abgeschlachtet. Es gibt keine Armee“: Israelische Bewohner im Süden des Landes flehen um die Entsendung von Sicherheitskräften

Israelis, die im Süden des Landes leben, fordern die Armee auf, Sicherheitskräfte zu schicken. Sie berichten, dass sie seit Stunden keine Nachricht von einer Rettung erhalten haben, während palästinensische Terroristen massenhaft aus dem Gazastreifen eindringen.

„Wir werden abgeschlachtet. Es gibt keine Armee. Es sind bereits 6 Stunden vergangen. Die Menschen betteln um ihr Leben“, sagte ein Israeli in einem südlichen Kibbuz. Übersetzt mit Deepl.com

