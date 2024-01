Hamas leader Saleh Aruri assassinated in Beirut Hamas deputy head Saleh al-Aruri and leaders in the Qassam Brigades have been assassinated in Beirut’s southern Dahiya neighborhood. Hamas says the „cowardly assassination“ will not undermine the continuation of the Palestinian resistance.

Hamas-Führer Saleh Aruri während einer Pressekonferenz in Damaskus, 21. Dezember 2010. (Foto: APA Images)

Der stellvertretende Hamas-Chef Saleh al-Aruri und führende Mitglieder der Qassam-Brigaden sind im südlichen Beiruter Stadtteil Dahiya ermordet worden. Die Hamas erklärt, dass die „feige Ermordung“ die Fortsetzung des palästinensischen Widerstands nicht beeinträchtigen wird.



Hamas-Führer Saleh Aruri in Beirut ermordet

Von Yumna Patel und Amena al-Ashkar

2. Januar 2024

Bei einem mutmaßlichen israelischen Drohnenangriff in der libanesischen Hauptstadt Beirut sind am Dienstagabend mindestens sechs Menschen getötet worden, darunter der ranghohe Hamas-Führer Saleh al-Aruri.

Ersten Berichten libanesischer Staatsmedien zufolge wurden „vier Menschen getötet und eine Reihe weiterer verletzt, als das Hamas-Büro im Mashrafiyah-Viertel des südlichen Beiruter Vororts al-Dahiya angegriffen wurde, einem Gebiet, in dem sowohl die Hisbollah als auch palästinensische Gruppen operieren. Der libanesische Nachrichtensender Al-Mayadeen berichtete später, dass die Zahl der Todesopfer auf sechs gestiegen sei, während Quellen gegenüber Mondoweiss von sieben Toten sprachen.

Reuters und libanesische Medien berichteten, der Angriff sei von Israel ausgeführt worden. Die israelische Regierung und das israelische Militär haben eine Beteiligung an dem Attentat noch nicht offiziell bestätigt.

Berichten zufolge war das Hauptziel des Anschlags der 57-jährige Saleh al-Aruri, der stellvertretende Vorsitzende des Politbüros der Hamas und einer der Gründungskommandeure des militärischen Flügels der Bewegung, der Izz al-Din al-Qassam-Brigaden. Obwohl die Hamas die Identität der anderen sechs Getöteten noch nicht bestätigt hat, sagten Quellen gegenüber Mondoweiss, dass sich unter ihnen Samir Abu Amer, ein führender Hamas-Militärführer im Libanon, und Abu Ahmad al-Aqraa, ein hochrangiger Hamas-Militärführer, der für Operationen im Westjordanland zuständig ist, befinden.

Der Angriff erfolgte gegen 17:30 Uhr Ortszeit. Wie Mondoweiss erfuhr, deuteten erste Hinweise darauf hin, dass zwei hochpräzise Raketen auf ein Gebäude in der Nachbarschaft abgefeuert wurden, bei dem es sich angeblich um das Hamas-Büro handelt. Eine wurde auf eine Wohnung abgefeuert, die zweite auf ein Fahrzeug auf der Straße, das Aruri gehört haben soll. Nach Angaben von Al Jazeera bekämpften libanesische Zivilschutzkräfte mehr als eine Stunde später immer noch die durch den Angriff verursachten Flammen.

Die Hamas bestätigte die Tötung von Aruri und bezeichnete sie als „feiges Attentat“, das „einmal mehr das klägliche Versagen des Feindes beweist, seine aggressiven Ziele im Gazastreifen zu erreichen“.

„Die feigen Attentate, die von der zionistischen Besatzung gegen die Führer und Symbole unseres palästinensischen Volkes innerhalb und außerhalb Palästinas verübt werden, werden nicht in der Lage sein, den Willen und die Standhaftigkeit unseres Volkes zu brechen oder die Fortsetzung seines tapferen Widerstandes zu untergraben“, sagte der hochrangige Hamas-Funktionär Izzat al-Rishq in einer Erklärung.

Wer ist Saleh al-Aruri?

Saleh Aruri verbrachte bis 2010 15 Jahre in israelischer Haft und wurde nach seiner Freilassung von den israelischen Behörden aus Palästina verbannt. Während dieser Jahre operierte er von verschiedenen Hauptstädten aus, darunter Istanbul, Damaskus und zuletzt Beirut. Er gilt als Hauptverantwortlicher für die Finanzierung und Organisation von Militärzellen im Westjordanland von außerhalb Palästinas während seiner Zeit im Exil und für die Festigung der militärischen und finanziellen Beziehungen zu verschiedenen regionalen Akteuren.

In den Jahren nach 2014 fungierte Aruri als Vermittler zwischen Hamas-Aktivisten vor Ort in Palästina und internationalen Finanzierungsquellen der Hamas. Dazu gehörte auch das Schüren bewaffneter Zellen und die Planung verschiedener Entführungsoperationen, darunter die Entführung von drei israelischen Siedlern in Hebron 2014. In den vergangenen zwei Jahren erlebte der bewaffnete Widerstand im Westjordanland ein Wiederaufleben, und während der Palästinensische Islamische Dschihad (PIJ) für die Finanzierung vieler der in Nablus und Dschenin entstandenen bewaffneten Gruppen verantwortlich gemacht wird, wird auch Aruri eine wichtige Rolle bei der Mobilisierung von Unterstützung für den bewaffneten Widerstand im Westjordanland in diesem Zeitraum zugeschrieben.

Mit der Beendigung des syrischen Bürgerkriegs und der Annäherung zwischen der Hamas und dem Bündnis der „Widerstandsachse“ aus Iran, Hisbollah und Syrien im Jahr 2018 spielte Saleh al-Aruri eine wichtige Rolle bei der Stärkung der Beziehungen zur Hisbollah. Der Aufbau der militärischen Fähigkeiten der Hamas im Gazastreifen ist zum Teil auf die Unterstützung der Hisbollah für die Bewegung in den letzten Jahren zurückzuführen, wobei Aruri in dieser Hinsicht eine entscheidende Vermittlerrolle spielte.

Ende Oktober letzten Jahres besetzten israelische Streitkräfte das Haus von Aruris Familie in seinem Heimatort Arura in der Nähe von Ramallah im besetzten Westjordanland und nutzten es als „Geheimdienstbasis“, bevor sie es zerstörten. Einwohner des Dorfes erklärten damals, das Haus sei unbewohnt und die Übernahme und Zerstörung des Hauses durch Israel sei vor allem ein symbolischer Racheakt für die Hamas-Anschläge vom 7. Oktober gewesen.

Israelische Minister begrüßen den Angriff, Analysten warnen vor einer größeren Eskalation

Die Ermordung von Aruri erfolgt einen Tag vor einer Fernsehansprache von Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah, der dritten Ansprache des Führers seit Oktober letzten Jahres.

Nasrallah hatte bereits im vergangenen Sommer in einer Rede gewarnt, dass jede Ermordung einer libanesischen, palästinensischen oder iranischen Person auf libanesischem Gebiet von der Hisbollah mit einer scharfen Reaktion beantwortet werden würde.

Seit dem 7. Oktober haben die israelischen Angriffe und der Artilleriebeschuss auf Hisbollah-Stellungen sowie auf Journalisten und libanesische Zivilisten entlang der südlibanesischen Grenze jedoch nicht zu einer starken Reaktion der Hisbollah geführt, abgesehen von grenzüberschreitenden Scharmützeln und Raketenbeschuss auf israelische Militärstellungen und Städte entlang der Nordgrenze Israels.

Die Ermordung vom Dienstag könnte das ändern, warnen Analysten. Imad Harb, Forschungsdirektor des Arab Center Washington DC, bezeichnete den Anschlag gegenüber Al Jazeera als „gefährliche Eskalation“ und wies darauf hin, dass es sich um das erste Attentat auf einen Hamas-Führer außerhalb des besetzten Palästinas seit dem 7. Oktober handelt. Die Tatsache, dass der Anschlag in Beirut und nicht an der südlibanesischen Grenze und im Herzen der Hisbollah-Hochburg in der Stadt stattfand, vermittle die Botschaft, dass Israel „jeden überall im Libanon erreichen kann“, so Harb.

Er fügte hinzu, dass die Hisbollah darauf reagieren könnte, „indem sie weitere Angriffe der Hamas vom Südlibanon auf Israel zulässt. Und sie wird definitiv wachsamer gegenüber ihren eigenen Anführern sein“, obwohl sowohl Israel als auch die Hisbollah kein Interesse daran zu haben scheinen, „die Front komplett zu sprengen“.

Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums verurteilte das Attentat und erklärte, der Iran verurteile „die Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität des Libanon durch das zionistische Regime“.

Der libanesische Premierminister Najib Mikati reagierte in einer Erklärung auf den Anschlag, verurteilte das israelische „Verbrechen“ und warnte vor den Versuchen Israels, den Libanon in eine größere Konfrontation hineinzuziehen.

Im besetzten Westjordanland rief der Ramallah-Zweig der Fatah, der Regierungspartei von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas, zu einem Generalstreik auf, um die Ermordung von Aruri zu betrauern.

Unterdessen berichteten israelische hebräische Medien, dass Israel „Vergeltungsmaßnahmen“ für den Anschlag erwarte, „einschließlich eines möglichen Beschusses Israels mit Langstreckenraketen“, wie die Times of Israel berichtete.

Israel hat sich zwar noch nicht offiziell zu dem Angriff bekannt, doch wird er als großer Sieg für den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu angesehen und von israelischen Beamten gefeiert.

Der Likud-Abgeordnete und ehemalige israelische Vertreter bei der UNO, Danny Danon, lobte in einem Tweet die israelischen Sicherheitskräfte für die Tötung von Aruri: „Ich gratuliere den IDF, dem Shin Bet, dem Mossad und den Sicherheitskräften für die Tötung des hochrangigen Hamas-Funktionärs Salah al-Aaruri in Beirut.

Jeder, der an dem Massaker vom 7.10. beteiligt war, sollte wissen, dass wir auf ihn zugehen und mit ihm abrechnen werden.

Der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich twitterte ebenfalls, um den Schlag zu feiern, und sagte: „So lass alle deine Feinde umkommen“, und bezog sich dabei auf das Buch der Richter, das siebte Buch der hebräischen Bibel und des christlichen Alten Testaments, so Times of Israel.

Times of Israel fügte hinzu, dass der israelische Kanal 12 berichtete, dass Netanjahus Kabinettssekretär Yossi Fuchs eine Anweisung an die israelischen Minister geschickt habe, „nicht öffentlich über den angeblichen israelischen Schlag zu sprechen“.

Obwohl es keine Bestätigung dafür gibt, ob und welche Rolle Aruri bei der Planung der Angriffe vom 7. Oktober spielte, die von der Hamas als „Operation Al-Aqsa-Flut“ bezeichnet wurden, haben Netanjahu und andere israelische Militärs geschworen, Hamas-Funktionäre sowohl im Gazastreifen als auch im Ausland ins Visier zu nehmen.

Im November sagte Netanjahu, er habe „den Mossad [israelischer Geheimdienst] angewiesen, gegen die Köpfe der Hamas vorzugehen, wo auch immer sie sich befinden“. Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant bezeichnete die Hamas-Führer weltweit als „wandelnde Tote“ und sagte, „sie leben auf Zeit“ und seien „zum Sterben bestimmt“.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …