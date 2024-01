Almost 22,000 Palestinians killed by Israel in Gaza Al Jazeera teams on the ground report Israeli attacks focused on the southern and central areas of Gaza.



Israels Krieg gegen Gaza live: Stellvertretender Hamas-Führer bei Drohnenangriff in Beirut getötet

Menschen versammeln sich in der Nähe einer beschädigten Stelle nach einer Explosion im Beiruter Vorort Dahiyeh, Libanon, 2. Januar 2024. REUTERS/Mohamed Azakir

Von Linah Alsaafin und Ali Harb

Veröffentlicht am 2. Januar 2024

Der stellvertretende Hamas-Führer Saleh al-Arouri ist unter den Toten eines Drohnenangriffs auf das Hamas-Büro in Beirut, teilt die palästinensische Gruppe mit.

Nach Angaben des Palästinensischen Roten Halbmonds wurden bei einem Angriff der israelischen Armee auf das Hauptquartier in Khan Younis mindestens fünf vertriebene Palästinenser getötet.

Mindestens fünf getötete Palästinenser bei weiteren israelischen Razzien im besetzten Westjordanland.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 22.185 Menschen getötet und mindestens 57.000 verletzt. Die revidierte Zahl der Todesopfer des Angriffs vom 7. Oktober in Israel beläuft sich auf 1.139.

