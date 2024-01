Turkish man shot by German police laid to rest in Mannheim The German police face intense social media criticism for their method of „neutralisation“ following the fatal shooting of a Turkish man.

Von deutscher Polizei erschossener Türke in Mannheim beigesetzt

2. Januar 2024

Nach den tödlichen Schüssen auf einen Türken sieht sich die deutsche Polizei in den sozialen Medien heftiger Kritik für ihre „Neutralisierungsmethode“ ausgesetzt.

Ertekin Özkan, ein 49-jähriger Türke, der von der deutschen Polizei erschossen wurde, wurde auf dem Mannheimer Friedhof beigesetzt.

Der türkische Generalkonsul in Karlsruhe, Mahmut Niyazi Sezgin, und Ozkans Angehörige nahmen am Dienstag an der Beerdigung teil.

Die Polizeibeamten, die an der Zeremonie teilnahmen, trugen keine offizielle Uniform.

Am 23. Dezember tötete die Polizei in der süddeutschen Stadt Mannheim Özkan, nachdem sie behauptet hatte, er habe ein Messer in der Hand gehabt und die Beamten mit einem Angriff bedroht.

Nach der tödlichen Schießerei wurde die deutsche Polizeimethode der „Neutralisierung“ in den sozialen Medien heftig kritisiert.

Auf mehreren Videos, die in den sozialen Medien gepostet wurden, ist zu sehen, wie Özkan erschossen wird, während er noch 3-4 Meter von den Polizisten entfernt ist. Die Nutzer der sozialen Medien meinten, die Polizei hätte versuchen sollen, ihn zu verletzen, anstatt den türkischen Mann tödlich zu erschießen.

