Hamas studying Gaza ceasefire proposal, appears to rule out key provisions BEIRUT: Hamas officials said Friday that the group is studying a proposed ceasefire deal that would include prolonged pauses in fighting in Gaza and swaps of Israeli hostages for Palestinian prisoners, but at the same time appeared to rule out some of its key components.

Palästinenser, von denen einige Schutzanzüge tragen, die von der Coronavirus-Pandemie übrig geblieben sind, um sich warm zu halten, transportieren einige ihrer Habseligkeiten, als sie am 2. Februar 2024 aus Khan Yunis im südlichen Gazastreifen weiter nach Süden fliehen. (AFP)

Hamas prüft Waffenstillstandsvorschlag für den Gazastreifen, scheint aber zentrale Bestimmungen auszuschließen

02. Februar 2024

AP

Hochrangiger Hamas-Beamter in Beirut erklärt, dass die Gruppe an ihren ursprünglichen Forderungen nach einem dauerhaften Waffenstillstand festhält

Die israelische Führung hat erklärt, sie werde so lange kämpfen, bis die Hamas zerschlagen ist

BEIRUT: Hamas-Beamte erklärten am Freitag, dass die Gruppe ein vorgeschlagenes Waffenstillstandsabkommen prüfe, das längere Kampfpausen im Gazastreifen und den Austausch israelischer Geiseln gegen palästinensische Gefangene vorsieht, schienen aber gleichzeitig einige der wichtigsten Komponenten auszuschließen.

Osama Hamdan, ein hochrangiger Hamas-Beamter in Beirut, sagte, die Gruppe bleibe ihren ursprünglichen Forderungen nach einem dauerhaften Waffenstillstand verpflichtet. Hamdan sagte auch, dass die Gruppe die Freilassung von Tausenden von palästinensischen Gefangenen anstrebt, die wegen Taten im Zusammenhang mit dem Konflikt mit Israel inhaftiert sind, darunter auch solche, die lebenslange Haftstrafen verbüßen. Er nannte zwei von ihnen namentlich, darunter Marwan Barghouti, ein populärer Anführer des palästinensischen Aufstands, der als einigende Figur gilt.

Hamdans Äußerungen zu den Gefangenen waren die detailliertesten Forderungen, die die Gruppe bisher in der Öffentlichkeit erhoben hat.

Das Beharren auf der Freilassung von Gefangenen in großem Umfang und auf einer Beendigung der Kämpfe im Gazastreifen brachte die Gruppe in Konflikt mit dem mehrstufigen Vorschlag, den Vertreter Ägyptens, Israels, Katars und der Vereinigten Staaten in dieser Woche vorgelegt haben. Der Vorschlag sieht keinen dauerhaften Waffenstillstand vor.

„Es gibt keine Möglichkeit, dass der Widerstand dies akzeptiert“, sagte Hamdan am Freitag dem libanesischen Fernsehsender LBC und bezog sich dabei auf die vorgeschlagenen aufeinander folgenden Kampfpausen.

Die israelische Führung hat erklärt, sie werde die Kämpfe so lange fortsetzen, bis die Hamas zerschlagen ist, auch wenn sie langen Pausen zustimmt, die mit der Freilassung von Geiseln einhergehen.

Die Hamas und andere Kämpfer hatten bei ihrem tödlichen Angriff auf den Süden Israels am 7. Oktober, der den Krieg auslöste, etwa 250 Geiseln gefangen genommen. Sie halten weiterhin Dutzende von Geiseln gefangen, nachdem während eines einwöchigen Waffenstillstands im November mehr als 100 im Austausch gegen 240 palästinensische Gefangene freigelassen worden waren.

Seit Beginn der israelischen Offensive wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in dem von der Hamas regierten Gebiet mehr als 27.000 Palästinenser getötet und 66.000 verwundet. Der Konflikt hat weite Teile der winzigen Küstenenklave dem Erdboden gleichgemacht, 85 Prozent der Bevölkerung vertrieben und ein Viertel der Bewohner in den Hungertod getrieben.

In seinen Ausführungen sagte Hamdan auch, die Hamas wolle palästinensische Gefangene aller Fraktionen freilassen – nicht nur solche, die mit der militanten Gruppe verbunden sind. Neben Barghouti nannte er auch Ahmed Saadat, den Chef der Volksfront zur Befreiung Palästinas, einer kleinen PLO-Fraktion.

Die Freilassung der Gefangenen sei eine „nationale Sache, nicht nur für die Hamas“, sagte er.

Sowohl Barghouti als auch Saadat wurden wegen ihrer Beteiligung an tödlichen Anschlägen während des zweiten palästinensischen Aufstandes gegen die israelische Besatzung vor einer Generation verurteilt.

In Anspielung auf weitere Streitpunkte sagte Hamdan auch, dass Israel eine Pufferzone auf der Gaza-Seite der Grenze einrichten wolle. Israel hat solche Pläne nicht offiziell bestätigt, aber Satellitenfotos zeigen neue Zerstörungen entlang eines 1 Kilometer breiten Pfades entlang der Grenze zwischen Israel und der Enklave.

In der südlichen Stadt Khan Younis gingen die Kämpfe weiter, während sich der Krieg der Viermonatsmarke nähert. Wie das israelische Militär am Freitag mitteilte, konzentrierten sich seine Bemühungen auf Kämpfer, Waffen und Infrastruktur in der Stadt, die in den letzten Wochen ein Hauptziel der israelischen Bodenoffensive war.

Zehntausende Einwohner von Khan Younis und den umliegenden Gebieten sind nach Süden in die Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten geflohen, die nach Angaben der Vereinten Nationen vom Freitag zu einem „Druckkessel der Verzweiflung“ geworden ist.

„Wir haben Angst vor dem, was als nächstes kommt“, sagte Jens Laerke, Sprecher des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten. „Jede Woche denken wir, schlimmer kann es nicht werden. Nun, stellen Sie sich vor. Es wird noch schlimmer.“

Hamdans Äußerungen bestätigten die Aussagen anderer Hamas-Vertreter, darunter der oberste politische Führer der Gruppe, Ismail Haniyeh, der am Dienstag sagte, die Gruppe prüfe die Bedingungen, bleibe aber dem „vollständigen Rückzug“ der israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen und Schritten in Richtung eines langfristigen Waffenstillstands verpflichtet.

Ein anderer Hamas-Beamter sagte am Freitag, die Gruppe werde „sehr bald“ antworten und mehrere nicht näher bezeichnete Änderungen fordern. Er weigerte sich, Einzelheiten darüber zu nennen, worum es geht oder wie viele Geiseln im Gegenzug für wie viele Gefangene freigelassen werden sollen.

Der vorliegende mehrstufige Vorschlag wurde von Beamten aus den Vereinigten Staaten, Israel, Katar und Ägypten ausgearbeitet. Katar und Ägypten haben als Vermittler zwischen Israel und der Hamas fungiert.

Ein hochrangiger ägyptischer Beamter, der mit den Gesprächen am Freitag vertraut war, beschrieb den Vorschlag, zu dem die Hamas seiner Meinung nach positive Signale gesendet habe. Der ägyptische Beamte und der Hamas-Beamte sprachen unter der Bedingung der Anonymität, da die indirekten Gespräche noch nicht abgeschlossen sind.

Dem ägyptischen Beamten zufolge sieht der Vorschlag einen anfänglichen Waffenstillstand von sechs bis acht Wochen vor, in dem die Hamas ältere Geiseln, Frauen und Kinder im Gegenzug für Hunderte von Palästinensern freilassen würde, die von Israel inhaftiert wurden.

Während dieser Phase würden die Verhandlungen über eine Verlängerung des Waffenstillstands und die Freilassung weiterer Gefangener und Geiseln fortgesetzt. Israel würde die Zahl der Hilfsgütertransporte in den Gazastreifen von derzeit einigen Dutzend auf bis zu 300 pro Tag erhöhen und die vertriebenen Bewohner des Gazastreifens schrittweise in ihre Häuser im Norden zurückkehren lassen, so der Vorschlag.

Übersetzt mit Deepl.com

