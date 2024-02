Police violence will not deter our stand for Palestine Neither police violence nor university repression will prevent us from resisting Columbia’s complicity in the ongoing occupation of Palestine.

Blick von der Amsterdam-Columbia-Brücke auf den Protest „All Out For Columbia“, der von Within Our Lifetime koordiniert wurde. Augenblicke bevor die Polizei die Organisatoren und mehrere Demonstranten gewaltsam festnahm. (Foto: Zainab Khan)

Weder Polizeigewalt noch universitäre Repressionen werden uns davon abhalten, uns gegen die Mitschuld Kolumbiens an der anhaltenden Besetzung Palästinas zu wehren.

Polizeigewalt wird uns nicht von unserem Einsatz für Palästina abhalten

Von Zainab Khan

6. Februar 2024

Am Freitag, den 2. Februar, versammelten sich Studenten und Gemeindemitglieder der Columbia University vor den Toren der Universität zu einer von Within Our Lifetime und der Columbia University Apartheid Divest coalition koordinierten Aktion. Dieser Protest, der von über 50 Organisationen aus der Gemeinschaft unterstützt wurde, war eine Reaktion auf den Angriff mit chemischen Waffen auf die Studenten der Columbia University zwei Wochen zuvor.

Gegen 15.00 Uhr gingen Studenten und Gemeindemitglieder auf die Straße und begannen zu skandieren. Sofort begannen die Ordnungskräfte, die Demonstranten zu schubsen und schrien uns an, wir sollten die Straße verlassen. Am Ende des Abends wurden 12 Verhaftungen bestätigt, darunter auch der Columbia-Student Fadi Shuman. Shuman sprach mit mir über seine Verhaftung und die Ereignisse, die ihr vorausgingen.

„Ich sah zu, wie zwei weitere Organisatoren verhaftet wurden, darunter der Verbindungsmann der Polizei. Ich begann in eine Trillerpfeife zu blasen, um die Aufmerksamkeit der anderen Demonstranten zu erregen. Während ich diese Trillerpfeife benutzte, kam ein Polizist aus dem Nichts und schlug mir ins Gesicht, dann drohte er, mich zu verhaften. Nachdem der Verbindungsmann der Polizei verhaftet worden war, rannte Shuman zu den anderen Marshalls an der Spitze der Menge, um den Anführern der Gruppe Bescheid zu geben. Etwa zehn Minuten später wurde Shuman selbst verhaftet, weil er versucht hatte, einzugreifen, als einer der Organisatoren verhaftet werden sollte.

Während die Menge ihren Marsch in Richtung Uptown fortsetzte, beobachtete ich von der Spitze der Amsterdam-Columbia-Brücke aus. Die Polizei begann, die Menge von allen Seiten zu umzingeln und zwang sie, weiterzumarschieren, um nicht in einen Kessel der Polizei zu geraten. Als ein anderer Student, der mit mir auf der Brücke war, versuchte, sich mit einer Rede an die Menge zu wenden, gab es einen Aufruhr, und die Leute an der Spitze der Menge stürmten in Richtung Straßenecke. Shuman erklärte, dass während der Rede Polizeibeamte begannen, eine andere Organisatorin zu schikanieren, sie körperlich anzugreifen und zu versuchen, sie gewaltsam zu verhaften. Die Demonstranten reagierten, indem sie sich in die Polizeibarrikade drängten und die Verhaftung aufhoben.

„Es muss einen Weg geben, diese Beamten zur Verantwortung zu ziehen. Es kann nicht sein, dass sie uns einfach auf der Straße verprügeln“, sagte Shuman. Dieselben Polizeibeamten, die die Demonstranten am Freitag verhafteten und angriffen, wurden als die Beamten erkannt, die in der Woche zuvor die Demonstranten schikanierten. Diese Abteilung von Beamten wurde als Strategic Response Group identifiziert, eine speziell ausgebildete Einheit der Bereitschaftspolizei, die zur Unterdrückung von Protesten eingesetzt wird. Dies war nicht der erste und wird sicherlich nicht der letzte Protest sein, bei dem die Polizei gewaltsam gegen Pro-Palästina-Befürworter vorgegangen ist. In den letzten drei Monaten hat die NYPD physische Gewalt, unbegründete Strafverfolgung und gezielte Überwachung gegen pro-palästinensische Demonstranten eingesetzt.

Zwei Wochen zuvor, am Freitag, den 19. Januar, versammelten sich Studenten der Columbia University auf dem Campus, um unserer Empörung über den von den USA geführten Angriff auf den Jemen Ausdruck zu verleihen. Während des Protests stellten ich und viele andere Studenten fest, dass wir mit dem chemischen Kampfstoff Skunk besprüht worden waren, dem gleichen chemischen Kampfstoff, der von den Besatzungstruppen gegen Palästinenser eingesetzt wird. Seit dem chemischen Angriff leiden die Studenten unter Symptomen wie anhaltendem Husten, Verstopfung, Fieber, unregelmäßigen Menstruationsblutungen, unregelmäßigen Menstruationskrämpfen, anhaltenden Bauchschmerzen, Atembeschwerden, verschwommenem Sehen und brennenden Augen. Ungefähr zehn Studenten wurden daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Täter, derzeitige Columbia-Studenten und ehemalige Soldaten der israelischen Besatzungstruppen, gehen ungestraft durch die Flure des Campus, nachdem sie eine chemische Waffe gegen Kommilitonen eingesetzt haben. Sie setzten nicht nur eine chemische Waffe gegen uns ein, sondern drohten auch damit, einen palästinensischen Studenten, der an der Demonstration teilnahm, zu töten, indem sie ihn beim Namen nannten. Wir wurden gewaltsam angegriffen, weil wir uns weigerten zu akzeptieren, dass die Columbia University unsere Stiftungsgelder verwendet, um in militärische Vertragsunternehmen zu investieren, die Waffen für das israelische Militär entwickeln und herstellen.

Nach dem unvertretbaren Ausmaß der Polizeigewalt gegen Columbia-Studenten am 2. Februar ist mir klar, dass eine Rechenschaftspflicht für den Angriff mit chemischen Waffen nicht nur unwahrscheinlich, sondern unsinnig ist. Wie kann eine Rechenschaftspflicht überhaupt aussehen, wenn die Columbia ein Programm betreibt, das Menschen aus den israelischen Besatzungstruppen rekrutiert, um Teil unserer Universität zu werden? Wie können die Studenten erwarten, dass die Universitätsverwaltung sich selbst zur Verantwortung zieht, wenn sie gegen pro-palästinensische Studenten mit Bescheiden über akademische Disziplinarmaßnahmen und Drohungen mit Suspendierung vorgegangen ist? Die Columbia University hat uns gezeigt, dass sie sich auf McCarthy-Praktiken berufen wird, da sie sich weigert, uns vor den „Doxxing Trucks“ zu schützen, die unseren Campus übernehmen, und mit der NYPD zusammenarbeitet, um pro-palästinensische Studenten zu überwachen und zu unterdrücken.

Als Studierende der Columbia University wissen wir, dass rassistische koloniale Einheiten ein und dasselbe sind. Wir sehen diese koloniale Gewalt jeden Tag, wenn die Universität Harlem durch Enteignung übernimmt und schwarze und braune Bewohner verdrängt. Es ist bekannt, dass die NYPD und die IOF sich gegenseitig in Massenüberwachung und rassistischer Gewalt im Rahmen von Polizei-Austauschprogrammen schulen. Die Kämpfe in Harlem und Palästina sind miteinander verwoben, dieselben Taktiken, die zur Landnahme und Terrorisierung von Palästinensern eingesetzt werden, werden auch gegen die schwarzen und braunen Bewohner von Harlem eingesetzt.

Als Studenten müssen wir uns weiterhin gegen die Mitschuld der Columbia an der anhaltenden Besetzung Palästinas wehren. Wir sind moralisch verpflichtet, uns von Unternehmen und Institutionen zu trennen, die diesen Völkermord öffentlich oder privat finanzieren oder in ihn investieren. Wir müssen aus der Arbeit früherer Generationen von Columbia-Studenten lernen und Kraft schöpfen, die uns eine Blaupause dafür hinterlassen haben, wie wir standhaft bleiben und unsere Forderungen durchsetzen können. Die Columbia-Studenten haben die Universität bereits mehrfach zum Ausstieg gezwungen, und wir werden es wieder tun. Mehr als 26.000 Palästinenser wurden von Israel in Gaza massakriert, und das Kuratorium und die Verwaltung der Columbia University dürsten nach noch mehr Blut. Trotz der Unterdrückung durch die Universität werden wir nicht nachgeben. Wir stehen in absoluter Solidarität mit Palästina, ungeachtet der Konsequenzen. Je mehr die Columbia University versucht, uns zum Schweigen zu bringen, desto lauter werden wir sein.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …