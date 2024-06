Israel and the Misjudgement of Reality The hard truth is that the Resistance has understood the reality of the situation better than their western counterparts. ❗️Join us on Telegram, Twitter , and VK. Contact us:…

Israel und die Fehleinschätzung der Realität

Von Alastair Crooke

10. Juni 2024

Die harte Wahrheit ist, dass der Widerstand die Realität der Situation besser verstanden hat als seine westlichen Gegenspieler.

An allen Fronten zerbricht das interne israelische Paradigma; und extern zerbricht der Westen selbst und wird zum Paria auf der globalen Bühne. Die ausdrückliche Unterstützung der blutigen Säuberung der Palästinenser durch die westliche Führung hat das alte Gespenst des „Orientalismus“ und des Kolonialismus auf den Plan gerufen. Und es treibt den Westen dazu, „der Unberührbare der Welt“ zu sein (zusammen mit Israel).

Insgesamt scheint das Ziel der israelischen Regierung darin zu bestehen, die vielfältigen Spannungen zu bündeln und dann in eine breite militärische Eskalation (einen großen Krieg) zu kanalisieren, die irgendwie eine Wiederherstellung der Abschreckung bringen würde. Ein solcher Kurs bedeutet gleichzeitig, dass Israel den westlichen Forderungen nach einem „vernünftigen“ Verhalten den Rücken kehren würde. Der Westen definiert diese „Vernunft“ zumeist so, dass Israel die Chimäre eines Übergangs zur „Normalität“ akzeptiert, der durch den saudischen Kronprinzen gewährt wird, im Gegenzug für ein reuiges Israel, das sieben Jahrzehnte jüdischer Vorherrschaft rückgängig macht (d.h. einen palästinensischen Staat akzeptiert).

Die Kernspannung im westlich-israelischen Kalkül besteht darin, dass sich die USA und die EU in eine Richtung bewegen – zurück zum gescheiterten Oslo-Konzept -, während Umfragen zeigen, dass die jüdischen Wähler fest in die andere Richtung marschieren.

Eine kürzlich vom Jerusalem Centre for Public Affairs durchgeführte Umfrage zeigt, dass seit dem 7. Oktober 79 % aller jüdischen Befragten die Errichtung eines palästinensischen Staates auf der Grundlage der Linien von 1967 ablehnen (vor dem 7. Oktober waren 68 % dagegen); 74 % sind sogar gegen eine Normalisierung mit Saudi-Arabien. Und die innerisraelische Spaltung spiegelt sich darin wider, dass „nur 24 % der linken Wähler einen [palästinensischen] Staat ohne Bedingungen unterstützen“.

Kurz gesagt, während sich die westliche institutionelle Führung an die schrumpfende säkulare liberale israelische Linke klammert, bewegen sich die Israelis insgesamt (einschließlich der jungen Menschen) stark nach rechts. Eine kürzlich durchgeführte Pew-Umfrage zeigt, dass 73 % der israelischen Öffentlichkeit die militärische Reaktion im Gazastreifen unterstützen – auch wenn ein Drittel der Israelis beklagt, dass sie nicht weit genug gegangen sei. Eine Mehrheit der Israelis ist der Meinung, dass Israel den Gaza-Streifen regieren sollte. Und Netanjahu hat nach der Drohung mit einer Verhaftung durch den Internationalen Strafgerichtshof Gantz (Vorsitzender der Nationalen Union) in den Zustimmungsraten überholt.

Es scheint, dass der „westliche Konsens“ es vorzieht, diese unbequeme Dynamik nicht zu bemerken.

Darüber hinaus gibt es in Israel eine weitere Meinungsverschiedenheit über den Zweck des Krieges: Geht es darum, den jüdischen Bürgern das Gefühl der persönlichen, physischen Sicherheit wiederzugeben, das nach dem 7. Oktober verloren gegangen ist?

Mit anderen Worten: Geht es darum, das Gefühl von Israel als Rückzugsort, als sicheren Raum in einer feindlichen Welt wiederherzustellen? Oder geht es im gegenwärtigen Kampf in erster Linie darum, ein vollständig judaisiertes Israel im „Land Israel“ (d. h. im gesamten Land zwischen dem Fluss und dem Meer) zu errichten?

Dies ist ein entscheidender Punkt, an dem sich die Geister scheiden. Diejenigen, die Israel in erster Linie als sicheren Zufluchtsort sehen, in den die Juden nach dem europäischen Holocaust fliehen könnten, sind natürlich vorsichtiger, wenn es um die Gefahr eines größeren Krieges (z. B. mit der Hisbollah) geht – eines Krieges, in dem die zivile „Rückseite“ direkt von dem riesigen Raketenarsenal der Hisbollah angegriffen werden könnte. Für diese Wählerschaft ist Sicherheit ein hohes Gut.

Auf der anderen Seite sieht die Mehrheit der Israelis das Risiko eines größeren Krieges als unvermeidlich an – und viele begrüßen es sogar, wenn das zionistische Projekt im Land Israel vollständig verwirklicht werden soll.

Diese Realität mag für säkulare Westler schwer zu begreifen sein, aber der 7. Oktober hat die biblische Vision in Israel wiederbelebt, anstatt eine übermäßige Vorsicht vor einem Krieg oder den Wunsch nach einer Annäherung an die arabischen Staaten zu wecken.

Der Punkt ist, dass ein „neuer Unabhängigkeitskrieg“ der israelischen Öffentlichkeit als metaphysische „Vision“ des Weges in die Zukunft vorgegaukelt werden kann, während die israelische Regierung versucht, den banaleren Weg des „langen Spiels“ zu verfolgen, der zur vollständigen militärischen Kontrolle über das Land zwischen Fluss und Meer und zur Beseitigung von Bevölkerungsgruppen führt, die sich der Smotrich-Disposition „Dulden oder gehen“ nicht unterwerfen.

Die Spaltung zwischen Israel als säkularem „sicheren Raum“ nach dem Holocaust und der kontrastierenden biblischen, zionistischen Vision setzt eine Grenze zwischen den beiden Zeitströmungen, die sowohl durchlässig ist als auch sich manchmal überschneidet. Nichtsdestotrotz ist diese israelische Kluft in die US-Politik übergesickert und hat, wenn auch nur vereinzelt, in das europäische Gemeinwesen Eingang gefunden.

Für die im Westen lebende jüdische Diaspora ist es von entscheidender Bedeutung, Israel als sicheren Raum zu erhalten, denn wenn Israel unsicher wird, fühlen sich die Juden in ihrer eigenen persönlichen Unsicherheit gleichsam bedroht. In gewissem Sinne ist die israelische Projektion einer starken Abschreckung im Nahen Osten ein „Schirm“, der auch die Diaspora abdeckt. Sie wollen Ruhe in der Region. Die biblische „Vision“ hat eine Schärfe, die offen gesagt zu polarisierend ist.

Doch gerade die Machtstrukturen, die sich bemühen, das israelische Strongman-Paradigma im westlichen Bewusstsein aufrechtzuerhalten, müssen nun feststellen, dass ihre Bemühungen dazu führen, dass die westlichen politischen Strukturen, von denen sie abhängig sind, zerschlagen werden, wodurch wichtige Wählergruppen, insbesondere die Jugend, verprellt werden. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage unter 18- bis 24-Jährigen in Großbritannien ergab, dass eine Mehrheit (54 %) der Meinung ist, dass „der Staat Israel nicht existieren sollte“. Nur 21 % waren mit dieser Aussage nicht einverstanden.

Die Machtausübung der Lobbys, um den Westen zu einer einheitlichen Unterstützung Israels und seiner Abschreckungsziele zu zwingen – gepaart mit einem Mangel an menschlichem Mitgefühl für die Palästinenser – fügt den institutionellen Führungsstrukturen schwere Verluste zu, da die zugrunde liegenden Mainstream-Parteien in unterschiedliche Richtungen zerbrechen.

Der Schaden wird durch den „blinden Fleck“ der westlichen Friedensbewegung noch vergrößert. Wir hören ständig: Die einzige Lösung sind zwei Staaten, die friedlich Seite an Seite auf den Linien von 1967 leben (wie in den Resolutionen 242 und 338 des UN-Sicherheitsrats verankert). Außer im Westen wird dasselbe Mantra auch von der Arabischen Liga gepredigt (wie uns das Friedenslager in Erinnerung ruft).

Es scheint so einfach zu sein.

Es ist in der Tat „einfach“ – aber nur, weil man die Realität ignoriert, dass ein solcher palästinensischer Staat nur mit Gewalt – mit militärischer Gewalt – zu einem souveränen „Wesen“ werden kann.

Die Realität ist, dass 750.000 Siedler das Westjordanland und Ostjerusalem besetzen (und weitere 25.000 Siedler auf den syrischen Golanhöhen leben). Wer wird sie vertreiben? Israel wird es nicht tun. Sie werden bis zum letzten Siedler kämpfen; viele von ihnen sind Eiferer. Sie wurden in den Jahren seit dem Krieg von 1973 eingeladen und dort angesiedelt (größtenteils von aufeinanderfolgenden Labour-Regierungen), um die Entstehung eines möglichen palästinensischen Staates zu verhindern.

Die Frage, die diejenigen, die sagen, die Lösung sei einfach – zwei Staaten, die Seite an Seite in Frieden leben -, nicht beantworten: Hat der Westen den Willen oder die politische Entschlossenheit, einen palästinensischen Staat mit Waffengewalt zu errichten, und zwar gegen den derzeitigen Willen einer Mehrheit der Israelis?

Die Antwort lautet unweigerlich „Nein“. Der Westen hat nicht den „Willen“ – und es drängt sich der Verdacht auf, dass er dies in seinem Herzen weiß. (Vielleicht gibt es eine Sehnsucht nach einer Lösung und die Befürchtung, dass ohne „Ruhe in Gaza“ die Spannungen auch in der Diaspora zunehmen werden).

Die harte Wahrheit ist, dass der Widerstand die Realität der Situation besser verstanden hat als seine westlichen Kollegen: Die Aussicht auf einen palästinensischen Staat ist seit dem Oslo-Prozess von 1993 eher zurückgegangen als dass sie sich weiterentwickelt hätte. Warum hat der Westen drei Jahrzehnte lang keine korrigierenden Maßnahmen ergriffen und sich erst dann an das Dilemma erinnert, als es zu einer Krise wurde?

Der Widerstand hat den inhärenten unhaltbaren Widerspruch besser erkannt, dass ein Volk sich besondere Rechte und Privilegien gegenüber einem anderen Volk aneignet, das dasselbe Land teilt, und dass ein solches Szenario nicht lange fortbestehen kann, ohne dass die Region auseinanderbricht (siehe die Kriege und Verwüstungen, zu denen die Aufrechterhaltung des bestehenden Paradigmas bereits geführt hat).

Die Region steht am Abgrund, und „Ereignisse“ können sie jederzeit über diesen Abgrund stürzen, trotz der Bemühungen der regionalen Akteure, die schrittweise Aufwärtsbewegung auf der Eskalationsleiter zu kontrollieren. Dies wird wahrscheinlich ein langer Krieg sein. Und eine Lösung wird wahrscheinlich nur dadurch zustande kommen, dass Israel sich auf die eine oder andere Weise dem inneren paradigmatischen Widerspruch innerhalb des Zionismus stellt – und beginnt, die Zukunft anders zu sehen.

Und dafür gibt es bis jetzt keine Anzeichen.

