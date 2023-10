https://www.middleeastmonitor.com/20231026-haniyeh-praises-russia-chinas-position-on-us-resolution-at-unsc/





Der Vorsitzende des Politbüros der Hamas, Ismail Haniyeh, in der Türkei am 22. September 2023. (Cem Tekkesinoglu/Anadolu Agency via Getty Images)

Haniyeh lobt Russlands und Chinas Position zur US-Resolution im UN-Sicherheitsrat

26. Oktober 2023

Der Leiter des politischen Büros der Hamas, Ismail Haniyeh, lobte „die Position Russlands und Chinas im Sicherheitsrat und ihre Vereitelung der voreingenommenen amerikanischen Resolution zur Besatzung“.

In einer Presseerklärung dankte Haniyeh „allen Ländern innerhalb und außerhalb des Sicherheitsrates, die ein Ende der Aggression gegen unser palästinensisches Volk in Gaza gefordert haben“.

Er rief die internationale Gemeinschaft dazu auf, „die Besatzung zu zwingen, die Menschenrechte zu respektieren und das internationale Recht und das humanitäre Völkerrecht anzuwenden, wenn es um unser Volk im Gazastreifen im Besonderen und Palästina im Allgemeinen geht“.

Russland und China legten ihr Veto gegen einen US-Vorstoß ein, mit dem der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen aufgefordert werden sollte, auf die israelische Bombardierung des Gazastreifens zu reagieren und eine Kampfpause einzulegen, um den Zugang für humanitäre Hilfe und den Schutz der Zivilbevölkerung zu ermöglichen, wie Reuters berichtet.

Der ursprüngliche US-Text schockierte viele Diplomaten mit seiner Unverblümtheit, mit der er erklärte, Israel habe das Recht, sich selbst zu verteidigen, und den Iran aufforderte, keine Waffen mehr an militante Gruppen zu exportieren. Er enthielt keine Forderung nach humanitären Pausen für den Zugang zu Hilfsgütern. Der endgültige Text, der zur Abstimmung gestellt wurde, wurde jedoch weitgehend abgeschwächt.

Der russische Vertreter im Sicherheitsrat erklärte, dass die USA nicht wollen, dass Resolutionen des Sicherheitsrates die israelische Operation beeinflussen, was ein grünes Licht des Rates für die Fortsetzung des israelischen Angriffs bedeutet.

Zehn Mitglieder stimmten für den US-Text, während die Vereinigten Arabischen Emirate mit Nein stimmten und Brasilien und Mosambik sich der Stimme enthielten.

„Der Entwurf spiegelt nicht die nachdrücklichsten Forderungen der Welt nach einem Waffenstillstand und einem Ende der Kämpfe wider und trägt nicht zur Lösung des Problems bei“, erklärte Chinas UN-Botschafter Zhang Jun nach der Abstimmung im Rat. „In diesem Moment ist der Waffenstillstand nicht nur ein diplomatischer Begriff. Er bedeutet das Leben und den Tod vieler Zivilisten.“ Übersetzt mit Deepl.com



