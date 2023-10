Guterres, Gaza and the consequences of countering ‚Israelspeak‘ As we’ve just seen with the UN chief, not even the slightest diversion from Israel’s counter-reality is permissible.

Wie wir gerade beim UN-Generalsekretär gesehen haben, ist nicht einmal die kleinste Ablenkung von Israels Gegenrealität erlaubt – sonst stürzt das ganze Gebäude ein.

Guterres, Gaza und die Konsequenzen, wenn man dem „Israelspeak“ entgegentritt

Von Belén Fernández

Al Jazeera-Kolumnistin

26. Oktober 2023

Zusätzlich zu seinen völkermörderischen Eskapaden im Gazastreifen hat der Staat Israel jetzt auch noch einen Wutanfall.

Der Wutanfall richtet sich in erster Linie gegen den Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, der kürzlich vor dem UN-Sicherheitsrat in New York die Dreistigkeit besaß, auf das Offensichtliche hinzuweisen. „Es ist wichtig, … anzuerkennen, dass die Angriffe der Hamas nicht in einem Vakuum stattgefunden haben“, sagte Guterres in Bezug auf die Hamas-Operation vom 7. Oktober, die Israel als Rechtfertigung für das Abschlachten von mehr als 7.000 Palästinensern in weniger als drei Wochen ansieht.

Der Generalsekretär fuhr fort: „Das palästinensische Volk ist seit 56 Jahren einer erdrückenden Besatzung ausgesetzt“. Hätte Guterres das Vakuum ein wenig mehr ausfüllen wollen, hätte er die vergangenen 75 Jahre ethnischer Säuberungen, Enteignungen und Massaker erwähnen können, die die Palästinenser durch Israel erlitten haben, das nun sein tödliches antipalästinensisches Arsenal um den erzwungenen Hungertod erweitert hat.

Ungeachtet seiner vakanten Beobachtung hielt es Guterres offenbar für notwendig, sich an die ungeschriebene Regel zu halten, dass man niemals Israel – und sei es auch nur indirekt – kritisieren darf, ohne auch die andere Seite zu kritisieren. Und so erklärte er, dass die „Beschwerden des palästinensischen Volkes die schrecklichen Angriffe der Hamas nicht rechtfertigen können“ – ganz abgesehen davon, dass die fraglichen Angriffe niemals stattgefunden hätten, wenn es nicht seit einem Dreivierteljahrhundert israelisch verursachte „Beschwerden“ gegeben hätte.

Jedenfalls war der Schimmer eines Zusammenhangs immer noch mehr, als Israel verkraften konnte, und israelische Beamte machten ihrem Unmut auf typisch erwachsene Weise Luft. Außenminister Eli Cohen sagte sein geplantes Treffen mit Guterres in New York ab, und Israels UN-Botschafter Gilad Erdan kündigte bockig an, dass Israel fortan UN-Vertretern das Visum verweigern werde, allen voran dem Untergeneralsekretär für humanitäre Angelegenheiten Martin Griffiths.

Erdan warnte, dass „die Zeit gekommen ist, ihnen [der UNO] eine Lektion zu erteilen“, und beschuldigte Guterres auf der Plattform X (früher bekannt als Twitter), mit seinem Vakuum-Kommentar „die Realität zu verzerren und zu verdrehen“, und forderte den Rücktritt des UN-Chefs.

In Wirklichkeit ist es natürlich Israel, das einem kalkulierten Angriff auf die Realität vorsteht, denn das israelische Narrativ ist auf ein absolutes Vakuum der Wahrheit angewiesen, wenn es um die Palästinenser geht. Nennen Sie es „Israelspeak“, wenn Sie so wollen: eine Sprache, in der Massenmörder Opfer sind, das Töten von Kindern Selbstverteidigung ist, links rechts ist, oben ist unten und schwarz ist weiß.

Und wie wir gerade bei Guterres gesehen haben, ist nicht einmal die kleinste Abweichung von dieser Gegenrealität erlaubt, damit nicht das ganze Gebäude zusammenfällt. Kurzum: Wer nicht permanent und unerschütterlich den Mund neben Israels Hintern aufreißt, steht auf der Seite der „Terroristen“.

Sicherlich hatte Israel noch nie das beste Verhältnis zu den Vereinten Nationen – trotz der Tatsache, dass die internationale Organisation größtenteils dafür verantwortlich ist, dass Israel überhaupt existiert. In den letzten Jahren bestanden Israels Beziehungen zu der Organisation hauptsächlich darin, alle Resolutionen zu ignorieren, die sich auf israelische Verbrechen gegen die Palästinenser bezogen, und sich gelegentlich an Verbrechen gegen die UN selbst zu beteiligen, wie z. B. Bombenanschläge auf UN-Einrichtungen und Personal.

So bombardierte das israelische Militär im Juli 2006 in der südlibanesischen Stadt Khiam trotz wiederholter Warnungen einen UN-Posten und tötete vier unbewaffnete UN-Beobachter aus Österreich, Kanada, China und Finnland. Dieser Vorfall ereignete sich im Rahmen eines 34-tägigen israelischen Angriffs auf den Libanon, bei dem etwa 1.200 Menschen, die meisten von ihnen Zivilisten, getötet wurden; damals wie heute – Überraschung, Überraschung – setzten sich die Vereinigten Staaten bei der UNO gegen einen Waffenstillstand ein.

Was die Angriffe auf die UNO in Palästina betrifft, so berichtete die Times of Israel am 12. Oktober – fünf Tage nach der jüngsten Runde des Gemetzels -, dass bisher 11 UN-Mitarbeiter und 30 Schüler an von der UNO betriebenen Schulen im Gazastreifen getötet worden seien. Unter dem Personal befanden sich fünf Lehrer, ein Berater, ein Ingenieur und ein Gynäkologe.

Das war, wohlgemerkt, fast zwei Wochen bevor die UNO zum halboffiziellen Feind Israels erhoben wurde, weil Guterres bereit war, ein bisschen Wahrheit gegen Israelspeak einzusetzen.

Zugegeben, dies war nicht die erste Übertretung des Generalsekretärs. Im Mai 2021, während eines 11-tägigen israelischen Angriffs auf den Gazastreifen, bei dem etwa 260 Menschen, darunter 67 Kinder, getötet wurden, erklärte der UN-Chef: „Wenn es eine Hölle auf Erden gibt, dann ist es das Leben der Kinder in Gaza“. Aber nicht einmal die Hölle, so scheint es, ist von der Forderung nach „beiden Seiten“ ausgenommen, und Guterres fuhr fort, den meist wirkungslosen Raketenbeschuss Israels durch die Hamas als „inakzeptabel“ zu verurteilen.

Nun ist das Leben in Gaza für alle Beteiligten deutlich höllischer geworden, während Israel weiterhin seine gewaltsame Umkehrung der Realität und seine usurpierte Opferrolle in die Kehle aller drückt.

In seiner Anti-Guterres-Tirade auf (dem Ex-Twitter) X behauptete der israelische UN-Gesandte Erdan, dass „ein Generalsekretär, der nicht versteht, dass die Ermordung von Unschuldigen niemals durch irgendeinen ‚Hintergrund‘ verstanden werden kann, nicht Generalsekretär sein kann“.

Was soll man dann über einen Staat sagen, der genau das nicht versteht? Übersetzt mit Deepl.com

