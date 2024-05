Hezbollah strike on key Israeli spying balloon ‚grave‘ Israeli failure Israeli media say this was Hezbollah’s „biggest achievement“ since the beginning of the war.

Hisbollah-Angriff auf wichtigen israelischen Spionageballon „schweres“ israelisches Versagen

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Israelische Medien

16. Mai 2024

x

Laut israelischen Medien war dies der „größte Erfolg“ der Hisbollah seit Beginn des Krieges.

Das israelische Besatzungsmilitär bestätigte, dass bei einem Drohnenangriff der Hisbollah in der Nähe des besetzten Tabarayya am Mittwoch eine sensible militärische Anlage getroffen wurde.

Nach Angaben des Besatzungsmilitärs wurden zwei Selbstmorddrohnen in Richtung Tabarayya abgefeuert, wobei eine von ihnen abgeschossen wurde, während die andere einen Militärstützpunkt mit Überwachungsballons traf.

Die israelische Zeitung Yedioth Ahronoth berichtete, die zweite Drohne der Hisbollah habe einen sensiblen Sicherheitsstandort mit einem großen Überwachungsballon in Tal Shamaim in der Nähe der Golani-Kreuzung getroffen.

Der Militärkorrespondent der Zeitung, Yoav Zitun, vermutete, dass der Angriff der Hisbollah eine Reaktion auf die Ermordung des Kommandanten Hussein Makki in der Nähe der südlibanesischen Stadt Tyrus am Dienstag war.

Die Hisbollah hatte bekannt gegeben, dass ihre Widerstandskämpfer einen Luftangriff mit mehreren Kamikaze-Drohnen auf den israelischen Stützpunkt Ilaniya westlich von Tabarayya geflogen haben, der auf einen Teil des umfassenden Überwachungs- und Erfassungssystems der israelischen Luftwaffe abzielte.

Die libanesische Widerstandsgruppe bestätigte, dass die angegebenen Ziele genau getroffen wurden und die beabsichtigten Ziele dieser begrenzten Operation erreicht wurden.

Die Hisbollah fügte hinzu, dass die Operation eine Reaktion auf die von den israelischen Besatzungstruppen verübten Attentate sei.

Ein schwerer Fehler

In einem Kommentar zu der Hisbollah-Operation in der Nähe von Tabarayya beklagten die israelischen Medien die Infiltration der Drohnen als „schweres Versagen“. Die Medien vertraten die Auffassung, dass der Angriff auf eine israelische Militäreinrichtung zwar ein Fehlschlag sei, die Reaktion des israelischen Militärs auf den Angriff jedoch eine Fortsetzung des Fehlschlags darstelle.

Die israelische Zeitung Maariv wies darauf hin, dass der strategische Standort Tal Shamaim von der Firma Rafael Advanced Defense Systems und anderen israelischen und amerikanischen Unternehmen entwickelt wurde. Sie hob hervor, dass der gezielte Überwachungsballon als Warninstrument für die israelische Luftwaffe dienen sollte.

Weitere Nachrichten

Hisbollah schießt israelischen Spionageballon ab, tötet und verletzt IOF-Soldaten

Hisbollah lockt israelische Soldaten in einen Hinterhalt und nimmt mehrere militärische Einrichtungen ins Visier

Laut Maariv hat die Untersuchung ergeben, dass die Hisbollah zwei Sprengstoffdrohnen gestartet hat, von denen eine vom Luftabwehrsystem entdeckt und abgefangen wurde, während die andere nicht entdeckt wurde und lange Zeit über dem nördlichen besetzten Palästina fliegen konnte, wobei sie Dutzende von Kilometern zurücklegte.

Ein strategischer Erfolg für die Hisbollah“.

Avi Ashkenazi, ein Militäranalyst bei Maariv, bezeichnete den Drohnenangriff in Tal Shamaim als „äußerst wichtig in Bezug auf seine Auswirkungen“ und fügte hinzu, dass das israelische Besatzungsmilitär den Vorfall untersucht, um festzustellen, ob die Drohne von der Grenze zum Libanon, zu Syrien oder von anderen Grenzen aus eingedrungen ist.

Ashkenazi bekräftigte, dass der Angriff „auf höchster Ebene umfassend untersucht“ werde, da der jüngste Vorfall „sehr schwierig und gefährlich“ sei.

Der Militäranalyst sagte, die Schätzungen deuteten darauf hin, dass die Drohne über den Libanon eingedrungen sei, eine Strecke zurückgelegt habe und in der Nähe einer israelischen Militäreinrichtung explodiert sei, was ebenfalls zu weiteren Schäden geführt habe.

Der israelische Sicherheits- und Militärexperte Yossi Melman erklärte, die Tatsache, dass eine Drohne erfolgreich den israelischen Luftabwehrsystemen entkommen und den Standort des großen Überwachungsballons in Tal Shamaim erreicht habe, sei eine „strategische Leistung für die Hisbollah“.

Die israelische Website Mivzakim erklärte unterdessen, dass das Eindringen der Drohne ein schwerwiegendes Versagen der israelischen Luftabwehrsysteme darstelle, und fügte hinzu, dass das israelische Besatzungsmilitär die Art und Weise untersuche, wie es der Hisbollah gelungen sei, das fortschrittliche System der israelischen Luftwaffe zu zerschlagen.

In den israelischen Medien hieß es, dies sei der „größte Erfolg“ der Hisbollah seit Beginn des Krieges, da es ihr gelungen sei, eines der teuersten und fortschrittlichsten Luftabwehrsysteme „Israels“ zu zerstören.

Die Medien wiesen darauf hin, dass „Israel“ beabsichtige, mit Hilfe des angepeilten Überwachungsballons mehrere Systeme im gesamten besetzten Palästina einzusetzen, und wiesen darauf hin, dass der Ballon als Schlüsselinstrument im israelischen Luftabwehrsystem gegen Raketen und Drohnen eingesetzt werde.

Experten erklärten, dass der gezielte Ballon, der in einer Höhe von bis zu 4.000 Metern fliegt, Bedrohungen aus großer Entfernung erkennt und genaue Informationen über sie liefert, bevor er die Daten an „Israels“ Sicherheitssysteme wie die Eiserne Kuppel oder David’s Sling weiterleitet.

Es ist bemerkenswert, dass die Hisbollah in den letzten Tagen durch hochrangige Widerstandsoperationen die israelischen Geheimdienst- und Überwachungsmittel ins Visier genommen hat.

Vor der Tabarayya-Operation griff der Islamische Widerstand im Libanon in einer einzigen Operation drei verschiedene Ziele an, die mit einem israelischen Überwachungsballon in der Siedlung Adamit im Norden des besetzten Palästina zusammenhängen, der den Libanon überwachen und ausspionieren soll.

In einem Bericht über die Operation gab die Hisbollah folgende drei Ziele bekannt: die Startbasis und die Steuerungsanlage des Ballons, die beide erfolgreich vollständig zerstört wurden, sowie das Team, das die Anlage bediente, das direkt getroffen wurde, wobei es bestätigte Opfer unter den Toten und Verletzten gab.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …