Ziele ohne Ende“: „Israel“ nutzt Lavender AI-System für Bombardierung des Gazastreifens

4. April 2024

Israelische Geheimdienstquellen enthüllen den Einsatz des Lavender-Systems im Gaza-Völkermord und bestätigen die Erlaubnis, Zivilisten bei der Verfolgung von Widerstandskämpfern zu töten.

Bei den Luftangriffen des israelischen Militärs im Gazastreifen kam eine bisher nicht veröffentlichte KI-gestützte Datenbank namens Lavender zum Einsatz, die nach Angaben von Geheimdienstquellen, die mit der laufenden Aggression vertraut sind, 37.000 mutmaßliche Ziele identifizierte, die mit dem palästinensischen Widerstand in Verbindung stehen.

Diese Quellen enthüllten auch, dass israelische Militärs die Tötung einer beträchtlichen Anzahl palästinensischer Zivilisten genehmigten, insbesondere in den ersten Wochen und Monaten des Völkermordes.

Sie berichten von schockierenden Erfahrungen mit israelischen Geheimdienstmitarbeitern, die während der sechsmonatigen Aggression maschinelle Lernsysteme einsetzten, um „Ziele“ auszumachen.

Die Maschine tat es eiskalt

Der israelische Einsatz hochentwickelter KI-Technologie in seiner völkermörderischen Kampagne im Gazastreifen stellt ein Novum in der modernen Kriegsführung dar, das die rechtliche und ethische Überprüfung verschärft und die Dynamik zwischen Militärpersonal und automatisierten Systemen neu gestaltet.

„Die Maschine hat es kaltblütig getan. Und das machte es einfacher“, sagte ein Geheimdienstoffizier, der Lavender benutzte.

„In dieser Phase investierte ich 20 Sekunden für jedes Ziel und erledigte jeden Tag Dutzende von ihnen. Als Mensch hatte ich keinerlei Mehrwert, abgesehen davon, dass ich ein Gütesiegel war. Das sparte eine Menge Zeit“, sagte ein anderer Soldat.

Die Aussagen der sechs Geheimdienstoffiziere, die alle an der Verwendung von KI-Systemen zur Identifizierung von „Zielen“ beteiligt waren, die angeblich mit der Hamas und dem Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) in Verbindung standen, wurden dem israelischen Journalisten Yuval Abraham zur Verfügung gestellt. Diese Informationen wurden in einem Bericht des Magazins +972 und des Senders Local Call veröffentlicht.

Ermächtigung zu Angriffen auf Zivilisten

Alle sechs Personen gaben an, dass Lavender eine zentrale Rolle im Krieg spielte, indem er große Datenmengen analysierte, um schnell „potenzielle Ziele“ zu identifizieren. Vier Quellen zufolge listete Lavender zu Beginn des Krieges bis zu 37.000 palästinensische Männer auf, die angeblich mit dem Widerstand in Verbindung standen.

Lavender wurde von der Elitegeheimdienstabteilung der israelischen Sicherheitskräfte, der Einheit 8200, entwickelt und ist mit der Nationalen Sicherheitsagentur der USA oder dem britischen GCHQ vergleichbar.

Mehrere Quellen schilderten, wie die IOF im Voraus Genehmigungen für bestimmte „Zielkategorien“ einführte und die geschätzte Zahl der Zivilisten, die getötet werden dürfen, festlegte, bevor sie einen Angriff genehmigte.

Zwei Quellen zufolge wurden in den ersten Wochen des Krieges 15 bis 20 Zivilisten bei Luftangriffen, die angeblich auf Widerstandskämpfer abzielten, getötet. Diese Angriffe, bei denen in der Regel ungelenkte Munition, so genannte „dumme Bomben“, eingesetzt wurde, führten zur Zerstörung ganzer Wohnhäuser und zum Tod aller darin befindlichen Personen.

„Man will keine teuren Bomben an unwichtige Leute verschwenden – das ist sehr teuer für das Land und es gibt einen Mangel [an diesen Bomben]“, sagte ein Geheimdienstler.

„Wir haben die Angriffe in der Regel mit Blindgängern durchgeführt, und das bedeutete, dass wir buchstäblich das ganze Haus auf seine Bewohner fallen ließen. Aber selbst wenn ein Angriff abgewehrt wird, kümmert man sich nicht darum – man geht sofort zum nächsten Ziel über. Aufgrund des Systems nehmen die Ziele nie ein Ende. Es warten weitere 36.000“, fügte ein anderer hinzu.

Wenn „Israel“ tatsächlich ungelenkte Bomben eingesetzt hat, um die Wohnhäuser zahlreicher Palästinenser zu zerstören, nur weil sie verdächtigt wurden, Verbindungen zu Widerstandsgruppen im Gazastreifen zu haben, könnte dies nach Ansicht von Experten eine mögliche Erklärung für die erheblich höhere Zahl von Todesopfern unter der Zivilbevölkerung während des Krieges liefern.

Das Gesundheitsministerium meldete heute, dass die Gesamtzahl der im Gazastreifen seit Beginn der israelischen Aggression gegen den Gazastreifen am 7. Oktober getöteten Palästinenser auf 33.037 angestiegen ist, zusätzlich zu den 75.668 Verletzten.

Es ist viel einfacher, das Haus einer Familie zu bombardieren“.

Die von +972 und Local Call veröffentlichten Zeugenaussagen können Aufschluss darüber geben, wie ein modernes Militär mit fortschrittlichen Fähigkeiten und Präzisionswaffen während eines Krieges immer noch erhebliche Opfer verursachen kann.

Den Zeugenaussagen zufolge wurden mutmaßliche Widerstandskämpfer bevorzugt dann angegriffen, wenn man glaubte, dass sie sich in den Häusern ihrer Familien aufhielten.

„Wir waren nicht daran interessiert, [Hamas]-Aktivisten nur dann zu töten, wenn sie sich in einem militärischen Gebäude aufhielten oder einer militärischen Aktivität nachgingen“, sagte einer. „Es ist viel einfacher, das Haus einer Familie zu bombardieren. Das System ist so aufgebaut, dass es in solchen Situationen nach ihnen sucht“.

Diese Strategie birgt das Risiko einer erhöhten Zahl von Opfern unter der Zivilbevölkerung, und den Quellen zufolge hat die IOF bei Angriffen auf einzelne Widerstandskämpfer eine bestimmte Zahl von Opfern unter der Zivilbevölkerung in Kauf genommen. Dieses Verhältnis soll sich im Laufe der Zeit entwickelt haben und war je nach Rang des Ziels unterschiedlich.

„Niemand hat darüber nachgedacht, was man danach tun wird, wenn der Krieg vorbei ist, oder wie es möglich sein wird, in Gaza zu leben“, sagte einer.

„Es gab eine Dissonanz: Einerseits waren die Menschen hier frustriert, dass wir nicht genug angriffen. Andererseits sieht man am Ende des Tages, dass weitere tausend Menschen im Gazastreifen gestorben sind, die meisten von ihnen Zivilisten“, so ein israelischer Geheimdienstoffizier, der Lavender benutzte.

