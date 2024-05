Israeli organ-trafficking network busted in Turkiye Israel has long been at the center of international organ trafficking networks and has stolen organs from dead Palestinians

Polizei verhaftet Israelis und Syrer wegen Organhandels im Mai 2024 (Bildnachweis: AA)

Israel steht seit langem im Zentrum internationaler Organhandelsnetzwerke und hat Organe von toten Palästinensern gestohlen

Israelisches Netzwerk für Organhandel in der Türkei aufgedeckt

News Desk

5. MAI 2024

Die Polizei in der türkischen Stadt Adana hat 11 Verdächtige, fünf Israelis und zwei Syrer, unter dem Vorwurf des Organhandels festgenommen, berichtete die Daily Sabah am 5. Mai.

Die Anti-Schmuggel- und Grenzschutzabteilung der Provinzdirektion für Sicherheit begann mit ihren Ermittlungen, nachdem sie die Pässe von sieben Personen überprüft hatte, die vor etwa einem Monat mit dem Flugzeug aus Israel zu einem Gesundheitstourismus nach Adana gekommen waren. Bei den beiden syrischen Staatsangehörigen im Alter von 20 und 21 Jahren wurde festgestellt, dass sie gefälschte Pässe hatten.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass die syrischen Staatsangehörigen sich bereit erklärt hatten, jeweils eine ihrer eigenen Nieren an zwei israelische Staatsangehörige im Alter von 68 und 28 Jahren zu verkaufen, damit diese in Adana eine Nierentransplantation vornehmen können.

Bei der Durchsuchung der Wohnungen der Verdächtigen wurden 65.000 Dollar und zahlreiche gefälschte Pässe beschlagnahmt.

Israel steht seit langem im Zentrum dessen, was Bloomberg 2011 als einen „ausgedehnten globalen Schwarzmarkt für Organe beschrieb, auf dem Makler Täuschung, Gewalt und Zwang anwenden, um Nieren von verarmten Menschen, hauptsächlich in unterentwickelten Ländern, zu kaufen und sie dann an schwerkranke Patienten in wohlhabenderen Ländern zu verkaufen“.

Die Finanzzeitung fügte hinzu: „Viele der von diesen Banden auf dem Schwarzmarkt geernteten Nieren sind für Menschen bestimmt, die in Israel leben.“

Das Netzwerk des Organhandels erstreckt sich von ehemaligen Sowjetrepubliken wie Aserbaidschan, Weißrussland, der Ukraine und Moldawien bis nach Brasilien, den Philippinen, Südafrika und darüber hinaus, wie die Bloomberg-Untersuchung ergab.

Der Vorwurf der israelischen Beteiligung am Organhandel gilt auch für die besetzten palästinensischen Gebiete.

Im Jahr 2009 berichtete Schwedens größte Tageszeitung, Aftonbladet, über Zeugenaussagen, wonach die israelische Armee Palästinenser entführt und ermordet, um ihre Organe zu entnehmen.

In dem Bericht werden palästinensische Angaben zitiert, wonach junge Männer aus dem besetzten Westjordanland und dem Gazastreifen von der israelischen Armee entführt und ihre Leichen mit fehlenden Organen an ihre Familien zurückgegeben wurden.

„Unsere Söhne werden als unfreiwillige Organspender benutzt‘, sagten mir die Verwandten von Khaled aus Nablus, die Mutter von Raed aus Jenin sowie die Onkel von Machmod und Nafes aus Gaza, die alle für einige Tage verschwunden waren und nachts tot und obduziert zurückkehrten“, schreibt Donald Bostrom, der Autor des Berichts.

Bostrom zitiert auch einen Vorfall von angeblichem Organdiebstahl während der ersten palästinensischen Intifada im Jahr 1992. Er berichtet, dass die israelische Armee einen jungen Mann, der dafür bekannt war, Steine auf israelische Truppen in der Gegend von Nablus zu werfen, entführt hat. Dem jungen Mann wurde in die Brust, beide Beine und den Bauch geschossen, bevor er zu einem Militärhubschrauber gebracht wurde, der ihn an einen unbekannten Ort transportierte.

Fünf Nächte später, so Bostrom, wurde die Leiche des jungen Mannes zurückgebracht, eingewickelt in grüne Krankenhauslaken.

Der israelische Fernsehsender Channel 2 berichtete, dass in den 1990er Jahren Spezialisten des Instituts für Gerichtsmedizin Abu Kabir Haut, Hornhäute, Herzklappen und Knochen von israelischen Soldaten, israelischen Bürgern, Palästinensern und ausländischen Arbeitern ohne Erlaubnis der Angehörigen entnommen haben.

Das israelische Militär bestätigte, dass diese Praxis stattfand, behauptete aber: „Diese Aktivität wurde vor einem Jahrzehnt beendet und findet nicht mehr statt.“

Die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen seit dem 7. Oktober haben weitere Gelegenheiten für den Diebstahl und die Entnahme von Organen von Palästinensern geschaffen.

Am 30. Januar berichtete die Nachrichtenagentur WAFA, dass die israelische Armee die Leichen von 100 palästinensischen Zivilisten zurückgebracht hat, die sie aus Krankenhäusern und Friedhöfen in verschiedenen Gebieten des Gazastreifens gestohlen hatte.

Medizinischen Quellen zufolge ergab die Untersuchung einiger der Leichen, dass bei einigen von ihnen Organe fehlten.

Am 18. Januar berichtete die Times of Israel, die israelische Armee habe Berichte bestätigt, wonach ihre Soldaten auf einem Friedhof in Gaza Gräber ausgehoben hätten, um zu überprüfen, ob die Leichen von Geiseln dort begraben worden seien.

