Hunger breitet sich aus, Hoffnung bleibt unerreichbar

Younes Al-Hallaq

Die elektronische Intifada

29. Februar 2024

Ein Mann wurde verletzt, als Israel diese Woche südwestlich von Gaza-Stadt ein Massaker an Menschen verübte, die auf Hilfe warteten. Mohammed Ali Xinhua Nachrichtenagentur

Meine Tante Leila ist in Gaza-Stadt geblieben.

Anfang dieser Woche rief ich sie an und erkundigte mich, ob sie und ihre Großfamilie in der Lage seien, an Lebensmittel zu kommen.

„Ich habe nur etwas Trockenfutter und Bohnen“, sagte sie.

Seit mehr als einem Monat ist das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNRWA) nicht mehr in der Lage, Hilfsgüter in den nördlichen Teil des Gazastreifens zu liefern.

Yousef, mein Cousin, fragte mich, ob ich ihm Mehl schicken könnte.

„Meine Kinder sind am Verhungern“, sagte er. „Und ich habe nichts, womit ich sie ernähren könnte, außer Bohnen, die sie niemals satt machen werden.

Seit ich mit ihm gesprochen habe, wurden mehr als 100 Menschen in der al-Rasheed-Straße im Südwesten von Gaza-Stadt von Israel massakriert. Sie warteten auf Hilfe, als Israel sie angriff.

Etwa 750 Menschen wurden verletzt.

Ein anderer Verwandter von mir erzählte mir, dass seine Familie sich von Tierfutter ernähren muss, damit sie überleben kann.

Meine eigene Familie floh im Oktober aus ihrem Haus in Gaza-Stadt. Wir haben Zwiebeln und Bohnen zurückgelassen.

Mein Onkel – der sich immer noch in der Gegend aufhält – sagte mir, dass die Zwiebeln jetzt weg sind. „Jemand hat offensichtlich nach Nahrung für seine Kinder gesucht“, sagte er.

Ein hochrangiger humanitärer Beamter der Vereinten Nationen hat gerade erklärt, dass ohne Maßnahmen eine weit verbreitete Hungersnot fast unvermeidlich ist. In den vergangenen Tagen sind in den Krankenhäusern des Gazastreifens mehrere Säuglinge an Unterernährung gestorben.

Ängstlich

Wie etwa 1,3 Millionen andere Menschen befinde ich mich jetzt in Rafah, der südlichsten Stadt des Gazastreifens.

Einige Lebensmittel und Medikamente wurden aus der Luft auf Rafah abgeworfen.

Zusammen mit meinem Bruder und einem Freund rannte ich kürzlich auf einige Pakete zu, die aus einem Flugzeug abgeworfen worden waren. Wir haben es nicht geschafft, sie rechtzeitig zu erreichen.

Eine große Menschenmenge versammelte sich am Ufer, als diese Woche eine von Jordanien gespendete Hilfslieferung ins Meer geworfen wurde. Einige Menschen gingen zu Fuß ins Wasser, andere in kleinen Booten.

Die Hilfslieferungen waren unzureichend. In dieser schrecklichen Situation wird viel mehr benötigt.

Die Hilfe muss in einer groß angelegten Aktion und auf effiziente Weise bereitgestellt werden. Hilfe, die ins Meer geworfen wird, kann nicht als effizient angesehen werden.

Mein Bruder Yousef hat mich davor gewarnt, ins Meer gefallene Hilfsgüter zu holen.

„Geh niemals im Meer schwimmen“, sagte er. „Die Kriegsschiffe beobachten uns. Sie könnten uns angreifen.“

Der Ramadan steht vor der Tür.

Während dieses heiligen Monats fasten wir von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang.

Für das Fasten brauchen wir Nahrung – und die haben wir im Moment eindeutig nicht.

Wir warten sehnsüchtig auf Nachrichten über einen Waffenstillstand. Sie ist das Einzige, was uns Hoffnung geben kann.

Younes Al-Hallaq ist ein Schriftsteller in Gaza.

Übersetzt mit deepl.com

