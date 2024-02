https://www.middleeastmonitor.com/20240228-hunger-games-actress-arrested-at-a-protest-calling-for-an-immediate-gaza-ceasefire/

New Yorker Polizei verhaftet amerikanische Schauspielerin und Model Hunter Schafer während ihrer Teilnahme an einer Demonstration zur Unterstützung von Palästina New York, USA [QudsNen/X]

Hunger Games“-Darstellerin bei Protest für sofortigen Waffenstillstand in Gaza verhaftet

28. Februar 2024

Die amerikanische Schauspielerin Hunter Schafer, der Star aus „Hunger Games and the Ballad of Songbirds and Snakes“, wurde am Montag verhaftet, als sie an einer Pro-Palästina-Demonstration teilnahm, die einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza forderte.

Der Protest fand vor dem NBC-Hauptquartier im Rockefeller Centre in New York statt, um den Auftritt von US-Präsident Joe Biden in der Talkshow Late Night with Seth Meyers zu stören.

Schafer, der ein T-Shirt mit der Aufschrift „Ceasefire now“ (Waffenstillstand jetzt) trug und ein Transparent mit der Aufschrift „Jews to Biden: Stop arming genocide“ (Juden an Biden: Stoppt die Bewaffnung des Völkermords) trug, gehörte zu den 33 Personen, die verhaftet wurden, als sie sich zusammen mit der Gruppe Jewish Voice for Peace für die Rechte der Palästinenser einsetzten, berichtet die New York Post.

„Keine Waffen mehr, kein Krieg mehr. Waffenstillstand ist das, wofür wir kämpfen“, skandierte die Gruppe mit: „Not in our name“.

Darüber hinaus erklärte die Gruppe auf X, dass „Hunderte von Juden und Verbündeten“ das Rockefeller Centre übernommen hätten, um dem Präsidenten „deutlich zu machen“, dass „Unterstützer des Völkermords in unserer Stadt nicht willkommen sind“.

Die Organisation schrieb: „Der Präsident muss anfangen, sich vor dem amerikanischen Volk zu verantworten – und nicht vor der rechtsextremen israelischen Regierung, die wahllos die Menschen in Gaza bombardiert und dabei 70 Prozent der Infrastruktur zerstört, darunter Krankenhäuser, Universitäten sowie das Strom- und Wassernetz.“

Israel hat nach einem grenzüberschreitenden Angriff der palästinensischen Widerstandsgruppe Hamas am 7. Oktober eine tödliche Offensive auf den Gaza-Streifen gestartet.

Seitdem wurden mindestens 29.878 Palästinenser getötet und über 70.000 weitere verletzt, während fast 1.200 Israelis bei dem Hamas-Angriff getötet worden sein sollen.

Inzwischen hat Haaretz jedoch aufgedeckt, dass Hubschrauber und Panzer der israelischen Armee viele der 1.139 Soldaten und Zivilisten getötet haben, die nach israelischen Angaben vom palästinensischen Widerstand getötet wurden.

Der israelische Krieg hat 85 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens in die interne Vertreibung getrieben, und es herrscht akuter Mangel an Lebensmitteln, sauberem Wasser und Medikamenten, während 60 Prozent der Infrastruktur der Enklave nach Angaben der UNO beschädigt oder zerstört wurden.

Der Internationale Gerichtshof beschuldigt Israel des Völkermordes und hat Tel Aviv in einem Zwischenurteil im Januar dieses Jahres aufgefordert, die völkermörderischen Handlungen einzustellen und Maßnahmen zu ergreifen, um zu gewährleisten, dass die Zivilbevölkerung in Gaza humanitäre Hilfe erhält.

