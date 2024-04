Idiot Republicans Are Saying Genocide Joe Has ‚Abandoned Israel‘ Dopey Republican pundits and politicians have begun claiming that Joe Biden has „abandoned Israel“ and has fallen under the control of Hamas, because this is a presidential election year and…

Idiotische Republikaner sagen, Völkermörder Joe hat Israel im Stich gelassen“.

Von Caitlin Johnstone

11. April 2024

Dämliche republikanische Experten und Politiker haben damit begonnen, zu behaupten, dass Joe Biden „Israel im Stich gelassen“ habe und unter die Kontrolle der Hamas geraten sei, weil dies ein Jahr der Präsidentschaftswahlen ist und alles zehnmal dümmer sein muss als sonst.

Donald Trump sagte am Mittwoch im Wahlkampf, dass „jeder Jude, der einen Demokraten oder Biden wählt, seinen Kopf untersuchen lassen sollte“ und sagte über Biden: „Er hat Israel völlig im Stich gelassen.“

Trump reagierte damit auf Bidens Äußerung, Israel solle einen sechs- bis achtwöchigen Waffenstillstand ausrufen, ohne diesen von der Freilassung der israelischen Geiseln abhängig zu machen. Diese hoffnungsvolle Aussage wurde jedoch schnell von Biden selbst dementiert, indem der Präsident dieselbe Position wiederholte, an der diese Regierung seit sechs Monaten festhält: Kinder töten, bis Hamas uns alles gibt, was wir wollen. Offensichtlich hat Bidens demenzkrankes Gehirn Mühe, die Geschichte richtig zu verstehen.

In der Zwischenzeit hat der Gründer des Daily Wire, Ben Shapiro, die Behauptung aufgestellt, Biden habe die Hamas „gerettet“, indem er vor den Forderungen der Linken in Bezug auf den Gazastreifen kapitulierte, und er ging sogar so weit zu erklären, dass „die Hamas jetzt die Biden-Regierung kontrolliert“.

Um es klar zu sagen: Das ist alles schaumgebremster Unsinn. Biden hat sechs Monate damit verbracht, Israel ohne jegliche Bedingungen mit Massenmordwaffen zu versorgen, und seine Regierung hat die ganze Zeit über alle abscheulichen Aktionen Israels in Gaza gerechtfertigt, verdreht und entschuldigt. Kein US-Präsident in der Geschichte hat der Mordlust der israelischen Kriegsmaschinerie mehr direkten Vorschub geleistet als Joe Biden.

Noch heute erklärt der Präsident „eiserne“ Unterstützung für Israel, während die Befürchtungen zunehmen, dass der Iran Vergeltung für den israelischen Angriff auf sein Konsulat in Syrien üben könnte, bei dem mehrere iranische Militäroffiziere getötet wurden, obwohl der Iran dem Weißen Haus gegenüber deutlich gemacht hat, dass die USA ebenfalls zur Zielscheibe werden, wenn die USA Israel verteidigen. Biden ist so fanatisch pro-Israel, dass wir wegen seiner unerschütterlichen Unterstützung für den völkermordenden Apartheidstaat kurz vor dem Abgrund des schlimmsten Alptraumszenarios aller möglichen Konflikte im Nahen Osten stehen könnten.

In Wirklichkeit ist der einzige Grund, warum die Republikaner versuchen, Biden als israelfeindlich hinzustellen, der, dass die beiden großen Parteien Amerikas nur durch Fiktion und Fantasie so tun können, als gäbe es nennenswerte Unterschiede zwischen ihnen. Beide unterstützen Israel und seine Verbrechen in wahnsinniger Weise. Sie unterstützen beide Krieg, Militarismus, Imperialismus, Kapitalismus und Oligarchie. Die einzigen Bereiche, in denen es irgendeine bedeutsame Meinungsverschiedenheit zwischen ihnen gibt, sind die Themen, die die Mächtigen in keiner Weise stören, wie z.B. die Frage, ob man abtreiben darf oder nicht, oder ob es gut oder schlecht ist, gemein zu Trans-Menschen zu sein – und selbst diese Themen werden nur benutzt, um das Interesse und die Aufmerksamkeit aller auf die Mainstream-Politik zu lenken und von revolutionären Gefühlen abzulenken.

Also erfinden sie diese schwachsinnigen, fiktiven Schlachtfelder, auf denen sie kämpfen, denn nur so haben sie tatsächlich etwas, worüber sie kämpfen können. Joe Biden ist ein Hamas-Agent. Donald Trump ist ein Kreml-Agent. Joe Biden wird von der „KPCh“ kontrolliert. Donald Trump wird ein weiterer Hitler sein, anstatt ein weiterer beschissener Republikaner. Die Demokraten wollen Ihre Waffen stehlen und Ihren Sohn dazu bringen, ein Kleid zu tragen. Die Republikaner wollen die NATO auflösen und Wladimir Putin die Weltherrschaft überlassen.

Nichts von alledem ist real, aber wenn Republikaner und Demokraten gezwungen wären, nur in den Fragen gegeneinander anzutreten, in denen sie wirklich nicht übereinstimmen, hätten sie kaum noch Gesprächsstoff, und der ganze Zwei-Parteien-Betrug wäre hinfällig. Ehe man sich versieht, streiten sie sich über Dinge wie die Frage, ob es am besten wäre, die nuklearen Aggressionen gegen China zu verstärken oder Russland auszuschalten, und die Menschen würden merken, dass keiner dieser Parteien die Interessen normaler Menschen am Herzen liegen.

Also machen sie weiter mit ihrer kayfabe-Kampfmasche und verkaufen sie so gut wie möglich, um sicherzustellen, dass so viele Amerikaner wie möglich bei dem vorgetäuschten Drama des zweihändigen Puppenspiels mitklatschen.

Ich kann es kaum erwarten, bis diese Wahl vorbei ist, damit wir zum normalen Niveau der Dummheit zurückkehren können.

