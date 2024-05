https://www.middleeastmonitor.com/20240510-i-am-anti-zionist-jew-not-anti-semitic-pro-palestine-jewish-activist-says/



Studierende der Universität Wien blockieren die Kreuzung vor dem Campus und veranstalten einen Sitzprotest, um auf die unerwartete Polizeirazzia und die Verhaftung der Studierenden zu reagieren, die in Solidarität mit den Palästinensern protestieren und auf die katastrophale Situation in Gaza angesichts der israelischen Angriffe aufmerksam machen wollen, in Wien, Österreich, am 9. Mai 2024. (Aşkın Kıyağan – Anadolu Agency)

Ich bin eine antizionistische Jüdin, nicht antisemitisch“, sagt eine jüdische Aktivistin, die sich für Palästina einsetzt

10. Mai 2024

von Anadolu Agency

anadoluajansi

„Wenn man Israel kritisiert, wird man als antisemitisch bezeichnet. Ich möchte diesen Diskurs durchbrechen, weil ich eine antizionistische Jüdin bin“, sagte die jüdische Aktivistin Dalia Sarig-Fellner.

Die österreichische Aktivistin jüdischer Herkunft ist bekannt für ihre wirkungsvollen Demonstrationen, die sie in Österreich organisiert hat, um der Stimme des palästinensischen Volkes Gehör zu verschaffen und auf die humanitäre Krise in Gaza hinzuweisen, nachdem Israels unaufhörliche Angriffe auf den Gazastreifen vor über sieben Monaten begannen.

Sie erzählte Anadolu von den Anschuldigungen, denen sie aufgrund der von ihr organisierten Proteste in ihrem Umfeld ausgesetzt war, von der Haltung der israelischen Öffentlichkeit gegenüber den Ereignissen in Gaza und von der Großdemonstration, die sie in der österreichischen Hauptstadt Wien organisieren wird.

Die Aktivistin erklärte, dass sie in Österreich zu leben begann, nachdem sie einen Teil ihres Lebens in Israel verbracht hatte. Nachdem sie nach dem 7. Oktober 2023 aktiv an pro-palästinensischen Demonstrationen teilgenommen habe, habe sie ernsthafte Probleme mit ihrer Familie und ihrem Umfeld gehabt.

Völkermord in Gaza und antisemitische Anschuldigungen

„Seit ich mit den (palästinensischen) Protesten begonnen habe, hat meine Familie aufgehört, mit mir zu sprechen“, beklagte sie.

„Die jüdische Gemeinschaft beschuldigt mich, antisemitisch zu sein“, sagte Sarig-Fellner und fügte hinzu, dass sie damit gerechnet habe, bevor sie mit den Protesten begann, aber dass das, was sie durchmache, nichts sei im Vergleich zu dem, was in Gaza geschehe.

Die Aktivistin betonte, dass sie sich bewusst sei, dass der Begriff „Völkermord“ im Gazastreifen einen sensiblen Platz in der jüdischen Geschichte habe, und fügte hinzu: „Ich habe diese Aussage bewusst gemacht, weil viele Juristen der Meinung sind, dass es sich um einen Völkermord handelt“.

„Auch der Gerichtshof der EU weist auf einen möglichen Völkermord hin“, betonte sie. „Wenn ich mir die Bilder anschaue und das, was ich gesehen habe, was passiert ist, dann erinnert mich das an einen Völkermord.“

Sarig-Fellner sagte, dass sie sich mit dem Vorwurf der „Verharmlosung des Holocaust“ konfrontiert sah, weil sie in einer Ausstellung die Geschichte ihres Großvaters erzählte, der Österreich 1938 wegen der Verfolgung durch die Nazis verlassen musste.

Sie wies darauf hin, dass die Ansicht, die israelische Öffentlichkeit sei sich der Angriffe auf Gaza nicht bewusst und unterliege einer Art Verdunkelung, nicht der Realität entspreche.

„Die Mehrheit der israelischen Bevölkerung ist Soldat. Sie sind entweder Wehrpflichtige oder Reservisten“, sagte sie und fügte hinzu: „Sie sind diejenigen, die das tun (was in Gaza passiert); sie sind dort, und was in Gaza passiert, kann in keiner Weise versteckt werden.“

„Das ist unmöglich“, betonte sie. „Eine Person, die in Israel geboren ist, wird mit einer kompletten Gehirnwäsche aufgezogen.“

„Die Palästinenser wurden in Geschichtsbüchern, Filmen und in der Kunst ignoriert. Sie wurden von den Regierungen nicht als Menschen mit Gefühlen gesehen“, kritisierte sie.

Palästinenser werden als Feinde betrachtet

Die jüdische Aktivistin bezog sich auf die Blockierung oder Beschädigung von Hilfslieferungen für den Gazastreifen durch einige Israelis, die Palästinenser als Feinde betrachten, sagte sie: „Es herrscht der Glaube vor, dass man Palästinensern, Arabern oder vielleicht auch Muslimen nicht trauen kann.“

„Sie sagen nicht die Wahrheit, sondern wollen die Juden im Meer ertränken“, betonte sie. „Das ist ein tief verwurzelter Rassismus, der in allen Schulbüchern, in den Emotionen der Menschen und in der Atmosphäre des Landes allgegenwärtig ist.“

„Fast jeder denkt so“, betonte sie.

Sarig-Fellner wies darauf hin, dass das Verständnis des „Gelobten Landes“ vor allem bei religiösen Randgruppen vorherrscht, die in den letzten Jahren jedoch deutlich zugenommen haben, so dass die Hälfte des Landes so denkt.

Sie erinnerte daran, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu eine Koalitionsregierung mit diesen religiösen Gruppen gebildet hat, und erklärte, dass diese Gruppen eine Gesetzesreform vorgeschlagen haben, die die Legalisierung religiöser Werte anstelle demokratischer Werte vorsieht, was vor dem 7. Oktober 2023 zu ernsthaften Spannungen im Land geführt hat.

Wir sind Juden, aber wir sind keine Zionisten“.

Die Aktivistin führte weiter aus: „Der Staat Israel will damit werben, dass Judentum und Zionismus miteinander verbunden sind.“

„Das bedeutet, dass man antisemitisch ist, wenn man Israel kritisiert“, betonte sie. „Ich möchte diesen Diskurs durchbrechen, denn ich bin eine antizionistische Jüdin.“

„Es gibt viele Juden, die so denken, vor allem in den USA, aber es gibt auch Juden hier in Europa, die gegen diesen Ansatz sind und sagen: ‚Wir sind Juden, aber wir sind keine Zionisten‘.“

Nach dem 7. Oktober bezog sich Sarig-Fellner auch auf die Gerüchte, dass es eine beträchtliche Anzahl von Israelis gibt, die Israel aus Sicherheitsgründen verlassen wollen oder dies in Erwägung ziehen: „Diejenigen, die europäische oder ausländische Pässe haben, ihre Koffer stehen bereit.“

„Wenn sich die Situation in Israel verschlechtert oder wenn wir zum Beispiel ein demokratisches Land werden und die Palästinenser gleiche Rechte haben, dann werden sie nicht in einem solchen Land leben wollen und Israel verlassen.“

„Ziemlich viele Menschen (denken so)“, behauptete sie.

Sarig-Fellner, die bereits wirkungsvolle Proteste, unter anderem vor dem österreichischen Parlament und dem Außenministerium, organisiert hat, sagte, sie bereite eine große Demonstration am 15. Mai, dem Jahrestag der Nakba (Große Katastrophe), vor.

Massive pro-palästinensische Demonstration am 18. Mai

Da der 15. Mai auf einen Wochentag fällt, werden sie am Samstag, den 18. Mai, eine große palästinensische Demonstration in der Hauptstadt Wien organisieren, an der Teilnehmer aus verschiedenen Teilen des Landes teilnehmen werden, so die Aktivistin.

„Wir wollen zeigen, dass wir die Mehrheit sind und wir lassen uns nicht delegitimieren“, betonte sie. „Die palästinensischen Demonstrationen sind nicht extremistisch oder antisemitisch, sondern ein einfacher Akt der Solidarität“.

Sarig-Fellner fügte hinzu, dass viele Menschen im Land Angst hätten, dass sie Probleme bekommen könnten, wenn sie an Demonstrationen zur Unterstützung Palästinas teilnehmen, und fügte hinzu, dass man versuchen werde zu zeigen, dass die Teilnahme an palästinensischen Demonstrationen nicht antisemitisch sei.

Zuvor hatte das UNO-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) erklärt, dass im Gaza-Krieg mehr als 10.000 Frauen getötet und 19.000 verletzt worden seien, und hinzugefügt: „Der Krieg in Gaza ist weiterhin ein Krieg gegen Frauen“.

UNWRA: „37 Kinder verlieren jeden Tag ihre Mutter“.

Israel hat den Gazastreifen als Vergeltungsmaßnahme für einen Hamas-Angriff am 7. Oktober letzten Jahres, bei dem 1.200 Menschen getötet wurden, bombardiert. Nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörden wurden seitdem mehr als 34.900 Palästinenser im Gazastreifen getötet, die meisten davon Frauen und Kinder, und über 78.500 weitere verletzt.

Inzwischen hat Haaretz jedoch aufgedeckt, dass Hubschrauber und Panzer der israelischen Armee tatsächlich viele der 1 139 Soldaten und Zivilisten getötet haben, die nach israelischen Angaben vom palästinensischen Widerstand getötet wurden.

Mehr als sieben Monate nach Beginn des israelischen Krieges liegen weite Teile des Gazastreifens in Trümmern, so dass 85 Prozent der Bevölkerung der Enklave aufgrund einer lähmenden Blockade von Lebensmitteln, sauberem Wasser und Medikamenten vertrieben werden mussten, so die UN.

Israel wird vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) des Völkermordes beschuldigt, der im Januar in einem Zwischenurteil anordnete, die völkermörderischen Handlungen einzustellen und Maßnahmen zu ergreifen, um zu gewährleisten, dass die Zivilbevölkerung in Gaza humanitäre Hilfe erhält.

