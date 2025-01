https://english.almayadeen.net/articles/opinion/-i-felt-like-a-nazi—zionists-admit-genocide



Ich fühlte mich wie ein Nazi: Zionisten geben Völkermord zu

Kit Klarenberg

Quelle: Al Mayadeen Englisch

14. Januar 2025

Gräueltaten sind und waren schon immer fest in der ZOF verankert. Schließlich ist der Zionismus auf ethnische Säuberungen, Vertreibungen und Landraub angewiesen.

Am 23. Dezember 2024 veröffentlichte „Israels“ Haaretz eine außergewöhnliche Untersuchung über die „Auswirkungen“ der „Brutalität“ der zionistischen Besatzungstruppen auf die „psychische Gesundheit“ ihrer eigenen Kämpfer. Konkret geht es um die „moralische Verletzung“, die Tel Avivs Soldaten bei der Verübung des unverhohlenen Völkermords in Gaza erlitten haben.

Obwohl das Medium sich große Mühe gab, die Israelis als die ultimativen Opfer des Holocaust des 21. Jahrhunderts darzustellen, den sie begehen, bot die wenig beachtete Berichterstattung des Mediums einen umfassenden, beispiellosen Einblick in die alltäglichen Schrecken, die die Entität den Palästinensern vor und nach dem 7. Oktober 2023 zufügte.

Der Autor des Artikels hatte zusammen mit einem „Sozialfürsorge-Beauftragten“ der ZOF Jahrzehnte zuvor akademische Forschungen darüber durchgeführt, warum die Soldaten Tel Avivs regelmäßig die sadistischsten Gräueltaten gegen unschuldige Palästinenser begehen. Dies folgte auf die Erste Intifada von 1987 bis 1993, während der die Entität brutal gegen den rechtschaffenen palästinensischen Widerstand gegen die illegale, unmoralische Besetzung ihres historischen Landes durch „Israel“ vorging. Die gemeinsamen Forschungsbemühungen des Paares lieferten eine Fülle von Beweisen aus erster Hand für die Grausamkeit der Zionisten, da sich ihnen Soldaten der ZOF „offenbarten“.

Das Paar identifizierte verschiedene „Gruppen“ von ZOF-Soldaten, „basierend auf Persönlichkeitsmerkmalen“. An erster Stelle stand eine „rücksichtslose und gefühllose“ Fraktion, die „die schwersten Gräueltaten beging“ und „Brutalität als Ausdruck von Stärke und Männlichkeit betrachtete“. Die „Macht“, die sie verspürten, als sie in „Israels“ völkermörderischem Militär dienten, war „berauschend“. Einer prahlte damit, dass er „kein Problem“ damit hatte, Frauen zu misshandeln und zu ermorden, und gab an, dass er einer Palästinenserin so fest gegen die Knochen in ihrer Leistengegend getreten habe, dass „sie gebrochen“ seien und „heute keine Kinder mehr bekommen könne“:

„Es ist wie eine Droge … du fühlst dich wie das Gesetz, du machst die Regeln. Als ob du von dem Moment an, in dem du den Ort namens Israel verlässt und den Gazastreifen betrittst, Gott wärst.“

Ein anderer Soldat der ZOF schoss einem Araber aus einer Entfernung von nur 10 Metern viermal in den Rücken und kam mit der Behauptung der Selbstverteidigung davon. Dies war, wie der Mörder zugab, „kaltblütiger Mord“ – und „wir haben solche Dinge jeden Tag getan“. Ein anderer erinnerte sich daran, wie ein junger Palästinenser ruhig eine Straße entlangging und sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmerte, als zionistische Streitkräfte das Feuer eröffneten. „Peng, eine Kugel in den Bauch“, und er lag „auf dem Bürgersteig im Sterben“. Israelische Agenten „fuhren dann gleichgültig davon“, während ihr Opfer starb.

„Gaza dem Erdboden gleichmachen“

Laut Haaretz waren „diese Soldaten unbarmherzig und meldeten keine moralischen Verletzungen.“ Dennoch wurden einige der beteiligten Kriegsverbrecher, die einen Völkermord begangen hatten, „von Militärgerichten für ihre schrecklichen Taten verurteilt“, was bei ihnen ein Gefühl von „Verbitterung und Verrat“ hinterließ. Diejenigen Mörder, die ungestraft davonkamen, wurden stillschweigend von „einer kleinen, ideologisch gewalttätigen Gruppe unterstützt, die die Brutalität unterstützte“. Obwohl sie nicht „an den Morden beteiligt“ waren, „glaubten sie an die jüdische Vorherrschaft und waren abfällig gegenüber Arabern“, also schauten sie weg.

In der Zwischenzeit wurde eine „große Gruppe“ von Soldaten der ZOF-Einheit, „die zuvor nicht zu Gewalt neigten“, aufgrund des Einflusses ihrer Vorgesetzten und der „Normen“ ihrer Einheit gefühllos und unmenschlich. „Ich fühlte mich wie ein Nazi … es sah genau so aus, als wären wir tatsächlich die Nazis und sie die Juden“, sagte ein Mitglied dieses Kontingents aus. Ein anderer Zeuge berichtete, wie ein ‚neuer Kommandeur‘ während ihrer ‚ersten gemeinsamen Patrouille‘ in den frühen Morgenstunden ein wehrloses palästinensisches Kind auf grausame Weise verstümmelte:

„Auf den Straßen war keine Menschenseele, nur ein kleiner vierjähriger Junge, der in seinem Garten im Sand spielte. Der Kommandant rannte plötzlich los, packte den Jungen und brach ihm den Arm am Ellbogen und das Bein hier. Er trat ihm dreimal in den Bauch und ging weg. Wir standen alle mit offenem Mund da … Er sagte zu mir: ‚Diese Kinder müssen von Geburt an getötet werden.‘ Wenn ein Kommandant so etwas tut, wird es legitim.“

Dennoch gab es einige Wehrpflichtige der ZOF, die sich „dem Einfluss der gefühllosen und ideologischen Gruppen“ auf die „Kultur“ des Militärs der zionistischen Entität widersetzten und mutig „moralisch Stellung bezogen und die Gräueltaten meldeten“, die sie miterlebt hatten, wenn sie nicht direkt daran beteiligt waren. Obwohl sie „zunächst von brutalen Kommandeuren eingeschüchtert wurden“, packten sie aus. Ihre Belohnung bestand darin, dass sie von den Behörden der zionistischen Entität „schwer schikaniert und geächtet“ wurden. Ein Wahrheitsliebender wurde wegen seiner Enthüllungen entlassen. „Traumatisiert“ und „depressiv“ flohen sie anschließend aus Israel.

Ein anderer Whistleblower, der es wagte, seine persönliche Ablehnung gegenüber offiziellen Befehlen, die auf eine „Zerstörung des Gazastreifens“ hinausliefen und „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ erforderlich machten, deutlich zu machen, erlitt „schwere soziale Ächtung“, weil er sich weigerte, sich daran zu halten, und bereit war, die schrecklichen Ziele, mit denen er beauftragt war, öffentlich zu machen. Infolgedessen wurde er gemobbt und aus seiner Einheit gedrängt und kehrte „geistig gebrochen“ ins zivile Leben zurück. Eine solche Misshandlung ist angesichts der allgemeinen institutionellen Kultur der ZOF und der inhärent völkermörderischen Natur der fauligen Ideologie des Zionismus nur zu erwarten.

Wie Haaretz berichtet, hielten mehrere Kriegsverbrecher der ZOF bei der Beerdigung von Shuvael Ben-Natan im Oktober 2024 jubilierende Lobreden. Ben-Natan war eine militante Einheit, die während der Invasion Tel Avivs im Libanon in diesem Monat neutralisiert wurde. Einer prahlte damit, dass ihr gefallener Kamerad „nach Gaza gekommen sei, um Rache zu üben“, während ein anderer triumphierend erzählte, wie Ben-Natan einen 40-jährigen Palästinenser ermordet habe, der „mit seinen Kindern im Westjordanland Oliven erntete“. Andere erinnerten sich wehmütig daran, wie ihr verstorbener Freund „die Moral in Gaza steigerte, indem er ohne Genehmigung ein Haus in Brand setzte“.

„Sadistische Menschen“

Ben-Natans Mitkriegsverbrecher nutzten die Gelegenheit seiner Beerdigung auf psychotische Weise, um „ihr Engagement für die Fortsetzung von Brandstiftung und Rache in Gaza, im Libanon und im Westjordanland zu bekunden“. Solche widerlichen Szenen spielen sich heute in Echtzeit ab. In der Zwischenzeit sind andere vergleichbare, wenn nicht schlimmere zionistische Gräueltaten, die in Massen-„Haftanstalten“ wie Sde Teiman verübt werden, der Öffentlichkeit verborgen. Haaretz bezeichnet den „schweren sexuellen Missbrauch“, dem palästinensische Insassen an diesem Ort ausgesetzt sind, als „Mikrokosmos der Verrohung im aktuellen Krieg“.

Die Vergewaltigungen und die sexuelle Folter in Sde Teiman waren so weit verbreitet und gnadenlos, dass ein „erfahrener Arzt“ dies den Behörden meldete. Daraufhin wurden neun IDF-Reservisten „wegen des Verdachts auf schwere Sodomie und andere Formen des Missbrauchs inhaftiert“. Haaretz berichtet, dass es außerdem 36 laufende Ermittlungen zum Tod palästinensischer Häftlinge in Sde Teiman seit dem 7. Oktober 2023 gibt. „Anonyme Soldaten, die von der Zeitung befragt wurden“, sagten ausführlich aus, wie „ein Diskurs von Hass und Rache den Missbrauch von Häftlingen in der Einrichtung normalisierte“.

Dazu gehörten „häufig harte, willkürliche Gewalt, Demütigung und Erniedrigung, absichtliches Aushungern und andere missbräuchliche Praktiken“. Ein „junger Student“, der zum ZOF-Dienst einberufen wurde und Zeuge der Grausamkeiten in Sde Teiman wurde, sprach zunächst von einer Fülle von „sadistischen Menschen“ dort, „die es genießen, anderen Leid zuzufügen“. Sie gaben an, dass es „sehr beunruhigend war … zu sehen, wie leicht und schnell sich normale Menschen abkoppeln und die Realität nicht direkt vor ihren Augen sehen können, wenn sie sich in einer schwierigen und schockierenden menschlichen Situation befinden“.

Ein „Arzt auf Abruf“, der in Sde Teiman stationiert war, schloss sich ihren Kommentaren an und sprach von einer „völligen Entmenschlichung“ auf dem gesamten Gelände. Auffallend war jedoch, dass ihre Aussagen auf eine enge persönliche Komplizenschaft bei genau den gleichen schrecklichen Handlungen hindeuteten, die dort gegen unschuldige palästinensische Häftlinge verübt wurden und über die ihr Kollege so bestürzt war. Der offensichtliche Mangel an Reue des Arztes über die persönliche Misshandlung von Gefangenen war unmissverständlich groß. Sie rechtfertigten ihr Handeln lakonisch mit der „Normalisierung“ des schrecklichen Missbrauchs in der Haftanstalt:

„Man behandelt sie nicht wirklich wie Menschen … das Schwierigste für mich ist … was ich nicht gefühlt habe … Es stört mich, dass es mich nicht gestört hat.“

Eine andere ZOF-Reservistin, die dort stationiert war und von Haaretz als „zurückhaltend“ beschrieben wurde, soll ihre moralischen „Standards“ aufrechterhalten haben, indem sie „aus der Einrichtung geflohen ist“. Sie gab an, dass sie von der weit verbreiteten „Entmenschlichung“ und den „gefährlichen Einstellungen“, denen sie dort begegnete, „Angst“ hatte. Ihre Entdeckungen waren so „traumatisch“, dass sie es schaffte, „mit Hilfe eines Psychiaters“ aus dem Dienst „entlassen“ zu werden. Allgemein seien solche Ansichten, so beklagte sie, „in unserer Gesellschaft normaler geworden“. Haaretz stimmt dem zu und stellt fest, dass Regierungsbeamte sich routinemäßig an „Hass- und Rache-Rhetorik“ beteiligen.

Diese offene, staatliche Ermutigung zum Abschlachten – die einen unwiderlegbaren Beweis für die genozidale Absicht der zionistischen Entität darstellt – geht mit einer „Schwächung“ der „zivilen und militärischen Justizsysteme“ „Israels“ einher. Es gibt zahlreiche Beweise für die abscheulichen Handlungen der Militanten der ZOF. Häufig filmen sie sich dabei, wie sie Gefangene misshandeln und töten, Palästinenser erschießen, die weiße Fahnen schwenken, Frauen und Kinder massakrieren, verlassene Häuser plündern, mutwillig Privateigentum zerstören und vieles mehr. Trotz dieser Fülle an Beweisen sind die offiziellen Ermittlungen zu den Misshandlungen durch die ZOF, ganz zu schweigen von der Strafverfolgung, „minimal“.

Die Mainstream-Nachrichtenagenturen haben sich zu einer Verschwörung des Schweigens über den Völkermord in Gaza verpflichtet. Distanzierende, ausweichende Sprache, Auslassungen und andere doppelzüngige Schikanen werden systematisch eingesetzt, um die grausame Auslöschung der Palästinenser durch die Entität herunterzuspielen oder geradezu zu rechtfertigen. Die Enthüllungen und die Verurteilung der Untersuchung von Haaretz würden in den westlichen Medien niemals erscheinen. Dennoch ist klar, dass die Autorin die Missbräuche der ZOF für grundlegend abweichend und ketzerisch hält, als Ergebnis des „korrumpierenden Einflusses von … gefühllosen und ideologisch gewalttätigen Soldaten“.

In Wirklichkeit sind und waren Gräueltaten in der ZOF fest verankert. Schließlich ist der Zionismus auf ethnische Säuberungen, Vertreibungen und Landraub angewiesen. Sein Militär wird daher immer entsprechend handeln. Die Teilung Palästinas wurde erstmals von der britischen Peel-Kommission im Oktober 1937 vorgeschlagen. Viele Zionisten waren verärgert, dass der ihnen zugestandene Teil des palästinensischen Territoriums zu klein war. David Ben-Gurion, der weithin als Vater „Israels“ und dessen erster Premierminister gilt, wies ihre Bedenken jedoch entschieden zurück:

„Es verletzt unsere Gefühle nicht, dass wir durch diesen Erwerb nicht im Besitz des gesamten Landes sind … Diese Vergrößerung unseres Besitzes ist nicht nur für sich genommen von Bedeutung, sondern weil wir dadurch unsere Stärke erhöhen, und jede Stärkung hilft uns, das Land als Ganzes zu besitzen. Die Gründung eines Staates, und sei es auch nur auf einem Teil des Landes, ist … ein starker Impuls für unsere historischen Bemühungen, das gesamte Land zu befreien.“

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Investigativer Journalist.

