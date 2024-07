https://english.almayadeen.net/news/politics/-i-know-what-we-did-in-gaza—iof-reservist-refusing-to-retu



Ich weiß, was wir in Gaza getan haben“: IOF-Reservist weigert sich, wieder in den Dienst zu treten

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: The Observer/The Guardian

Heute 12:48

Nachdem er Zeuge der erschütternden Kriegsverbrechen der israelischen Armee in Gaza wurde, sagte ein Reservist: „Ich kann diese Militäroperation nicht mehr rechtfertigen.“

Drei israelische Reservesoldaten, die an dem andauernden israelischen Völkermord in Gaza teilgenommen haben, beschreiben, wie sie ohne militärische Rechtfertigung in Häuser eingedrungen sind, diese gestohlen und dann niedergebrannt haben, weitere Morde verursacht, Kinder erschossen und sogar ihre eigenen Gefangenen getötet haben. Diese Handlungen haben sie laut ihren Aussagen dazu veranlasst, ihren Dienst im israelischen Militär zu verweigern.

Es ist eine bekannte Geschichte: Israelische Soldaten geben offen zu, dass sie schießen, um zu töten, und alles zerstören, was sich ihnen in den Weg stellt. Inmitten des anhaltenden Völkermords finden diese Gräueltaten live und unvermindert statt.

Anfang dieses Monats legten sechs israelische Soldaten erschütternde Zeugnisse vor und berichteten, wie ihre Kameraden routinemäßig palästinensische Zivilisten hinrichteten, um aufgestaute Frustration abzubauen oder Langeweile zu vertreiben.

Für den israelischen Militärsanitäter Yuval Green war der Befehl, ein Haus niederzubrennen, der ausschlaggebende Punkt, der ihn dazu brachte, seinen Reservedienst zu beenden. Zu Beginn dieses Jahres verbrachte Green mit seiner Fallschirmjägereinheit 50 Tage in Khan Younis, einer Stadt im südlichen Gazastreifen. Sie schliefen in einem Haus, das nur von batteriebetriebenen Lichterketten beleuchtet wurde, inmitten von Schutt und Zerstörung.

Green begann schon Monate zuvor, die Mission der Einheit in Frage zu stellen, als er von der Weigerung Israels“ erfuhr, die Forderungen der Hamas nach Beendigung des Krieges und Freilassung der Gefangenen zu erfüllen.

Green ist einer von drei israelischen Reservisten, die dem Observer erklärten, sie würden nicht zurückkehren, wenn sie zum Militärdienst in Gaza einberufen würden. Alle drei haben zuvor den obligatorischen Militärdienst bei den israelischen Besatzungstruppen (IOF) absolviert, die ein zentraler Bestandteil der israelischen Siedlergemeinschaften sind.

Brenn es nieder

Das zerstörerische Verhalten, das Green von anderen Soldaten miterlebte, verstärkte die Zweifel, die er mit nach Gaza gebracht hatte, ebenso wie der nicht enden wollende Kreislauf der Gewalt, dessen Zeuge er wurde. Er erklärte, er sei aus Pflichtgefühl geblieben, um sich um die Kameraden in seiner Einheit zu kümmern, die er seit seiner Wehrdienstzeit kannte.

„Ich sah ständig, wie Soldaten Häuser beschmierten oder stahlen. Sie gingen aus militärischen Gründen in ein Haus und suchten nach Waffen, aber es machte mehr Spaß, nach Souvenirs zu suchen – sie hatten eine Vorliebe für Halsketten mit arabischen Schriftzeichen, die sie sammelten“, sagte Green dem Observer.

Dann, Anfang dieses Jahres, sagte er: „Wir bekamen einen Befehl. Wir waren in einem Haus und unser Kommandeur befahl uns, es niederzubrennen.

Als er das Problem mit seinem Kompaniechef ansprach, fügte er hinzu: „Die Antworten, die er mir gab, waren nicht gut genug. Ich sagte: ‚Wenn wir das alles ohne Grund tun, werde ich nicht mitmachen.‘ Am nächsten Tag bin ich gegangen.“

„Israel„ hat eine große Zahl von Opfern hinterlassen – zwischen mindestens 39.000 und 186.000 Palästinensern, vor allem Kinder und Frauen. Man geht davon aus, dass Tausende unter den Trümmern begraben sind, mindestens 90.000 Menschen sind verwundet und die überwältigende Mehrheit der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens wurde zwangsumgesiedelt. Unterdessen befürchten Beobachter, dass „Israel“ einen ausgewachsenen Angriff auf den Libanon starten könnte.

Zwei der Reservisten gaben an, dass sie gezwungen sein könnten, zum Dienst zurückzukehren, wenn der fast tägliche Austausch von Drohnenangriffen, Luftangriffen und Artilleriefeuer zwischen „Israel“ und dem Libanon zu einem ausgewachsenen Krieg eskaliert.

Alle drei Soldaten geben unterschiedliche Gründe für ihre Entscheidung an, nicht mehr im Gazastreifen zu dienen. Sie reichen von Unzufriedenheit mit der Art und Weise, wie das israelische Militär den Krieg führt, bis hin zu Frustration über die mangelnde Bereitschaft der Regierung, einem Abkommen zuzustimmen, das die Kämpfe beenden könnte.

Die drei Reservisten, die sich öffentlich zu ihrer Weigerung geäußert haben, in den Dienst zurückzukehren, stellen eine Minderheit dar, was zum Teil daran liegt, dass die Verweigerung des Militärdienstes in „Israel“ generell als illegal gilt.

Letzten Monat unterzeichneten 41 Reservisten einen offenen Brief, in dem sie erklärten, dass sie nicht mehr an den Angriffen des Militärs auf die südliche Stadt Rafah im Gazastreifen teilnehmen würden.

„Das halbe Jahr, in dem wir an den Kriegsanstrengungen teilgenommen haben, hat uns gezeigt, dass militärische Maßnahmen allein die Geiseln nicht nach Hause bringen werden. Jeder Tag, der vergeht, gefährdet das Leben der Geiseln und der Soldaten, die sich noch im Gazastreifen aufhalten, und stellt die Sicherheit der Menschen an der Grenze zum Gazastreifen und im Norden nicht wieder her“, schreiben sie.

Dies führt nur zu mehr Toten auf unserer oder der palästinensischen Seite“.

Der Staatskundelehrer Tal Vardi, der während seiner kürzlichen Rückkehr zum Militär Panzerfahrer im Norden Israels„ ausbildete, sagte: Jeder vernünftige Mensch kann sehen, dass die Militärpräsenz nicht dazu beiträgt, die Geiseln zurückzubringen“.

„Wenn wir also die Geiseln nicht zurückbringen, führt dies nur zu mehr Toten auf unserer Seite oder auf der palästinensischen Seite … Ich kann diese Militäroperation nicht mehr rechtfertigen. Ich bin nicht bereit, einem Militär anzugehören, das so etwas tut“, betonte er.

„Wenn überhaupt, haben einige dieser Operationen die Geiseln gefährdet, und die Armee hat auch einige versehentlich getötet“, sagte er und verwies auf einen Vorfall im vergangenen Dezember, als israelische Streitkräftedrei Gefangene im Gazastreifen erschossen, die sich ihnen mit weißen Fahnen genähert hatten.

„Dieser Vorfall hat in ihm die feste Überzeugung geweckt, dass er nach Beendigung seines Militärdienstes an der Grenze zum Gazastreifen nicht mehr dorthin zurückkehren wird“, erklärte der Reservist Michael Ofer Ziv.

Gaza zerstören

Ziv kehrte einige Tage nach dem 7. Oktober zum israelischen Militär zurück, um als Einsatzoffizier zu dienen, was bedeutete, dass er viele Stunden damit verbringen musste, eine Live-Drohnenübertragung aus einem kleinen Teil der Enklave zu beobachten. Das bedeutete, dass er tagelang das tägliche Leben der Palästinenser beobachtete und sah, wie streunende Hunde oder Autos über zerbombte Straßen fuhren.

„Plötzlich sieht man, wie ein Gebäude in die Luft fliegt oder ein Auto, dem man eine Stunde lang gefolgt ist, in einer Rauchwolke verschwindet. Es fühlt sich unwirklich an“, sagte er. „Manche waren froh, das zu sehen, denn es bedeutete, dass wir den Gazastreifen zerstörten.

„Wir haben fast immer die Genehmigung zum Schießen bekommen“, sagte er. Das Genehmigungsverfahren bei den Luftstreitkräften, fügte er hinzu, „war hauptsächlich Bürokratie“.

Beunruhigt war er auch über die seiner Meinung nach fehlende Klarheit für die Soldaten hinsichtlich der Einsatzregeln. Er merkte an, dass diese Regeln während seiner Wehrpflicht sehr viel eindeutiger waren, und hatte das Gefühl, dass die Regeln in diesem Krieg viel lockerer waren als alles, was er zuvor erlebt hatte.

„Nachdem sie im vergangenen Dezember die drei Geiseln erschossen hatten, versuchte ich mich daran zu erinnern, ob ich jemals ein solches Dokument gesehen hatte – das sollte ich ja“, betonte er. „Ich war mir sicher, dass es eine Einweisung für die Soldaten gab, aber ohne Dokumente, auf die man sich stützen kann, ist es unklar, was die Leute verstanden haben.“

Ziv erinnerte sich an einen Vorfall, bei dem seine Einheit an einem Kontrollpunkt die Spur eines verletzten palästinensischen Kindes verlor. Solche Ereignisse hätten ihn dazu gebracht, seine Rolle im Krieg und den allgemeinen Zweck der Kämpfe in Frage zu stellen, sagte er.

Es ist erwähnenswert, dass „Israel“ in den letzten neun Monaten mehr als 17.000 Kinder getötet hat. Einige wurden in Stücke geschnitten, andere wurden enthauptet oder in ihren Zelten lebendig verbrannt.

Die Entscheidung, in Rafah einzumarschieren, anstatt ein Abkommen zu schließen, bestätigte für ihn, dass er nicht zum israelischen Militär zurückkehren würde. Als er kürzlich dazu aufgefordert wurde, sagte er seinem befehlshabenden Offizier, dass er nicht zurückkommen könne.

„…………Aber ich bin nicht bereit, mich daran zu beteiligen, da ich der Regierung und dem, was sie zu tun versucht, nicht traue“, betonte er.

Er fügte hinzu: „Wenn im Norden etwas passiert, besteht die Möglichkeit, dass ich gehe, aber andererseits weiß ich auch, wie es sein könnte. Ich weiß, was wir in Gaza getan haben – es gibt keinen Grund zu glauben, dass wir im Libanon anders handeln würden.“

28.Juli 2024

