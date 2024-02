US solider dies of self-immolation in protest of war on Gaza Aaron Bushnell, a 25-year-old soldier in the United States Air Force, died on Sunday after setting himself on fire outside the Israeli Embassy in Washington DC in protest of Israel’s genocidal assault on Gaza.

Aaron Bushnell rief „Free Palestine“, bevor er sich selbst in Brand setzte. (Screenshot von Twitch via Talia Jane auf Twitter/X.)

Aaron Bushnell, ein 25-jähriger Soldat der US-Luftwaffe, starb am Sonntag, nachdem er sich aus Protest gegen Israels völkermörderischen Angriff auf den Gazastreifen vor der israelischen Botschaft in Washington DC in Brand gesetzt hatte.

Ich werde mich nicht länger an einem Völkermord beteiligen“: US-Soldat stirbt durch Selbstverbrennung aus Protest gegen den Krieg gegen Gaza

Von Michael Arria

26. Februar 2024

Ein amerikanischer Soldat im aktiven Dienst ist tot, nachdem er sich am Sonntag vor der israelischen Botschaft in Washington, D.C., in Brand gesetzt hat. Die Selbstverbrennung war ein Protest gegen Israels Angriffe auf den Gazastreifen, die seit Oktober andauern.

Aaron Bushnell war ein 25-jähriger Soldat der United States Air Force. Vor der Aktion lud er ein Video auf Twitch hoch, in dem er seine Motivation erklärte. Eine zensierte Version des Streams wurde von der Journalistin Talia Jane auf Twitter hochgeladen.

„Ich werde mich nicht länger an einem Völkermord beteiligen“, sagt Bushnell in dem Video. „Ich bin im Begriff, einen extremen Akt des Protests zu vollziehen, aber im Vergleich zu dem, was die Menschen in Palästina durch ihre Kolonialherren erfahren haben, ist das überhaupt nicht extrem. Das ist es, was unsere herrschende Klasse beschlossen hat, normal zu sein.“

In dem Clip übergießt sich Bushnell, der seine Uniform trägt, mit Benzin und zündet sich selbst an, während er „Free Palestine!“ schreit. Die Flammen wurden schließlich von Mitgliedern des Geheimdienstes gelöscht. Bushnell erlag später in der Nacht in einem Krankenhaus in Washington seinen Verletzungen.

Warnung zum Inhalt: Grafisches Video

Das Video wurde auf Aaron Bushnells Twitch-Konto veröffentlicht. Über Talia Jane, Twitter/X.

Mehrere Personen, die Bushnell kannten, meldeten sich bei Jane, um ihre Erinnerungen an ihn zu teilen.

„Er ist einer der prinzipientreusten Kameraden, die ich je gekannt habe“, sagte einer. „Er versucht immer, mit einem Lächeln im Gesicht darüber nachzudenken, wie wir die Befreiung für alle erreichen können“, sagte ein anderer.

Bushnell hatte am Morgen, bevor er sich selbst in Brand steckte, auch einen Facebook-Post verfasst. „Viele von uns fragen sich gerne: ‚Was würde ich tun, wenn ich zur Zeit der Sklaverei leben würde? Oder im Jim-Crow-Süden? Oder der Apartheid? Was würde ich tun, wenn mein Land Völkermord begehen würde?‘ Die Antwort ist: Sie tun es. Und zwar genau jetzt“, hieß es.

Seit Oktober haben Tausende von Amerikanern gegen die andauernden Angriffe Israels auf den Gazastreifen und die Unterstützung der US-Regierung für die Bombardierungen protestiert. Im Dezember wurde ein Demonstrant schwer verletzt, nachdem er sich vor dem israelischen Konsulat in Atlanta selbst angezündet hatte. Am Tatort wurde eine palästinensische Flagge gefunden.

Der israelische Präsident Benjamin Netanjahu bemüht sich um die Zustimmung des Kabinetts zu einem Einmarsch in Rafah, obwohl derzeit ein vorübergehender Waffenstillstand ausgehandelt wird. „Es muss getan werden“, sagte Netanjahu kürzlich. „Denn der totale Sieg ist unser Ziel, und der totale Sieg ist in greifbarer Nähe“.

Mehr als 30.000 Palästinenser sind bisher getötet worden, mehr als die Hälfte der Toten waren Frauen und Kinder.

Übersetzt mit deepl.com

