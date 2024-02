Siedlergewalt: Israels Plan der ethnischen Säuberung im Westjordanland     Alice Panepinto     Triestino Mariniello

Settler violence: Israel’s ethnic cleansing plan for the West Bank The Israeli state is actively encouraging settler violence against the Palestinians as part of its displacement policy.

Illegale israelische Siedler gehen mit Schlagstöcken und Äxten eine Straße entlang, während israelische Siedler palästinensische Einwohner und Geschäfte in der Stadt Huwara im besetzten Westjordanland am 13. Oktober 2022 angreifen [Datei: Oren Ziv/AFP]

Der israelische Staat fördert aktiv die Gewalt der Siedler gegen die Palästinenser als Teil seiner langjährigen Vertreibungspolitik.

Siedlergewalt: Israels Plan der ethnischen Säuberung im Westjordanland

Alice Panepinto

Rechtswissenschaftlerin an der Queen’s University Belfast

Triestino Mariniello

Professor für Recht an der Liverpool John Moores University

26. Februar 2024

Am 8. Februar griffen israelische Siedler palästinensische Schafhirten an, die in der Gemeinde Sadet a-Tha’leh in der Nähe von Hebron im besetzten Westjordanland ihre Herden weideten. Sie vertrieben die Palästinenser von der Weide und setzten Drohnen ein, um ihr Vieh aufzuscheuchen. Infolgedessen erlitten die Hirten schwere Verluste, da viele ihrer verängstigten Tiere mitten in der Lämmersaison Fehl- und Totgeburten hatten.

Der Vorfall ist kein Einzelfall und gehört zu dem, was Menschenrechtsaktivisten als „Wirtschaftskrieg der Siedler, der zu Vertreibungen führt“ bezeichnen.

Der Vorfall in Sadet a-Tha’leh ist einer von 561 Übergriffen israelischer Siedler auf Palästinenser, die das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) zwischen dem 7. Oktober und dem 20. Februar registriert hat. Bis zum 17. Januar haben Siedler laut der Datenbank von OCHA mindestens acht Palästinenser getötet und 111 verletzt. Wiederholte Wellen der Gewalt durch Siedler, die oft von der Armee unterstützt werden, haben zur Vertreibung von 1.208 Palästinensern, darunter 586 Kinder, in 198 Haushalten geführt.

Während humanitäre Organisationen und Menschenrechtsorganisationen dazu neigen, diese Gewalttaten als separate Vorfälle zu registrieren, stellen sie eine systematische Brutalität dar, die von extremistischen Siedlern gegenüber der palästinensischen Bevölkerung im besetzten Westjordanland parallel zu den offensichtlich völkermörderischen Handlungen der israelischen Armee im Gazastreifen ausgeübt wird.

Die von den israelischen Sicherheitskräften unterstützte und von der Regierung geförderte Siedlergewalt ist ein zentraler Bestandteil der Politik und des Plans des israelischen Staates, die besetzten palästinensischen Gebiete ethnisch zu säubern, um die volle Souveränität über sie zu erlangen und den Siedlungsausbau zu ermöglichen – obwohl die Siedlungen nach internationalem Recht illegal sind.

Das Siedlungsunternehmen: In seiner Gesamtheit rechtswidrig

Bei den Siedlungen handelt es sich um eine Reihe von staatlich geförderten (oder weitgehend staatlich geduldeten, im Falle informellerer Außenposten und „Farmen“) städtischen Kolonien, die für Israelis im besetzten Westjordanland und auf den Golanhöhen errichtet wurden.

Alle israelischen Siedlungen sind nach internationalem Recht illegal, da sie gegen Artikel 49 der Vierten Genfer Konvention verstoßen, die Israel ratifiziert hat. Darüber hinaus werden die Pläne zum Siedlungsausbau häufig dazu genutzt, Israels De-facto-Annexion besetzter Gebiete zu festigen, was einen Verstoß gegen das in Artikel 2 Absatz 4 der UN-Charta verankerte Verbot der gewaltsamen Gebietseroberung darstellt.

Trotz des eindeutigen Völkerrechts in dieser Angelegenheit, das durch die von den Vereinigten Staaten nicht abgelehnte Resolution des UN-Sicherheitsrats aus dem Jahr 2016 gestützt wird, hat Israel die politischen Bedingungen und wirtschaftlichen Anreize sowie die infrastrukturelle Unterstützung für das Wachstum von 279 Siedlungen im Westjordanland geschaffen, in denen rund 700 000 Siedler leben.

Der Einfluss der Siedlungen erstreckt sich über die ummauerten Stadtgebiete hinaus auf das Umland, wo gefährdete palästinensische Familien in ständiger Angst vor Angriffen auf ihre Häuser, ihre Viehherden, von denen sie leben, und ihr Leben im Allgemeinen leben.

In einigen der 16 palästinensischen Gemeinden, die seit dem 7. Oktober zwangsumgesiedelt wurden, wie z. B. Khirbet Zanuta in den südlichen Hebron-Hügeln, haben die Siedler das Land bereits eingezäunt, um es für ihre Zwecke zu kontrollieren und die palästinensischen Gemeinden an einer Rückkehr zu hindern.

Die politischen Positionen extremistischer Siedler, deren Kern der Wunsch ist, das besetzte Westjordanland von den Palästinensern zu befreien, haben Eingang in die israelische Mainstream-Politik gefunden.

Nach öffentlichkeitswirksamen Vorfällen von Siedlergewalt haben Regierungsbeamte solche Taten begrüßt und unterstützt. Minister der Regierung haben Siedler offen zu Gewalttaten gegen Palästinenser angestiftet. Im vergangenen Jahr forderte Finanzminister Bezalel Smotrich beispielsweise die Auslöschung der palästinensischen Stadt Huwara.

Die Siedler genießen nicht nur politischen Rückhalt, sondern auch militärische Unterstützung. In den vergangenen zwei Jahrzehnten wurde die Entsendung israelischer Sicherheitskräfte in das Westjordanland ausgeweitet, um die illegalen israelischen Siedlungen zu „sichern“. Darüber hinaus wurden so genannte „territoriale Verteidigungseinheiten“ aus Siedlern gebildet, die vom israelischen Militär ausgebildet und bewaffnet wurden.

Seit Jahren greifen bewaffnete Siedler unter dem Schutz und mit Beteiligung israelischer Sicherheitskräfte Palästinenser an.

Seit dem 7. Oktober sind zahlreiche Armeeeinheiten an die Gaza-Front verlegt worden, was den Siedler-Territorialverteidigungseinheiten eine noch wichtigere Rolle bei der Kontrolle über das besetzte Land verschafft hat. Die Grenze zwischen den Sicherheitskräften und den bewaffneten Siedlern verschwimmt zunehmend, insbesondere unter der Führung des israelischen Ministers für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir. In den letzten Monaten hat er die Verteilung von Tausenden von Schusswaffen und anderer Kampfausrüstung an Siedler angeordnet.

Obwohl sie von Privatpersonen verübt wird, kann die Gewalt der Siedler im besetzten Palästina nur als staatliche Gewalt verstanden werden. Das geltende Völkerrecht, einschließlich der Artikel über die Verantwortlichkeit von Staaten für völkerrechtswidrige Handlungen, bestätigt, dass eine Reihe von Handlungen, die von nichtstaatlichen Akteuren wie bewaffneten israelischen Siedlern begangen werden, dem Staat zugerechnet werden können.

Die prominente Menschenrechtsorganisation B’Tselem hat die Gewalt der Siedler als eine Form der staatlichen Gewalt beschrieben, mit der Israel „beide Seiten für sich beanspruchen kann“. Es kann behaupten, dass es sich um Gewalt handelt, die von Privatpersonen ausgeübt wird – ein paar „schlechte Äpfel“ unter den Siedlern – und die Rolle seiner eigenen Sicherheitskräfte leugnen, während es gleichzeitig von den Folgen profitiert – der Vertreibung der Palästinenser von ihrem Land.

Vernachlässigung der Schutzpflicht

Nach internationalem Recht hat Israel als Besatzungsmacht die Pflicht, die palästinensische Bevölkerung zu schützen. Dennoch findet die Gewalt der Siedler offen und unter völliger Missachtung der Kriegsgesetze und der Menschenrechte statt.

Die Tatsache, dass israelische Sicherheitskräfte die Siedler bei ihren gewalttätigen Ausschreitungen begleitet und geschützt haben, zeigt deutlich, dass sie ihre rechtliche Verantwortung gegenüber der besetzten Bevölkerung aktiv ignorieren.

Das Fehlen einer Rechenschaftspflicht für Siedlergewalt vor israelischen Gerichten – ob militärisch oder zivil – zeigt, dass die israelischen Behörden nicht gewillt sind, der Straflosigkeit ein Ende zu setzen. Bereits 2013 berichtete eine UN-Untersuchungsmission, dass „die Identität der Siedler, die für Gewalt und Einschüchterung verantwortlich sind, den israelischen Behörden bekannt ist und diese Handlungen dennoch straffrei bleiben“.

Eine neuere Untersuchung einer Menschenrechts-NRO ergab, dass die israelische Polizei zwischen 2005 und 2023 93,7 Prozent der Ermittlungsakten über Israelis, die Palästinenser und deren Eigentum im besetzten Westjordanland geschädigt haben, geschlossen hat. Seit dem Amtsantritt der derzeitigen Regierung im Dezember 2022 haben 57,5 Prozent der palästinensischen Opfer israelischer Straftaten keine Anzeige erstattet, weil sie kein Vertrauen in das System haben.

Die Gewalt der Siedler wurde vom israelischen Staat als Mittel eingesetzt, um die Vertreibung der Palästinenser zu beschleunigen. Sobald wichtige Teile des besetzten Palästinas von den einheimischen palästinensischen Gemeinschaften gesäubert sind, kann die Siedlungstätigkeit ungehindert und ungehindert fortgesetzt werden, und auch die Annexion kann erfolgen.

Da es sich bei den Siedlungsaktivitäten um einen anerkannten Verstoß gegen das Völkerrecht handelt, kann die internationale Gemeinschaft die Gewalt der Siedler, die Palästinenser von ihrem Land vertreiben, um die Expansion der Siedlungen zu erleichtern, nicht hinnehmen.

Vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) sind Untersuchungen zur Lage in Palästina anhängig. Der Ankläger des IStGH, Karim Khan, hat bestätigt, dass sein Büro die Ermittlungen im Zusammenhang mit der Siedlergewalt beschleunigt und betont, dass „Israel als Besatzungsmacht eine grundlegende Verantwortung hat“, diese Verbrechen zu untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen, ihre Wiederholung zu verhindern und für Gerechtigkeit zu sorgen.

Unserer Ansicht nach könnten die Untersuchungen des IStGH nur dann eine abschreckende Wirkung haben, wenn sie die Rolle der israelischen Behörden bei der Ermöglichung dieser Gewalt, aber auch die Illegalität der Siedlungen abdecken würden. Die „Verschleppung von Zivilisten“ durch die Besatzungsmacht ist in der Tat eines der am besten dokumentierten mutmaßlichen Kriegsverbrechen in Israel.

Wir halten auch die jüngsten Sanktionen gegen einzelne gewalttätige Siedler, die von den USA, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und anderen Staaten verhängt wurden, für kurzsichtig. Indem sie einzelne Personen, aber nicht den Staat ins Visier nehmen, geben die westlichen Mächte Israel weiterhin einen Freifahrtschein, wenn es um die Verletzung der Rechte der unter israelischer Besatzung lebenden palästinensischen Zivilisten geht.

Stattdessen muss die internationale Gemeinschaft die Gewalt der Siedler eindeutig und ohne zu zögern dem israelischen Staat zuschreiben und seine Vertreter in den entsprechenden internationalen Foren dafür zur Rechenschaft ziehen, dass sie keine entschlossenen Maßnahmen ergreifen, um sie zu verhindern, zu stoppen und ihre Auswirkungen umzukehren.

Alice Panepinto ist Dozentin für Rechtswissenschaften an der Queen’s University Belfast in Nordirland, wo sie über internationales Recht und Menschenrechte im Nahen Osten forscht.

Triestino Mariniello ist Professor für Recht an der Liverpool John Moores University in Großbritannien. Er ist außerdem Mitglied des Rechtsteams, das die Opfer des Gazastreifens vor dem Internationalen Strafgerichtshof vertritt.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …