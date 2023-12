In the US, Arabs and Muslims are once again cast as suspect A smear campaign aimed at silencing pro-Palestine voices is inciting hatred and violence against our communities.

In den USA werden Araber und Muslime wieder einmal als verdächtig hingestellt

Von Osama Abu Irshaid

27. Dezember 2023

Seit 80 Tagen führt Israel mit voller diplomatischer, wirtschaftlicher und militärischer Unterstützung der US-Regierung einen Krieg gegen die Palästinenser in Gaza. Die israelische Armee hat 21 000 Menschen getötet, was nach Meinung von Rechtsgelehrten einem Völkermord gleichkommt, und unzählige weitere Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen.

Die wachsende moralische Empörung in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt wird jedoch mit gefährlichen Verleumdungskampagnen beantwortet, die Rassismus als Waffe einsetzen, um die palästinensische Freiheitsbewegung zum Schweigen zu bringen.

Die extreme Rhetorik, die von Islamophobie und Antipalästinismus genährt und angeheizt wird, hat zu beispiellosen Verletzungen der Bürgerrechte von Palästinensern, Arabern und muslimischen Amerikanern und sogar zu tödlicher Gewalt gegen Mitglieder dieser Gemeinschaften geführt.

Die negativen Auswirkungen dieser bigotten Unterdrückung beschränken sich jedoch nicht auf Palästinenser, Araber und Muslime; vielmehr bedrohen sie grundlegende moralische und bürgerliche Werte, die die Basis der Demokratie bilden.

Verleumdungen und Hexenjagden

In den vergangenen zweieinhalb Monaten kam es zu massiven Straßendemonstrationen, offenen Briefen zur Verurteilung, öffentlichen Rücktritten von Amtsträgern und anderen Protestaktionen mit dem Ziel, einen Waffenstillstand, gleiche Rechte für Palästinenser und Rechenschaft für Kriegsverbrechen zu fordern.

Diese Mobilisierung wurde jedoch durch Versuche konterkariert, die pro-palästinensische Bewegung und jede Kritik an Israels Völkermord als „antisemitisch“ und als Unterstützung von Gewalt oder Terrorismus darzustellen.

Diese Taktiken sind zwar nicht neu, aber diese Kampagne hat sich in Umfang und Tragweite derart ausgeweitet, dass sie einer McCarthy’schen Hexenjagd gleicht, die insbesondere palästinensische, arabische und muslimische Amerikaner sowie Verbündete ins Visier nimmt, die sich gegen die von den USA finanzierte Gewalt und die Apartheidpolitik Israels gestellt haben.

Seit Oktober sind Tausende von Menschen dieser pauschalen Verleumdungskampagne zum Opfer gefallen. An US-Universitäten wurden studentische Aktivisten von der Verwaltung gemaßregelt, ihre Studentengruppen wurden verboten, sie wurden im Internet verleumdet, ihre Gesichter und Namen wurden auf Plakatwänden mit falschen, verleumderischen Beschriftungen angebracht, und sie haben Stellenangebote verloren.

Andere, die sich dem Völkermord widersetzen, wurden unter Druck gesetzt, zu schweigen, wurden bedroht, online und auf der Straße eingeschüchtert und belästigt und mussten wirtschaftliche Auswirkungen bis hin zum Verlust des Arbeitsplatzes hinnehmen.

Diese Verfolgung ist jedoch nicht auf den privaten Sektor und den Online-Bereich beschränkt, sondern hat sich auch auf die Schaltstellen der Macht ausgeweitet.

Im November fand im US-Kongress eine Anhörung statt, bei der „Zeugen“ fälschlicherweise behaupteten, dass in den USA registrierte Wohltätigkeitsorganisationen, darunter auch die von mir geleiteten – American Muslims for Palestine (AMP) und Americans for Justice in Palestine Action (AJP Action) – palästinensische Widerstandsgruppen „unterstützen“.

Diese falschen Behauptungen gingen bis zu der absurden Behauptung, diese Organisationen hätten zu einem „Völkermord gegen Israel“ aufgerufen.

Mitglieder des Kongresses, die sich gegen die Gräueltaten Israels ausgesprochen haben oder die sich im Rahmen der jährlichen „Palestine Advocacy Days“ einfach mit ihren Wählern getroffen haben, wurden während der Anhörung ebenfalls namentlich genannt und beschämt.

Diese bösartigen „Zeugnisse“ versuchen, unsere politischen Beiträge und Stimmen in den Hallen der Macht zu vergiften, indem sie Lügen verbreiten und islamophobe Tropen fördern, die auf jahrzehntelangen antipalästinensischen, antiarabischen und antimuslimischen Vorurteilen beruhen.

Es ist eine Sache, sich gegen Verleumdungen und Fehlinformationen in den Medien zu wehren, aber es ist eine andere – und wesentlich beunruhigendere -, im Kongress mit falschen Anschuldigungen angegriffen zu werden. Die Tatsache, dass diese Zeugenaussagen, die falsche und bigotte Behauptungen enthalten, zugelassen wurden, zeigt das völlige Versagen unserer öffentlichen Institutionen, das Recht der Amerikaner auf Meinungsverschiedenheiten zu einer Zeit zu schützen, in der unsere Steuergelder zur Unterstützung des israelischen Völkermords in Gaza verwendet werden.

Islamophobie und Gewalt

Diese diffamierenden, unterdrückerischen Taktiken haben gefährliche Folgen. Sie schüren den Hass und ermutigen die Menschen, ihm nachzugehen.

Nach Angaben der New York State Division of Homeland Security and Emergency Services ist die Zahl der Hassreden gegen Muslime seit Beginn des Krieges um 417 Prozent gestiegen.

Bürgerrechtsgruppen wie Palestine Legal und der Council on American-Islamic Relations (CAIR) haben in den letzten zwei Monaten eine noch nie dagewesene Zahl von antipalästinensischen und antimuslimischen Angriffen und Beschwerden über diskriminierende Vorfälle gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl um mehr als 200 Prozent gestiegen, wobei es sich wahrscheinlich um eine Untererfassung handelt.

Es gab nicht nur verbale Angriffe und Schikanen, sondern auch tödliche körperliche Gewalt. Am 14. Oktober wurde Wadea al-Fayoume, ein sechsjähriges palästinensisch-amerikanisches Kind, von einem Mann, der „Ihr Muslime müsst sterben“ rief, 26 Mal mit einem Militärmesser niedergestochen; seine Mutter wurde ein Dutzend Mal niedergestochen, überlebte aber.

Am 25. November wurden drei palästinensische Studenten erschossen, weil sie Arabisch sprachen und Keffiyehs trugen; alle drei erlitten Schussverletzungen, und einer ist nun von der Brust abwärts gelähmt.

Unsere Mitarbeiterin Neveen Ayesh wurde in ihrem Auto beschossen und am 11. November wurde in ihr Haus eingebrochen.

Die Verleumdungskampagnen schüren nicht nur Gewalt und Einschüchterung gegen palästinensische, arabische und muslimische Amerikaner, sondern verstärken auch die nach dem 11. November herrschende Atmosphäre des Misstrauens, der Massenüberwachung und der kollektiven Viktimisierung.

Seit Jahrzehnten arbeiten wir daran, den Rassismus und die Doppelmoral der aufeinanderfolgenden Präsidentschaftsverwaltungen und ihre antimuslimische Politik aufzudecken – von den Überwachungslisten und Verhaftungsprogrammen bis hin zu den Registern und Verboten.

Wir haben die Verschwendung von Millionen von Steuergeldern für Programme und Initiativen aufgezeigt, die auf unsere Gemeinschaften abzielen und sie zutiefst traumatisieren, aber keine Ergebnisse bei der „Verbesserung der nationalen Sicherheit“ erzielen. Wir haben dafür gekämpft, dass keine Gemeinschaft unverhältnismäßig stark polizeilich überwacht und kontrolliert wird, egal wie sie aussieht oder woher sie kommt.

Da pro-israelische Gruppen einen Verleumdungskrieg gegen unsere Gemeinschaften führen, um die öffentliche Aufmerksamkeit von Israels Verbrechen in Gaza abzulenken, riskieren wir, diesen Fortschritt hin zu einer inklusiven, antirassistischen Demokratie zu verlieren, da Verleumdung und Lügen die Wahrheit überwinden.

Deshalb rufen wir Medien, Politiker und fortschrittliche Führungspersönlichkeiten zur Wachsamkeit gegenüber antiarabischen und antimuslimischen Tropen auf, die unsere Gemeinschaften als verlängerten Arm von Regierungen oder politischen Gruppen im Nahen Osten sehen, uns als von Natur aus verdächtig darstellen und uns dadurch gefährden.

Es gibt drei wichtige Möglichkeiten, dieser Verleumdungskampagne entgegenzuwirken. Erstens müssen wir die lange Geschichte des antiarabischen und antimuslimischen Rassismus und der Islamophobie in den USA und anderswo anerkennen, ebenso wie anderen Rassismus und Kriminalisierung.

Zweitens müssen wir das Recht des Einzelnen schützen, für die Rechte der Palästinenser einzutreten, und uns gegen Versuche wehren, eine Palästina-Ausnahme von der Redefreiheit einzuführen.

Und drittens müssen wir uns unseren jüdischen Verbündeten, die für den Frieden eintreten, anschließen und fordern, dass Kritik an Israel und dem Zionismus nicht mit Antisemitismus in einen Topf geworfen wird. Unser gemeinsamer Kampf gegen Antisemitismus darf nicht als Waffe eingesetzt werden, um Islamophobie zu schüren und Stimmen für Gerechtigkeit in Palästina zu zensieren. Dieses Thema muss ein dringender, zentraler Bestandteil jeder antirassistischen und fortschrittlichen Agenda werden – andernfalls riskieren wir, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung untergraben wird.

Die Geschichte lehrt uns, dass Unterdrückungskampagnen, Verleumdungen und bigotte Angriffe zwar bei Minderheitengruppen wie Palästinensern, Arabern und Muslimen beginnen, aber damit nicht enden. Diese Bemühungen schaffen die gesellschaftliche und rechtliche Grundlage für die Unterdrückung aller politisch Andersdenkenden.

Deshalb müssen wir, die amerikanischen Muslime, und alle Stimmen, die die Rechte des palästinensischen Volkes unterstützen, gemeinsam als Bollwerk gegen Versuche auftreten, dunkle Epochen der Geschichte zu reproduzieren – als die Ermordung und Viktimisierung von rassifizierten „Anderen“ gerechtfertigt war und als die Wahrheit an kriegstreiberische Propaganda verloren ging.

Unsere Fähigkeit, das Recht der Palästinenser, gegen den Völkermord zu protestieren, zu verteidigen – und das Recht moralischer Menschen, sich an ihre Seite zu stellen – ist ein grundlegender Test für unser Engagement für Gerechtigkeit, gleiche Rechte und Freiheit für alle. Bei diesen Werten können wir keine Kompromisse eingehen.

Osama Abu Irshaid ist geschäftsführender Direktor und Vorstandsmitglied von Americans for Justice in Palestine Action (AJP Action) und American Muslims for Palestine (AMP). Er ist ein renommierter arabischer und muslimischer amerikanischer Aktivist, Schriftsteller und öffentlicher Redner, der sich auf die Politik des Nahen Ostens und Amerikas konzentriert. Er hält häufig Vorträge bei lokalen, regionalen und internationalen Veranstaltungen und ist regelmäßiger Kommentator bei verschiedenen arabischen Sendern. Er ist Autor und Mitautor mehrerer Bücher auf Arabisch und hat Dutzende von Studien und Artikeln auf Arabisch und Englisch veröffentlicht. Abu Irshaid promovierte in Politikwissenschaft an der Universität Loughborough im Vereinigten Königreich.

