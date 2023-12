Fulfilling the fantasy: Why many Western leaders support Israel’s violence It’s not just about the strong Israeli lobby or Christian Zionism, argues one scholar. Israel is doing to the Palestinians what many Western political elites want to do to Arabs and Muslims, but often cannot.

Die Großmutter des palästinensischen Babys Idres al Dbari, das während des Krieges geboren und bei einem israelischen Angriff getötet wurde, reagiert im Abu Yousef al Najjar Krankenhaus in Rafah im südlichen Gazastreifen, 12. Dezember 2023. REUTERS/Mohammed Salem / Foto: Reuters

Reuters

Es geht nicht nur um die starke israelische Lobby oder den christlichen Zionismus, argumentiert ein Wissenschaftler. Israel tut mit den Palästinensern das, was viele westliche politische Eliten mit Arabern und Muslimen tun wollen, aber oft nicht können.

Die Erfüllung der Fantasie: Warum viele westliche Politiker die Gewalt Israels unterstützen

Von Ermin Sinanović

26. Dezember 2023

In den letzten Monaten haben die meisten westlichen politischen Eliten Israel während seines Angriffs auf den Gazastreifen, bei dem mehr als 20.000 Menschen getötet wurden, einen Blankoscheck ausgestellt. Viele fragen sich, warum diese Politiker die unbestreitbaren Kriegsverbrechen und Völkerrechtsverletzungen, die Israel gegen die Palästinenser begeht, nicht verurteilt haben.

Es gibt mehrere Erklärungen für dieses Phänomen. Zu den üblichen gehören die Macht der israelischen Lobby in den Vereinigten Staaten und im Westen sowie der christliche Zionismus.

Auch wenn ich diese beiden Elemente nicht in Abrede stelle, behaupte ich, dass es eine weitere Erklärung gibt, die uns einen noch besseren Einblick in die eindeutige Unterstützung des Westens gibt: die Erfüllung der Fantasie durch Israel. Mit anderen Worten: Israel tut für die Palästinenser das, was viele westliche politische Eliten für Araber und Muslime tun wollen, aber oft nicht können.

Die Macht der israelischen Lobby ist gut dokumentiert. Das Ausmaß und die Reichweite der Lobby in den US-amerikanischen Korridoren der Macht ist so stark und tiefgreifend, dass sie oft eine fast einstimmige Unterstützung für Israel bewirkt.

Reuters

Eine israelische Militäreinheit feuert von einem ungenannten Ort nahe der Grenze zum Gazastreifen inmitten des anhaltenden Konflikts zwischen Israel und der palästinensischen Widerstandsgruppe Hamas in Israel, 6. November 2023. REUTERS/Amir Cohen

Inzwischen ist der christliche Zionismus seit langem Teil des westlichen Christentums, insbesondere des Protestantismus. Für amerikanische christliche Zionisten ist die Idee der Wiederbelebung Israels eng mit der Idee des offensichtlichen Schicksals und des amerikanischen Exzeptionalismus verbunden. Beide Länder werden als eine Manifestation des Willens Gottes angesehen.

So wie die USA einen großen Teil des nordamerikanischen Kontinents eroberten, die Ureinwohner vertrieben und ausrotteten und das Land im Namen der Zivilisation besiedelten, tun die Israelis dasselbe in Palästina.

Auf der anderen Seite des Atlantiks entstand im 19. Jahrhundert die britische Unterstützung für den Zionismus, die in der Balfour-Erklärung von 1917 gipfelte. Der Glaube an die Erfüllung der biblischen Prophezeiung über die Wiederkunft Christi (das zweite Kommen) verstärkt diese Unterstützung noch. Aus diesem Grund ist die Mehrheit der Zionisten nicht jüdisch, sondern christlich.

Die relative Leichtigkeit, mit der die meisten westlichen Regierungen Gewalt gegen Palästinenser akzeptiert haben, steht in direktem Zusammenhang mit der Normalisierung der Gewalt gegen Araber und Muslime nach dem 11. September.

Die beiden vorgenannten Elemente erklären die anglo-amerikanische und die politische Unterstützung der meisten westlichen Länder für die Existenz Israels.

Die Unterstützung für Israels Gewalt gegen Palästinenser und die Missachtung des Völkerrechts liegt jedoch an anderer Stelle: Israel ist der letzte europäische koloniale Vorposten im Nahen Osten. Als der antikoloniale Kampf das europäische Kolonialprojekt nach dem Zweiten Weltkrieg beendete, entstand Israel als Fortsetzung dieses Traums – eine überwiegend europäische Nation in der arabischen Welt, die darauf aus war, die einheimische Bevölkerung zu unterjochen und zu eliminieren.

Außerdem schuf es einen militärischen Außenposten, der als Militärstützpunkt im Nahen Osten dienen kann. In dieser Erklärung ist es nicht Israel, das den Westen irgendwie „kontrolliert“ – eine antisemitische Idee, um es einmal so auszudrücken -, sondern es sind die westlichen Länder, die Israel für ihre eigenen politischen und strategischen Vorteile benutzen. Das Völkerrecht galt damals nicht für die Kolonialmächte, und es gilt auch heute nicht für Israel.

Die relative Leichtigkeit, mit der die meisten westlichen Regierungen Gewalt gegen Palästinenser akzeptiert haben, steht in direktem Zusammenhang mit der Normalisierung der Gewalt gegen Araber und Muslime nach dem 11. September.

Reuters

Ein US-Soldat sieht zu, wie eine Statue des irakischen Präsidenten Saddam Hussein im Zentrum von Bagdad (Irak) am 9. April 2003 fällt. REUTERS/Goran Tomasevic/File Photo

Die Muslime im Westen werden stark überwacht und abgesichert. Verstärkt durch die Medien und die Populärkultur schafft diese Situation eine Atmosphäre, in der die Anwendung von Gewalt gegen sie oft keiner Rechtfertigung bedarf.

Nach Angaben des Watson Institute for International and Public Affairs der Brown University starben im Irak, in Afghanistan, im Jemen, in Syrien und in Pakistan mehr als 432.000 Zivilisten als direkte Folge des US-Engagements im Krieg gegen den Terror nach dem 11. September. Mehr als 3,5 Millionen indirekte zivile Todesopfer in diesen Ländern und anderen Kriegsgebieten nach dem 11. September sind in diesem Zeitraum zu beklagen.

In Europa hat die Akzeptanz der israelischen Kriegsverbrechen zum Teil mit der Idee der Wiedergutmachung nach dem Holocaust zu tun. Besonders deutlich wird dies in Deutschland, das seine Pro-Israel-Position zu einem noch nie dagewesenen Ausmaß getrieben hat. Wir haben eine Reihe von empörenden Reaktionen deutscher Beamter erlebt, die von der Verteidigung der israelischen Gräueltaten bis hin zur Forderung reichten, dass Einwanderer die Hamas verurteilen und den Positionen der deutschen Regierung zustimmen sollten.

Indem es seine historische Schuld als Waffe einsetzt, ist Deutschland zusammen mit den USA und dem Vereinigten Königreich zu einem wesentlichen Bestandteil der pro-israelischen Achse im Westen geworden. Selbst Jürgen Habermas, ein berühmter deutscher Philosoph, der für sein Eintreten für das Völkerrecht bekannt ist, unterzeichnete eine Erklärung, in der er vor allem die Unterstützung Israels bekräftigte und die Möglichkeit ausschloss, dass Israel einen Völkermord an den Palästinensern begeht.

Durch die Gewalt Israels phantasieren Deutschland und andere europäische Länder über ihr eigenes Einwandererproblem. Die Gewalt gegen die Palästinenser dient also sowohl den Interessen der westlichen Eliten als auch Israels und erfüllt den Wunsch nach Rache und bietet gleichzeitig eine Wiedergutmachung für den Holocaust.

In Quentin Tarantinos Rachefantasie Inglorious Basterds verüben jüdische Rächer in einem Kino ein Massaker an der Nazi-Führung, darunter Hitler und Goebbels. In einem meisterhaften kontrafaktischen Schachzug erlaubt Tarantino den Juden einen Racheakt gegen die Nazis und lässt die Europäer die quälende Nazi-Vergangenheit exorzieren.

AP

Mit weißer Schulkreide schreibt Alejandro Streinesberger die Namen von Frankfurter Juden, die während des Holocausts auf der Straße ermordet wurden, während des Kunstprojekts „Schreiben gegen das Vergessen“ am Mainkai, in Frankfurt, Deutschland, Montag, 24. August. 2020. Das Projekt erinnert an 11 908 ermordete Frankfurter Juden. (Arne Dedert/dpa via AP)

Die israelische Führung hat die Hamas und die Palästinenser wiederholt als Nazis bezeichnet. Rabbiner Irwin Kula warnt in einem Kommentar zum Film vor der ethischen Falle, in die man tappen könnte, wenn man von Rache träumt. Dennoch, so fügt er hinzu, „gibt es immer noch viel Wut und Zorn, der noch nicht an die Oberfläche gekommen ist“.

Kula mahnt: „Vielleicht können wir anfangen zu heilen und erkennen, dass die Unschuld des Leidens niemals durch die Ausübung von Macht erlöst werden kann.“ Aber Israel hat sich dafür entschieden, seine überlegene militärische Macht über die Palästinenser einzusetzen, immer wieder, am helllichten Tag und mit voller Unterstützung der meisten westlichen politischen Eliten.

Indem Israel seinem Racheinstinkt folgt, lässt es das Trauma der jahrhundertelangen Diskriminierung durch den europäischen Antisemitismus, die im Holocaust gipfelte, an den Palästinensern aus. Und indem sie die Palästinenser anfeuern, leben die westlichen politischen Eliten ihre Gewaltphantasien gegen Araber und Muslime aus – vielleicht als zusätzliche Rache für die Anschläge vom 11. September 2001 und die nachfolgenden Terroranschläge im Westen.

Währenddessen müssen die Palästinenser, die nichts mit dem europäischen Antisemitismus oder den Terroranschlägen vom 11. September 2001 zu tun hatten, unter der Verwirklichung dieser Gewaltphantasien furchtbar leiden.

QUELLE: TRT World

Ermin Sinanović ist Politikwissenschaftler und geschäftsführender Direktor des Zentrums für den Islam in der heutigen Welt an der Shenandoah University in Virginia in den Vereinigten Staaten.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …