In 2024, global leaders must find the courage to hit Israel and the US where it hurts Non-binding UN votes will never stop the Gaza genocide. Only boycotts, banning weapons sales and severing diplomatic ties will force Israel and the US to heed the clamour for peace

US-amerikanische und israelische Flaggen füllen das Spielfeld im Statler Park in Boston, Massachusetts, am 18. Oktober 2023 (Joseph Prezioso/AFP)

Krieg gegen Gaza: Weltpolitiker müssen den Mut finden, Israel und die USA dort zu treffen, wo es weh tut

Von Nicolas J. S. Davies, Medea Benjamin

28. Dezember 2023

Unverbindliche UN-Abstimmungen werden den Völkermord in Gaza nicht stoppen. Nur Boykott, Verbot von Waffenverkäufen und Abbruch der diplomatischen Beziehungen werden Israel und die USA zwingen, dem Ruf nach Frieden Gehör zu schenken

Während die Welt auf das Jahr 2024 blickt, werden die Feierlichkeiten von dem Versagen der Menschheit, den Völkermord in Gaza zu stoppen, und der aktiven Komplizenschaft der Vereinigten Staaten, die ihn ermöglichen, überschattet.

Während der Rest der Welt das Massaker als Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt, stehen Israel und die Vereinigten Staaten isoliert da und beharren darauf, dass ihre Gräueltaten durch die wahllose Gewalt während des Ausbruchs der Hamas aus dem Gazastreifen am 7. Oktober irgendwie gerechtfertigt sind.

Am 8. Dezember berief sich der UN-Sicherheitsrat zum erst fünften Mal in der Geschichte der Vereinten Nationen auf Artikel 99. Artikel 99 ist eine Notstandsbestimmung, die es dem Generalsekretär ermöglicht, den Rat einzuberufen, um auf eine Krise zu reagieren, die „die Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit gefährdet“.

Die vorherigen Anlässe waren die belgische Invasion im Kongo im Jahr 1960, in Ostpakistan (heute Bangladesch) im Jahr 1971, die Geiselkrise in der US-Botschaft im Iran 1979 und der Bürgerkrieg im Libanon im Jahr 1989.

Generalsekretär Antonio Guterres teilte dem Sicherheitsrat mit, dass er sich auf Artikel 99 berufen habe, um einen „sofortigen Waffenstillstand“ im Gazastreifen zu fordern, da „wir uns an einer Bruchstelle befinden“, mit einem „hohen Risiko des totalen Zusammenbruchs des humanitären Unterstützungssystems in Gaza“. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben eine Waffenstillstandsresolution verfasst, die innerhalb kürzester Zeit 97 Unterzeichner gefunden hat.

Das Welternährungsprogramm meldete, dass der Gazastreifen am Rande einer Massenverhungerung steht und neun von zehn Menschen ganze Tage ohne Nahrung auskommen müssen. In den zwei Tagen, bevor Guterres Artikel 99 in Anspruch nahm, war Rafah der einzige der fünf Bezirke des Gazastreifens, in den die UNO überhaupt Hilfe liefern konnte.

Der Generalsekretär betonte, dass „die von der Hamas begangene Brutalität niemals die kollektive Bestrafung des palästinensischen Volkes rechtfertigen kann… Das humanitäre Völkerrecht kann nicht selektiv angewendet werden. Es ist für alle Parteien gleichermaßen und jederzeit verbindlich, und die Verpflichtung, es einzuhalten, hängt nicht von der Gegenseitigkeit ab.

Guterres schloss: „Die Menschen in Gaza blicken in den Abgrund… die Augen der Welt – und die Augen der Geschichte – schauen zu. Es ist Zeit zu handeln.“

Vetorecht des US-Sicherheitsrats

Die UN-Mitglieder plädierten wortgewandt und überzeugend für den in der Resolution geforderten sofortigen humanitären Waffenstillstand, und der Rat stimmte mit 13 zu einer Stimme bei Enthaltung des Vereinigten Königreichs für die Annahme der Resolution.

Die eine Gegenstimme der USA, eines der fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates, die ein Veto einlegen, machte die Resolution jedoch zunichte, so dass der Rat nicht in der Lage war, die Warnungen des Generalsekretärs umzusetzen.

Dies war das 16. Veto der USA im Sicherheitsrat seit dem Jahr 2000 – und 14 dieser Vetos wurden genutzt, um Israel und/oder die US-Politik gegenüber Israel und Palästina vor internationalen Maßnahmen oder Rechenschaft zu schützen.

Zwar haben Russland und China gegen Resolutionen zu einer Vielzahl von Themen in der ganzen Welt, von Myanmar bis Venezuela, ihr Veto eingelegt, doch gibt es keine Parallele für die außergewöhnliche Nutzung des Vetos durch die USA, die in erster Linie dazu dient, einem anderen Land außergewöhnliche Straffreiheit nach internationalem Recht zu verschaffen.

Die Folgen dieses Vetos könnten kaum schwerwiegender sein. Wie der brasilianische UN-Botschafter Sergio Franca Danese vor dem Rat erklärte, wären „Tausende von Menschenleben gerettet worden“, wenn die USA nicht ihr Veto gegen eine frühere, von Brasilien am 18. Oktober verfasste Resolution eingelegt hätten. Und wie der indonesische Vertreter fragte: „Wie viele müssen noch sterben, bevor dieser unerbittliche Angriff gestoppt wird? 20,000? 50,000? 100,000?“

Israelische Mythenbildung

Nachdem die USA am 8. Dezember die Tür des Sicherheitsrates vor den Augen Palästinas zugeschlagen hatten, nahm die UN-Generalversammlung am 12. Dezember eine identische Resolution an. Die Resolution wurde mit 153 zu 10 Stimmen angenommen, das sind 33 Ja-Stimmen mehr als bei der letzten Abstimmung der Generalversammlung im Oktober. Resolutionen der Generalversammlung sind zwar nicht bindend, haben aber politisches Gewicht, und diese Resolution war ein deutliches Zeichen dafür, dass die internationale Gemeinschaft über das Blutbad in Gaza empört ist.

Am 13. Dezember sprach die BBC mit Richard Dalton, dem ehemaligen britischen Generalkonsul in Jerusalem und Botschafter in Libyen und im Iran, über die Krise und die Rolle der USA darin.

„Die USA sind schwach“, sagte Dalton. „Sie haben bisher kein Druckmittel eingesetzt. Sie meckern über eine mögliche strategische Niederlage Israels und kritisieren eine wahllose Kriegsführung, ohne dies in irgendeiner Weise zu untermauern. Israel interpretiert die Absichten der Vereinigten Staaten ganz anders [als ein grünes Licht]. Ich bin zutiefst pessimistisch.“

„Ich denke, dass eine der Hauptschwierigkeiten für den Friedensschluss darin besteht, die gegenwärtige israelische Mythenbildung zurückzudrehen“, so Dalton weiter. „Wir hören, dass es nicht möglich ist, einen Partner für den Frieden zu finden, weil die Palästinenser einen Staat vom Fluss bis zum Meer wollen. Die Schlussfolgerung, die in Israel daraus gezogen wird, ist, dass sie den Staat vom Fluss bis zum Meer haben sollten.

„Es ist an der Zeit, dass alle Verbündeten Israels eine viel entschiedenere Haltung einnehmen, um deutlich zu machen, dass die Zweistaatenlösung einen grundlegenden Wandel erfordert: mehr Wandel in Israel als auf der arabischen Seite.“

Als die Zahl der Todesopfer die 20.000-Grenze überschritt und das UN-Menschenrechtsbüro einen Bericht veröffentlichte, wonach die israelischen Streitkräfte mindestens elf unbewaffnete Männer vor den Augen ihrer Familien in Gaza-Stadt kurzerhand hingerichtet hatten, verbrachten die Diplomaten im UN-Sicherheitsrat die Woche vor Weihnachten damit, die Abstimmung über eine neue Resolution, die schwach genug sein würde, um ein von Israel diktiertes Veto der USA zu verhindern, immer wieder zu verschieben und neu anzusetzen.

Am Freitag, den 22. Dezember, schienen sie eine Formulierung gefunden zu haben, die die USA und Israel akzeptieren konnten – andere Länder wiesen jedoch darauf hin, dass sie zu schwach sei, um etwas zu bewirken. Die Resolution ordnete keinen sofortigen Waffenstillstand an und erlaubte es Israel, lebensrettende Hilfe weiterhin zu blockieren.

Parallel dazu wurden die Waffenstillstandsverhandlungen in Ägypten fortgesetzt, wo sich die Hamas weigerte, weitere israelische Geiseln oder Kriegsgefangene freizulassen, bevor Israel das Massaker beendet hatte, während Israel nur eine weitere Eskalation versprach.

Völkermord-Konvention

Ein weiteres Instrument, mit dem die Welt versuchen kann, ein Ende des Massakers zu erzwingen, ist die Völkermordkonvention, die sowohl von Israel als auch von den Vereinigten Staaten ratifiziert worden ist.

Es braucht nur ein Land, um den Internationalen Gerichtshof (IGH) im Rahmen der Konvention anzurufen, und obwohl sich die Fälle über Jahre hinziehen können, kann der IGH einstweilige Maßnahmen zum Schutz der Opfer ergreifen.

Am 23. Januar 2020 hat der Gerichtshof genau das getan, und zwar in einem Fall, der von Gambia gegen Myanmar wegen Völkermordes an der Rohingya-Minderheit angestrengt wurde, nachdem Zehntausende getötet worden waren, 740.000 nach Bangladesch geflohen waren und eine von den Vereinten Nationen unterstützte Untersuchungsmission festgestellt hatte, dass die 600.000 in Myanmar verbliebenen Menschen „möglicherweise stärker denn je von Völkermord bedroht sind“.

China legte im Sicherheitsrat sein Veto gegen eine Verweisung an den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) ein, so dass Gambia, das sich selbst von 20 Jahren Unterdrückung durch einen brutalen Diktator erholte, dem IStGH einen Fall auf der Grundlage der Völkermordkonvention vorlegte.

Dies öffnete die Tür für eine einstimmige vorläufige Entscheidung des IGH, dass Myanmar einen Völkermord an den Rohingya verhindern muss, wie es die Völkermordkonvention verlangt. Da eine endgültige Entscheidung in der Sache noch viele Jahre auf sich warten lassen könnte, wies das Gericht Myanmar an, alle sechs Monate einen Bericht über den Schutz der Rohingya einzureichen, was auf eine ernsthafte und kontinuierliche Prüfung des Verhaltens Myanmars hindeutet.

Wird ein Land, wie Gambia, vor den IGH treten, um Israel im Rahmen der Völkermordkonvention zu verklagen? Aktivisten erörtern dies mit einer Reihe von Ländern. Roots Action und World Beyond War haben einen Aktionsalarm erstellt, den Sie nutzen können, um Nachrichten an 10 der wahrscheinlichsten Kandidaten (Südafrika, Chile, Kolumbien, Jordanien, Irland, Belize, Türkei, Bolivien, Honduras und Brasilien) zu senden.

Auch der Druck auf den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH), den Fall gegen Israel zu übernehmen, hat zugenommen. Der IStGH hat sich beeilt, gegen die Hamas wegen Kriegsverbrechen zu ermitteln, aber er zögert es hinaus, gegen Israel zu ermitteln.

Während eines kürzlichen Besuchs in der Region wurde IStGH-Ankläger Karim Khan von Israel daran gehindert, den Gazastreifen zu betreten, und er wurde von Palästinensern dafür kritisiert, dass er zwar die von der Hamas am 7. Oktober angegriffenen Gebiete besuchte, nicht aber die Hunderte von illegalen israelischen Siedlungen, Kontrollposten und Flüchtlingslager im besetzten Westjordanland.

Nachdem Ben Ferencz und andere ihr Leben damit verbracht haben, sich für ein Gericht einzusetzen, das eine universelle Rechenschaftspflicht für Kriegsverbrechen durchsetzt, setzt sich damit ein beschämendes Muster fort, nach dem der IStGH nur Angeklagte aus nicht-westlichen Ländern verfolgt.

Zweierlei Maß

Solange die Welt mit dem tragischen und lähmenden Missbrauch und der Nichtanerkennung von Institutionen durch die USA konfrontiert ist, auf die der Rest der Welt bei der Durchsetzung des Völkerrechts angewiesen ist, haben wirtschaftliche und diplomatische Maßnahmen einzelner Länder möglicherweise mehr Wirkung als ihre kollektiven Maßnahmen über die UN und internationale Gerichte.

Während etwa zwei Dutzend Länder Israel nie anerkannt haben, haben nun auch Belize und Bolivien ihre Beziehungen zu Israel wegen des Angriffs auf den Gazastreifen abgebrochen, während andere – Bahrain, Tschad, Chile, Kolumbien, Honduras, Jordanien, Südafrika und die Türkei – ihre Botschafter oder Diplomaten abgezogen haben.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu (L) begrüßt US-Präsident Joe Biden am 18. Oktober 2023 auf dem Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv (Brendan Smialowski/AFP)

Andere Länder versuchen, beides zu erreichen – Israel öffentlich zu verurteilen, aber ihre wirtschaftlichen Interessen zu wahren. Im UN-Sicherheitsrat beschuldigte Ägypten Israel ausdrücklich des Völkermords und die USA, einen Waffenstillstand zu verhindern. Und doch macht sich Ägypten durch seine langjährige Partnerschaft mit Israel bei der Blockade des Gazastreifens und seine anhaltende Rolle bei der Beschränkung der Einreise von humanitärer Hilfe nach Gaza über seinen eigenen Grenzübergang mitschuldig an dem Völkermord, den es verurteilt.

Wenn Ägypten es ernst meint mit dem, was es im Sicherheitsrat gesagt hat, muss es seine Grenzübergänge für die gesamte benötigte humanitäre Hilfe öffnen, seine Zusammenarbeit mit der israelischen Blockade beenden und seine unterwürfigen und kompromittierten Beziehungen zu Israel und den Vereinigten Staaten neu bewerten.

Katar, das sich für die Aushandlung eines Waffenstillstands im Gazastreifen stark gemacht hat, prangerte den israelischen Völkermord im Sicherheitsrat wortgewaltig an. Katar sprach jedoch im Namen des Golf-Kooperationsrates, zu dem Saudi-Arabien, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate gehören. Im Rahmen des so genannten Abraham-Abkommens haben die Scheichs von Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten Palästina den Rücken gekehrt und sich auf ein giftiges Gebräu aus eigennützigen Handelsbeziehungen und millionenschweren Waffengeschäften mit Israel eingelassen, während Saudi-Arabien sich bis vor kurzem anschickte, in ihre Fußstapfen zu treten.

Die VAE unterstützten die Resolution vom 8. Dezember im Sicherheitsrat, wo ihr Vertreter erklärte: „Das internationale System schwankt: „Das internationale System steht am Abgrund. Denn dieser Krieg signalisiert, dass Macht Recht schafft und dass die Einhaltung des humanitären Völkerrechts von der Identität des Opfers und des Täters abhängt.“

Und dennoch haben weder die VAE noch Bahrain ihre Abraham-Abkommen mit Israel aufgekündigt, noch ihre Rolle in der „Macht schafft Recht“-Politik der USA, die seit Jahrzehnten im Nahen Osten Verwüstung angerichtet hat.

Über tausend Angehörige der US-Luftwaffe und Dutzende von US-Kampfflugzeugen sind nach wie vor auf dem Luftwaffenstützpunkt al-Dhafra in Abu Dhabi stationiert, während Manama in Bahrain, das seit 1941 von der US-Marine als Stützpunkt genutzt wird, das Hauptquartier der Fünften Flotte der USA bleibt.

Boykott, Desinvestition und Sanktionen

Eine Regierung, die ihre Unterstützung für Palästina durchgesetzt hat, ist die jemenitische Houthi-Regierung, die eine Blockade der Straße von Bab al-Mandab am südlichen Ende des Roten Meeres gegen israelische Schiffe und Schiffe auf dem Weg nach oder von Israel verhängt hat.

Nachdem die israelische Regierung mehrere Schiffe beschossen, geentert oder festgehalten hat, leiten vier der fünf größten Reedereien der Welt ihre Schiffe um das Horn von Afrika herum, um explodierende Versicherungsprämien und Gefahren für ihre Schiffe und Besatzungen zu vermeiden.

Viele Experten vergleichen das Apartheid-Israel mit dem Apartheid-Südafrika. UN-Resolutionen trugen dazu bei, das südafrikanische Apartheidregime zu Fall zu bringen, aber eine wirkliche Veränderung trat erst ein, als sich Länder in aller Welt einer globalen Kampagne zur wirtschaftlichen und politischen Isolierung des Regimes anschlossen.

Die eigentliche Ursache dieser Krise ist die Kluft zwischen der isolierten Scheinwelt der amerikanischen und israelischen Politik und der realen Welt, die nach einem Waffenstillstand schreit

Der Grund, warum Israels eingefleischte Unterstützer in den Vereinigten Staaten versucht haben, die Kampagne für Boykott, Desinvestition und Sanktionen (BDS) zu verbieten oder sogar zu kriminalisieren, liegt genau darin, dass Boykott, Sanktionen und Desinvestition gegenüber Israel eine wirksame Strategie sein können, um das völkermörderische, expansionistische und unverantwortliche Regime zu stürzen.

Der stellvertretende US-Vertreter bei den Vereinten Nationen, Robert Wood, erklärte vor dem Sicherheitsrat, dass es eine „fundamentale Diskrepanz zwischen den Diskussionen, die wir in diesem Plenarsaal geführt haben, und den Realitäten vor Ort“ in Gaza gebe, was bedeutet, dass nur die israelische und die US-amerikanische Sichtweise des Konflikts ernst genommen werden sollten.

Doch die eigentliche Kluft, die dieser Krise zugrunde liegt, ist die zwischen der isolierten Spiegelwelt der amerikanischen und israelischen Politik und der realen Welt, die nach einem Waffenstillstand und Gerechtigkeit für die Palästinenser schreit. Während Israel Tausende von unschuldigen Menschen mit US-Bomben und Haubitzengranaten tötet und verstümmelt, ist der Rest der Welt entsetzt über diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Die Forderung der Bevölkerung nach einem Ende des Massakers wird immer lauter, aber die Staats- und Regierungschefs der Welt müssen über unverbindliche Abstimmungen und zahnlose Untersuchungen hinausgehen und einen Boykott israelischer Produkte, ein Embargo für Waffenverkäufe, den Abbruch diplomatischer Beziehungen und andere Maßnahmen ergreifen, die die israelische und amerikanische Führung dazu zwingen, die Mythen und Lügen, die sie zur Bewaffnung der Ängste ihrer Völker und zur Rechtfertigung endloser Gräueltaten erfunden haben, zurückzunehmen.

Nicolas J. S. Davies ist ein unabhängiger Journalist, ein Forscher für CODEPINK und der Autor von Blood on Our Hands: Die amerikanische Invasion und Zerstörung des Irak.

Medea Benjamin ist Mitbegründerin von CODEPINK for Peace und Autorin mehrerer Bücher, darunter Inside Iran: The Real History and Politics of the Islamic Republic of Iran.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …