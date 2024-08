In der deutschen Staatsräson steckt Antisemitismus Von Ido Arad

https://overton-magazin.de/hintergrund/politik/in-der-deutschen-staatsraeson-steckt-antisemitismus/



Fehlende Abgrenzung von Terrorfreunden: Das totale Versagen der Palästina-Solidarität: So lautete der Titel eines Artikels von Sebastian Leber, der Anfang Juli im Tagesspiegel erschien. Einige Bemerkungen dazu.

Seit Beginn des fortlaufenden Konflikts im Nahen Osten zeigen sich fast die gesamten deutschen Medien als Unterstützer der sogenannten deutschen “Staatsräson” – das Zusammenstehen an der Seite Israels, als Staat der Juden, in seinem angeblichen Kampf um seine Existenz. Dieses drückt sich seit über neun Monaten in täglicher Berichterstattung aus, ob in Form der Meinung oder in der für sich Anspruch erhebenden, “objektiven” Nachrichtenform. Dem deutschen Nachrichtenkonsumenten bleibt dabei nichts Anderes übrig, als sich in seinem hoch moralischen Standpunkt zu bestärken. Nichts davon, was seit über neun Monaten durch die internationalen Medien und UN-Reports aus Gaza und dem Westjordanland der ganzen Welt berichtet wird, sollte die Politik, Medien und Bürger dieses Landes zur kleinsten Verunsicherung in ihrer Position bringen. Es scheint so, als ob es nicht gewünscht wäre, dem deutschen Leser zu ermöglichen, durch dialektische Gedankenentwicklung zu neuen Erkenntnissen zu kommen. Israel gut, Palästinenser schlecht – Punkt.

Und dennoch, passiert es doch in seltenen Fällen, dass ein Text das Undenkbare schafft, die wirklichen Strömungen im Unterbewusstsein der deutschen Gesellschaft ohne Absicht ans Licht zu bringen. So im Fall von Sebastian Lebers Kommentar zum Stand der Palästina-Bewegung in Deutschland, der am 6. Juli 2024 im Tagesspiegel erschienen ist. Die folgenden Bemerkungen sind ein Versuch, die in dem genannten Text ausgedrückte Hintergrundstimmung zu erörtern. Nun finden wir in der näheren Betrachtung des Textes eine Gelegenheit, eine hochgefährliche Entwicklung in der deutschen Gesellschaft aufzuzeigen und darauf aufmerksam zu machen. Weiterlesen bei overton-magazin.de

