In a tight corner An extended family of 28 people are squeezed into a small space within a Gaza school.



Die meisten Menschen im Gazastreifen wurden durch den völkermörderischen Krieg Israels vertrieben. Bashar Taleb APA-Bilder

In die Enge getrieben

Von Ghada Abed

Die elektronische Intifada

14. Dezember 2023

In den letzten zwei Monaten haben sich die Schulen im Gazastreifen in Schutzräume für Menschen verwandelt, die durch Israels erbarmungslosen Krieg entwurzelt wurden.

Die Gebäude bieten keine Sicherheit. Israel verübte mehrere Massaker in Schulen, die vom UNO-Hilfswerk für Palästinaflüchtlinge (UNRWA) betrieben werden.

In der Anfangsphase des Krieges wurden die UNRWA-Schulen als Zufluchtsorte gegenüber den Schulen anderer Einrichtungen bevorzugt. Man ging davon aus, dass Israel Schulen, die von großen internationalen Geldgebern abhängig sind, weniger leicht angreifen würde.

Inzwischen ist die Mehrheit der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens vertrieben worden. Und Israel hat die zivile Infrastruktur in Schutt und Asche gelegt.

Vor diesem schrecklichen Hintergrund dienen alle Arten von Schulen als Zufluchtsorte.

Fatima, 33, wohnt in einer Schule, die bis vor kurzem eine Sekundarschule für Jungen war. Sie befindet sich im südlichen Gazastreifen.

„Ich weiß nicht, wohin ich gehen soll“, sagte Fatima. „Ich brauche ein Dach über dem Kopf. Überall ist es unsicher.“

Fatima und mehr als 30 Mitglieder ihrer Großfamilie wurden gezwungen, ihr Haus in Beit Lahiya im nördlichen Gazastreifen zu verlassen.

Zunächst wurden sie in eine UNRWA-Schule im Flüchtlingslager Jabaliya gebracht. Dann bombardierte Israel ein Gebiet in der Nähe dieser Schule.

„Wir wollten den nördlichen Gazastreifen nicht verlassen“, sagte Fatima. „Aber dann wurde die Situation immer schlimmer. Die Luftangriffe waren ununterbrochen. Wir konnten uns vorstellen, dass wir innerhalb weniger Stunden getötet werden würden. Der Tod war so nah.“

Fatima und ihre Familie machten sich auf den Weg in den Süden, den Israel irreführenderweise als „sicheren Korridor“ bezeichnet hat.

Die Schule, in der sie sich jetzt befinden, beherbergt 80 bis 100 Personen pro Klassenzimmer. Es fehlt ihnen an grundlegenden Dingen.

„Bedrückend“

„Das Schlimmste ist, Wasser zu finden“, sagte Fatima. „Wir haben überhaupt keinen Strom und kein Wasser. Wenn wir Wasser haben, geben wir den Kindern den Vorrang, da sie Krieg und Hunger nicht verstehen können.“

Sie beschrieb das Schlangestehen, um unhygienische Toiletten zu benutzen, als „quälend“.

Da es nur sehr wenig Wasser zu trinken gibt, „habe ich immer Kopfschmerzen und Schwindelgefühle“, sagte Fatima. „Ich sage, das ist in Ordnung, solange es meinen Kindern gut geht.“

Sabreen, 34, wohnt in der gleichen Schule.

Ihr Bruder und drei seiner Kinder wurden kurz nach Beginn des Krieges getötet.

Sabreens eigenes Haus in Beit Lahiya wurde durch israelischen Beschuss beschädigt. Daraufhin floh sie mit ihrer Familie in das Flüchtlingslager Maghazi im Zentrum des Gazastreifens, bevor sie sich auf den Weg in den Süden machte.

Die Reise durch den „sicheren Korridor“ war schrecklich. Sie konnte nur einige Kleidungsstücke, Ausweise und ein paar Dinge für ihren jüngsten Sohn mitnehmen.

Die Schule war bereits voll, als sie sie erreichten. Sie musste sich in einen winzigen Raum quetschen, der mit einer Plastikplane als Abgrenzung des derzeitigen Wohnbereichs ihrer Familie diente.

Ihre eigene Großfamilie in der Schule hat 28 Mitglieder.

Die Menstruation in der Schule fühlt sich wie ein Albtraum an“, sagte Sabreen. „Uns fehlen Decken, bequeme Matratzen, Damenbinden, Schmerzmittel und sogar Zugang zu heißem Wasser für beruhigende Getränke“.

Einige Mädchen und Frauen haben damit begonnen, gebrauchte Damenbinden zu waschen und dann wieder zu verwenden. Diese Praxis birgt ein Infektionsrisiko.

Andere nehmen Pillen, die die Periode hinauszögern.

Einige der sieben Kinder von Sabreen sind krank geworden.

„Wir schlafen nur mit leichten Decken“, sagt sie. „Oft müssen wir uns eine Decke mit vier Personen teilen.

„Ich kann die Situation, in der wir leben, nicht ertragen“, fügte sie hinzu. „Der Krieg ist unglaublich grausam.“

Ghada Abed ist Journalistin und lebt in Gaza.

