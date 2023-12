Israeli sniper kills „everyone who moves“ in Gaza hospital Physicians say situation is „unbearable“ as health system collapses.



Das Gesundheitssystem in Gaza steht vor einem katastrophalen Zusammenbruch. Omar Ashtawy APA-Bilder



Israelischer Scharfschütze tötet „jeden, der sich bewegt“ in einem Krankenhaus in Gaza

Von Nora Barrows-Friedman

14. Dezember 2023

Die israelischen Streitkräfte bombardieren, belagern und zerstören weiterhin Krankenhäuser im Gazastreifen und führen einen „unerbittlichen Krieg“ gegen das Gesundheitssystem in der Küstenenklave, wie ein UN-Gesundheitsbeamter sagte.

Die Ärzte warnen, dass das Gesundheitssystem ohne ein sofortiges Ende der israelischen Bombardierungen und ohne angemessene Unterkünfte, sanitäre Einrichtungen, Medikamente, Lebensmittel und Wasser kurz vor dem Zusammenbruch steht.

Das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza meldete am Mittwoch außerdem, dass die Impfstoffe für Kinder vollständig aufgebraucht sind, was „katastrophale Auswirkungen auf die Gesundheit der Kinder und die Ausbreitung von Krankheiten, insbesondere unter den Vertriebenen in den überfüllten Unterkünften“ haben wird.

In der vergangenen Woche haben israelische Soldaten wiederholt zwei Krankenhäuser im nördlichen Gazastreifen angegriffen und die Umgebung von zwei weiteren Krankenhäusern in Khan Younis im Süden bombardiert.

Nach Angaben der Vereinten Nationen sind nur 11 der 36 Krankenhäuser im Gazastreifen – darunter nur eines im nördlichen Gazastreifen – „teilweise funktionsfähig“ und sind gezwungen, ihre Leistungen einzuschränken. Die stationären Abteilungen sind zu mehr als 200 Prozent ausgelastet, die Intensivstationen sogar zu 250 Prozent.

„Wir bekräftigen, dass das israelische Verbrechen gegen die Krankenhäuser im nördlichen Gazastreifen darauf abzielt, die Gesundheitspräsenz zu beenden und die Bewohner der Region zur Zwangsumsiedlung zu zwingen“, sagte Ashraf al-Qedra, Sprecher des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza am Mittwoch.

Er fügte hinzu, dass die gesundheitliche Situation in den Krankenhäusern im südlichen Gazastreifen, wo die israelischen Streitkräfte die Palästinenser zur Flucht gezwungen haben, „unerträglich ist und wir die Aufnahme- und Behandlungskapazität verloren haben“.

Am Dienstag stürmten israelische Streitkräfte das Kamal-Adwan-Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen und nahmen dessen Direktor und medizinisches Personal fest.

Die israelischen Streitkräfte haben routinemäßig Ärzte und medizinisches Personal im Gazastreifen verhaftet und inhaftiert und seit dem 7. Oktober mindestens 300 Angestellte des Gesundheitswesens getötet.

Das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza berichtete am Mittwoch, dass die israelischen Streitkräfte das inhaftierte medizinische Personal des Kamal Adwan Krankenhauses verhört und gefoltert hätten.

„Nachdem einige Inhaftierte freigelassen und gezwungen worden waren, in das Krankenhaus zurückzukehren, wurde auf sie geschossen, und fünf medizinische Mitarbeiter und die vertriebenen Verwundeten wurden verwundet“, erklärte das Ministerium.

Fünf Ärzte und weibliches Krankenhauspersonal wurden am Mittwoch aus israelischem Gewahrsam entlassen, wie das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten mitteilte.

Der Leiter des Krankenhauses und etwa 70 weitere medizinische Mitarbeiter „werden jedoch weiterhin an einem unbekannten Ort außerhalb des Krankenhauses festgehalten“, so die UNO.

„Die Besatzungstruppen belagern nach wie vor das Krankenhaus, beschießen es mit Feuer und Granaten, verhindern, dass es betreten werden kann, und entziehen den Insassen Wasser, Nahrung und Strom“, so das Gesundheitsministerium.

Die Ärzte sagen, dass sie um 12 Kinder auf der Intensivstation des Krankenhauses fürchten, „weil sie keine Milch und keine lebenserhaltenden Geräte bekommen“.

Al-Awda-Krankenhaus unter Belagerung

Unterdessen verschärfen die israelischen Streitkräfte nach Angaben des Gesundheitsministeriums die Belagerung des al-Awda-Krankenhauses im nördlichen Gazastreifen und nehmen es ins Visier. „Wir befürchten, dass [die israelischen Streitkräfte] nach dem Kamal Adwan Krankenhaus auch dieses stürmen werden.“

Weltgesundheitsorganisation: Das Al-Awda-Krankenhaus wird seit dem 5. Dezember belagert, und zwei Mitglieder des medizinischen Personals wurden bei der Arbeit im Krankenhaus getötet. Wir sind tief besorgt über die anhaltenden Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen im gesamten Gazastreifen. pic.twitter.com/JDTiSEfyAs

– Quds News Network (@QudsNen) December 9, 2023

Ein Krankenhausmitarbeiter des al-Awda-Krankenhauses im Norden berichtete am 8. Dezember, dass das Krankenhauspersonal bereits „seit drei Tagen unter Belagerung steht, mit einem israelischen Scharfschützen, der jeden tötet, der sich bewegt“.

An diesem Morgen, so die Quelle, habe ein Scharfschütze „einen Kollegen der Krankenschwester getötet“.

Eine schwangere Frau und ihre Schwägerin wurden von einem Scharfschützen erschossen, als sie zum Entbindungsdienst ins Krankenhaus kamen, so der Krankenhausmitarbeiter. Die Schwägerin wurde getötet.

Der Mitarbeiter sagte am Mittwoch gegenüber The Electronic Intifada, dass die Belagerung andauere.

Die israelischen Streitkräfte hätten die Wassertanks auf dem Dach bombardiert, so dass das einzige verfügbare Wasser im Krankenhaus schmutzig und nicht mehr zu gebrauchen sei, erklärte die Quelle.

Andere notwendige Vorräte wie Treibstoff sind fast aufgebraucht. „Wir haben nur noch Treibstoff für ein paar Tage, um einen kleinen Generator für die medizinische Versorgung zu betreiben“, sagte der Mitarbeiter.

„Das reicht nicht aus, und unser Lager befindet sich in einem anderen Gebäude – da können wir wegen der Heckenschützen nicht hin.

Der Krankenhausmitarbeiter sagte gegenüber The Electronic Intifada, dass sich 250 Mitarbeiter, Patienten und deren Familien in dem belagerten Krankenhaus befinden, darunter 45 Kinder.

Die Chirurgen seien gezwungen, Gliedmaßen zu amputieren, weil es Infektionen gebe und Antibiotika fehlten, so die Quelle.

Der Mitarbeiter zeigte diesem Reporter ein Video von einem jungen Mädchen, dem ein Bein amputiert wurde. „In einer normalen Situation hätten wir sie retten können, aber unter der Belagerung ist das passiert“, sagte er.

„Ihrem Körper geht es nach der Amputation gut. Aber ich weiß nicht, wie es um ihre Psyche steht.“

Wiedervereint

Im vergangenen Monat stürmten israelische Streitkräfte das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt, die größte medizinische Einrichtung im Gazastreifen, unter dem falschen Vorwand, dass palästinensische Widerstandskräfte unter dem Krankenhaus eine Kommando- und Kontrollzentrale betrieben.

Personal, Patienten und Vertriebene, die im Krankenhaus Zuflucht gesucht hatten, wurden mit vorgehaltener Waffe zum Verlassen des Krankenhauses aufgefordert.

Dutzende von Frühgeborenen auf der Neugeborenen-Intensivstation von al-Shifa wurden evakuiert und schließlich zur Behandlung nach Ägypten gebracht.

Robert Holden, WHO-Notfallkoordinator, traf heute einige der Babys, die er und WHO-Mitarbeiter am 19. November im Rahmen einer von der WHO geleiteten Mission aus dem Al-Shifa-Krankenhaus im Norden von #Gaza evakuieren halfen. Die Babys, die jetzt in #Ägypten sind, haben eine unglaubliche Widerstandsfähigkeit bewiesen und erholen sich gut. pic.twitter.com/uTWufNXzVJ

– WHO-Regionalbüro für das östliche Mittelmeer (@WHOEMRO) December 9, 2023

Mindestens zwei Mütter, die von ihren Babys getrennt worden waren, wurden kürzlich wieder mit ihren Kindern vereint.

Der mit einem hellblauen Schlafanzug und einer passenden Mütze bekleidete Anas war eines von nur drei der 31 Frühgeborenen, die aus dem Al-Shifa-Krankenhaus gerettet wurden und im Gazastreifen blieben. Er wurde mit seiner Mutter, der 32-jährigen Warda Sbeta, wiedervereint, nachdem sie 45 Tage getrennt waren pic.twitter.com/lDXQ2ukThK

– Reuters (@Reuters) November 21, 2023

Susan, 20, brachte am 13. Oktober im Al-Shifa-Krankenhaus im Norden von #Gaza Zwillingsmädchen zur Welt. Das war das letzte Mal, dass sie sie gesehen hat. Sie floh, als das Krankenhaus angegriffen wurde, und konnte ihre Babys erst vor zwei Tagen wiedersehen. „Dieser Krieg muss aufhören“, schluchzte sie. pic.twitter.com/8PMHExwRCz

– WHO-Regionalbüro für das östliche Mittelmeer (@WHOEMRO) December 9, 2023

Übersetzt mit Deepl.com



