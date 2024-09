https://english.almayadeen.net/news/politics/in-two-days—israel–killed-14-medics-in-aggression-on-leba



In drei Tagen tötete „Israel“ bei einem Angriff auf den Libanon 23 Sanitäter

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Nachrichten-Websites

30. September 2024

Das libanesische Gesundheitsministerium hat berichtet, dass mehr als ein Dutzend Sanitäter bei der jüngsten Welle israelischer Angriffe im Libanon den Märtyrertod erlitten haben.

Israelische Streitkräfte beschießen am 24. September 2024 einen Krankenwagen im Dorf Sohmor im Bekaa-Tal. (Social Media/X)

Bei der jüngsten Welle israelischer Angriffe sind im Libanon nach Angaben des Gesundheitsministeriums des Landes mehr als ein Dutzend Sanitäter getötet worden.

Am Sonntag bestätigte das Ministerium, dass 14 Sanitäter während der zwei Tage andauernden unerbittlichen israelischen Bombardierung in den östlichen und südlichen Regionen des Libanon sowie in Beirut, wo der Generalsekretär der Hisbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, den Märtyrertod erlitt, getötet wurden.

In seiner Erklärung verurteilte das Ministerium die israelische Besatzung aufs Schärfste für ihre anhaltenden Angriffe auf medizinische Einrichtungen und betonte, dass „Sanitäter nicht an Feindseligkeiten beteiligt sind“ und in Kriegszeiten Schutz verdienen.

„Die israelischen Besatzungstruppen haben in den letzten Tagen ihre Angriffe auf Sanitäter und Gesundheitszentren verstärkt. Diese Serie von Angriffen führte innerhalb von zwei Tagen zum Märtyrertod von vierzehn Sanitätern“, hieß es weiter.

In der Erklärung wurde betont, dass die wiederholten Angriffe der israelischen Besatzungstruppen auf Gesundheitszentren und Fahrzeuge ‚gegen internationale Gesetze und Normen, insbesondere die Genfer Konvention, verstoßen‘, was die Notwendigkeit der Neutralität von Gesundheitseinrichtungen und medizinischem Personal in Kriegsgebieten unterstreicht, damit sie ihrer humanitären Verantwortung nachkommen können.

Lesen Sie weiter: „Israel“ weitet Aggression aus, verstärkt Angriffe auf Bekaa, Hermel

„Will Israel, dass das Blut unaufhörlich fließt? Wo ist die internationale Gemeinschaft und ihre Verantwortung, diesem eskalierenden Völkermord ein Ende zu setzen?“, fügte sie hinzu.

Unterdessen gab der Zivilschutz im Ostlibanon bekannt, dass bei israelischen Angriffen auf Ambulanzzentren in der Stadt Sohmor in der westlichen Bekaa-Ebene sechs Sanitäter getötet wurden.

Einige Stunden später wurde berichtet, dass drei Sanitäter des Zivilschutzes der Islamischen Gesundheitsbehörde getötet wurden, als ihr Zentrum in der Stadt Arzoun Ziel eines Luftangriffs wurde.

Damit erhöht sich die Gesamtzahl der bei der israelischen Aggression getöteten medizinischen Mitarbeiter auf 23.

Der Notfallausschuss der libanesischen Regierung berichtete, dass die israelische Besatzung in den letzten 24 Stunden 216 Luftangriffe im gesamten Libanon durchgeführt hat.

Zum ersten Mal weitete sich die Aggression am Sonntag um Mitternacht auf die Hauptstadt aus. Der Korrespondent von Al Mayadeen berichtete, dass ein israelischer Luftangriff auf ein mehrstöckiges Wohngebäude im Stadtteil Cola in Beirut abgefeuert wurde.

Erste Berichte deuten darauf hin, dass es sich um einen Drohnenangriff und nicht um einen Luftangriff von Kampfflugzeugen handelte.

Die Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP) gab den Märtyrertod von drei ihrer Kader, zwei Anführern und einem Mitglied, Mohammed Abdel Aal, Imad Awda und Abdul Rahman Abdel Aal, bekannt.

Die drei PFLP-Mitglieder starben, nachdem die israelische Besatzung ein Wohnhaus in Cola in der Hauptstadt Beirut ins Visier genommen hatte.

Darüber hinaus erwähnte unser Korrespondent, dass im gesamten Libanon fünf Luftangriffe auf die Umgebung von Hermel im Nordosten des Libanon abgefeuert wurden.

Im Süden griffen israelische Flugzeuge die Städte al-Mansouri und al-Qlaileh im Bezirk Tyre und al-Ghaziyeh im Gebiet Ost-Saida an.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …