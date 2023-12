Remembering Lubna Alyaan, the aspiring violinist martyred in Gaza I will preserve Lubna’s memory in the best way I know – by writing music in her memory, in memory of her dream, in memory of her passion, in memory of the future stolen from her.

Lubna Alyaan übt Geige. (Foto mit freundlicher Genehmigung des Autors)

Ich werde Lubnas Andenken auf die beste Art und Weise bewahren, die ich kenne – indem ich in ihrem Gedenken Musik schreibe, in Erinnerung an ihren Traum, in Erinnerung an ihre Leidenschaft, in Erinnerung an die Zukunft, die ihr gestohlen wurde.

In Erinnerung an Lubna Alyaan, die aufstrebende Geigerin, die im Gazastreifen den Märtyrertod starb

Von Mahmoud Abuwarda

11. Dezember 2023 2

An einem ruhigen Tag inmitten der wenigen heiteren Tage in Gaza traf ich dieses ruhige Mädchen mit Augen voller Entschlossenheit und Leidenschaft. Lubna Alyaan bereitete sich auf ein Vorspiel für ein Musikstipendium am Edward Said National Conservatory of Music vor, wo ich als Gitarrenlehrer und akademischer Betreuer arbeitete. Ich werde den Enthusiasmus und die Leidenschaft, die in Lubnas Augen zum Ausdruck kamen, nie vergessen. Sie sagte mir mit festem Willen, dass sie Geige studieren wolle, obwohl die Geigenklasse voll war. Meine Frage an sie war: Warum die Geige? Sie antwortete: „Ich liebe die Geige leidenschaftlich, und ich möchte eine der besten Geigerinnen der Welt werden. Das ist mein Traum.“

Als ich ihre Entschlossenheit, das Instrument zu erlernen, und ihre tiefe Liebe zum Instrument und zur Musik sah, war ich bewegt, eine Ausnahme zu machen und sie trotz der begrenzten Möglichkeiten in die Klasse aufzunehmen. Lubna hat den Eignungstest mit Bravour bestanden und wurde zu einer wertvollen Bereicherung für die Klasse.

Für uns alle am Konservatorium war es sehr erfreulich, Lubnas stetige Fortschritte zu beobachten. Uns allen gefielen Lubnas Fleiß, ihr Enthusiasmus und ihr fröhlicher Geist. Wir unterstützten sie bei der Verwirklichung ihres großen Traums, indem wir Geigenunterricht bei Lehrern und Musikern außerhalb Palästinas, wie z. B. Tom Suárez, und auch über PalMusic in London vermittelten.

Als Lehrer für Musiktheorie und klassische Musikgeschichte werde ich Lubnas Leidenschaft während des Unterrichts nicht vergessen. Als Komponist habe ich sie immer ermutigt, das Gelernte in der Improvisation anzuwenden und zu versuchen, einige musikalische Phrasen zu komponieren. Sie zeigte großes Interesse an der Komposition von Musik und achtete akribisch auf jedes Detail in einem Musikstück.

Der 7. Februar 2022 war aufgrund des Krieges im Mai des Vorjahres mein letzter Tag in Gaza. In einem schwierigen Moment des Abschieds mit Lubna ermutigte ich sie, weiter zu lernen und ihren Traum zu verfolgen.

Lubna wurde am Morgen des 21. November 2023 nach einem Bombenangriff auf das Haus ihrer Tante in der Stadt Al-Nuseirat im Süden des Gazastreifens getötet. Dies geschah, obwohl die israelische Armee Al-Nusairat zu einer sicheren Zone erklärt hatte. Lubna und ihre Familie hatten sich in den Süden des Gazastreifens geflüchtet, um sich in Sicherheit zu bringen, aber ihr Haus wurde an diesem Morgen bombardiert, was zum Tod von fast 50 Mitgliedern von Lubnas Familie führte. Ihre gesamte Familie wurde aus dem Melderegister gestrichen, wie so viele palästinensische Familien in Gaza.

Ich werde Lubnas Andenken auf die beste Art und Weise bewahren, die ich kenne – indem ich Musik zu ihrem Gedenken schreibe, zum Gedenken an ihren Traum, zum Gedenken an ihre Leidenschaft, zum Gedenken an die Zukunft, die ihr gestohlen wurde. Ich verspreche dir, Lubna, deinen Träumen treu zu bleiben und dazu beizutragen, deine Geschichte mit der Welt zu teilen.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …