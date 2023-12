Dutch court case looks to cut off military supplies to Israel A Dutch court will decide this week whether the provision of F-35 spare parts to Israel from Woensdrecht Air Base violates Dutch arms export regulations, as well as Dutch obligations under international law.

Eine israelische F-35I der 5601-Teststaffel mit Mk-84-Bomben, die mit GBU-31 JDAM-Bausätzen bestückt sind, Juli 2023. (Foto: Wikimedia)

Ein niederländisches Gericht wird diese Woche darüber entscheiden, ob die Lieferung von F-35-Ersatzteilen an Israel vom Luftwaffenstützpunkt Woensdrecht aus gegen die niederländischen Waffenexportbestimmungen und die niederländischen Verpflichtungen nach internationalem Recht verstößt.

Niederländisches Gericht will Militärlieferungen an Israel stoppen

Von David Kattenburg

11. Dezember 2023

Wenn man in den südlichen Niederlanden auf der Straße oder auf einem grünen Weg spazieren geht, sieht man nicht selten F-35-Tarnkappenbomber über sich hinwegdonnern.

Sie könnten auf dem Weg zum größten F-35-Stützpunkt der Niederlande im nördlichen Leeuwarden oder zu einem anderen Flugplatz im Südosten sein.

Oder sie kehren von einem F-35-Wartungsstützpunkt im Südwesten zurück, in der Nähe der kleinen Stadt Woensdrecht.

Der Luftwaffenstützpunkt Woensdrecht am oberen Ende der Scheldemündung ist eines von drei europäischen „Logistikzentren“ für den „tödlichen“, „überlebensfähigen“ und „vernetzten“ F-35 Lightning II Tarnkappenbomber von Lockheed Martin. F-35-Nutzer aus ganz Europa (und Israel) gehen dorthin, um im Rahmen einer allgemeinen Lizenz, die für alle Mitglieder des „internationalen F-35-Programms“ gilt, Ersatzteile abzuholen.

Einige Tage nach dem Überraschungsangriff der Hamas am 7. Oktober landete Berichten zufolge ein israelisches Militärtransportflugzeug in Woensdrecht, um Ersatzteile für seine eigene Flotte von vierzig F-35I Adir abzuholen.

Dies geschah trotz der Warnungen von Mitarbeitern des niederländischen Zolls und des Auswärtigen Amtes, dass Israel durch den Abwurf großer Mengen von Munition auf den winzigen, dicht besiedelten Gazastreifen (ähnlich wie Dresden, Hamburg und Köln, schreibt der britische Historiker Robert Pape) „schwerwiegende Verstöße gegen das humanitäre Recht“ begeht – Verstöße, von denen sich die Niederlande wohlweislich distanzieren würden.

Im Laufe dieser Woche könnte das Bezirksgericht von Den Haag diese Warnungen beherzigen. Am 4. Dezember haben Anwälte von vier Rechtsgruppen (Oxfam Novib, Amnesty International, Pax Christi und das Rights Forum) dem Gericht mitgeteilt, dass die Lieferung von F-35-Ersatzteilen an Israel gegen die niederländischen Waffenexportbestimmungen sowie gegen die niederländischen Verpflichtungen nach internationalem Recht verstößt, und es aufgefordert, weitere Exporte zu stoppen.

„Bilder, Zeugenaussagen, Berichte sowie Israels eigene Erklärungen zeigen, dass Israel die grundlegenden Prinzipien des Kriegsrechts, wie die Unterscheidung zwischen militärischen und zivilen Zielen und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, missachtet“, so die Anwälte vor Gericht.

„Darüber hinaus warnen Vertreter der Vereinten Nationen, dass in Gaza ein Völkermord im Gange ist. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass Israel in absehbarer Zeit die exzessive Gewalt gegen die Zivilbevölkerung in Gaza einstellen wird.“

Die Anwältin Liesbeth Zegveld argumentierte insbesondere, dass die F-35-Verkäufe an Israel gegen die niederländischen Verpflichtungen gemäß Artikel 1 der vier Genfer Konventionen verstoßen, wonach die Vertragsparteien verpflichtet sind, die Konventionen unter allen Umständen zu respektieren und für ihre Einhaltung zu sorgen“.

Zegveld argumentierte auch, dass der niederländische Export von F-35-Teilen nach Israel gegen den „Gemeinsamen Standpunkt“ der Europäischen Union verstößt.

Der Gemeinsame Standpunkt der EU aus dem Jahr 2008 besagt, dass Ausfuhrgenehmigungen „verweigert werden, wenn die Genehmigung mit den internationalen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten unvereinbar wäre“ oder wenn „eindeutig die Gefahr besteht, dass die Militärtechnologie oder die Militärgüter, die ausgeführt werden sollen, zur internen Repression verwendet werden könnten“ oder um „schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht“ zu begehen, oder dass „der vorgesehene Empfänger die Militärtechnologie oder die Militärgüter … aggressiv gegen ein anderes Land oder zur gewaltsamen Durchsetzung eines Gebietsanspruchs einsetzen würde“ oder für andere Zwecke als die „legitimen nationalen Sicherheitsinteressen und die Verteidigung des Empfängers“.

Die Blockierung der Ausfuhr von F-35-Teilen wäre nichts Neues. Nach Angaben der NL Times verweigerte die niederländische Regierung zwischen 2004 und 2020 in 29 Fällen die Genehmigung für den Export von Militärgütern nach Israel.

Dennoch erklärten die Anwälte der Regierung am 4. Dezember vor dem Bezirksgericht, dass die Ausfuhr von F-35-Teilen nach Israel fortgesetzt werden sollte.

Israels Flotte von F-35I Adirs sei von zentraler Bedeutung für seine „regionale Sicherheitsstrategie“, behaupteten sie.

Außerdem, so argumentierten die Anwälte der Regierung, würden die Niederlande durch die Einstellung der Exporte von F-35-Teilen die Vereinbarungen über die zuverlässige Lieferung dieser Teile von ihrem Drehkreuz in Woensdrecht aus brechen, die „Erwartungen aller F-35-Partner“ untergraben und allen Mitgliedern des internationalen F-35-Programms Verwaltungskosten auferlegen.

Selbst wenn Israel den Export von Teilen unterbinden würde, würde es sich anderen Quellen zuwenden, so die Anwälte der Regierung vor Gericht. „Die Niederlande haben hier kein Mitspracherecht“.

Auf den Punkt gebracht, argumentierten die Anwälte der niederländischen Regierung, dass eine Aussetzung der Exporte von F-35-Teilen nach Israel schlecht für das Geschäft wäre – insbesondere mit Israel und den USA.

In der Tat schlecht fürs Geschäft. Der Export von F-35-Teilen aus dem niederländischen Regionallager in Woensdrecht ist sowohl lukrativ als auch prestigeträchtig. Im vergangenen Frühjahr unterzeichnete der Direktor des F-35-Programms im Pentagon während eines Besuchs auf dem Luftwaffenstützpunkt Woensdrecht eine Vereinbarung, die die Rolle des Stützpunkts als Liefer- und Logistikzentrum für das internationale F-35-Programm bestätigt.

Dies „verbessert die Position der niederländischen Industrie, die die Wartung der Geräte durchführt“, hieß es damals in einer Mitteilung des niederländischen Verteidigungsministeriums.

Hightech-Geräte, die die Niederlande gerne mitbauen, warten und sogar beschaffen würden.

Tatsächlich ist Israel der einzige F-35-Besitzer, der das Recht hat, die Bordsysteme der Killermaschine zu verändern. Alle anderen – auch Länder wie die Niederlande, die in die F-35-Produktion investiert haben – müssen dafür eine Genehmigung in den von der US-Regierung oder Lockheed betriebenen Einrichtungen einholen.

Einem Branchenbericht aus dem Jahr 2020 zufolge wurde Israel im Wesentlichen erlaubt, eine „App“ zu entwickeln, die auf Lockheeds [Kommando-, Kontroll-, Kommunikations- und Computer-]Architektur aufbaut“, heißt es in dem Bericht weiter. „Eines der Waffensysteme, die Israel bei der F-35-Plattform einsetzt, ist die Spice-Familie von Lenkungsausrüstungen. Bei dem Spice-Kit handelt es sich im Wesentlichen um ein Lenkungs-Kit, mit dem eine Vielzahl von Munition ausgestattet werden kann, um deren Genauigkeit durch Elektrooptik, GPS oder durch ein „Man-in-the-Loop“-System zu verbessern, bei dem ein Waffenoffizier an Bord die Bomben mithilfe der Nasenkamera der Bombe und einer sicheren Fernsehverbindung mit sehr hoher Genauigkeit zum Ziel lenken kann.“

Da Israel die Erlaubnis erhalten hat, die F-35-Systeme aufzuladen, ist es in der Lage, sie unter realen Bedingungen zu testen und seine Technologie zu vermarkten. Von der längsten Start- und Landebahn des Nahen Ostens auf dem Luftwaffenstützpunkt Nevatim, östlich von Be’er Sheva, kann ein israelischer F-35I Adir-Kampfpilot nach Gaza fliegen, eine 2.000 Pfund schwere GBU-31 JDAM-Bombe auf ein Wohnhaus abwerfen und dann die Küste hinauf zum Libanon rasen, Kopfschüsse von Menschen machen, die in Beirut die Straße entlanggehen, dann nach Syrien rasen, eine Flughafenlandebahn mit einer AIM-120 AMRAAM-Rakete zerstören und rechtzeitig zum Mittagessen wieder zu Hause sein – mit Bildern und Daten, die er Verbündeten und potenziellen Geschäftspartnern zeigen kann.

Laut dem libanesischen Forscher Lawrence Abu Hamdan verletzen israelische Kampfjets ständig den libanesischen Luftraum und testen Systeme, die andere F-35-Nutzer gerne ausprobieren und mitbauen würden.

„Ich sehe das einfach als die Tatsache, dass Israel die meisten realen Möglichkeiten hat, diese Waffensysteme im Namen all der Länder zu testen und zu entwickeln, die diese 400 Milliarden Dollar in sie investiert haben“, sagte Abu-Hamdan diesem Autor in einem Gespräch im Jahr 2022.

„Wenn man in den Niederlanden ist, einem der anderen Investoren, hat man nicht wirklich viel Luftraum, um diese Dinge auszuprobieren und zu tun; sicherlich keinen feindlichen Luftraum, in dem man tief fliegen und tun kann, was man will, und die Leute terrorisieren kann. Aber Israel hat ihn.“

Wenn man die niederländischen F-35-Jets über den friedlichen grünen Weiden von Nordbrabant dröhnen sieht – vielleicht auf dem Rückweg von einer Wartungsreise nach Woensdrecht zu ihrem Heimatstützpunkt -, kann man sich leicht vorstellen, dass das niederländische Militär ein Stück von Israels Aktion haben möchte und sich über die Folgen eines gerichtlich angeordneten Exportstopps für F-35-Teile aufregt.

Bereits 2014 warnte ein Mitarbeiter des niederländischen Außenministeriums in einem Brief, der dem Rights Forum im Rahmen des Access to Information zugänglich gemacht wurde, dass der niederländische Handelsattaché in Tel Aviv „seine Koffer packen und nach Hause kommen“ könnte, wenn die niederländische Politik der „Entmutigung“ gegenüber den israelischen Siedlungen im Westjordanland auf das gesamte Siedlungsunternehmen – d.h. auf die gesamte israelische Wirtschaft – ausgedehnt würde.

Stellen Sie sich vor, in welcher Lage sich das niederländische Handelspersonal in Tel Aviv und die niederländische Rüstungsindustrie befinden würden, wenn das Bezirksgericht Den Haag diese Woche entscheidet, dass Israel keine F-35-Ersatzteile mehr in Woensdrecht abholen kann, weil dies gegen die niederländischen Verpflichtungen nach internationalem Recht und den Gemeinsamen Standpunkt der EU zum internationalen Handel verstößt.

Die Entscheidung des Gerichts wird für diesen Freitag erwartet. Beobachtern zufolge ist es unwahrscheinlich, dass es die Ausfuhr von F-35-Teilen unterbindet.

David Kattenburg ist Universitätsdozent für Naturwissenschaften und Radio-/Webjournalist in Breda, Nordbrabant, Niederlande



