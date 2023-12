Silencing Palestine: a message from Ahmed Abu Artema „This is the call of all the Palestinian families, the thousands of children who were killed, including my son Abdullah. Our call is to all free people across the world. Please stop this genocide.“

Palästina zum Schweigen bringen: eine Botschaft von Ahmed Abu Artema

„Dies ist der Aufruf aller palästinensischen Familien, der Tausenden von Kindern, die getötet wurden, darunter mein Sohn Abdullah. Unser Aufruf richtet sich an alle freien Menschen auf der ganzen Welt. Bitte stoppt diesen Völkermord.“

Von Ahmed Abu Artema und Neta Golan

11. Dezember 2023

Ich bin ein israelischer antizionistischer Friedensaktivist. Ahmed Abu Artema und ich haben uns auf verschiedenen Seiten des Zauns, der den Gazastreifen belagert, kennengelernt und sind seither befreundet. Vor ein paar Wochen haben wir gemeinsam einen Meinungsartikel verfasst. Ich war gerade dabei, ihm meinen Entwurf zu schicken, als ich die Nachricht erhielt, dass israelische Kampfflugzeuge sein Haus in Rafah im südlichen Gazastreifen bombardiert hatten. Ich geriet in Panik und rief sein Telefon an. Es war ausgeschaltet.

Ahmed ist ein palästinensischer Dichter und ein Journalist. Im Jahr 2018 veröffentlichte er ein Gedicht in den sozialen Medien:

„Ich sah zu den Vögeln am Himmel auf, die durch die Bäume auf beiden Seiten des Stacheldrahtzauns flogen, ohne aufgehalten zu werden. Warum verkomplizieren wir einfache Dinge? Ist es nicht das Recht der Menschen, sich wie die Vögel frei zu bewegen, wie sie wollen?‘ Was ist einfacher als das? Die Vögel beschließen zu fliegen, also fliegen sie.“

In seinem Beitrag fragte Ahmed: Was würde passieren, wenn Hunderttausende von Palästinensern friedlich den Zaun überqueren würden, der sie von dem Land trennt, aus dem sie 1948 vertrieben wurden? Ahmed glaubte, dass gewaltfreie Volksaktionen seinem Volk helfen könnten, seine Rechte wiederzuerlangen und sich aus dem größten Freiluftgefängnis der Welt zu befreien.

Sein Gedicht inspirierte den Großen Marsch der Rückkehr, bei dem unbewaffnete Palästinenser über ein Jahr lang täglich zu dem stark militarisierten Zaun marschierten.

Unsere Gruppe von antizionistischen Israelis ging so nah wie möglich an den Gazastreifen heran, um die Flüchtlinge zu begrüßen. Aber wir konnten unseren Freunden nur aus der Ferne zuwinken oder mit ihnen telefonieren. Der Zaun, der uns trennte, trennte auch die palästinensischen Demonstranten von ihren Grundrechten, die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und der UN-Resolution 194 verankert sind.

Die Frage, die Ahmed in seinem Beitrag gestellt hatte, wurde bald beantwortet: Die unbewaffneten Demonstranten wurden als „Terroristen“ gebrandmarkt und mit Scharfschützenkugeln beschossen. Die Welt sah zu, wie 214 Palästinenser, darunter Kinder, Journalisten, Sanitäter und Demonstranten mit Behinderungen, getötet und über 36.100 verwundet wurden. UN-Organisationen und Menschenrechtsorganisationen berichteten und prangerten dies an, aber es wurde nichts unternommen, um das Töten zu beenden. Es wurden keine Haftbefehle gegen die Mörder und die Befehlsgeber ausgestellt.

Als Reaktion auf das Abschlachten der Demonstranten erklärte Ahmed: „Unser Lebenswille ist stärker als die Verzweiflung. Wir kämpfen ums Überleben… Die Palästinenser protestieren weiterhin jede Woche, weil wir keine andere Wahl haben, als dem Leben zu entkommen.“

In den ersten Wochen des aktuellen israelischen Angriffs nahm Ahmed ein Video auf, in dem er erklärte, dass Israel eindeutig Zivilisten angreift.

In Ahmeds letzter Sprachnachricht an mich, bevor sein Haus bombardiert wurde, wollte er, dass unser Artikel die Menschen daran erinnert, dass die Geschichte dieses Völkermordes nicht am 7. Oktober, sondern 1948 begann – dass die Welt das Leiden der Palästinenser ignorierte und nur aufpasste, wenn es Israelis betraf. Er sagte, dass es sich um ein politisches und nicht um ein militärisches Problem handele, das in der tiefen Ungerechtigkeit und Unterdrückung der Palästinenser wurzelt. Er verwies auf den Smotrich-Plan, eine israelische Strategie, mit der die Vertreibung der Palästinenser, die mit der Nakba 1948 begann, effektiv abgeschlossen werden sollte.

Am Tag nach dem Anschlag auf Ahmeds Haus erhielt ich eine automatische Nachricht, dass sein Mobiltelefon eingeschaltet worden war. Das bedeutete, dass er am Leben war! Doch bald erfuhr ich, dass Ahmed zwar Verbrennungen zweiten Grades erlitten hatte und sich in einem stabilen Zustand befand, die israelischen Besatzungstruppen aber seinen 12-jährigen Sohn Abdullah, seine 9-jährige Nichte Jude, seine Stiefmutter und zwei seiner Tanten getötet hatten.

Danach hörte ich eine Zeit lang nichts mehr von Ahmed. Zeitweise wusste ich nicht, ob er – oder überhaupt einer meiner Freunde in Gaza – noch am Leben war. Ein weiterer gemeinsamer Freund von uns, Khalil Abu Yehye, wurde zusammen mit seiner Frau, seinen beiden Töchtern, seiner Mutter und seinem Bruder getötet; ihre gesamte Familie ist nun, wie so viele andere, völlig ausgelöscht.

Heutzutage reicht es in Israel aus, wenn man seine Trauer und seinen Schmerz über die Tötung von Kindern durch die Bombardierung des Gazastreifens zum Ausdruck bringt, wenn man seine Ablehnung zum Ausdruck bringt und sich weigert, sich an diesem Völkermord zu beteiligen, um entlassen, verhaftet, wegen „Unterstützung des Terrorismus“ angeklagt und ausgewiesen zu werden. Palästinenser mit israelischen Ausweisen und im Westjordanland werden verhaftet und erleben weit Schlimmeres. Im Gazastreifen muss ein Journalist, Aktivist oder Einflussnehmer, der der „Unterstützung der Hamas“ beschuldigt wird, damit rechnen, dass er wie Ahmed ins Visier genommen und seine Familie durch eine Rakete eines israelischen Kampfflugzeugs zerstört wird. Tausende von Leichen sind noch immer unter den Trümmern im Gazastreifen begraben, aber nach den aktuellen Daten wissen wir, dass seit dem 7. Oktober mindestens 68 palästinensische Journalisten bei den Luftangriffen getötet wurden, viele von ihnen in ihren Häusern und bei ihren Familien.

Als es mir gelang, erneut mit Ahmed zu sprechen, schickte er mir eine Aufnahme für Menschen außerhalb des Gazastreifens, in der er sagte:

„Es ist jetzt ganz klar, dass Israel daran arbeitet, die Palästinenser von ihrem Land zu vertreiben… Warum hat Israel bis jetzt 5500 palästinensische Kinder getötet? Ganz einfach, weil Israel ungestraft bleibt und nicht zur Rechenschaft gezogen werden will. Weil Israel vollständig von der US-Regierung und den westlichen Regierungen unterstützt wird. Wir sind nicht nur einem israelischen Angriff ausgesetzt. Wir sind israelischen und amerikanischen Angriffen ausgesetzt. Wir können dieser schrecklichen israelischen und amerikanischen Völkermordkampagne nicht allein entgegentreten.

Dies ist der Ruf aller palästinensischen Familien. Es ist der Ruf von Tausenden von palästinensischen Kindern, die getötet wurden, darunter auch mein Sohn Abdullah. Unser Aufruf richtet sich an alle freien Menschen auf der ganzen Welt. Bitte stoppt diesen Völkermord … stellt euch auf die richtige Seite der Geschichte. Stehen Sie an der Seite der Unterdrückten und sagen Sie laut: ‚Nein zu Regimen, die auf ethnischen Säuberungen und Massakern beruhen‘.“

Der Gazastreifen wird zum Schweigen gebracht. Wir müssen ihren Stimmen weiterhin Gehör verschaffen und einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand, ungehinderten Zugang zu Hilfsgütern und ein Abkommen über die Freilassung aller israelischen Geiseln und aller palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen fordern. Dies sind dunkle Zeiten, aber wir können es uns nicht leisten, in Verzweiflung zu verfallen. Wir müssen dem Beispiel der Palästinenser folgen und, um es mit Ahmeds Worten zu sagen, „dem Leben entkommen“.

Übersetzt mit Deepl.com

