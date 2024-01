In Gaza, the West Is Enabling the Most Transparent Genocide in Human History This is extraordinary because the states supporting Israel, above all the United States, have claimed the high moral and legal ground and lectured the states of the Global South about the importance of the rule of law.

Der südafrikanische Minister für Justiz und Strafvollzug Ronald Lamola beantwortet die Fragen der Pressevertreter im Zusammenhang mit der öffentlichen Anhörung der Völkermordklage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag, Niederlande, am 11. Januar 2024.

(Foto: Dursun Aydemir/Anadolu via Getty Images)

Übersetzt mit Deepl.com

Das ist außergewöhnlich, weil die Staaten, die Israel unterstützen, vor allem die Vereinigten Staaten, den hohen moralischen und rechtlichen Anspruch erheben und die Staaten des globalen Südens über die Bedeutung der Rechtsstaatlichkeit belehren.

In Gaza ermöglicht der Westen den transparentesten Völkermord in der Geschichte der Menschheit

von Richard Falk

Common Dreams

17. Januar 2024

Erinnern Sie sich an Samuel Huntingtons umstrittenen, aber einflussreichen Artikel „The Clash of Civilizations“ (Der Kampf der Kulturen) von 1993 in Foreign Affairs, der mit dem provokanten Satz „Der Westen gegen den Rest“ endet. Obwohl der Artikel vor 30 Jahren weit hergeholt schien, erscheint er heute prophetisch in seiner Feststellung eines Musters der interzivilisatorischen Rivalität nach dem Kalten Krieg. Besonders deutlich wird dies im Zusammenhang mit der Verschärfung des israelisch-palästinensischen Konflikts, die durch den Hamas-Angriff auf israelisches Gebiet am 7. Oktober ausgelöst wurde, bei dem israelische Zivilisten und IDF-Soldaten getötet und misshandelt wurden und etwa 200 Geiseln entführt worden sind.

Dieser Angriff war zweifellos von einigen verdächtigen Umständen begleitet, wie z. B. Israels Vorwissen, die langsame Reaktionszeit auf das Eindringen in seine Grenzen und, was vielleicht am problematischsten ist, die Schnelligkeit, mit der Israel einen völkermörderischen Ansatz mit einer klaren Botschaft der ethnischen Säuberung verfolgte. Zumindest diente der Hamas-Angriff, der selbst schwere Kriegsverbrechen beinhaltete, fast zu bequem als Vorwand für die 100 Tage unverhältnismäßiger und wahlloser Gewalt, sadistischer Gräueltaten und der Verwirklichung eines Szenarios, das darauf abzielte, den Gazastreifen unbewohnbar und seine palästinensischen Bewohner enteignet und unerwünscht zu machen.

Trotz der Transparenz der israelischen Taktik, die zum Teil auf die ständige Fernsehberichterstattung über die verheerende und herzzerreißende palästinensische Tortur zurückzuführen ist, war die Art und Weise bemerkenswert, wie sich externe staatliche Akteure mit den Antagonisten verbündeten. Der globale Westen (weiße Siedlerkolonialstaaten und ehemalige europäische Kolonialmächte) stellte sich auf die Seite Israels, während die aktivsten pro-palästinensischen Regierungen und Bewegungen anfangs ausschließlich muslimisch waren und erst später Unterstützung aus dem globalen Süden erhielten. Diese rassistische Ausrichtung scheint Vorrang vor den Bemühungen zu haben, Gewalt dieser Intensität durch die Normen und Verfahren des Völkerrechts zu regulieren, die häufig durch die Vereinten Nationen vermittelt werden.

Die liberalen Demokratien haben nicht nur dadurch versagt, dass sie sich weigerten, aktive Anstrengungen zur Verhinderung von Völkermord zu unternehmen, was eine zentrale Verpflichtung der Völkermordkonvention ist, sondern auch dadurch, dass sie die Fortsetzung des völkermörderischen Ansturms unverhohlen unterstützten.

Dieses Verhaltensmuster ist insofern ungewöhnlich, als die Staaten, die Israel unterstützen, allen voran die Vereinigten Staaten, die hohe moralische und rechtliche Position für sich beanspruchen und den Staaten des Globalen Südens seit langem Vorträge über die Bedeutung von Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten und der Achtung des Völkerrechts halten. Stattdessen drängen sie beide Seiten zur Einhaltung des Völkerrechts und der Moral angesichts des offensichtlichsten Völkermords in der Geschichte der Menschheit. Bei den zahlreichen Völkermorden vor Gaza waren die existenziellen Schrecken, die sich ereigneten, größtenteils erst im Nachhinein und durch Statistiken und Abstraktionen bekannt, die gelegentlich durch die Erzählungen von Überlebenden belebt wurden. Die Ereignisse wurden zwar historisch rekonstruiert, waren aber nicht so unmittelbar real wie die Ereignisse in Gaza mit den täglichen Berichten von Journalisten, die mehr als drei Monate lang vor Ort waren.

Die liberalen Demokratien haben nicht nur dadurch versagt, dass sie sich weigerten, aktive Anstrengungen zur Verhinderung von Völkermord zu unternehmen, was eine zentrale Verpflichtung der Völkermordkonvention ist, sondern auch dadurch, dass sie die Fortsetzung des völkermörderischen Angriffs offen unterstützt haben. Israels Unterstützer an vorderster Front haben Waffen und Munition zur Verfügung gestellt, nachrichtendienstliche Informationen geliefert und den aktiven Einsatz von Bodentruppen zugesichert, falls diese angefordert werden, sowie diplomatische Unterstützung bei der UNO und anderswo während dieser Krise geleistet.

Diese performativen Elemente, die Israels Rückgriff auf den Völkermord beschreiben, sind unbestreitbar, während die Mittäterschaft, die es Israel ermöglicht, den Völkermord fortzusetzen, unklar bleibt, da sie im Schattenbereich des Völkermordes liegt. So werden die mitschuldigen Verbrechen zwar zur Kenntnis genommen, bleiben aber am Rande des lobenswerten Antrags Südafrikas an den Internationalen Gerichtshof (IGH), der ein Ersuchen um vorläufige Maßnahmen enthält, um den Völkermord zu stoppen, bis eine Entscheidung über den Inhalt der Anklage wegen Völkermordes getroffen ist. Die Beweise für den Völkermord sind in der 84-seitigen südafrikanischen Eingabe überwältigend dokumentiert, aber das Versäumnis, die organische Verbindung zu den Verbrechen der Mittäterschaft anzusprechen, ist eine Schwäche, die sich in der Entscheidung des Gerichts widerspiegeln könnte.

Selbst wenn der IGH diese vorläufigen Maßnahmen verhängt, einschließlich der Aufforderung an Israel, von weiterer Gewalt in Gaza abzusehen, wird er möglicherweise nicht das gewünschte Ergebnis erzielen, zumindest nicht, bevor die Entscheidung in der Sache in drei bis fünf Jahren getroffen wird. Es ist unwahrscheinlich, dass sich Israel an die vorläufigen Maßnahmen halten wird. Es hat sich schon oft über das Völkerrecht hinweggesetzt. Es ist wahrscheinlich, dass eine positive Entscheidung über diese vorläufigen Maßnahmen zu einer Krise bei der Umsetzung führen wird.

Das Recht ist überzeugend vorhanden, aber der politische Wille, es durchzusetzen, fehlt oder sträubt sich sogar, wie hier in bestimmten Teilen des globalen Westens.

Das Ausmaß, in dem die USA mit dem Geld der amerikanischen Steuerzahler Waffen geliefert haben, wäre eine wichtige Ergänzung zum Überdenken des Verhältnisses der USA zu Israel, das so wichtig ist und das in der amerikanischen Bevölkerung im Gange ist – selbst in den Washingtoner Denkfabriken, die die außenpolitischen Eliten finanzieren und auf die sie sich verlassen. Der Vorschlag eines Waffenembargos würde in vielen Bereichen der öffentlichen Meinung in den USA als eine zeitgemäße und angemessene Initiative akzeptiert werden. Ich hoffe, dass derartige Vorschläge der Generalversammlung und vielleicht auch dem Sicherheitsrat vorgelegt werden können. Selbst wenn sie nicht formell angenommen würden, hätten solche Initiativen beträchtliche symbolische und möglicherweise sogar inhaltliche Auswirkungen auf die weitere Delegitimierung von Israels Verhalten.

Eine dritte spezifische Initiative, die es wert wäre, sorgfältig geprüft zu werden, wäre die rechtzeitige Einrichtung eines Volkstribunals zur Frage des Völkermordes, das von Personen aus der ganzen Welt initiiert wird, die ein Gewissen haben. Solche Tribunale wurden zu vielen Themen eingerichtet, die von den offiziellen Regierungsstrukturen nicht zufriedenstellend behandelt werden konnten. Wichtige Beispiele sind das Russell-Tribunal, das 1965-66 einberufen wurde, um die rechtliche Verantwortung der USA im Vietnamkrieg zu beurteilen, und das Irak-Kriegs-Tribunal von 2005 als Reaktion auf den Angriff und die Besetzung des Irak durch die USA und Großbritannien ab 2003.

Ein solches Tribunal für Gaza könnte klären und dokumentieren, was am und nach dem 7. Oktober geschah. Durch die Aufnahme von Zeugenaussagen könnte es der Weltbevölkerung die Möglichkeit geben, sich zu Wort zu melden und sich in einer Weise vertreten zu fühlen, wie es Regierungen und internationale Verfahren aufgrund ihrer Verstrickung mit der geopolitischen Hegemonie in Bezug auf das internationale Strafrecht und die Strukturen der globalen Governance nicht können.

Der südafrikanische Weltgerichtsfall, der Pariastaat und die Mobilisierung des Volkes

Die südafrikanische Initiative ist als willkommener Versuch zu werten, internationales Recht und internationale Verfahren in einem Kontext schwerwiegender angeblicher Kriminalität zur Beurteilung und Autorität heranzuziehen. Wenn der IGH, das höchste Gericht auf supranationaler Ebene, auf Südafrikas höchst vernünftigen und moralisch zwingenden Antrag auf vorläufige Maßnahmen zur Beendigung des anhaltenden Angriffs auf Gaza positiv reagiert, wird dies den Druck auf Israel und seine Unterstützer erhöhen, dem Antrag nachzukommen. Und wenn Israel sich weigert, dies zu tun, wird dies die pro-palästinensischen Solidaritätsbemühungen in der ganzen Welt verstärken und Israel in die dunkelsten Regionen der Paria-Staatlichkeit stürzen.

In einer solchen Atmosphäre werden gewaltfreier Aktivismus und Druck zur Verhängung eines Waffenembargos und Handelsboykotts sowie Sport-, Kultur- und Tourismusboykotts zu praktikablen politischen Optionen. Dieser zivilgesellschaftliche Ansatz hat sich bei den euro-amerikanischen Friedensbemühungen während des Vietnamkriegs und im Kampf gegen die Apartheid in Südafrika und anderswo als sehr wirksam erwiesen.

Israel wird aufgrund seines Verhaltens und seiner Missachtung rechtlicher und moralischer Normen zu einem Pariastaat. Es hat sich durch sein unverhohlenes Eingeständnis völkermörderischer Absichten in Bezug auf die palästinensische Zivilbevölkerung, zu deren Schutz es als Besatzungsmacht besonders verpflichtet ist, berüchtigt gemacht.

Wir wissen, was wir tun sollten, um das wiedergutzumachen, doch fest verwurzelte Sonderinteressen verhindern solche rationalen Anpassungen, und die militärischen Fehlfunktionen und die damit einhergehenden geopolitischen Ausrichtungen halten an, wobei kostspielige Fehlschläge auf dem Weg dorthin ignoriert werden.

Die Tatsache, dass Israel ein Pariastaat oder ein Schurkenstaat ist, macht es politisch und wirtschaftlich angreifbar wie nie zuvor. In diesem Moment kann eine mobilisierte Zivilgesellschaft dazu beitragen, ein neues Gleichgewicht der Kräfte in der Welt herzustellen, das das Potenzial hat, die postkoloniale imperiale Geopolitik des Westens zu neutralisieren.

Es ist auch wichtig, die erschreckende Tatsache zur Kenntnis zu nehmen, dass die antikolonialen Kriege des letzten Jahrhunderts am Ende von der militärisch schwächeren Seite gewonnen wurden. Dies ist eine wichtige Lehre, ebenso wie die Erkenntnis, dass der antikoloniale Kampf nicht mit der Erlangung der politischen Unabhängigkeit endet. Er muss fortgesetzt werden, um die Kontrolle über die nationale Sicherheit und die wirtschaftlichen Ressourcen zu erlangen, wie die jüngsten antifranzösischen Putsche in den ehemaligen französischen Kolonien in Afrika südlich der Sahara zeigen.

Im 21. Jahrhundert sind Waffen allein nur noch selten ausschlaggebend für politische Ergebnisse. Die USA hätten dies schon vor Jahrzehnten in Vietnam lernen sollen, als sie das Schlachtfeld kontrollierten und die militärische Dimension des Krieges beherrschten, es aber nicht schafften, den politischen Ausgang des Krieges zu kontrollieren.

Die USA sind nicht in der Lage, Lehren aus solchen Niederlagen zu ziehen. Solche Lehren würden den Einfluss des militärisch-industriellen Regierungskomplexes, einschließlich der privaten Rüstungsindustrie, schwächen. Dies würde das innenpolitische Gleichgewicht in den USA untergraben und die globale geopolitische Rolle, die die USA in der ganzen Welt spielen, erheblich diskreditieren.

Es ist also ein Dilemma. Wir wissen, was wir tun sollten, um das wiedergutzumachen, doch fest verwurzelte Sonderinteressen verhindern solche rationalen Anpassungen, und die militärischen Fehlfunktionen und die damit einhergehenden geopolitischen Ausrichtungen bleiben bestehen, wobei kostspielige Fehlschläge auf dem Weg dorthin ignoriert werden.

Wir wissen, was getan werden sollte, aber wir haben nicht den politischen Einfluss, um es durchzusetzen. Doch die öffentliche Meinung ändert sich weltweit, und auf Demonstrationen in aller Welt formiert sich der Widerstand gegen die Fortsetzung des Krieges.

Iran

Die USA und Israel unternehmen große Propagandaanstrengungen, um den Iran mit allem in Verbindung zu bringen, was als antiwestlich oder antiisraelisch angesehen wird. Diese Bemühungen haben sich in dieser Krise noch verstärkt, angefangen mit dem Anschlag vom 7. Oktober durch Irans angeblichen Stellvertreter Hamas. Es fällt auf, dass selbst die einflussreichsten Mainstream-Medien wie die New York Times das, was die Hisbollah oder die Houthis tun, routinemäßig als vom Iran unterstützt“ bezeichnen. Solche Akteure werden irreführend als Stellvertreter des Iran bezeichnet.

Diese Art und Weise, pro-palästinensischen Akteuren die Handlungsfähigkeit abzusprechen und das Verhalten dem Iran zuzuschreiben, ist eine Sache der staatlichen Propaganda, die versucht, eine kriegerische Haltung gegenüber dem Iran zu fördern, die besagt, dass der Iran unser Hauptfeind in der Region ist, während Israel unser treuer Freund ist. Gleichzeitig wird die Realität unterdrückt: Wenn der Iran Länder und politische Bewegungen unterstützt, wird verschleiert, was die USA ganz offen und in mehrfacher Hinsicht tun.

Es ist weitgehend unbekannt, was der Iran in der Region unternimmt, um seine Interessen zu schützen. Zweifellos hegt der Iran starke Sympathien für den palästinensischen Kampf. Diese Sympathien decken sich mit seinem politischen Eigeninteresse, nicht angegriffen zu werden und die Rolle der USA in der Region zu minimieren. Darüber hinaus hat der Iran viele Probleme, die von oppositionellen Kräften innerhalb der eigenen Gesellschaft ausgehen.

Aber ich denke, dass diese Feindseligkeit gegenüber dem Iran durch gefährliche staatliche Propaganda geschürt wird. Es ist höchst irreführend, den Iran als den wahren Feind anzusehen, der hinter allen anti-israelischen Aktionen in der Region steht. Es ist wichtig, die Komplexität und die unbekannten Elemente in dieser Krisensituation, die die Gefahr eines größeren Krieges in der Region und darüber hinaus birgt, so genau wie möglich zu verstehen. Soweit öffentlich bekannt ist, war der Iran nur in äußerst begrenztem Maße an der direkten Gestaltung des Krieges und des israelischen Generalangriffs auf die Zivilbevölkerung in Gaza beteiligt.

Die Hamas und eine zweite Nakba

Während meiner Tätigkeit als Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für israelische Verstöße gegen die Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht hatte ich die Gelegenheit, mehrere Hamas-Führer, die entweder in Doha oder Kairo und auch in Gaza leben, zu treffen und ausführlich mit ihnen zu sprechen. In der Zeit zwischen 2010 und 2014 drängte die Hamas öffentlich und über Hinterzimmer auf einen 50-jährigen Waffenstillstand mit Israel. Voraussetzung dafür war, dass Israel das in der Resolution 242 des Sicherheitsrats von 1967 einstimmig erteilte Mandat zum Rückzug seiner Streitkräfte auf die Vorkriegsgrenzen der „grünen Linie“ umsetzt. Auch die Hamas hatte nach ihrem Wahlsieg 2006 einen langfristigen Waffenstillstand mit Israel für bis zu 50 Jahre angestrebt.

Weder Israel noch die USA gingen auf diese diplomatischen Initiativen ein. Besonders Machel, der vielleicht intellektuellste der Hamas-Führer, sagte mir, er habe Washington vor den tragischen Folgen für beide Völker gewarnt, wenn der Konflikt ohne Waffenstillstand weitergehen würde, was von unabhängigen Quellen bestätigt wurde.

Wohin können die Palästinenser gehen, während die Bevölkerung unter der Hungersnot und den anhaltenden Bombardierungen leidet? Was ist das Ziel Israels?

Alles deutet darauf hin, dass Israel den Angriff vom 7. Oktober als Vorwand für den bereits bestehenden Masterplan benutzt, um die Palästinenser loszuwerden, deren Anwesenheit die Errichtung eines Groß-Israel mit souveräner Kontrolle über das Westjordanland und zumindest Teile des Gazastreifens verhindert.

Ich sehe die so genannte Verpflichtung zur Ausdünnung der palästinensischen Präsenz in Gaza und zu einer funktionalen zweiten Nakba. Dies ist eine kriminelle Politik. Ich weiß nicht, ob sie einen offiziellen Namen haben muss. Es ist keine Politik, die auf etwas anderes abzielt als auf die Enthauptung der palästinensischen Bevölkerung. Israel versucht, die Bewohner des Gazastreifens in den ägyptischen Sinai umzusiedeln, und die Ägypter haben bereits angedeutet, dass sie dies nicht begrüßen.

Dies ist keine Politik. Es handelt sich um eine Art Drohung mit der Eliminierung. Die israelische Kampagne nach dem 7. Oktober richtete sich nicht annähernd so sehr gegen den Terrorismus der Hamas wie gegen die erzwungene Evakuierung der Palästinenser aus dem Gazastreifen und die damit verbundene Enteignung der Palästinenser im Westjordanland.

Wenn Israel wirklich etwas für seine Sicherheit tun wollte, hätte man sich auf wesentlich effizientere und wirksamere Methoden verlassen müssen. Es gab keinen Grund, die gesamte Zivilbevölkerung des Gazastreifens so zu behandeln, als sei sie in den Hamas-Angriff verwickelt, und es gab sicherlich keine Rechtfertigung für die völkermörderische Reaktion. Die israelischen Beweggründe scheinen eher mit der Vollendung des zionistischen Projekts als mit der Wiederherstellung der territorialen Sicherheit zusammenzuhängen. Alles deutet darauf hin, dass Israel den Angriff vom 7. Oktober als Vorwand für den bereits bestehenden Masterplan nutzte, um sich der Palästinenser zu entledigen, deren Anwesenheit die Errichtung eines Groß-Israel mit souveräner Kontrolle über das Westjordanland und zumindest Teile des Gazastreifens verhindert.

Um eine richtige Perspektive zu erhalten, sollten wir uns daran erinnern, dass die Netanjahu-Koalitionsregierung, die Anfang 2023 an die Macht kam, vor dem 7. Oktober als die extremste Regierung bekannt war, die das Land seit seiner Gründung im Jahr 1948 je regiert hat. Die neue Netanjahu-Regierung in Israel gab sofort grünes Licht für die Gewalt der Siedler im besetzten Westjordanland und ernannte offen rassistische religiöse Führer zur Verwaltung der noch besetzten Teile Palästinas.

Dies war Teil des Endspiels des gesamten zionistischen Projekts, das die territoriale Souveränität über das gesamte so genannte gelobte Land beansprucht und die Entstehung von Großisrael ermöglicht.

Die Notwendigkeit eines anderen Kontextes

Wir müssen einen anderen Kontext schaffen als den, der jetzt besteht. Das bedeutet eine andere Sichtweise seitens der westlichen Unterstützer Israels. Und ein anderes innerisraelisches Verständnis der eigenen Interessen, der eigenen Zukunft. Und nur wenn auf eine Elite, die diese Anstrengungen unternommen hat, substanzieller Druck ausgeübt wird, kann sie an ihren Verpflichtungen gegenüber dieser Orientierung rütteln.

Der Aufwand, den die israelische Regierung betrieben hat, ist charakteristisch für Siedlerkolonialstaaten. Sie alle, einschließlich der USA und Kanadas, haben gewaltsam gehandelt, um die ansässige indigene Bevölkerung zu neutralisieren oder auszurotten. Genau darum geht es bei diesem völkermörderischen Zwischenspiel. Es ist ein Versuch, die Ziele der Maximalversionen des Zionismus zu verwirklichen, der nur durch die Eliminierung der Palästinenser als rechtmäßige Anspruchsberechtigte erfolgreich sein kann. Es sollte nicht vergessen werden, dass Premierminister Benjamin Netanjahu in den Wochen vor dem Hamas-Angriff, auch vor der UNO, mit einer Karte des „neuen Nahen Ostens“ wedelte, auf der die Existenz Palästinas ausgelöscht war.

Eine der Motivationen der Hamas bestand zweifellos darin, die Ansicht zu negieren, dass Palästina sein Recht auf Selbstbestimmung aufgegeben habe und dass Palästina ausgelöscht werden könne. Erinnern Sie sich an den alten wahnhaften zionistischen Slogan aus der Zeit vor Balfour: „Ein Volk ohne Land für ein Land ohne Volk“. Mit solchen Äußerungen aus dieser frühen zionistischen Utopiephase wurden die Palästinenser, die seit Generationen in Palästina als rechtmäßige einheimische Bevölkerung lebten, buchstäblich ausgelöscht. Mit der Balfour-Erklärung von 1917 wurde diese koloniale Vision der Siedler mit dem Segen der führenden europäischen Kolonialmacht zu einem politischen Projekt.

Angesichts der postkolonialen Realitäten ist das israelische Projekt historisch widersprüchlich und extrem. Es entlarvt die Realität der israelischen Politik und die unvermeidliche Reaktion des Widerstands auf Israel als einen suprematistischen Staat. Die israelische Staatspropaganda und die Steuerung des öffentlichen Diskurses haben die maximalistische Agenda des Zionismus über die Jahre hinweg verschleiert, und wir müssen erst noch herausfinden, ob dies eine bewusste Taktik war oder nur die Phasen der Entwicklung Israels widerspiegelt.

Dies könnte sich als ein Moment der Klarheit erweisen, nicht nur in Bezug auf den Gazastreifen, sondern auch in Bezug auf die allgemeinen Aussichten auf dauerhaften Frieden und Gerechtigkeit zwischen diesen beiden umkämpften Völkern.

Unsere Arbeit ist lizenziert unter Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0). Sie können es gerne weiterveröffentlichen und weitergeben.

Richard Falk

Richard Falk ist emeritierter Albert G. Milbank Professor für Internationales Recht an der Princeton University. Er war UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte in Palästina und ist derzeit Mitbegründer von SHAPE (Save Humanity and Planet Earth).

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …