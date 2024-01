Thanks to Gaza, European philosophy has been exposed as ethically bankrupt From Heidegger’s Nazism to Habermas’s Zionism, the suffering of the ‚Other‘ is of little consequence

Dank des Gazastreifens ist die europäische Philosophie als ethisch bankrott entlarvt worden

Von Hamid Dabashi

18. Januar 2024

Von Heideggers Nationalsozialismus bis zu Habermas‘ Zionismus ist das Leiden des „Anderen“ von geringer Bedeutung

Stellen Sie sich vor, der Iran, Syrien, der Libanon oder die Türkei – mit voller Unterstützung, Bewaffnung und diplomatischem Schutz durch Russland und China – hätten den Willen und die Mittel, Tel Aviv drei Monate lang Tag und Nacht zu bombardieren, Zehntausende von Israelis zu ermorden, unzählige weitere zu verstümmeln, Millionen obdachlos zu machen und die Stadt in einen unbewohnbaren Trümmerhaufen zu verwandeln, so wie heute Gaza.

Stellen Sie sich das nur ein paar Sekunden lang vor: Der Iran und seine Verbündeten würden absichtlich bewohnte Teile von Tel Aviv, Krankenhäuser, Synagogen, Schulen, Universitäten, Bibliotheken – oder überhaupt alle bewohnten Orte – angreifen, um ein Maximum an zivilen Opfern zu gewährleisten. Sie würden der Welt sagen, dass sie nur nach dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und seinem Kriegskabinett suchen.

Fragen Sie sich, was die USA, das Vereinigte Königreich, die EU, Kanada, Australien und insbesondere Deutschland innerhalb von 24 Stunden nach einem Angriff in diesem fiktiven Szenario tun würden.

Kehren Sie nun in die Realität zurück und bedenken Sie, dass Tel Avivs westliche Verbündete seit dem 7. Oktober (und seit Jahrzehnten davor) nicht nur zusehen, was Israel dem palästinensischen Volk antut, sondern es auch mit militärischer Ausrüstung, Bomben, Munition und diplomatischem Beistand versorgen, während amerikanische Medien ideologische Rechtfertigungen für das Abschlachten und den Völkermord an den Palästinensern liefern.

Das oben beschriebene fiktive Szenario würde von der bestehenden Weltordnung nicht einen Tag lang toleriert werden. Mit der militärischen Gewalt der USA, Europas, Australiens und Kanadas, die voll und ganz hinter Israel stehen, zählen wir hilflosen Menschen auf der Welt, genau wie die Palästinenser, nicht. Dies ist nicht nur eine politische Realität, sondern betrifft auch die moralische Vorstellungskraft und das philosophische Universum dessen, was sich „der Westen“ nennt.

Diejenigen von uns, die sich außerhalb der europäischen Sphäre der moralischen Vorstellungskraft befinden, existieren nicht in ihrem philosophischen Universum. Araber, Iraner und Muslime oder Menschen in Asien, Afrika und Lateinamerika – für europäische Philosophen haben wir keine ontologische Realität, außer als metaphysische Bedrohung, die besiegt und zum Schweigen gebracht werden muss.

Angefangen bei Immanuel Kant und Georg Wilhelm Friedrich Hegel bis hin zu Emmanuel Levinas und Slavoj Zizek sind wir Seltsamkeiten, Dinge, erkennbare Objekte, die die Orientalisten zu entschlüsseln hatten. Die Ermordung von Zehntausenden von uns durch Israel oder die USA und ihre europäischen Verbündeten lässt die europäischen Philosophen nicht im Geringsten innehalten.

Europäisches Stammpublikum

Wer daran zweifelt, braucht sich nur einen Blick auf den führenden europäischen Philosophen Jürgen Habermas und einige seiner Kollegen zu werfen, die in einem verblüffend unverhohlenen Akt grausamer Gemeinheit Israels Abschlachten der Palästinenser unterstützt haben. Die Frage ist nicht mehr, was wir von Habermas, der jetzt 94 Jahre alt ist, als Mensch halten sollen. Die Frage ist, was wir von ihm als Sozialwissenschaftler, Philosoph und kritischer Denker halten sollen. Ist das, was er denkt, für die Welt noch von Bedeutung, wenn es das jemals war?

Die Welt hat sich ähnliche Fragen über einen anderen bedeutenden deutschen Philosophen gestellt, Martin Heidegger, angesichts seiner verhängnisvollen Verbindungen zum Nationalsozialismus. Meiner Meinung nach müssen wir uns jetzt solche Fragen über Habermas‘ gewalttätigen Zionismus stellen und die bedeutenden Konsequenzen für das, was wir von seinem gesamten philosophischen Projekt halten könnten.

Wenn Habermas in seiner moralischen Vorstellungskraft nicht ein Jota Platz für Menschen wie die Palästinenser hat, haben wir dann irgendeinen Grund, sein gesamtes philosophisches Projekt als in irgendeiner Weise auf den Rest der Menschheit bezogen zu betrachten – über sein unmittelbares europäisches Stammpublikum hinaus?

In einem offenen Brief an Habermas sagte der renommierte iranische Soziologe Asef Bayat, er widerspreche „seinen eigenen Ideen“, wenn es um die Situation in Gaza geht. Bei allem Respekt, ich bin anderer Meinung. Ich glaube, dass Habermas‘ Missachtung des Lebens der Palästinenser ganz im Einklang mit seinem Zionismus steht. Sie entspricht ganz und gar der Weltanschauung, nach der Nichteuropäer nicht vollständig menschlich sind oder „menschliche Tiere“ sind, wie der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant offen erklärt hat.

In seiner Missachtung palästinensischen Lebens hat sich der Habermas’sche Zionismus damit dem Heidegger’schen Nazismus angeschlossen

Diese völlige Missachtung der Palästinenser ist tief in der deutschen und europäischen philosophischen Vorstellungswelt verwurzelt. Die allgemeine Weisheit besagt, dass die Deutschen aus der Schuld am Holocaust heraus ein solides Engagement für Israel entwickelt haben.

Aber für den Rest der Welt, wie das großartige Dokument, das Südafrika dem Internationalen Gerichtshof vorgelegt hat, beweist, gibt es eine perfekte Übereinstimmung zwischen dem, was Deutschland während seiner Nazizeit getan hat, und dem, was es jetzt während seiner zionistischen Ära tut.

Ich glaube, dass die Position von Habermas mit der Politik des deutschen Staates übereinstimmt, der sich an der zionistischen Abschlachtung der Palästinenser beteiligt. Sie steht auch im Einklang mit dem, was als „deutsche Linke“ gilt, mit ihrem ebenso rassistischen, islamfeindlichen und fremdenfeindlichen Hass auf Araber und Muslime und ihrer uneingeschränkten Unterstützung für die völkermörderischen Aktionen der israelischen Siedlerkolonie.

Es sei uns verziehen, wenn wir dachten, dass das, was Deutschland heute hat, keine Holocaust-Schuld ist, sondern Völkermord-Nostalgie, da es sich stellvertretend für das Abschlachten der Palästinenser durch Israel im letzten Jahrhundert (nicht nur in den letzten 100 Tagen) hingegeben hat.

Moralische Verderbtheit

Der Vorwurf des Eurozentrismus, der immer wieder gegen das Weltbild der europäischen Philosophen erhoben wird, beruht nicht nur auf einem epistemischen Fehler in ihrem Denken. Er ist ein konsequentes Zeichen moralischer Verderbtheit. Ich habe bereits mehrfach auf den unheilbaren Rassismus hingewiesen, der dem europäischen philosophischen Denken und seinen berühmtesten Vertretern heute zugrunde liegt.

Diese moralische Verderbtheit ist nicht nur ein politischer Fauxpas oder ein ideologischer blinder Fleck. Sie ist tief in ihre philosophische Vorstellungswelt eingeschrieben, die unheilbar stammesbezogen geblieben ist.

Die Welt wurde aus dem Dornröschenschlaf der europäischen Ethnophilosophie geweckt. Heute verdanken wir diese Befreiung dem Leiden von Völkern wie den Palästinensern.

An dieser Stelle müssen wir die berühmte Aussage des glorreichen marokkanischen Dichters Aime Cesaire rekapitulieren: „Ja, es würde sich lohnen, die Schritte Hitlers und des Hitlerismus klinisch im Detail zu studieren und dem sehr vornehmen, sehr humanistischen, sehr christlichen Bourgeois des 20, was er Hitler im Grunde nicht verzeihen kann, ist nicht das Verbrechen an sich, das Verbrechen gegen den Menschen, es ist nicht die Erniedrigung des Menschen an sich, es ist das Verbrechen gegen den weißen Mann, die Erniedrigung des weißen Mannes, und die Tatsache, dass er auf Europa kolonialistische Verfahren angewandt hat, die bis dahin ausschließlich den [arabischen, indischen und afrikanischen Völkern] vorbehalten waren. “

Palästina ist heute eine Fortsetzung der kolonialen Gräueltaten, die Cesaire in dieser Passage anführt. Habermas scheint nicht zu wissen, dass seine Befürwortung des Abschlachtens der Palästinenser völlig im Einklang mit dem steht, was seine Vorfahren in Namibia während des Völkermords an den Herero und Namaqua getan haben. Wie der sprichwörtliche Vogel Strauß haben die deutschen Philosophen ihre Köpfe in ihre europäischen Wahnvorstellungen gesteckt und glauben, dass die Welt sie nicht als das sieht, was sie sind.

Letztendlich hat Habermas meiner Meinung nach nichts Überraschendes oder Widersprüchliches gesagt oder getan, ganz im Gegenteil. Er hat dem unheilbaren Tribalismus seines philosophischen Stammbaums, der fälschlicherweise eine universelle Haltung eingenommen hatte, vollkommen entsprochen.

Die Welt ist nun von diesem falschen Gefühl der Universalität befreit. Philosophen wie VY Mudimbe in der Demokratischen Republik Kongo, Walter Mignolo oder Enrique Dussel in Argentinien oder Kojin Karatani in Japan haben einen weitaus legitimeren Anspruch auf Universalität als Habermas und seinesgleichen es je hatten.

Meiner Meinung nach markiert der moralische Bankrott von Habermas‘ Erklärung zu Palästina einen Wendepunkt in der kolonialen Beziehung zwischen der europäischen Philosophie und dem Rest der Welt. Die Welt ist aus dem Dornröschenschlaf der europäischen Ethnophilosophie geweckt worden. Heute verdanken wir diese Befreiung dem weltweiten Leiden von Völkern wie den Palästinensern, deren lang anhaltender, historischer Heroismus und ihre Opfer die unverhohlene Barbarei, die das Fundament der „westlichen Zivilisation“ bildet, endgültig demontiert haben.

Hamid Dabashi ist Hagop-Kevorkian-Professor für Iranistik und vergleichende Literaturwissenschaft an der Columbia University in New York, wo er vergleichende Literaturwissenschaft, Weltkino und postkoloniale Theorie lehrt. Zu seinen jüngsten Büchern gehören The Future of Two Illusions: Islam after the West (2022); The Last Muslim Intellectual: The Life and Legacy of Jalal Al-e Ahmad (2021); Reversing the Colonial Gaze: Persische Reisende im Ausland (2020) und Der Kaiser ist nackt: Über den unvermeidlichen Niedergang des Nationalstaats (2020). Seine Bücher und Essays sind in viele Sprachen übersetzt worden.

