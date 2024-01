Israel’s racist minister calls for Palestinian expulsion, Gaza occupation Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir suggested that Gaza in Palestine „must be occupied“ to expel its residents, asserting that winning the war would make this objective „practically“ achievable.

Israels rassistischer Minister fordert die Vertreibung der Palästinenser und die Besetzung des Gazastreifens

17. Januar 2024

Der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, schlug vor, den Gazastreifen in Palästina zu besetzen“, um seine Bewohner zu vertreiben, und behauptete, dass dieses Ziel durch einen Sieg im Krieg praktisch“ erreicht werden könne.

Israels rechtsextremer Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, hat trotz internationaler Kritik an solchen Äußerungen zur „Besetzung des Gazastreifens“ aufgerufen und die Vertreibung seiner Bewohner unterstützt.

Er äußerte sich in einem Interview mit dem israelischen Fernsehsender Channel 13 am Mittwoch.

Ben-Gvir, der Vorsitzende der rechtsextremen Partei Jüdische Kraft [Otzma Yehudit], kritisierte den Verlauf des israelischen Krieges gegen den belagerten Gazastreifen mit den Worten: „Meine Kritik am Verlauf des Krieges ist klar: Es müssen Fortschritte gemacht werden, um eine Lösung herbeizuführen.“

„Die Soldaten leisten hervorragende Arbeit, aber im Mini-Kabinett [israelisches Kabinett] muss man sie [die Soldaten] unterstützen, um eine Lösung zu finden“, fügte er hinzu.

Ben-Gvir gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass Teile der Likud-Partei die Fortschritte im Krieg gegen die blockierte palästinensische Enklave nicht behindern würden.

Er sagte, Premierminister Benjamin Netanjahu, der Vorsitzende des Likud, führe Verhandlungen mit der Partei „Es gibt eine Zukunft“ von Oppositionsführer Yair Lapid, „um sie auf meine Kosten in die Regierung zu bringen“.

„Gaza muss besetzt werden. Bleiben Sie drin und fördern Sie die freiwillige Migration seiner Bewohner. Wenn wir den Krieg gewinnen, wird es praktisch vollbracht sein“, sagte er.

Ben-Gvir ist für seine antiarabischen Hetzreden bekannt und lässt sich von Meir Kahane inspirieren, einem in den USA geborenen Terroristen und ehemaligen israelischen Parlamentsabgeordneten, dessen Kach-Partei in Israel nach der Ermordung von 29 betenden Palästinensern in Hebron durch einen seiner Anhänger 1994 verboten wurde.

Israels religiöse Bezüge

Es ist nicht das erste Mal, dass hohe israelische Beamte Erklärungen abgeben, in denen sie zur Vertreibung und zum Völkermord an den Palästinensern aufrufen.

Minister wie Ben-Gvir, Finanzminister Bezalel Smotrich und das Knessetmitglied der Likud-Partei Danny Danon haben in den letzten Wochen dazu aufgerufen, die „freiwillige Migration“ von Palästinensern aus dem belagerten Gazastreifen zu fördern.

„Es gibt keine unschuldigen Zivilisten in Gaza“, sagte Präsident Isaac Herzog am 14. Oktober.

„Gaza ist die Stadt des Bösen, wir werden alle Orte, an denen sich die Hamas aufhält und versteckt, in Trümmer verwandeln. Ich sage den Menschen im Gazastreifen, dass sie sofort verschwinden müssen. Wir werden überall und mit voller Kraft handeln“, sagte Netanjahu am 13. Oktober.

„Ihr müsst euch daran erinnern, was Amalek euch angetan hat, sagt unsere Heilige Bibel“, sagte er am 28. Oktober. Netanjahu fuhr fort: „Wir erinnern uns, und wir kämpfen … unsere Soldaten sind Teil eines Vermächtnisses jüdischer Krieger, das 3.000 Jahre zurückreicht.“

Westliche Länder, darunter die USA [Israels größter Verbündeter], Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Spanien, die Niederlande und Slowenien sowie die Europäische Union, haben diese Erklärungen zurückgewiesen und erklärt, dass die Vertreibung der Bewohner des Gazastreifens eine Verletzung des Völkerrechts darstellt.

Auch arabische und islamische Länder, darunter die Türkei, Ägypten, Jordanien, Saudi-Arabien, Katar und Kuwait, haben die israelischen Aufrufe zur Vertreibung der Palästinenser aus ihrem Land verurteilt und bekräftigt, dass sie eine Missachtung internationaler Gesetze und Abkommen sowie der Bemühungen um eine Lösung der Palästinafrage darstellen.

Nach Angaben der palästinensischen Behörden und der UNO hat Israel in seinem brutalen Krieg gegen den belagerten Gazastreifen bisher 24 448 Palästinenser getötet und 61 504 verwundet sowie mehr als 85 Prozent [etwa 1,9 Millionen Menschen] der Bevölkerung der blockierten Enklave vertrieben.

QUELLE: TRTWorld und Agenturen

