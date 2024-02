How the CIA Destabilizes the World Jeffrey Sachs regrets that the C.I.A.’s rogue operations did not end after the crimes exposed by the 1975 Church Committee. By Jeffrey D. Sachs Common Dreams There are three basic problems with the C.I.A.: its objectives, methods and unaccountability. Its operational objectives are whatev

„Spione in Washington D.C., Codename ‚Giddy Up‘. “ (Lorie Shaull, Flickr, CC BY 2.0)

Jeffrey Sachs bedauert, dass die abtrünnigen Operationen der CIA nach den Verbrechen, die der Church-Ausschuss 1975 aufgedeckt hat, nicht beendet wurden.

Wie die CIA die Welt destabilisiert

Von Jeffrey D. Sachs

Common Dreams

15. Februar 2024

Es gibt drei grundlegende Probleme mit der CIA: ihre Ziele, ihre Methoden und ihre mangelnde Rechenschaftspflicht.

Ihre operativen Ziele sind das, was die CIA oder der Präsident der Vereinigten Staaten zu einem bestimmten Zeitpunkt als im Interesse der USA liegend definiert, ungeachtet des internationalen Rechts oder des US-Rechts.

Ihre Methoden sind geheimnisvoll und doppelzüngig.

Da sie nicht rechenschaftspflichtig ist, führen die CIA und der Präsident die Außenpolitik ohne jede öffentliche Kontrolle. Der Kongress ist ein Fußabtreter, ein Nebenschauplatz.

Wie der jüngste CIA-Direktor, Mike Pompeo, über seine Zeit bei der CIA sagte:

„Ich war der CIA-Direktor. Wir haben gelogen, wir haben betrogen, wir haben gestohlen. Wir hatten ganze Ausbildungskurse. Das erinnert einen an den Ruhm des amerikanischen Experiments.“

Die CIA wurde 1947 als Nachfolgerin des Office of Strategic Services (OSS) gegründet. Das OSS hatte im Zweiten Weltkrieg zwei verschiedene Aufgaben wahrgenommen: Nachrichtendienst und Subversion. Die C.I.A. übernahm beide Aufgaben.

Einerseits sollte die C.I.A. die US-Regierung mit Informationen versorgen. Andererseits sollte die CIA den „Feind“ unterwandern, d.h. wen auch immer der Präsident oder die CIA als Feind definierte, und zwar mit einer breiten Palette von Maßnahmen: Attentate, Putsche, inszenierte Unruhen, Bewaffnung von Aufständischen und andere Mittel.

Gerade die letztgenannte Rolle hat sich als verheerend für die weltweite Stabilität und die Rechtsstaatlichkeit der USA erwiesen. Es ist eine Rolle, die die CIA auch heute noch ausübt. Die CIA ist faktisch eine Geheimarmee der USA, die in der Lage ist, in der ganzen Welt Chaos anzurichten, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden.

Als Präsident Dwight Eisenhower beschloss, dass Afrikas aufstrebender politischer Star, der demokratisch gewählte Patrice Lumumba aus dem Kongo, der „Feind“ sei, verschwor sich die CIA mit seiner Ermordung 1961 und untergrub damit die demokratischen Hoffnungen für Afrika. Er sollte nicht der letzte afrikanische Präsident sein, der von der CIA zu Fall gebracht wurde.

Lumumba in Brüssel bei einer Konferenz 1960 mit anderen Mitgliedern der Delegation der kongolesischen Nationalbewegung. (Harry Pot, Anefo, CC0, Wikimedia Commons)

In ihrer 77-jährigen Geschichte wurde die CIA nur einmal ernsthaft zur Rechenschaft gezogen, nämlich 1975. In jenem Jahr leitete der Senator von Idaho, Frank Church, eine Untersuchung des Senats, die den Amoklauf der CIA mit Attentaten, Staatsstreichen, Destabilisierung, Überwachung, Folter und medizinischen „Experimenten“ im Stil von Mengele aufdeckte.

[Verwandt: Die US-Presse, Spione und der Church-Ausschuss

Die Aufdeckung der schockierenden Verfehlungen der CIA durch das Kirchenkomitee wurde kürzlich in einem hervorragenden Buch des investigativen Reporters James Risen, The Last Honest Man: The C.I.A., the FBI, the Mafia, and the Kennedys ? and One Senator’s Fight to Save Democracy.

Diese einzelne Episode der Aufsicht ist auf ein seltenes Zusammentreffen von Ereignissen zurückzuführen.

Im Jahr vor dem Church-Ausschuss hatte der Watergate-Skandal Richard Nixon zu Fall gebracht und das Weiße Haus geschwächt. Der Nachfolger von Nixon, Gerald Ford, war nicht gewählt, ein ehemaliger Kongressabgeordneter und zögerte, sich den Aufsichtsrechten des Kongresses zu widersetzen.

Der Watergate-Skandal, der vom Ervin-Ausschuss des Senats untersucht wurde, hatte auch den Senat gestärkt und gezeigt, wie wichtig die Kontrolle des Senats über den Machtmissbrauch der Exekutive ist. Entscheidend war, dass die C.I.A. nun von Direktor William Colby geleitet wurde, der die C.I.A.-Operationen aufräumen wollte. Außerdem war der Direktor des FBI, J. Edgar Hoover, der für weitreichende Rechtsverstöße verantwortlich war, die ebenfalls vom Church-Ausschuss aufgedeckt wurden, 1972 gestorben.

Hersh deckt CIA-Operationen gegen die Anti-Kriegs-Bewegung auf

Im Dezember 1974 veröffentlichte der investigative Reporter Seymour Hersh, damals wie heute ein großartiger Reporter mit Quellen innerhalb der CIA, einen Bericht über illegale Geheimdienstoperationen der CIA gegen die Antikriegsbewegung in den USA.

Der damalige Mehrheitsführer im Senat, Mike Mansfield, eine Führungspersönlichkeit, beauftragte Church mit der Untersuchung der CIA. Church selbst war ein mutiger, ehrlicher, intelligenter, unabhängiger und unerschrockener Senator – Eigenschaften, die in der US-Politik chronisch Mangelware sind.

Wenn doch nur die vom Church-Ausschuss aufgedeckten Verbrechen dazu geführt hätten, dass die abtrünnigen Operationen der CIA in die Geschichte eingegangen wären oder zumindest die CIA der Rechtsstaatlichkeit und der öffentlichen Rechenschaftspflicht unterworfen worden wäre. Aber das war nicht der Fall.

Die CIA hat zuletzt gelacht – oder besser gesagt, sie hat die Welt zu Tränen gerührt -, indem sie ihre herausragende Rolle in der US-Außenpolitik, einschließlich der Subversion in Übersee, beibehalten hat.

Seit 1975 hat die CIA geheime Operationen zur Unterstützung der islamischen Dschihadisten in Afghanistan durchgeführt, die das Land völlig zerstörten und gleichzeitig die Al-Qaida hervorbrachten.

Die CIA hat wahrscheinlich geheime Operationen auf dem Balkan gegen Serbien, im Kaukasus gegen Russland und in Zentralasien gegen China durchgeführt, bei denen die von der CIA unterstützten Dschihadisten eingesetzt wurden.

In den 2010er Jahren führte die CIA tödliche Operationen zum Sturz des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad durch, ebenfalls mit islamistischen Dschihadisten.

Seit mindestens 20 Jahren ist die CIA maßgeblich an der Schürung der wachsenden Katastrophe in der Ukraine beteiligt, einschließlich des gewaltsamen Sturzes des ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch im Februar 2014, der den verheerenden Krieg auslöste, der nun die Ukraine verschlingt.

[Die C.I.A. ist seit 1948 mit der Operation CARTEL, später AERODYNAMIC genannt, in der Ukraine aktiv. Siehe: „Über den Einfluss des Neonazismus in der Ukraine“]

Was wissen wir über diese Operationen? Nur das, was Whistleblower, einige unerschrockene Enthüllungsjournalisten, eine Handvoll mutiger Wissenschaftler und einige ausländische Regierungen bereit oder in der Lage waren, uns mitzuteilen, wobei all diese potenziellen Zeugen wissen, dass sie mit schweren Repressalien seitens der US-Regierung rechnen müssen.

Keine Zurückhaltung

Die US-Regierung selbst ist kaum bis gar nicht zur Rechenschaft gezogen worden, und auch der Kongress hat keine nennenswerte Aufsicht oder Zurückhaltung ausgeübt. Im Gegenteil, die Regierung ist immer mehr zur Geheimnisträgerin geworden und geht mit aggressiven rechtlichen Schritten gegen die Offenlegung von Verschlusssachen vor, selbst wenn oder gerade wenn diese Informationen die illegalen Handlungen der Regierung selbst beschreiben.

Ab und zu plaudert ein ehemaliger US-Beamter aus dem Nähkästchen, wie zum Beispiel Zbigniew Brzezinski, als er enthüllte, dass er Jimmy Carter dazu veranlasst hatte, die CIA mit der Ausbildung islamischer Dschihadisten zu beauftragen, um die Regierung Afghanistans zu destabilisieren, mit dem Ziel, die Sowjetunion zum Einmarsch in dieses Land zu bewegen.

Nationaler Sicherheitsberater Brzezinski, links von den Stehenden, mit Carter bei einem Rundgang durch das Hauptquartier des Strategic Air Command in der Offutt Air Force Base, Nebraska, Oktober 1977. (U.S. Air Force, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Im Fall von Syrien erfuhren wir durch einige Berichte in der New York Times in den Jahren 2016 und 2017 von den subversiven Operationen der C.I.A. zur Destabilisierung Syriens und zum Sturz von Assad, wie von Präsident Barack Obama angeordnet.

Dies ist der Fall einer schrecklich fehlgeleiteten CIA-Operation, die eklatant gegen internationales Recht verstößt und zu einem Jahrzehnt des Chaos, einem eskalierenden regionalen Krieg, Hunderttausenden von Toten und Millionen von Vertriebenen geführt hat, ohne dass es auch nur eine einzige ehrliche Anerkennung dieses von der CIA geführten Desasters durch das Weiße Haus oder den Kongress gegeben hätte.

Wichtige verdeckte Rolle in der Ukraine

Im Fall der Ukraine wissen wir, dass die USA eine wichtige verdeckte Rolle bei dem gewaltsamen Staatsstreich gespielt haben, der Janukowitsch zu Fall brachte und die Ukraine in ein Jahrzehnt des Blutvergießens stürzte, aber bis heute kennen wir keine Einzelheiten.

Russland gewährte der Welt einen Einblick in den Staatsstreich, indem es ein Gespräch zwischen Victoria Nuland, der damaligen stellvertretenden US-Außenministerin (jetzt Unterstaatssekretärin), und dem US-Botschafter in der Ukraine, Geoffrey Pyatt (jetzt stellvertretender Außenminister), abfing und veröffentlichte, in dem sie die Regierung nach dem Staatsstreich planten.

Nach dem Staatsstreich bildete die CIA im Geheimen Spezialeinheiten des Regimes aus, das die USA mit an die Macht gebracht hatten. Die US-Regierung hat sich zu den verdeckten Operationen der CIA in der Ukraine nicht geäußert.

Juni 2014: Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko, Pyatt und Nuland treffen sich nach dem Putsch in Warschau. Der damalige Außenminister John Kerry, rechts im Hintergrund. (Außenministerium)

Wir haben guten Grund zu der Annahme, dass die Zerstörung der Nord Stream-Pipeline von CIA-Mitarbeitern durchgeführt wurde, wie Seymour Hersh, der jetzt ein unabhängiger Reporter ist, berichtet. Anders als 1975, als Hersh bei der New York Times arbeitete, als die Zeitung noch versuchte, die Regierung zur Rechenschaft zu ziehen, wagt es die Times nicht einmal, Hershs Bericht zu überprüfen.

[Siehe: Seymour Hersh beschuldigt die USA der Nord Stream-Vertuschung].

Die C.I.A. öffentlich zur Rechenschaft zu ziehen, ist natürlich ein schwieriges Unterfangen. Präsidenten und der Kongress versuchen es nicht einmal. Die Mainstream-Medien untersuchen die CIA nicht und zitieren stattdessen lieber „hochrangige, ungenannte Beamte“ und die offizielle Vertuschung. Sind die Mainstream-Medien faul, bestechlich, haben sie Angst vor den Werbeeinnahmen des militärisch-industriellen Komplexes, sind sie bedroht, ignorant oder alles zusammen? Wer weiß das schon.

Es gibt einen winzigen Hoffnungsschimmer. Damals, 1975, wurde die CIA von einem Reformer geführt. Heute wird die C.I.A. von William Burns geleitet, einem der langjährigen führenden Diplomaten Amerikas. Burns kennt die Wahrheit über die Ukraine, da er 2008 als Botschafter in Russland tätig war und Washington per Telegramm auf den schwerwiegenden Fehler hinwies, die NATO-Erweiterung in der Ukraine voranzutreiben. Angesichts seines Ansehens und seiner diplomatischen Leistungen würde Burns vielleicht die dringend notwendige Rechenschaftspflicht unterstützen.

Das Ausmaß des anhaltenden Chaos, das durch fehlgeschlagene Operationen der CIA verursacht wird, ist erstaunlich. In Afghanistan, Haiti, Syrien, Venezuela, im Kosovo, in der Ukraine und weit darüber hinaus gibt es bis zum heutigen Tag unnötige Tote, Instabilität und Zerstörung, die durch die Subversion der CIA ausgelöst wurden. Die Mainstream-Medien, akademische Einrichtungen und der Kongress sollten diese Operationen so gut wie möglich untersuchen und die Freigabe von Dokumenten fordern, um eine demokratische Rechenschaftspflicht zu ermöglichen.

Nächstes Jahr ist der 50. Jahrestag der Anhörungen des Church-Ausschusses. Jahrestag der Anhörungen des Church-Ausschusses. Fünfzig Jahre danach ist es dringend an der Zeit, die Jalousien zu öffnen, die Wahrheit über das von den USA angeführte Chaos ans Licht zu bringen und eine neue Ära einzuleiten, in der die US-Außenpolitik transparent und rechenschaftspflichtig wird, der Rechtsstaatlichkeit im In- und Ausland unterliegt und auf den globalen Frieden und nicht auf die Unterwanderung angeblicher Feinde ausgerichtet ist.

Jeffrey D. Sachs ist Universitätsprofessor und Direktor des Zentrums für nachhaltige Entwicklung an der Columbia University, wo er von 2002 bis 2016 das Earth Institute leitete. Er ist außerdem Präsident des U.N. Sustainable Development Solutions Network und Kommissionsmitglied der UN-Breitbandkommission für Entwicklung.

Dieser Artikel stammt aus Common Dreams.

Übersetzt mit deepl.com

