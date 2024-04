Iran vows retaliation after deadly Israel strike wrecks consulate in Syria In response to a deadly air strike by Israel on Tehran’s Syrian consulate in Damascus, Iran vows to make a counterstrike.



Ein israelischer Luftangriff zerstörte die Konsularabteilung der iranischen Botschaft in Damaskus und tötete oder verletzte alle darin befindlichen Personen, wie syrische Regime-Medien am 1. April 2024 berichteten. / Foto: Reuters

Iran kündigt Vergeltung an, nachdem ein tödlicher israelischer Angriff ein Konsulat in Syrien zerstört hat

2. April 2024

Als Reaktion auf einen tödlichen israelischen Luftangriff auf das Teheraner Konsulat in Damaskus hat der Iran einen Gegenangriff angekündigt.

Ein israelischer Luftangriff zerstörte die konsularische Abteilung der iranischen Botschaft in Damaskus und tötete oder verletzte alle Insassen, so die Medien des syrischen Regimes am 1. April 2024. / Foto: Reuters

Der Iran und eine seiner wichtigsten verbündeten Gruppen schworen, auf einen Angriff zu reagieren, der weithin Israel zugeschrieben wird und bei dem das iranische Konsulat in der syrischen Hauptstadt Damaskus zerstört und sieben Personen, darunter zwei iranische Generäle, getötet wurden.

Das iranische Staatsfernsehen berichtete am Dienstag, der Oberste Nationale Sicherheitsrat des Landes, ein wichtiges Entscheidungsgremium, sei am späten Montag zusammengekommen und habe eine „notwendige“ Reaktion auf den Angriff beschlossen. Dem Bericht zufolge wurde die Sitzung von Präsident Ebrahim Raisi geleitet, doch wurden keine weiteren Einzelheiten genannt.

Israel hat wiederholt iranische Militärs entlang seiner Grenze zum Libanon angegriffen. Der Angriff vom Montag in Damaskus bedeutete eine Eskalation, da er eine iranische diplomatische Vertretung traf.

Es war nicht klar, ob der Iran selbst reagieren würde und damit eine gefährliche Konfrontation mit Israel und seinem Verbündeten, den Vereinigten Staaten, riskieren würde, oder ob er sich weiterhin auf mit Teheran verbündete Gruppen, darunter die libanesische Hisbollah und die jemenitischen Houthis, verlassen würde.

Bei dem Luftangriff in Syrien wurde General Mohammad Reza Zahedi getötet, der nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden bis 2016 die Eliteeinheit Quds Force im Libanon und in Syrien leitete. Auch Zahedis Stellvertreter, General Mohammad Hadi Hajriahimi, und fünf weitere Offiziere wurden getötet.

Die Hisbollah erklärte am Dienstag, Zahedi habe eine entscheidende Rolle bei der „Entwicklung und Förderung der Arbeit“ der Gruppe im Libanon gespielt.

„Dieses Verbrechen wird sicherlich nicht ungesühnt bleiben, ohne dass der Feind bestraft und gerächt wird“, erklärte die Hisbollah in einer Erklärung.

Seit dem Ausbruch des Krieges im Gazastreifen vor fast sechs Monaten kommt es fast täglich zu grenzüberschreitenden Gefechten zwischen der Hisbollah und Israel sowie zu häufigen Angriffen der Houthi auf Schiffe im Roten Meer.

Israel, das nur selten Angriffe auf iranische Ziele anerkennt, gab keinen Kommentar zu dem jüngsten Angriff in Syrien ab, obwohl ein Militärsprecher den Iran für einen Drohnenangriff am frühen Montag auf einen Marinestützpunkt in Südisrael verantwortlich machte.

Israel ist zunehmend ungeduldig mit den täglichen Schusswechseln mit der Hisbollah, die in den letzten Tagen eskaliert sind, und warnte vor der Möglichkeit eines ausgewachsenen Krieges. Die Houthis haben auch Langstreckenraketen in Richtung Israel abgefeuert, so auch am Montag.

Die offizielle iranische Nachrichtenagentur IRNA meldete am Dienstag, der Iran habe den Vereinigten Staaten am späten Montag eine wichtige Botschaft übermittelt und eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats gefordert. Die Botschaft an Washington wurde durch einen Schweizer Gesandten in Teheran überbracht. Die Schweiz nimmt die Interessen der USA im Iran wahr.

Laut IRNA macht der Iran die Vereinigten Staaten, Israels engsten Verbündeten, für den Angriff verantwortlich.

Übersetzt mit deepl.com



