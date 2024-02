Irland muss Genozid Joe entlarven David Cronin

Ireland must disown Genocide Joe Sinn Féin has rejected calls to boycott a Saint Patrick’s Day celebration in the White House.

Irland muss Genozid Joe entlarvenen

David Cronin

Rechte und Verantwortlichkeit

1. Februar 2024

Mit seinen Sandstränden und spektakulären Sonnenuntergängen gilt Mayo zu Recht als eine der bezauberndsten Grafschaften Irlands.

Seine natürliche Schönheit steht im Widerspruch zu der hässlichen Art und Weise, mit der Joe Biden gewohnheitsmäßig seine familiären Verbindungen zu Mayo hervorhebt. Jedes Mal, wenn er dies tut, ist das eine unterschwellige Botschaft für die Iren: Wen interessieren schon die Verbrechen Amerikas, wenn man einen der eigenen Leute im Weißen Haus hat?

Der US-Präsident hat kein Monopol auf Mayo-Wurzeln.

Die Anwältin Blinne Ní Ghrálaigh verbrachte ihre frühen Jahre in der Grafschaft. Ihre Landsleute waren sehr stolz darauf, dass sie kürzlich dem Anwaltsteam Südafrikas beitrat, als dieses vor dem Internationalen Gerichtshof Sofortmaßnahmen gegen Israel beantragte.

Ní Ghrálaigh legte einen unwiderlegbaren Beweis dafür vor, dass Israel Familien in Gaza ausrottet. Diese Ausrottung wurde durch die amerikanische Militärhilfe für Israel und die diplomatische Unterstützung Israels ermöglicht.

In geringerem, aber keineswegs unbedeutendem Maße wurde sie auch durch die Doppelmoral der Dubliner Regierung ermöglicht.

Während das offizielle Irland versucht, sich beunruhigt über die Notlage der Palästinenser zu zeigen, würde es nicht wagen, etwas zu tun, was die Herren in Washington oder Brüssel verärgern könnte.

Neutral?

Irland ist ein NINO: Neutral in Name Only.

In den letzten Jahrzehnten war der Flughafen Shannon de facto ein US-Militärstützpunkt. Die irische Regierung erlaubt Amerikas Kriegsflugzeugen, dort ständig zu landen und aufzutanken.

Irland, das nominell nicht der NATO angehört, hat sich diesem atomar bewaffneten Militärbündnis immer mehr angenähert.

Als angebliches Zeichen der „Reife“ hat Irland zugesagt, seine Militärausgaben als Reaktion auf den russischen Einmarsch in der Ukraine drastisch zu erhöhen.

Israels Rüstungsindustrie profitiert von diesen Erhöhungen.

Im November gab das Verteidigungsministerium in Dublin zu, dass Irland in den vergangenen fünf Jahren mehr als 4 Millionen Dollar für Produkte von Elbit Systems, dem führenden israelischen Waffenhersteller, ausgegeben hat.

Das Ministerium behauptete, dass Irland nach dem Recht der Europäischen Union verpflichtet sei, bei Ausschreibungen einen „fairen Wettbewerb“ zuzulassen. Da Israel keinen Beschränkungen oder Embargos unterliegt, können sich seine Waffenhersteller um alle in Irland verfügbaren Aufträge bewerben.

Das Eingeständnis ist symptomatisch für ein breiteres Problem. Die Ehrerbietung gegenüber der EU ist für das offizielle Irland viel wichtiger als die Verteidigung der Rechte der Palästinenser oder anderer unterdrückter Völker.

Kleeblätter mit Genozid-Joe

Eine ähnliche Ehrerbietung gegenüber Washington wird in naher Zukunft deutlich zu sehen sein.

Jedes Jahr gibt der US-Präsident anlässlich des Saint Patrick’s Day (17. März) einen Empfang, bei dem er mit Kleeblättern an der Seite führender irischer Politiker posiert.

Sinn Féin, die größte irische Partei, hat Aufrufe zum Boykott der diesjährigen Veranstaltung aus Protest gegen Bidens Rolle beim Völkermord in Gaza zurückgewiesen. Der ehemalige Parteivorsitzende Gerry Adams hat versucht, Kritiker mit der Behauptung abzuspeisen, die Palästinenser würden „verstehen“, dass die irischen Republikaner enge Beziehungen zu den USA unterhalten müssen.

Die Behauptung von Adams ist völlig unglaubwürdig. Egal, wie er es dreht und wendet, Tatsache bleibt, dass Sinn Féin ihre Position zu Palästina verwässert.

Im Jahr 2018 hat Sinn Féin auf ihrer Jahreskonferenz einen Antrag angenommen, in dem es heißt, dass sie die palästinensische Forderung nach Boykott, Desinvestition und Sanktionen (BDS) „voll unterstützt“. Omar Barghouti, eine prominente Figur der BDS-Bewegung, hat kürzlich argumentiert, dass das Weiße Haus wegen seiner Rolle beim Völkermord im Gazastreifen „isoliert werden sollte“.

Auf dem Papier setzt sich Sinn Féin stärker für die Rechte der Palästinenser ein als die meisten anderen irischen Parteien.

Dennoch vertritt sie derzeit eine schwächere Position als die Social Democratic and Labour Party (SDLP), die lange Zeit ihr Hauptrivale im Norden Irlands war. Colum Eastwood, der Vorsitzende der SDLP, hat angekündigt, dass er keine Partys im Weißen Haus besuchen wird, solange sich die Regierung weigert, einen Waffenstillstand in Gaza zu fordern.

Was in Gaza geschieht, ist ein Völkermord, und die Reaktion der internationalen Gemeinschaft ist abscheulich unzureichend.

Ich kann nicht mit gutem Gewissen an Partys im Weißen Haus teilnehmen, mir die Hände reiben und Guinness trinken, während die schrecklichen Auswirkungen dieses brutalen Krieges weitergehen. pic.twitter.com/qMLmNunYDP

– Colum Eastwood (@columeastwood) January 29, 2024

Die SDLP neigt dazu, sich in der „respektablen“ Mitte aufzuhalten, während Sinn Féin als weiter links stehend gilt. Doch in diesem Fall scheint die SDLP radikaler und prinzipientreuer zu sein als Sinn Féin.

Michelle O’Neill von Sinn Féin wird bald offiziell das Amt des ersten Ministers im Norden übernehmen. Und obwohl eine neue Meinungsumfrage darauf hindeutet, dass die Attraktivität der Partei nachgelassen hat, wird Sinn Féin bei den nächsten Parlamentswahlen im Süden wahrscheinlich immer noch die meisten Sitze im Parlament gewinnen.

In Anbetracht des öffentlichen Zorns in Irland über Israels Verbrechen an den Palästinensern würde Sinn Féin wahrscheinlich keine Auswirkungen im eigenen Land erleiden, wenn sie eine Zeremonie im Weißen Haus boykottieren würde. Sie könnte jedoch einige Spendengelder verlieren und eine feindselige Reaktion von wohlhabenden und einflussreichen irischen Amerikanern erfahren, wenn sie dies tut.

Das ist mit Sicherheit einer der Hauptgründe, warum die Führung von Sinn Féin immer zu einem Fototermin mit Genocide Joe erscheinen wird.

Übersetzt mit Deepl.com

