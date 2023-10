Israels Krieg richtet sich nicht nur gegen die Hamas Von Ramzy Baroud

Israel’s War Is Not Just Against Hamas Israel has been isolating the Palestinian struggle from its regional context, writes Ramzy Baroud. Palestine must, once more, become an issue that concerns all Arabs. By Ramzy Baroud MintPress News At one time, the „Arab-Israeli Conflict“ was Arab and Israeli. Over many years, however, it



Generalstabschef Generalleutnant Yitzhak Rabin, rechts, am Eingang zur Altstadt von Jerusalem während des Sechstagekriegs, mit Moshe Dayan und Uzi Narkiss, links, 7. Juni 1967. (Ilan Bruner, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Israel hat den palästinensischen Kampf von seinem regionalen Kontext isoliert, schreibt Ramzy Baroud. Palästina muss wieder zu einem Thema werden, das alle Araber betrifft.

Isels Krieg richtet sich nicht nur gegen die Hamas

Von Ramzy Baroud

MintPress Nachrichten

20. Oktober 2023

Einst war der „arabisch-israelische Konflikt“ ein arabischer und ein israelischer. Über viele Jahre hinweg wurde er jedoch umbenannt. Die Medien sagen uns jetzt, dass es sich um einen „Hamas-Israelischen Konflikt“ handelt.

Aber was ist schief gelaufen? Israel wurde einfach zu mächtig.

Die vermeintlich verblüffenden israelischen Siege gegen arabische Armeen im Laufe der Jahre haben Israel so weit ermutigt, dass es sich nicht mehr als regionale Supermacht, sondern als Weltmacht betrachtete. Israel wurde nach seiner eigenen Definition unbesiegbar“.

Diese Terminologie war keine bloße Panikmache, die darauf abzielte, den Geist der Palästinenser und Araber gleichermaßen zu brechen. Israel glaubte dies.

Der „israelische Wundersieg“ gegen die arabischen Armeen im Jahr 1967 war ein Wendepunkt. Damals erklärte Israels Außenminister Abba Eban in einer Rede bei den Vereinten Nationen, dass „ich vom Podium der UNO aus den glorreichen Triumph der IDF und die Erlösung Jerusalems verkündet habe“.

Seiner Meinung nach konnte dies nur eines bedeuten: „Nie zuvor wurde Israel von den Nationen der Welt mehr geehrt und verehrt.“

Das Gefühl, das Eban mit seinen Worten ausdrückte, fand in ganz Israel Widerhall. Selbst diejenigen, die an der Fähigkeit ihrer Regierung zweifelten, sich gegen die Araber durchzusetzen, stimmten voll in den Chor ein: Israel ist unbesiegbar.

Über die tatsächlichen Gründe für den Sieg Israels und die Frage, ob dieser Sieg ohne die uneingeschränkte Rückendeckung Washingtons und die Bereitschaft des Westens, Israel um jeden Preis zu unterstützen, möglich gewesen wäre, wurde damals kaum rational diskutiert.

Israels Außenminister Abba Evan vor der UN-Generalversammlung am 19. Juni 1967. (UN-Foto)

Israel war nie ein gnadenloser Sieger. Als sich die Größe der von dem triumphierenden kleinen Staat kontrollierten Gebiete verdreifachte, begann Israel, seine militärische Besatzung über das, was vom historischen Palästina übrig geblieben war, zu verschärfen. Es begann sogar mit dem Bau von Siedlungen in den neu besetzten arabischen Gebieten, im Sinai, auf den Golanhöhen und in allen anderen Gebieten.

Vor fünfzig Jahren, im Oktober 1973, versuchten die arabischen Armeen, Israels massive Gewinne durch einen Überraschungsangriff zunichte zu machen. Sie hatten zunächst Erfolg und scheiterten dann, als die USA schnell handelten, um die israelische Verteidigung und den Geheimdienst zu unterstützen.

[Zum Thema: SCOTT RITTER: Israels massives Versagen der Geheimdienste]

Es war weder ein vollständiger Sieg für die Araber, noch eine totale Niederlage für Israel. Letzteres wurde schwer angeschlagen. Aber Tel Aviv blieb davon überzeugt, dass sich an der grundlegenden Beziehung, die es 1967 zu den Arabern aufgebaut hatte, nichts geändert hatte.

Und mit der Zeit wurde der „Konflikt“ weniger arabisch-israelisch und mehr palästinensisch-israelisch. Andere arabische Länder, wie der Libanon, zahlten einen hohen Preis für die Zersplitterung der arabischen Front.

[Zum Thema: DER ANGRIEBSAME ARAB: Arafat, Nasrallah und Nasser]

Diese veränderte Realität führte dazu, dass Israel im März 1978 in den Südlibanon einmarschieren und sechs Monate später das Friedensabkommen von Camp David mit Ägypten unterzeichnen konnte.

Der ägyptische Präsident Anwar Sadat, US-Präsident Jimmy Carter und der israelische Premierminister Menachem Begin in Camp David im September 1978. (U.S.-Regierung, Wikimedia Commons, Public domain)

Während die israelische Besatzung Palästinas immer gewalttätiger wurde und einen unstillbaren Appetit auf mehr Land hatte, machte der Westen den palästinensischen Freiheitskampf zu einem „Konflikt“, der mit Worten, aber niemals mit Taten zu bewältigen ist.

Viele palästinensische Intellektuelle argumentieren, dass „dies kein Konflikt ist“ und dass die militärische Besetzung keine politische Auseinandersetzung ist, sondern durch klar definierte internationale Gesetze und Grenzen geregelt wird. Und dass der Konflikt nach internationalem Recht gelöst werden muss.

Das ist noch nicht geschehen. Trotz zahlloser internationaler Konferenzen, Resolutionen, Erklärungen, Untersuchungen, Empfehlungen und Sonderberichte wurde weder Recht gesprochen noch ein Zentimeter Palästina zurückerobert. Ohne tatsächliche Durchsetzung ist das internationale Recht nur Tinte.

Aber hat das arabische Volk Palästina aufgegeben? Die Wut, die Angst und die leidenschaftlichen Gesänge der Menschen, die überall im Nahen Osten auf die Straße gingen, um gegen die Vernichtung des Gazastreifens durch die israelische Armee zu protestieren, schienen nicht der Meinung zu sein, dass Palästina allein ist – oder zumindest auf sich allein gestellt sein sollte.

Verheerende Isolation

Palästinenser in den Trümmern nach einem israelischen Luftangriff in Khan Younis im südlichen Gazastreifen am 8. Oktober (Mahmoud Fareed, Palestinian News & Information Agency oder Wafa, im Auftrag von APAimages, CC BY-SA 3.0)

Die Isolierung Palästinas von seinem regionalen Kontext hat sich als katastrophal erwiesen.

Wenn der „Konflikt“ nur mit den Palästinensern ausgetragen wird, bestimmt Israel den Kontext und den Umfang des so genannten Konflikts, was am „Verhandlungstisch“ erlaubt ist und was ausgeschlossen werden muss. Auf diese Weise wurden die Rechte der Palästinenser durch die Oslo-Abkommen verspielt.

Spenden Sie für die Herbstspendenaktion von CN

Je mehr es Israel gelingt, die Palästinenser von ihrem regionalen Umfeld zu isolieren, desto mehr investiert es in ihre Spaltung.

Noch gefährlicher ist es, wenn der Konflikt zwischen der Hamas und Israel ausgetragen wird. Das Ergebnis ist ein ganz anderes Gespräch, das das wirklich dringende Verständnis dessen, was in Gaza und in ganz Palästina derzeit geschieht, überlagert.

Nach der israelischen Version der Ereignisse begann der Krieg am 7. Oktober, als Hamas-Kämpfer israelische Militärstützpunkte, Siedlungen und Städte im Süden Israels angriffen.

Kein anderes Datum oder Ereignis vor dem Hamas-Angriff scheint für Israel, den Westen und die Konzernmedien, die über den Krieg berichten, von Bedeutung zu sein, da sie sich so sehr um die Notlage der Israelis sorgen und das Inferno in Gaza völlig außer Acht lassen.

Kein anderer Kontext darf das perfekte israelische Narrativ von ISIS-ähnlichen Palästinensern stören, die den Frieden und die Ruhe Israels und seiner Bevölkerung stören.

Palästinensische Stimmen, die darauf bestehen, den Gaza-Krieg im richtigen historischen Kontext zu diskutieren – die ethnische Säuberung Palästinas im Jahr 1948, die Besetzung Jerusalems, des Westjordanlands und des Gazastreifens im Jahr 1967, die Belagerung des Gazastreifens im Jahr 2007, all die blutigen Kriege davor und danach -, erhalten keine Plattform.

Die pro-israelischen Medien wollen einfach nicht zuhören. Selbst wenn Israel keine unbegründeten Behauptungen über geköpfte Babys aufgestellt hätte, wären die Medien der israelischen Sichtweise treu geblieben.

Doch nehmen wir an, dass Israel weiterhin die Kriegserzählungen, die historischen Kontexte von „Konflikten“ und die politischen Diskurse bestimmt, die die Sicht des Westens auf Palästina und den Nahen Osten prägen. In diesem Fall wird Israel weiterhin alle Blankoschecks erhalten, die es braucht, um an seiner militärischen Besetzung Palästinas festzuhalten.

Dies wiederum wird zu weiteren Konflikten, mehr Kriegen und mehr Täuschung über die Wurzeln der Gewalt führen.

Damit dieser Teufelskreis durchbrochen werden kann, muss Palästina wieder zu einem Thema werden, das alle Araber, die ganze Region, betrifft. Das israelische Narrativ muss widerlegt, die westliche Voreingenommenheit bekämpft und eine neue, gemeinsame Strategie entwickelt werden.

Mit anderen Worten: Palästina kann nicht mehr allein gelassen werden.

Übersetzt mit Deepl.com

Dr. Ramzy Baroud ist Journalist, Autor und Herausgeber der Palästina-Chronik. Er ist der Autor von sechs Büchern. Sein neuestes Buch, das er gemeinsam mit Ilan Pappé herausgegeben hat, ist Our Vision for Liberation: Engagierte palästinensische Führungspersönlichkeiten und Intellektuelle kommen zu Wort. Zu seinen weiteren Büchern gehören My Father was a Freedom Fighter und The Last Earth. Baroud ist ein nicht ortsansässiger Senior Research Fellow am Center for Islam and Global Affairs (CIGA). Dies ist seine Website.

Dieser Artikel stammt von MPN.news, einer preisgekrönten investigativen Nachrichtenredaktion. Melden Sie sich für deren Newsletter an.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …