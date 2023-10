Middle Easterners Have Words For The Western Press Who’ve Been Lying About Them Hundreds of US congressional staffers are passing around a letter urging their bosses to call for a ceasefire, there’s a silent mutiny brewing in the State Department over the Biden administration’s…

Menschen aus dem Nahen Osten haben Worte für die westliche Presse, die über sie gelogen hat

Caitlin Johnstone

21.Oktober 2023

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Hunderte von Mitarbeitern des US-Kongresses lassen einen Brief herumgehen, in dem sie ihre Chefs auffordern, einen Waffenstillstand zu fordern, im Außenministerium braut sich eine stille Meuterei über das Vorgehen der Regierung Biden im Gazastreifen zusammen, Mainstream-Reporter weigern sich, die israelischen Erzählungen nachzuplappern, und die Straßen sind voll von pro-palästinensischen Demonstranten.

Dies ist etwas anderes. Was wir im Moment sehen, ist eine Abweichung vom üblichen Drehbuch.

❖

Die westliche Presse befindet sich in der unangenehmen Lage, neben den Menschen aus dem Nahen Osten, über die sie seit Generationen gelogen hat, berichten zu müssen, und stellt fest, dass viele dieser Menschen aus dem Nahen Osten Englisch sprechen und etwas zu sagen haben.

Sehen Sie sich diesen Clip an, in dem die ägyptische Podcasterin Rahma Zein die CNN-Mitarbeiterin Clarissa Ward bei einem Protest am Grenzübergang Rafah zur Rede stellt:

Und dieser Clip eines palästinensischen Mannes, der die CNN-Mitarbeiterin Sara Sidner – die bei der Verbreitung der berüchtigten „40 enthaupteten Babys“ geholfen hat – mit den Worten „Sie sind Unterstützer des Völkermords! Sie sind hier nicht willkommen! Völkermord-Unterstützer! Scheiß auf CNN! Scheiß auf CNN!“:



Eine dringend notwendige Botschaft und eine längst überfällige Konfrontation.

❖

Wenn Israel das Krankenhaus nicht bombardiert hat, warum hat es dann einen gefälschten Audioclip gefälscht, der vorgibt, Hamas-Kämpfer zu zeigen, die sagen, dass Israel das Krankenhaus nicht bombardiert hat?

Die einzige Möglichkeit, diese Tatsache mit dem Glauben an die Unschuld Israels in Einklang zu bringen, ist eine rigorose psychologische Abschottung.

❖

Ein Großteil der Verzerrungen im Zusammenhang mit der gegenwärtigen Krise rührt von der Verwechslung zwischen Frieden und dem Status quo her. Da Israel so lange den gleichen Status quo beibehalten hat, gehen die Menschen davon aus, dass ein Zustand des Friedens herrschte, als die Hamas das Land angriff, weshalb die westliche politische Klasse und die Medien den Angriff als „unprovoziert“ darstellen konnten. In Wirklichkeit aber ist der Status quo in Israel seit Generationen von ständig eskalierender Gewalt, Tyrannei und Missbrauch geprägt, nicht von Frieden.

Das Problem mit Missbrauchsdynamiken, die schon lange andauern, besteht darin, dass sich diejenigen, die nicht direkt von dem Missbrauch betroffen sind, nach einer Weile an diesen Zustand gewöhnen und anfangen, ihn als normal zu betrachten. Wenn sich also jemand gegen den missbräuchlichen Status quo zur Wehr setzt, sieht es für sie so aus, als käme er völlig aus dem Nichts und würde von einem unprovozierten Angreifer angegriffen.

Wenn Sie jemandem lange genug im Gesicht stehen, wird es Sie eines Tages überraschen, wenn er Ihnen in den Fuß beißt. Sie könnten sich sogar als Opfer fühlen, weil Sie sich daran gewöhnt haben.

Und die imperialen Medien tun natürlich alles, was sie können, um die Verwirrung der Öffentlichkeit über diese entscheidende Unterscheidung zu verstärken. Der Hamas-Anschlag wird ständig als unprovozierter Angriff böser Männer dargestellt, die den Juden etwas Böses antun wollten, nur weil sie böse sind und Juden hassen. Die Geschichte begann am 7. Oktober, und alle Ereignisse ab 1948 haben nie stattgefunden.

Die Propagandisten des Imperiums tun dies übrigens ständig, wenn es den Informationsinteressen des Imperiums entspricht. Nach 9/11 hieß es „sie hassen uns für unsere Freiheit“, und alle US-Aggressionen im Nahen Osten, die Al Qaida provozierten, wurden unter den Teppich gekehrt. Als Russland in die Ukraine einmarschierte, wurden die gut dokumentierten NATO-Provokationen und die Gewalt im Donbass, die dazu geführt hatten, aus den Geschichtsbüchern gestrichen, und die Geschichte begann am 24. Februar 2022. Sollte China jemals auf das US-Militär, das es mit Kriegsmaschinerie umgibt, und seine aggressiven Provokationen in Taiwan reagieren, wird das als völlig unprovozierter Angriff dargestellt werden, der ebenfalls aus dem Nichts kam.

Die Umstände sind nicht friedlich, nur weil wir an sie gewöhnt sind. Nur weil Sie Ihrem Alltag ohne größere Störungen nachgehen können, heißt das nicht, dass nicht jemand durch den Status quo, der Ihre Lebensweise ermöglicht, auf schreckliche Weise missbraucht wird. Frieden sieht nicht so aus, dass sich jeder an den Status quo hält, egal wie missbräuchlich er ist, sondern so, dass es keinen Missbrauch gibt. Übersetzt mit Deepl.com

________________

