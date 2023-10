‚From the river, to the sea‘ chant not arrestable offence, say UK police Pro-Israel groups claim the slogan popular among Palestinian activists calls for the destruction of Israel

Israelisch-palästinensischer Krieg: „Vom Fluss bis zum Meer“-Sprechchöre laut britischer Polizei kein Festnahmegrund

Von MEE-Mitarbeitern

20. Oktober 2023

Die Londoner Metropolitan Police hat am Freitag erklärt, dass sie niemanden festnehmen wird, der einen beliebten Slogan skandiert, der von palästinensischen Aktivisten bei Demonstrationen verwendet wird.

Der fragliche Slogan „Vom Fluss zum Meer, Palästina wird frei sein“ wird häufig bei Solidaritätskundgebungen gerufen und bezieht sich auf das Gebiet des historischen Palästina zwischen dem Fluss Tiberias und dem Mittelmeer.

Pro-Israel-Gruppen behaupten, der Spruch sei antisemitisch, weil er implizit zur Zerstörung Israels aufrufe, ein Vorwurf, den palästinensische Aktivisten zurückweisen.

Die Anweisung der Polizei kommt im Vorfeld der für Samstag erwarteten Großdemonstrationen zur Unterstützung der Palästinenser.

Getrennte Demonstrationen werden von der Palästina-Solidaritätskampagne und der muslimischen politischen Bewegung Hizb ut-Tahrir organisiert, wobei letztere deutlich kleiner ausfallen dürfte.

Eine Erklärung der Polizei lautete: „Ein bestimmter Gesang, über den ausgiebig diskutiert wurde, ist ‚Palästina wird frei sein, vom Fluss bis zum Meer‘.

„Dies ist ein Gesang, der seit vielen Jahren häufig bei pro-palästinensischen Demonstrationen zu hören ist. Wir wissen sehr wohl, wie stark die Gefühle in diesem Zusammenhang sind“.

Die Erklärung fügte hinzu, dass die Verwendung des Gesangs zur Einschüchterung oder Belästigung jüdischer Menschen zwar eine Straftat darstellen würde, „aber es ist wahrscheinlich, dass seine Verwendung in einem breiteren Protestumfeld, wie wir es für dieses Wochenende erwarten, keine Straftat wäre und nicht zu Verhaftungen führen würde“.

Der Konflikt im Gazastreifen hat die Gemüter im Vereinigten Königreich erhitzt. Bei israelischen Luftangriffen wurden Tausende von Zivilisten im belagerten Gazastreifen getötet, nachdem palästinensische Kämpfer am 7. Oktober einen Angriff im Süden Israels gestartet hatten, bei dem mehr als 1 400 Israelis ums Leben kamen.



Bedenken hinsichtlich der Redefreiheit

Palästinensische Aktivisten haben bereits in der Vergangenheit ihre Besorgnis über die Kriminalisierung der politischen Meinungsäußerung und der Redefreiheit geäußert, wenn es um Kritik an Israel geht.

Anfang Oktober riet die britische Innenministerin Suella Braverman den Polizeikräften im ganzen Land, zu prüfen, ob das Schwenken palästinensischer Flaggen eine Straftat darstellen könnte.

„Verhaltensweisen, die unter bestimmten Umständen legitim sind, wie z.B. das Schwenken einer palästinensischen Flagge, sind möglicherweise nicht legitim, wenn sie Terrorakte verherrlichen sollen“, schrieb sie in einem Brief an die Polizeichefs.

Nach britischem Recht können Unterstützungsbekundungen für verbotene Gruppen wie die Hamas oder die Hisbollah zur Verhaftung führen, wobei denjenigen, die eines Vergehens überführt werden, Geld- und Gefängnisstrafen drohen.

Die Bürgerrechtsorganisation Liberty verurteilte den Angriff der Regierung auf das Grundrecht, für das einzutreten, woran wir glauben“, wie sie es nennt.

„Die jüngsten Reaktionen der Regierung auf Proteste im Zusammenhang mit Israel und Palästina sind ein Angriff auf dieses Recht und ein Versuch, die Art und Weise, wie wir uns Gehör verschaffen können, zu untergraben“, so die Gruppe in einer Erklärung auf X, früher bekannt als Twitter. Übersetzt mit Deepl.com



