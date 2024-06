Israel is committing genocide. Its enablers can be held to account. Since October 7, scholars have debated whether Israel’s actions meet the legal threshold of genocide. A meticulous new report finds the evidence is clear and overwhelming.



Seit dem 7. Oktober diskutieren Gelehrte darüber, ob Israels Handlungen die rechtliche Schwelle zum Völkermord erreichen. Ein akribischer neuer Bericht kommt zu dem Schluss, dass die Beweise eindeutig und überwältigend sind.



Israel begeht einen Völkermord. Seine Helfershelfer können zur Rechenschaft gezogen werden.

Von Thomas Becker und Emily Wilder

2. Juni 2024

Palästinenser tragen einige gerettete Habseligkeiten, als sie das Flüchtlingslager Jabalia im nördlichen Gazastreifen verlassen, nachdem sie am 30. Mai 2024 kurz zurückgekehrt sind, um ihre Häuser zu überprüfen. (Foto: Khaled Daoud / APA Images)

Weniger als 48 Stunden, nachdem das oberste Gericht der Welt, der Internationale Gerichtshof (IGH), Israel aufgefordert hatte, seine Militäroffensive und alle anderen Maßnahmen“ in der Nähe der südlichsten Stadt des Gazastreifens, Rafah, sofort einzustellen, verstärkte Israel seine tödlichen Angriffe auf das bereits belagerte Gebiet. In der Nacht zum Sonntag warf Israel massive Bomben, darunter auch Sprengköpfe aus amerikanischer Produktion, auf ein Lager von vertriebenen Zivilisten ab, das Israel als „sichere Zone“ ausgewiesen hatte.

Bei der Bombardierung und den anschließenden Bränden wurden mindestens 45 Menschen getötet und 200 verletzt, die meisten davon Frauen und Kinder. Die Menschen wurden bis zur Unkenntlichkeit verbrannt und in Asche verwandelt; in einem Video, das die Schrecken zeigt, hält ein Mann wortlos ein enthauptetes Baby in die Kamera, während der Hintergrund in Flammen steht.

Dieser jüngste Angriff ist nicht Israels erste Missachtung des IGH und grundlegender Menschenrechtsprinzipien; leider ist es auch nicht der letzte. Trotz der weltweiten Empörung hat Israel Rafah auch in den folgenden Tagen weiter bombardiert. Seit acht Monaten belagert und bombardiert Israel den Gazastreifen nach einem Verhaltensmuster, das einem Völkermord gleichkam und weiterhin gleichkommt.

Völkermord ist eine der schwerwiegendsten Anklagen, die man erheben kann. Das Bestreben, Völkermord zu verhindern, wird oft als das „Verbrechen der Verbrechen“ bezeichnet und ist in vielerlei Hinsicht ein Grundpfeiler des modernen internationalen Rechtssystems.

Die Schlussfolgerung, dass Israel einen Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen begeht, basiert auf einer gründlichen juristischen Analyse der internationalen Rechtsprechung im Zusammenhang mit der UN-Konvention zur Verhütung und Bestrafung des Völkermordes aus dem Jahr 1948 oder der Völkermordkonvention. Seit den Angriffen vom 7. Oktober 2023 haben wir vom University Network for Human Rights (UNHR) zusammen mit Wissenschaftlern von Programmen, Kliniken und Projekten an der Boston University, Cornell, der University of Pretoria und Yale versucht festzustellen, ob Israels Handlungen die rechtliche Schwelle zum Völkermord erreichen. Diese akribische Analyse wird in einem Bericht, der Anfang dieses Monats veröffentlicht wurde, sehr ausführlich und detailliert beschrieben. Darin kommen wir zu dem Schluss, dass die Beweise für einen Völkermord eindeutig und überwältigend sind.

Unsere Analyse, die sich den Warnungen anderer führender und maßgeblicher Experten für internationales Recht und Völkermord über den drohenden und andauernden Völkermord in Gaza anschließt, macht die Welt auf Israels schwerwiegende Verstöße gegen die Völkermordkonvention und andere Menschenrechte und humanitäre Gesetze aufmerksam. Der Antrag des Chefanklägers des Internationalen Strafgerichtshofs auf Erlass von Haftbefehlen gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den Verteidigungsminister Yoav Gallant ist ein Schritt auf dem Weg zur Rechenschaftspflicht für Israels Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es ist jedoch wichtig festzustellen, dass nicht nur Israel gegen das übergeordnete Verbot des Völkermords verstößt.

Völkermord ist das einzige Verbrechen, bei dem alle Nationen die Pflicht haben, es zu verhindern und zu bestrafen, und die Verantwortung haben, sich nicht mitschuldig zu machen. Für Länder, die Israels Operationen in Gaza unterstützen, wie die Vereinigten Staaten, die einen Großteil der israelischen Waffen und Militärhilfe liefern, ist die aktive Beihilfe zum Völkermord ein eigener Verstoß gegen die Konvention.

Die juristische Messlatte für Völkermord ist sehr hoch angesetzt. Gemäß der Völkermordkonvention, die seither vom IGH und anderen internationalen Strafgerichten weiterentwickelt wurde, besteht die Norm darin, dass ein Täter eine Gruppe in der Absicht, sie als solche zu vernichten, tötet, schwer schädigt oder ihr Lebensbedingungen auferlegt, die darauf abzielen, sie ganz oder teilweise zu zerstören. Seit dem 7. Oktober hat Israel genau das mit den Palästinensern im Gazastreifen getan, einer nach internationalem Recht geschützten Gruppe, die einen wesentlichen Teil des palästinensischen Volkes ausmacht.

Israel hat mehr als 36.000 Palästinenser getötet, darunter 15.000 Kinder, und über 81.000 verletzt, was insgesamt mehr als 5 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens ausmacht. Israel hat Palästinenser in Gaza hingerichtet, wo immer sie sich aufhielten – in ihren Häusern, Krankenhäusern, „sicheren Zonen“, Flüchtlingslagern, UN-Schulen, Moscheen und anderswo. Die Zerstörung nahezu aller zivilen Infrastrukturen hat 75 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens vertrieben. Die Verwüstung ist beispiellos: In den ersten vier Monaten des israelischen Angriffs wurden mehr Kinder getötet als in allen Konflikten der letzten vier Jahre zusammen; Israels Angriff hat zu der schnellsten Hungerrate geführt, die die Welt je gesehen hat; und die israelischen Streitkräfte haben diejenigen ins Visier genommen, die auf die Verwüstung reagieren, und die höchste Zahl von Journalisten und Mitarbeitern von Hilfsorganisationen getötet, die je in einem Krieg verzeichnet wurde.

Um das Tatbestandsmerkmal der „Absicht zur vollständigen oder teilweisen Vernichtung“ zu erfüllen, muss nach der Rechtsprechung zum Verbrechen des Völkermordes diese Absicht die einzige vernünftige Schlussfolgerung aus der Gesamtheit der Fakten sein. Das Verhalten der israelischen Streitkräfte – und auch die Äußerungen der israelischen Führung – lassen keine andere vernünftige Interpretation zu als die Absicht, die Palästinenser in Gaza als solche zu vernichten.

In Dutzenden von Erklärungen seit dem 7. Oktober, die in unserem Bericht dokumentiert sind, haben israelische Führer auf allen Ebenen die Palästinenser in Gaza entmenschlicht, während die israelischen Streitkräfte ungeheuerliche Rechtsverletzungen begangen haben. Netanjahu hat die Palästinenser in Gaza als „Söhne der Finsternis“ bezeichnet, und Verteidigungsminister Gallant und andere haben sie als „menschliche Tiere“ bezeichnet – Methoden wie aus dem Lehrbuch der völkermörderischen Entmenschlichung, die Parallelen zu Beweisen in früheren Völkermordfällen aufweisen.

In der Zwischenzeit haben Israels Staats-, Regierungs- und Militärchefs und andere, die über Entscheidungsbefugnisse in Israels Operationen verfügen, ihre Absicht erklärt, die Palästinenser und die palästinensische Gesellschaft in Gaza zu zerstören, die Palästinenser kollektiv zu bestrafen und sie leiden zu lassen, nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern zu unterscheiden, das israelische Militär zu massivem Tod und Zerstörung zu ermutigen und eine weitere Nakba, die gewaltsame Enteignung von 800.000 Palästinensern aus ihren Häusern zwischen 1947 und 1949, zu vollziehen.

Diese völkermörderischen Äußerungen waren unverhohlen. Offizielle Vertreter haben die Truppen aufgefordert, „den gesamten Gazastreifen vom Angesicht der Erde zu tilgen“, und sich damit gebrüstet, „dass ich stolz auf die Ruinen von Gaza bin und dass jedes Baby noch in 80 Jahren seinen Enkeln erzählen wird, was die Juden getan haben“. Netanjahu und andere führende Politiker haben sich auf Bibelstellen berufen, um die vollständige Vernichtung der Palästinenser im Gazastreifen zu fordern, während Verteidigungsminister Gallant die Absichten Israels im Gazastreifen kurz und offen beschrieb: „Wir werden alles vernichten.“

In der Geschichte und in der Rechtsprechung ist es selten, dass diejenigen, die einen Völkermord begehen, so offen über ihre Absichten sprechen. Mit einer solchen Offenheit können Israels Ermöglicher nicht länger den Kopf in den Sand stecken.

Nach dem Holocaust waren die Vereinigten Staaten maßgeblich an der Schaffung des rechtlichen Rahmens beteiligt, auf dem das Verbot von Völkermord beruht. Mit der Ratifizierung der Völkermordkonvention im Jahr 1988 haben die USA ihr Engagement für die Verhinderung von Völkermord zugesichert und diese Verpflichtung erst vor zwei Jahren vor dem IGH bekräftigt. Während sich Bidens „rote Linie“ für die Unterstützung Israels weiter verschiebt, bleiben die rechtlichen Verpflichtungen der USA unverändert. Wenn die USA weiterhin Israels Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen unterstützen, könnten auch sie sich der internationalen Haftung aussetzen.

Thomas Becker ist Direktor für Recht und Politik beim University Network for Human Rights und hat an den Law Schools von Harvard und Columbia gelehrt.

Emily Wilder ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Redakteurin beim University Network for Human Rights (Hochschulnetzwerk für Menschenrechte).

Übersetzt mit deepl.com



