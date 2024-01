Israel besieges hospitals as it widens offensive in Khan Younis More than 20 soldiers killed while planting explosives to establish „buffer zone.“



Palästinensische Familien fliehen am 22. Januar von Khan Younis über die Küstenstraße im südlichen Gazastreifen nach Rafah. Ismael Mohamad UPI

Israel belagert Krankenhäuser und weitet seine Offensive in Khan Younis aus

Maureen Clare Murphy

Rechte und Rechenschaftspflicht

24. Januar 2024

Israel weitet seine Angriffe auf Khan Younis im südlichen Gazastreifen aus, belagert mehrere Krankenhäuser und zwingt Zehntausende von Palästinensern zur Vertreibung.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden während der israelischen Militäraktion im Gazastreifen seit dem 7. Oktober rund 25 500 Palästinenser getötet und weitere 63 350 verletzt.

Die tatsächliche Zahl der Todesopfer ist wahrscheinlich viel höher, da Rettungskräfte nicht in der Lage waren, Tausende von Menschen zu bergen, die als vermisst gemeldet wurden, sei es, weil sie unter den Trümmern zerstörter Gebäude eingeklemmt waren, sei es, weil ihre Leichen auf den Straßen lagen, insbesondere in Gebieten, in denen israelische Bodentruppen stationiert waren.

Südafrika hat den Internationalen Gerichtshof der Vereinten Nationen ersucht, vorläufige Maßnahmen zu ergreifen, um die israelischen Aktionen im Gazastreifen zu stoppen, die seiner Meinung nach gegen die Völkermordkonvention von 1948 verstoßen.

Der UN-Chef für humanitäre Hilfe sagte am Dienstag, dass 24 Menschen bei Angriffen auf ein Lagerhaus für Hilfsgüter, ein UN-Zentrum und eine humanitäre Zone in der Gegend von Khan Younis getötet wurden“ und dass ein Zentrum für die Verteilung von Hilfsgütern schwer bombardiert wurde“, berichtete Reuters.

Das israelische Militär erließ neue Zwangsräumungsbefehle für Wohngebiete in Khan Younis, von denen mehr als eine halbe Million Menschen betroffen sind, von denen die große Mehrheit bereits vertrieben wurde.

Nach Angaben des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten gehören zu dem Gebiet, das Israel evakuieren ließ, auch der Nasser Medical Complex, in dem rund 18.000 Vertriebene untergebracht waren, sowie das al-Amal-Krankenhaus und das jordanische Krankenhaus.

„Israelische Panzer sind überall und wir sind komplett umzingelt“, sagte Muhammad Harara, ein Arzt im Nasser Medical Complex, in einem am Dienstag veröffentlichten Video:

Nach Angaben des Euro-Med Human Rights Monitor wurde am Montag im Nasser Medical Complex ein Massengrab ausgehoben, womit sich die Zahl der von ihm dokumentierten Massengräber in Gaza auf 127 erhöht.

Nach Angaben der palästinensischen Menschenrechtsgruppen Al-Haq, Al Mezan und des Palästinensischen Zentrums für Menschenrechte wurde den Menschen in den Gebieten von Khan Younis, die zwangsevakuiert werden sollten, befohlen, nach al-Mawasi umzuziehen, wo Israel seit Montag Luftangriffe und Artilleriebeschuss durchführt und mehrere vertriebene Zivilisten tötet.

Vertriebene, die in al-Mawasi Zuflucht gefunden haben, das Israel zur „sicheren Zone“ erklärt hatte, sind unter israelischen Beschuss geraten, während die Bodenoperationen in dem Gebiet ausgeweitet wurden.

Der britische Nachrichtensender ITV zeichnete auf, wie eine Gruppe von Zivilisten in al-Mawasi unter Beschuss geriet, während sie eine weiße Flagge trugen und ihre Hände in die Luft hielten.

Bevor auf sie geschossen wurde, erklärte einer der Männer gegenüber ITV, dass sich seine Mutter und sein Bruder mit Dutzenden anderer Menschen in einem Haus in einem Gebiet befänden, in dem israelische Streitkräfte operierten, und dass sie versuchten, zu ihnen zu gelangen.

Nachdem der Kameramann das Interview beendet hatte und weggegangen war, wurde der Mann, der von Euro-Med Human Rights Monitor als Ramzi Abu Sahloul identifiziert wurde, erschossen.

Die Telekommunikation ist in Khan Younis wegen der anhaltenden israelischen Angriffe weiterhin unterbrochen. Der Palästinensische Rote Halbmond erklärte, er sei von seinen Teams in dem Gebiet weitgehend abgeschnitten.

⭕️The Die Situation in der Umgebung des PRCS AlAmal Hosptial in #KhanYounis ist weiterhin äußerst kritisch. In einem Interview mit @AJEnglish sagte Nebal Farsakh, Sprecher des PRCS: Die internationale Gemeinschaft hat es versäumt, Zivilisten, humanitäre Helfer und Gesundheitspersonal zu schützen… pic.twitter.com/PCuOAhFsis

– PRCS (@PalestineRCS) January 23, 2024

„Wir sind nach wie vor äußerst besorgt über die Sicherheit unserer Teams in Khan Younis und rufen die internationale Gemeinschaft auf, sofort zu intervenieren“, sagte der Sprecher des Roten Halbmonds, Nebal Farsakh, am Dienstag.

Seit dem 7. Oktober wurden laut Farsakh acht Sanitäter des Roten Halbmonds während ihres Dienstes im Gazastreifen getötet, da Israel das Personal und die Einrichtungen des Gesundheitswesens im Allgemeinen angreift.

Das Al-Quds-Krankenhaus in Gaza-Stadt, die wichtigste Einrichtung des Roten Halbmonds in dem Gebiet, ist nicht mehr funktionsfähig, „nachdem es angegriffen und belagert wurde, und jetzt sieht es so aus, als ob uns das gleiche Szenario, das gleiche Schicksal mit dem Al-Amal-Krankenhaus in Khan Younis bevorsteht“, so Farsakh weiter.

Israelische Panzer hätten den Nasser Medical Complex in Khan Younis, das größte noch in Betrieb befindliche Krankenhaus im Gazastreifen, sowie die Bereiche der Krankenhäuser al-Amal und al-Khair erreicht, erklärten die drei palästinensischen Menschenrechtsgruppen am Montag.

Das UNRWA, das UN-Hilfswerk für Palästinaflüchtlinge, teilte mit, dass eine seiner größten Einrichtungen, die als Unterkunft für Vertriebene genutzt wird, am Montag getroffen wurde, wobei sechs Menschen getötet wurden.

Eine der größten @UNRWA-Unterkünfte in Khan Younis (südliches #Gaza) wurde gestern bei Militäroperationen getroffen.

Bei den heftigen Kämpfen um die Unterkunft wurden mindestens 6 Vertriebene getötet und viele weitere verletzt.

Verängstigte Mitarbeiter, Patienten und Vertriebene sind jetzt… pic.twitter.com/tg6rOWQ6e2

– Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) January 23, 2024

Tausende von Zivilisten sind in ihren Häusern und Einrichtungen gefangen, die als Unterkünfte für Vertriebene aus anderen Gebieten des Gazastreifens genutzt werden, nachdem die israelischen Streitkräfte Khan Younis von Rafah, dem südlichsten Teil des Gazastreifens, isoliert haben, so die drei Palästinenserrechtsgruppen.

Befürchtung einer „zweiten Nakba“ in Rafah

Nach Angaben der palästinensischen Menschenrechtsgruppen leben heute mehr als 1,3 Millionen Menschen in Rafah. Vor der aktuellen israelischen Offensive im Gazastreifen hatte Rafah 250.000 Einwohner.

Nach Ansicht der Menschenrechtsgruppen deuten die jüngsten Entwicklungen darauf hin, dass Israel eine „zweite Nakba“ anstrebt – die erste war die gewaltsame Vertreibung Hunderttausender Palästinenser aus ihrer Heimat zur Zeit der Gründung Israels im Jahr 1948.

Die derzeitigen israelischen Operationen in Khan Younis deuten darauf hin, dass Rafah als nächstes Ziel ins Visier genommen wird, wodurch das Leben von Hunderttausenden von Palästinensern gefährdet wird, fügten die palästinensischen Gruppen hinzu.

Ein UNRWA-Sprecher sagte gegenüber Arab News, dass entlang der Grenze zwischen Gaza und Ägypten in Rafah große Plastikzelte aufgestellt worden seien, da sich die Vertriebenen zunehmend in dem Gebiet konzentrieren:

#WATCH: Situation in #Gaza „verschlechtert sich dramatisch“ sagt @UNRWA-Sprecher #Palästina #Israel #Hamas https://t.co/8bh0UB8bEQ pic.twitter.com/50nGM9MTnh

– Arab News (@arabnews) January 23, 2024

Der Sprecher sagte, dass „es absolut keinen sicheren Ort [in Gaza] gibt, aber wir denken, dass das Drängen von mehr palästinensischen Einwohnern in die Stadt Rafah die Dinge in Richtung einer Explosion treibt.“

Ein Bodenangriff auf Rafah würde den Alarm auslösen, dass Israel beabsichtigt, die Bewohner aus dem Gazastreifen zu vertreiben, da es sich weigert, Vertriebenen die Rückkehr in die nördlichen Gebiete zu gestatten.

Israel hat wiederholt humanitären Missionen den Zugang zu den Hunderttausenden von Menschen verweigert, die im Norden ohne Zugang zu Lebensmitteln, Wasser und angemessener medizinischer Versorgung leben.

Das von Al Jazeera ausgestrahlte Video zeigt einen verletzten Mann, der in der Schaufel eines Bulldozers transportiert wird, nachdem eine Gruppe von Menschen, darunter der Journalist Imad Ghaboun, am Montag in Jabaliya im Norden des Gazastreifens gezielt beschossen wurde:

لحظة استهدافنا من قبل طائرات الاحتلال بشكل مباشر في حي تل الزعتر شرق مخيم جباليا ٬أدى هذا الاستهداف لارتقاء شهيد وإصابة عدد من المواطنين بينهم الزميل الصحفي عماد غبون pic.twitter.com/CixqcgClo8

– أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) January 22, 2024

Die Menschenrechtsorganisation Euro-Med Human Rights Monitor erklärte am Dienstag, sie habe den Einsatz von tödlicher Gewalt durch das israelische Militär gegen Zivilisten dokumentiert, die sich südlich von Gaza-Stadt in Erwartung der Ankunft von UN-Hilfslieferungen versammelt hatten.

„Die israelische Armee setzte Artilleriegranaten, scharfe Munition und Quadcopter-Drohnen ein, um Hunderte von hungernden Zivilisten anzugreifen, die sich in der Hoffnung versammelt hatten, die spärliche Hilfe zu erhalten“, so die Menschenrechtsgruppe.

Laut Euro-Med Monitor sind die Menschen im nördlichen Gazastreifen gezwungen, sich von Baumblättern und mit Mais vermischtem Tierfutter zu ernähren, nachdem sie seit dem Scheitern eines vorübergehenden Waffenstillstands am 1. Dezember keine Hilfe erhalten haben.

UN-Menschenrechtsexperten, palästinensische und internationale Menschenrechtsgruppen sowie internationale Hilfsorganisationen haben Israel vorgeworfen, den Hunger als Kriegswaffe in Gaza einzusetzen.

Euro-Med Monitor äußerte seine „Empörung über das Schweigen der UNO zu den Angriffen der israelischen Armee auf Zivilisten, die versuchten, Hilfsgüter zu erhalten“.

Palästinensische Menschenrechtsgruppen und humanitäre Organisationen haben den UN-Organisationen vorgeworfen, „Israels Kriegsziele unter Verletzung des Völkerrechts zu unterstützen“, indem sie die „ungesetzliche Einschränkung der humanitären Hilfe“ respektierten.

Soldaten beim Anbringen von Sprengstoff getötet

Das israelische Militär hat seit Beginn seiner Bodenoperationen Ende Oktober 219 Todesopfer unter seinen Soldaten und mehr als 1.230 Verletzte zu beklagen.

Am Montag verzeichnete das israelische Militär die meisten Todesopfer während seiner Bodeninvasion im Gazastreifen und seit der Militäroperation der Hamas vom 7. Oktober.

Einundzwanzig Soldaten wurden getötet, nachdem sie von Widerstandskämpfern beschossen wurden, als sie in zwei Gebäuden im Flüchtlingslager al-Maghazi Sprengstoff anbrachten. Das palästinensische Feuer löste offenbar eine der Minen aus und brachte die beiden zweistöckigen Gebäude zum Einsturz, in denen sich die Soldaten noch befanden.

Nach Angaben der israelischen Tageszeitung Haaretz ereignete sich der Vorfall in einem Gebiet, in dem das Militär die „operative Kontrolle“ hatte. Die anhaltenden Verluste Israels durch den palästinensischen Widerstand sind ein weiteres Anzeichen für eine Pattsituation im Gazastreifen.

Die Soldaten wurden getötet, als sie ein offensichtliches Kriegsverbrechen verübten.

Ein israelischer Militärsprecher sagte, die Gebäude in al-Maghazi seien „für den Abriss markiert worden, weil sie sich in einem Gebiet des Gazastreifens befinden, das Israel einseitig zur ‚Pufferzone‘ erklärt hat“, wie The Intercept berichtet.

Der Sprecher sagte, das Militär habe versucht, „einen israelischen Kibbuz, der eine halbe Meile von Gaza entfernt liegt, vor möglichen zukünftigen Angriffen zu schützen“, so The Intercept weiter.

Die Publikation merkt an, dass dies das erste öffentliche Eingeständnis zu sein scheint, dass das Militär systematisch Gebiete im östlichen Gazastreifen zerstört, um sie zu entvölkern, „im Namen der Sicherheit der nahe gelegenen israelischen Siedlungen“.

Ungenannte israelische Beamte sagten der New York Times, dass das Ziel des Militärs darin bestehe, einen Puffer von bis zu einer halben Meile entlang der gesamten israelischen Grenze zum Gazastreifen zu schaffen, um künftige Angriffe aus dem Gazastreifen zu verhindern und die Rückkehr von Israelis zu fördern, die aus den Siedlungen in diesem Gebiet vertrieben wurden.

Die absichtliche Zerstörung von ziviler Infrastruktur ist ein Verstoß gegen das Kriegsrecht, ebenso wie die gewaltsame Aneignung von Gebieten. Die „Pufferzone“, wie sie von israelischen Beamten, die von der New York Times zitiert wurden, beschrieben wurde, würde einen beträchtlichen Teil des Territoriums von Gaza ausmachen, das an seiner schmalsten Stelle weniger als vier Meilen breit ist.

Die Biden-Administration in Washington, die eng in die israelischen Kriegspläne eingebunden ist, hat erklärt, dass sie gegen eine effektive Verkleinerung des Gaza-Gebiets ist, das bereits zu den am dichtesten besiedelten Gebieten der Welt gehört.

Außenminister Antony Blinken schien am Dienstag von dieser Position abzurücken und sagte, dass „Übergangsregelungen“ für Israels Sicherheit notwendig sein könnten.

Auf die Frage, ob es Anzeichen dafür gebe, dass Israel Pufferzonen im Gazastreifen einrichte, bekräftigte Blinken, dass die USA eine Verkleinerung des Gazastreifens nicht unterstützen würden, dass aber möglicherweise „Übergangsregelungen“ für die Sicherheit Israels notwendig seien.

– Jennifer Hansler (@jmhansler) January 23, 2024

Alle Universitäten in Gaza zerstört

Israelische Truppen haben Videos von sich selbst aufgenommen, wie sie zivile Infrastrukturen im Gazastreifen in kontrollierten Sprengungen zerstören, wie die, die die in al-Maghazi getöteten Soldaten vorbereiten wollten.

Letzte Woche sprengten israelische Truppen die Israa-Universität im südlichen Gazastreifen in die Luft, nachdem sie sie als Militärkaserne genutzt hatten, so Euro-Med.

Nach Angaben von Euro-Med wurden während der israelischen Offensive fast 100 Universitätsprofessoren in Gaza getötet, die „in einer Vielzahl von akademischen Disziplinen lehrten“, „zusammen mit Hunderten von Lehrern und Tausenden von Studenten“.

Professor Hossam Hamada war der ranghöchste Pathologe in Gaza, er war einer der angesehensten Professoren an der medizinischen Fakultät und leitete die pathologische Abteilung des Shifa-Krankenhauses. Er verblutete, nachdem er vor 2 Tagen von einem israelischen Scharfschützen erschossen wurde #NotATarget #MedTwitter pic.twitter.com/wHM67dbcsI

– Osaid – #NotATarget (@OsaidesserMD) January 23, 2024

Der Electronic Intifada-Mitarbeiter Refaat Alareer gehört zu den Hochschullehrern, die von den israelischen Streitkräften in Gaza angegriffen und getötet wurden.

Israel hat jede einzelne Universität in Gaza zerstört, fügte Euro-Med hinzu, ebenso wie andere kulturelle Einrichtungen, was ein weiterer Hinweis darauf ist, dass „jeder Aspekt des Lebens“ in dem Gebiet absichtlich ins Visier genommen wird.

Die israelischen Kampfflugzeuge sprengten die Universität von al-Israa in Gaza-Stadt mit 315 Minen in die Luft. Alle Universitäten in Gaza wurden beschädigt oder zerstört. pic.twitter.com/iZUhzAKaUw

– Wafa News Agency – English (@WAFANewsEnglish) January 18, 2024

Der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, schien Israel im Zweifelsfall den Vorzug zu geben, als er über die kontrollierte Zerstörung der Israa-Universität befragt wurde und sagte Reportern: „Ich weiß nicht, was unter dem Gebäude war. Ich weiß nicht, was sich im Inneren des Gebäudes befand.“

Die drei genannten palästinensischen Menschenrechtsgruppen erklärten am Montag, dass die israelischen Streitkräfte bei ihren Bodenangriffen in Khan Younis in den letzten Tagen Hunderte von Häusern und anderen Gebäuden in die Luft gesprengt hätten, wobei die Truppen Videos veröffentlichten, in denen sie die Zerstörung feierten.

Euro-Med Monitor erklärte, dass „Israels weit verbreitete und absichtliche Zerstörung von palästinensischem kulturellem und historischem Eigentum … seine offensichtliche Politik zeigt, den Gazastreifen unbewohnbar zu machen“.

Die Menschenrechtsorganisation fügte hinzu, dass „die Angriffe ein Umfeld schaffen, in dem es an grundlegenden Dienstleistungen und Notwendigkeiten mangelt, und die Bevölkerung des Streifens schließlich zur Auswanderung zwingen könnten“.

Ein Mann, der für ein von der Menschenrechtsgruppe Al-Haq produziertes Video interviewt wurde, sagte, dass die israelischen Truppen im Flüchtlingslager al-Maghazi „keine Steine, keine Bäume, keine Menschen und keine Tiere zurückgelassen haben.“

#Zeugnisse aus Gaza; Zerstörung im Lager Al-Maghazi

„Das gesamte Al-Maghazi-Lager ist zerstört. Es gibt keine Häuser mehr, keine Säule mehr. Die Leichen werden vor uns auf dem Boden herumgeworfen. „#GazaGenocide #CeasefireNOW pic.twitter.com/RTfuvYBgX6

– Al-Haq الحق (@alhaq_org) January 22, 2024

„Alle lebensnotwendigen Dinge in Gaza wurden zerstört“, sagte er.

UN-Chef: Waffenstillstand, Deeskalation „unerlässlich“

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, erklärte am Dienstag vor dem Sicherheitsrat, dass „alle Menschen in Gaza Hunger leiden – ein Viertel der Bevölkerung des Gazastreifens, mehr als eine halbe Million Menschen, hat mit einer katastrophalen Ernährungsunsicherheit zu kämpfen.“

Er sagte, dass sich „Krankheiten ausbreiten, da das Gesundheitssystem zusammenbricht“.

Guterres fügte hinzu, dass die Palästinenser im Gazastreifen „nicht nur Gefahr laufen, durch die unerbittlichen Bombardierungen getötet oder verletzt zu werden, sondern auch ein wachsendes Risiko haben, sich mit Infektionskrankheiten wie Hepatitis A, Ruhr und Cholera anzustecken“, und dass Menschen mit chronischen Krankheiten „dem Risiko ausgesetzt sind, zu sterben.“

Die israelische Regierung verweigert humanitären Organisationen nicht nur den Zugang zum nördlichen Gazastreifen, sondern wartet auch seit Monaten auf die Erteilung von Visa für Dutzende von humanitären Helfern“, sagte er.

Neben der Forderung nach einem Waffenstillstand im Gazastreifen fügte der UN-Chef hinzu, dass eine Deeskalation am Roten Meer, wo die jemenitischen Behörden aus Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen eine Blockade verhängt haben, unerlässlich sei.

Die USA und das Vereinigte Königreich haben Jemen nach Angriffen auf Frachtschiffe mit Luftangriffen belegt.

Guterres verwies auch auf die „fast täglichen Angriffe auf Einrichtungen, in denen US-amerikanische und internationale Koalitionstruppen im Irak und in Syrien stationiert sind“, sowie auf Luftangriffe im Iran und in Syrien, die diese Länder Israel zugeschrieben haben.



