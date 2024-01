Israel’s case at the ICJ? An armed conflict where only one side is allowed to fight It was quite something to be in the court to witness Israel’s nonsensical claim that this is an ‚armed conflict‘ at the same time as denying the legitimacy of any armed resistance to it

Ein israelischer Panzer im Süden Israels an der Grenze zum Gaza-Streifen am 19. Januar 2024 (Jack Guez/AFP)

Israels Fall vor dem IGH: Ein bewaffneter Konflikt, in dem nur eine Seite kämpfen darf

von Craig Murray

24. Januar 2024

Es war schon etwas Besonderes, im Gerichtssaal Zeuge der unsinnigen Behauptung Israels zu sein, es handele sich um einen „bewaffneten Konflikt“, während es gleichzeitig die Legitimität jeglichen bewaffneten Widerstands dagegen bestreitet

Ich war der einzige Journalist im Gerichtssaal des Internationalen Gerichtshofs für die Völkermordklage Südafrikas gegen Israel. Dreißig akkreditierte Journalisten befanden sich in einem Pressesaal in einem anderen Flügel des Gebäudes und verfolgten, was der Direktor ihnen auf einem Bildschirm zeigte. Weitere Journalisten warteten außerhalb des Gebäudes.

Ich kam in den Gerichtssaal, indem ich bei den Minusgraden in Den Haag auf dem Bürgersteig schlief und mich in die Schlange für einen der 14 Plätze auf der Besuchertribüne einreihte. Die Interaktionen zwischen den Delegationen, die Körpersprache und die Mimik der Richter als Reaktion auf bestimmte Argumente sind unübertrefflich, wenn man im Gerichtssaal war. Wenn man nicht dabei war, hat man den Fall nicht wirklich verfolgt.

Es hat eine Woche gedauert, bis sich mein Körper vollständig erholt hatte, und etwa genauso lange hat mein Geist gebraucht, um die Dramatik und die Spannung des Gerichts von den tatsächlich vorgebrachten Argumenten zu trennen.

Am auffälligsten war natürlich die äußerst kriegerische Haltung der gegnerischen Seiten, wobei Südafrika von der Nakba und 75 Jahren Apartheid in Israel sprach, während die israelische Seite darauf antwortete, indem sie Südafrika beschuldigte, durch die Unterstützung der Hamas selbst am Völkermord beteiligt zu sein.

Auch die völlige Dissonanz der angeblichen Fakten war wirklich bemerkenswert. Israel leugnete schlichtweg die Verantwortung für die Zerstörung von Infrastruktur und Wohnhäusern, die es auf über 2.000 Hamas-Fehlschüsse und die Sprengfallen der Hamas in Gebäuden zurückführte. Israel behauptete, dass nun mehr Lebensmittel pro Tag in den Gazastreifen gelangen als vor dem 7. Oktober.

Israel erklärte außerdem ausdrücklich, dass jedes einzelne Krankenhaus in Gaza eine „Militärbasis“ sei.

Tatsachenfeststellungen würden bei einer Anhörung vor dem IGH, wahrscheinlich in etwa zwei Jahren, durch Beweise belegt werden. Was wir jetzt hatten, war ein Antrag auf vorläufige Maßnahmen, bei dem Argumente, Wahrscheinlichkeiten und Verfahren in Betracht gezogen wurden, nicht aber Beweise abgewogen wurden.

Ich möchte nun auf einige Aspekte der Argumentation eingehen, die meines Erachtens an anderer Stelle unzureichend berücksichtigt wurden.

Unstreitig

Das Hauptargument Israels war, dass es sich um einen „bewaffneten Konflikt“ und nicht um einen Völkermord handelte. Sie haben diesen Begriff wiederholt verwendet.

In einem bewaffneten Konflikt gibt es zwangsläufig zivile Opfer. Diese mögen zwar „schrecklich“ sein, sind aber immer vorhanden, und in städtischen Kriegen sind sie noch schlimmer. Die Hamas war für die Opfer unter der Zivilbevölkerung verantwortlich, weil sie ihre Streitkräfte in der Zivilbevölkerung und in zivilen Strukturen verankert hat.

Israel erklärte ausdrücklich, dass sich die Hamas-Operationen auf Krankenhäuser, Schulen, Wasseraufbereitungs- und Stromerzeugungsanlagen sowie Einrichtungen der Vereinten Nationen konzentrierten. Opfer unter der Zivilbevölkerung an solchen Orten in bewaffneten Konflikten seien daher sowohl unvermeidlich als auch die Schuld der Hamas.

Die Schwierigkeit besteht darin, dass Israel einerseits behauptet, es handele sich um einen „bewaffneten Konflikt“, und andererseits die Legitimität jeglichen bewaffneten Widerstands dagegen bestreitet.

Wenn Israel behauptet, es befinde sich in einem bewaffneten Konflikt, muss es die Legitimität der Waffen derjenigen anerkennen, die es bekämpft.

In seinem Versuch, den IGH zu veranlassen, die Klage aus verfahrensrechtlichen Gründen abzuweisen, erklärte Malcolm Shaw KC, dass Südafrika kein Recht habe, die Klage einzureichen, da es zum Zeitpunkt der Einreichung keinen Streit mit Israel gehabt habe. Es handele sich nicht um einen Streitfall, sondern um einen „unispute“, sagte er.

Nach einer ähnlichen Logik beruht Israels Position darauf, dass es sich in einem „bewaffneten Konflikt“ befindet, bestreitet aber, dass es zwei legitime Parteien in diesem bewaffneten Konflikt gibt. Israel hat erklärt, dass es seine Operationen nicht einstellen darf, weil die Hamas weiterhin auf israelische Streitkräfte schießt und Raketen auf Israel abfeuert.

Es ist ein seltsamer bewaffneter Konflikt, bei dem eine Seite nicht schießen darf. Wenn Israel behauptet, sich in einem bewaffneten Konflikt zu befinden, muss es die Legitimität der Waffen derjenigen anerkennen, die es bekämpft. Es kann nicht einen „bewaffneten Konflikt“ als Entschuldigung für über 25.000 Tote anführen, dann aber gleichzeitig behaupten, es handele sich nicht um einen bewaffneten Konflikt, sondern um eine Art begrenzte Anti-Terror-Operation.

Kurz gesagt, wenn es sich um einen bewaffneten Konflikt handelt, haben die Palästinenser das Recht, sich zu wehren. Und das haben sie natürlich. Nach internationalem Recht besteht kein Zweifel daran, dass ein Volk unter Besatzung das Recht auf bewaffneten Widerstand hat. Ich glaube nicht, dass irgendjemand das bestreitet, nicht einmal die britische oder amerikanische Regierung.

Juristischer Blödsinn

Die Schlüsselfrage lautet: Haben die Palästinenser kein Recht, sich gegen einen völkermörderischen Angriff zu wehren, weil es die Hamas ist – die vom Westen als verbotene Terrororganisation eingestuft wird -, die den Widerstand leistet? Dies ist meiner Meinung nach eine massive Heuchelei. Die entsetzlichen Folgen der Einstufung einer De-facto-Regierung als „terroristisch“ zeigen sich in der gewaltsamen Tötung von Hunderten von Kindern jeden Tag.

Den Haag muss sich durch den juristischen Unsinn eines „bewaffneten Konflikts“ kämpfen, in dem nur eine Seite kämpfen darf und in dem die große Mehrheit der Opfer völlig unschuldige Frauen und Kinder sind, ein erschreckender Anteil von ihnen Säuglinge; in dem eine Seite über alle Waffen der modernsten und teuersten Armeen und massive Luftstreitkräfte verfügt, die sie einsetzt, um wahllos in industriellem Maßstab zu töten, und die andere Seite ein paar leichte Waffen und improvisierte Raketen hat.

Im Westen haben wir uns in eine ähnlich lächerliche Rechtslage gebracht. Einige Demonstranten wurden jetzt im Vereinigten Königreich verhaftet, weil sie sich diesem Völkermord widersetzten. Ich persönlich war gezwungen, aus dem Land zu fliehen, während die Polizei darüber rätselte, ob die Unterstützung des im internationalen Recht verankerten Rechts der Palästinenser auf bewaffneten Widerstand „Terrorismus“ ist oder nicht.

Am 20. Januar führten Joe Biden und Benjamin Netanjahu ein Gespräch über die palästinensische Eigenstaatlichkeit, bei dem sich erneut die Ansicht der USA über einen palästinensischen Staat bestätigte, der eine völlige Farce wäre.

Er würde insbesondere keine Waffen oder militärischen Kräfte zulassen und hätte keine Kontrolle über seine eigenen Grenzen oder seine Außenpolitik. Israel hätte die Macht über Waren und Personen, die in diesen „Staat“ einreisen, der territorial zersplittert und in jeder Hinsicht machtlos wäre.

Dies ist natürlich der ultimative Höhepunkt des israelischen Apartheidplans. Die Zeit vergeht, und die meisten Menschen wissen nicht, wie sehr die gepriesene „Zweistaatenlösung“ die geplante Apotheose der Apartheid widerspiegelt. Ich war Mitte der 1980er Jahre im britischen Außenministerium für Südafrika zuständig, und ich kann Ihnen sagen: Die schwarze Bevölkerung Südafrikas sollte in den nächsten Jahren in den Mittelpunkt des Interesses rücken.

Die schwarze Bevölkerung Südafrikas sollte auf eine Reihe von „Homelands“ beschränkt werden. Diese sollten zu „unabhängigen Staaten“ werden. Einer von ihnen, Bophuthatswana, wurde tatsächlich für unabhängig erklärt.

Ihre „Souveränität“ sollte in genau der Weise eingeschränkt werden, wie Biden und Netanjahu meinen, dass ein palästinensischer Marionettenstaat möglich wäre. Letztendlich waren über 80 Prozent der schwarzen Südafrikaner in diesen „unabhängigen“ Staaten vorgesehen, wodurch die schwarze Mehrheit aus Südafrika entfernt wurde, für das sie als ständiges Reservoir billiger Arbeitskräfte ohne Rechte dienen sollte.

Koloniale Propaganda

Die Palästinenser wurden bereits vor den aktuellen Feindseligkeiten von 85 Prozent ihres Landes ethnisch gesäubert. Eine „Zweistaatenlösung“, die dies zementiert und sie unter ständiger israelischer Militärdominanz belässt, wird diesen Konflikt nicht lösen, dessen Antwort nicht in der effektiven Verfestigung des Status quo besteht.

Der Wunsch, den Palästinensern das Recht eines Volkes auf Selbstverteidigung abzusprechen, wird durch die endlos wiederholten Gräuelgeschichten vom 7. Oktober noch verstärkt. Ich bezweifle nicht, dass an diesem Tag einige Verbrechen von Palästinensern begangen wurden. Sie müssen gründlich untersucht und die Täter nach Möglichkeit bestraft werden – obwohl es seltsamerweise fast nie möglich ist, westliche Militärs zu bestrafen, die Verbrechen in den von ihnen besetzten Ländern begangen haben.

Tal Becker, Rechtsberater des israelischen Außenministeriums, vor dem IGH im Vorfeld der von Südafrika eingereichten Völkermordklage gegen Israel, 11. Januar 2024 (Remko de Waal/AFP)

T

Ich bezweifle auch nicht, dass die israelische Version der Anschläge vom 7. Oktober von den Medien aufgebauscht wurde, obwohl die Realität viel komplexer und beunruhigender ist. Seltsamerweise wurde dies in den israelischen Medien viel offener zugegeben und diskutiert als in den westlichen Medien.

Der anhaltende Hype um die Gräueltaten vom 7. Oktober stellt die Palästinenser als Barbaren dar, die niemals das Recht haben sollten, ihre Häuser und Familien zu verteidigen.

Aber der systematische und anhaltende Hype um die Gräueltaten vom 7. Oktober hat natürlich einen Sinn. Sie stellt die Palästinenser als Barbaren dar, die niemals das Recht haben sollten, Waffen zu tragen oder ihre Häuser und Familien zu verteidigen.

Dies ist ein altbekanntes Muster kolonialer Propaganda. Anhaltende Besatzung und Entbehrung eines besetzten Volkes führen zu gelegentlichen wütenden Ausbrüchen des Widerstands und zu unkonventioneller Kriegsführung aufgrund eines Ungleichgewichts der Waffen.

Solche Ausbrüche beinhalten immer Gräueltaten, die die anhaltende Gewalt widerspiegeln, der das besetzte Volk ausgesetzt war. Diese Gräueltaten werden dann von den Kolonialherren endlos weitererzählt und vergrößert. Das Schwarze Loch von Kalkutta oder die Geschichten über die Vergewaltigungen und Morde der Mau Mau sind gute Beispiele dafür.

Sie werden stets als Beispiele für die „Bestialität“ der Besetzten und Kolonisierten, als Beweis für die Gültigkeit der zivilisatorischen Mission und als Beleg für die moralische Überlegenheit des Kolonisators dargestellt. Es folgt eine weitere Unterdrückung.

Es erstaunt mich, dass die postkolonialen Studien inzwischen eine so etablierte Disziplin sind, dass aber fast keine ihrer zentralen Erkenntnisse in den öffentlichen und insbesondere medialen Diskurs Eingang gefunden haben. Was in Palästina geschieht, ist völlig klar.

Die Tragödie ist, dass die westlichen Mächte versuchen, es zu unterstützen, anstatt es zu stoppen.

Craig Murray ist Autor, Rundfunksprecher und Menschenrechtsaktivist. Er war von August 2002 bis Oktober 2004 britischer Botschafter in Usbekistan und von 2007 bis 2010 Rektor der Universität von Dundee.



