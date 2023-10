https://www.middleeastmonitor.com/20231026-israel-advances-bill-on-the-consumption-of-terrorist-materials-with-plan-to-jail-people-for-their-thoughts/

Israel bringt Gesetzentwurf über den „Konsum von terroristischem Material“ voran und plant, Menschen für ihre Gedanken ins Gefängnis zu stecken

26. Oktober 2023

Das israelische Parlament hat heute eine vorläufige Verordnung zur Änderung des Terrorismusbekämpfungsgesetzes von 2016 verabschiedet, mit der ein neuer Straftatbestand namens „Konsum von terroristischem Material“ eingeführt wird, der mit einer einjährigen Haftstrafe belegt wird.

Der Gesetzentwurf ändert Artikel 24 des israelischen Terrorismusbekämpfungsgesetzes und führt einen neuen Straftatbestand ein, der als „systematischer und kontinuierlicher Konsum bestimmter Veröffentlichungen einer terroristischen Organisation“ definiert wird.

Der Begriff „spezifische Veröffentlichungen“ bezieht sich in dem Gesetzentwurf auf Äußerungen der Billigung, Unterstützung oder Ermutigung terroristischer Aktivitäten sowie auf direkte Aufrufe zur Begehung terroristischer Handlungen. Darüber hinaus werden in dem Gesetzentwurf die Hamas und Daesh als terroristische Organisationen genannt, auf die dieser Straftatbestand Anwendung findet.

Er ermöglicht es dem israelischen Justizminister, mit Zustimmung des Verteidigungsministers und der Genehmigung des Verfassungs-, Rechts- und Justizausschusses der Knesset weitere terroristische Organisationen in den Geltungsbereich dieses Straftatbestands aufzunehmen.

Der Gesetzentwurf wird derzeit vom Verfassungs-, Rechts- und Justizausschuss der Knesset ein zweites und drittes (letztes) Mal gelesen.

Als Reaktion darauf hat das Rechtszentrum für die Rechte arabischer Minderheiten in Israel (Adalah) ein dringendes Schreiben an die Knessetausschüsse, die Rechtsberater dieser Ausschüsse und den Generalstaatsanwalt gerichtet, in dem es dazu aufruft, den Gesetzentwurf nicht weiterzuverfolgen.

In dem Schreiben wird die neue Verordnung als übermäßig weit gefasster und willkürlicher Straftatbestand verurteilt, der gegen grundlegende Prinzipien des Strafrechts verstößt.

In dem Schreiben argumentiert die Adalah-Anwältin Myssana Morany, dass der Gesetzentwurf gegen das Grundprinzip des Strafrechts verstößt, wonach Gedanken allein nicht als Straftat eingestuft werden können und es ohne eine minimale Handlung keine Strafbarkeit geben sollte. Daher sollte niemand für Dinge bestraft werden, die ausschließlich in seinen Gedanken verbleiben und keine beobachtbaren, äußeren oder verhaltensmäßigen Handlungen aufweisen.

Adalah erklärte weiter, dass das Gesetz unklar sei, da es den Begriff „Konsum“ und die spezifischen Inhalte, die beim Konsum unter Strafe gestellt werden, nicht ausreichend definiere. Sie verglich das Gesetz mit dem Gesetz zur Terrorismusbekämpfung von 2016, das ebenfalls eine weit gefasste und unklare Definition des Begriffs „Terrorakt“ enthält.

Die Menschenrechtsgruppe betonte auch, dass die Tatsache, dass der Gesetzentwurf als befristete Verordnung mit einer zweijährigen Laufzeit eingeführt wird, die damit verbundenen Verstöße nicht rechtfertigt, da die Knesset regelmäßig „befristete Verordnungen“ erlässt, die sich speziell gegen Palästinenser richten, und diese regelmäßig auf jährlicher Basis erneuert.

Der Bericht kam zu dem Schluss: „Seit seiner Verabschiedung im Jahr 2016 wird das Anti-Terror-Gesetz zur Verfolgung und Unterdrückung palästinensischer Bürger Israels eingesetzt. Mit jeder neuen Änderung dieses Gesetzes führt die Knesset noch mehr repressive Maßnahmen ein, die auf eine klare Absicht hindeuten, insbesondere palästinensische Bürger ins Visier zu nehmen.“

Kritiker befürchten, dass das Gesetz dazu benutzt wird, die Unterstützung für Volksaufstände gegen die Besatzung zu unterbinden, da Israel jeden Versuch, sich gegen die Besatzungstruppen aufzulehnen, mit Gruppen in Verbindung bringen kann, die es als „Terrororganisationen“ betrachtet. Übersetzt mit Deepl.com



