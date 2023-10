‚Fly the flag for Palestine‘: Celtic fans defy club in show of solidarity Fans displayed banners and held up thousands of Palestine flags during their team’s UEFA Champions League match.

Celtic-Fans halten palästinensische Flaggen hoch, obwohl der Verein das Zeigen von Flaggen und Bannern mit Bezug zum israelisch-palästinensischen Konflikt untersagt hat [Russell Cheyne/Reuters].

Celtic-Fans trotzen Verein und zeigen Palästina-Flaggen im Champions-League-Spiel

Während des UEFA-Champions-League-Spiels ihrer Mannschaft gegen Atletico Madrid hielten die Fans Tausende von Palästina-Fahnen in die Höhe.

Von Al Jazeera-Mitarbeitern

Veröffentlicht am 26. Oktober

Die Fans des schottischen Fußballvereins Celtic haben sich den Anweisungen ihres Vereins widersetzt und während des UEFA-Champions-League-Spiels ihrer Mannschaft gegen Atletico Madrid Tausende von Palästina-Fahnen geschwenkt.

Der schottische Premier-League-Meister empfing den spanischen Klub am Mittwoch im Celtic Park in Glasgow zum Spiel in der Gruppenphase.

Stunden vor dem Spiel gab der Verein eine Erklärung ab, in der es hieß, Spieler und Trainer beider Mannschaften würden „als Zeichen des Respekts und der Unterstützung für alle vom Konflikt [zwischen Israel und Palästina] Betroffenen“ schwarze Armbinden tragen.

„Wir bitten darum, dass Banner, Flaggen und Symbole, die sich auf den Konflikt und die darin verwickelten Länder beziehen, zu diesem Zeitpunkt nicht im Celtic Park gezeigt werden“, so der Verein in seiner Erklärung.

Die Fans hielten sich jedoch nicht an die Anweisungen und hielten vor dem Anpfiff Tausende von Palästina-Flaggen hoch und schwenkten sie auch während des Spiels.

celtic vs atletico madrid palästina-flaggen

Celtic-Fans schwenken vor dem Spiel gegen Atletico Madrid eine palästinensische Flagge und zeigen ein Transparent mit der Aufschrift „Befreit Palästina“ [Russell Cheyne/Reuters].

Die Fans in der Nordkurve des Stadions bereiteten ein Tifo – eine choreografierte Vorführung – der palästinensischen Flagge vor und entrollten während der ersten Halbzeit des Spiels große Fahnen hinter dem Tor der Heimmannschaft.

Mehrere tausend Fans in anderen Teilen des Stadions hielten ein Meer kleinerer Fahnen hoch, während sie die berühmte Fußballhymne „You’ll Never Walk Alone“ mitsangen und vor dem Spiel Slogans zur Unterstützung Palästinas riefen.

Die Green Brigade, eine Ultragruppe eingefleischter Celtic-Fans, hatte die Anhänger dazu aufgerufen, sich der Erklärung des Vereins zu widersetzen und ihre Solidarität mit den Palästinensern weiter zu bekunden.

Zeigt Flagge für Palästina“.

Celtic hat der Gruppe nach ihrem „unsicheren und inakzeptablen Verhalten“ bei den jüngsten Auswärtsspielen gegen Motherwell und Feyenoord bis auf Weiteres den Besuch von Auswärtsspielen ihrer Mannschaft untersagt.

Die Gruppe teilte mit, dass Hunderte von Fans vom Besuch von Auswärtsspielen ausgeschlossen wurden, „weil sie mit der Grünen Brigade in Verbindung gebracht werden, obwohl wir weder Korrespondenz noch Anschuldigungen erhalten haben und auch keine Details zu einem Ermittlungsverfahren vorliegen“.

„Trotz unaufrichtiger Behauptungen haben wir keinen Zweifel daran, dass diese Sanktionen durch den Wunsch motiviert sind, die politische Meinungsäußerung der Celtic-Fans zu unterdrücken, insbesondere in Bezug auf Palästina zu diesem Zeitpunkt“, so die Gruppe in ihrer Erklärung vom Dienstag.

„Trotz dieser und weiterer Behinderungen ermutigen wir die Fans erneut, mutig die Flagge für Palästina zu zeigen.

Celtic wurde von der UEFA zu einer Geldstrafe verurteilt, weil die Fans während des Spiels gegen Feyenoord im vergangenen Monat Fackeln gezündet hatten, und könnte wegen der Solidaritätsbekundung mit Palästina gestern Abend mit einer weiteren Geldstrafe rechnen.

Anfang des Monats hatte sich der Vorstand von Celtic von der Gruppe distanziert, nachdem diese während des Spiels gegen Kilmarnock am 7. Oktober in Glasgow Transparente mit der Aufschrift „Free Palestine“ und „Sieg dem Widerstand“ gezeigt hatte.

Nicht am Puls der Zeit

Die Fans kritisierten den Verein und erklärten, die Unterstützungsaktion am Mittwoch sei von einem „großen Teil“ der Anhängerschaft ausgegangen und nicht nur von der Grünen Brigade.

Andere kritisierten das Vorgehen des Klubs und sagten, sie hätten „keinen Bezug zu dem, worauf es ankommt“ und zeigten weiterhin ihre Solidarität.

Paul Doherty – ein Politiker aus Nordirland – postete ein Foto von sich, auf dem er die Fahne im Celtic Park hochhält, auf X, früher Twitter.

„Ich stehe heute Abend zusammen mit 60.000 Celtic-Fans und zeige Solidarität mit dem palästinensischen Volk“, schrieb er in seinem Posting.

Quelle: Al Jazeera

