https://www.middleeastmonitor.com/20231026-genocidal-israel-jaccuse/

Das völkermordende Israel: J’Accuse…!

von Haim Bresheeth-Zabner

26. Oktober 2023

Für Menschen, die weit weg von Gaza sind, bleiben die vergangenen zwei Wochen meist unbegreiflich. Der Mythos von der Unbesiegbarkeit der israelischen Verteidigungskräfte ist einer der beständigsten, der je gesponnen wurde. Die Bilder von Israelis, die um ihr Leben rennen, von überfallenen Kibbuzim und Leichen an Straßenecken, von israelischen Soldaten und Zivilisten, die als Geiseln genommen wurden, und die Erkenntnis, dass die Armee nicht im Einsatz war, sind ein weiterer Sargnagel für die Mythen über das koloniale Israel, wobei sich die Berichte über die Verantwortung der IDF für die Tötung einiger israelischer Opfer häufen.

Die schreckliche Bombardierung des Al-Ahli-Krankenhauses und die Ermordung von über 500 Menschen, die dort Zuflucht gefunden hatten, ist nur das jüngste Kriegsverbrechen in einer unglaublich langen Liste; Israels Lügen über dieses schreckliche Verbrechen wurden bald widerlegt. Israel ist in seinem brutalen Versuch, Vergeltung für die demütigende Niederlage zu üben, die die IDF am 7. Oktober von der Hamas erlitten hat, außer Kontrolle geraten. Nach den Grausamkeiten, die einige der Angreifer gegen israelische Zivilisten in den Grenzgemeinden begangen haben, wurden weitaus größere Grausamkeiten durch die IDF begangen, die 2,3 Millionen hilflose und zur Hälfte obdachlose palästinensische Zivilisten in Gaza bombardiert und ins Visier genommen hat. Man hat eindeutig das Gefühl, dass sich die Situation geändert hat, da die Panzer immer weiter vordringen und die Flugzeuge, Artillerie und Drohnen den Gazastreifen in Schutt und Asche legen. Wie sieht der Plan aus, abgesehen vom Massenmord? Gibt es einen? Viele ehemalige israelische Militärs warnen vor diesem jüngsten völkermörderischen Akt. Das ist mehr, als man von den Führern des Westens sagen kann, die Schlange stehen, um Israel bei seiner wahllosen, illegalen Ermordung von Zivilisten zu unterstützen.

Die Wahrheit ist, wie ich in meinem kürzlich erschienenen Buch An Army Like No Other (Verso, 2020) darlege, dass die israelischen Verteidigungskräfte seit 1967 nie eine Schlacht klar gewonnen und seit 1973 nie gegen eine andere reguläre Armee gekämpft haben. Im Kampf gegen kleine Widerstandsgruppen wie die PLO (1982, Libanon), die Hisbollah (2006, Libanon) oder die Hamas (2008/9, 2012, 2014 Gaza und zahlreiche andere Schlachten) war der Erfolg der IDF eher begrenzt, was beweist, dass eine kleine Guerillagruppe mit ein paar tausend Kämpfern eine riesige, mit modernster Technik ausgestattete Armee aufhalten, behindern, schädigen oder sogar besiegen kann. Solche kleinen, hoch motivierten und innovativen Organisationen kennen das Terrain, während die IDF auf Technologie angewiesen ist, zu schwerfällig ist, um auf kleinen Kriegsschauplätzen wie dem Shouf-Gebirge im Libanon oder in Gaza-Stadt erfolgreich zu agieren, von komplexen Nachschublinien abhängig ist und trotz großer Investitionen in Personal, Rüstung, Kommunikation und Logistik eindeutig nicht auf den Kampf gegen bewaffnete Gruppen vorbereitet ist; diese Armee wurde in eine riesige und brutale Kolonialpolizei verwandelt und hat wie viele andere zuvor zu lange gegen unbewaffnete Männer, Frauen und Kinder gekämpft. Sie ist nicht mehr für einen Krieg ausgebildet und unterschätzt ständig die Fähigkeiten ihrer Feinde, wie 1973, also vor genau fünf Jahrzehnten. Die Haltung ihrer militärischen und politischen Herren, die jüdischen Vorherrschaftstrieb mit extremer Islamophobie verbinden, vernebelt sicherlich das Urteilsvermögen. Ironischerweise hat sich die IDF als unfähig erwiesen, israelische Juden vor Angriffen zu schützen; der so genannte jüdische Staat ist der einzige, in dem jüdisches Leben in tödlicher Gefahr ist.

Andererseits ist Israel selbst nach fast zwei Jahrzehnten der Herrschaft Netanjahus in keiner guten Verfassung. Mindestens die Hälfte der Bevölkerung hat sich gegen die Regierung und ihren Justizputsch gestellt und die andere Hälfte treffend als Faschisten bezeichnet, obwohl wohl beide Seiten eine solche Identität teilen, da beide einem eindeutig illegalen Apartheidstaat und der Unterwerfung der Palästinenser zugetan sind. Die Piloten und Offiziere, die seit Januar gegen Netanjahu demonstriert haben, bombardieren jetzt Zivilisten in Gaza oder warten in ihren gepanzerten Fahrzeugen darauf, die Enklave anzugreifen und zu zerstören. Was auch immer die Israelis trennt – der Justizputsch, die Korruption in der Regierung, das Verschwinden der Menschenrechte, die Verwandlung Israels in einen religiösen Staat – sie sind sich einig in ihrer Haltung gegenüber Palästina und seinem Volk: Besiedeln, unterwerfen, (das Land) konfiszieren und vertreiben; so viele Palästinenser wie möglich loswerden, wann immer es geht. Das war vom ersten Moment des Hamas-Angriffs an klar, als die so genannte israelische Linke Netanjahu dafür kritisierte, dass er gegenüber der Hamas nachgiebig sei und nicht für die brutale Besatzung, die Siedlungen und die grausame illegale Blockade. Dies sollte niemanden überraschen. Schließlich wurde Israel auf kolonialer Gewalt aufgebaut, die von einer linken Armee angeführt wurde.

Wie andere koloniale Regime auch, ist Israel hauptsächlich daran interessiert, die einheimische Bevölkerung von ihrem Land zu trennen, und solche Projekte sind im Wesentlichen militarisierte Immobilienoperationen, wie man sie in Nord- und Südamerika, Irland, Nazideutschland, Südafrika, Algerien und vielen anderen Orten beobachten kann. Die einheimische Bevölkerung hat keine Wahl; in den meisten Situationen heißt es kämpfen oder sterben, so auch in Palästina. Koloniale Projekte legen ihre Grenzen nicht fest, sondern überschreiten und erweitern im Gegenteil ihre Kontrolle, indem sie klar gezogene und akzeptierte Grenzen umgehen. So ist es auch mit dem Zionismus; während seine Bevölkerung wächst, schreitet Israel voran, um sich mehr Land anzueignen, in der Art und Weise und mit der Begründung, die Adolf Hitler als Lebensraum beschrieb, „das Gebiet, das eine Gruppe, ein Staat oder eine Nation glaubt, für ihre natürliche Entwicklung zu benötigen“. (OED) Der nationale „Lebensraum“ wird mit gewaltsamen militärischen Mitteln, verbunden mit Vertreibung, ethnischer Säuberung oder Völkermord, erreicht.

Die meisten Menschen würden annehmen, dass solche gewaltsamen Unternehmungen nach 1945 und der Niederlage des Nationalsozialismus aufgegeben wurden. Die Fakten beweisen das Gegenteil: Israel mag ein untypisches koloniales Projekt sein, das in den frühen 1900er Jahren begann, aber seine Phase der ethnischen Säuberung begann 1947, kurz nachdem die UNO die Teilung Palästinas beschlossen und den Zionisten 55 Prozent des Landes angeboten hatte, eine schreiende Ungerechtigkeit. Israel kämpfte jedoch um die Übernahme von 78 % Palästinas und vertrieb dabei 750 000 Palästinenser. 1967 erlangte es die Kontrolle über das gesamte Land und vertrieb weitere 250 000 Palästinenser. Seitdem wird mit allen erdenklichen Mitteln versucht, die verbliebenen Palästinenser von ihrem Land zu vertreiben: Landraub, illegale Siedlungen, tägliche Brutalität, Massenverhaftungen, willkürliche Tötungen, Massenvertreibung von Dörfern und Städten, Inhaftierung Tausender Palästinenser ohne Anklage in „Verwaltungshaft“, außergerichtliche Hinrichtungen und ein grausamer Apartheidstaat, der ganz Palästina kontrolliert und die Palästinensische Autonomiebehörde als einheimische Polizei zur Unterwerfung der Palästinenser einsetzt.

In Gaza hat sich dies bereits 1971 verschlimmert, aber auch schon vor 1967 hat Israel die Bevölkerung der Enklave in den 1950er und 1960er Jahren durch brutale Militäreinsätze unterworfen (1956 wurden beispielsweise 250 Palästinenser in Khan Yunis von den IDF getötet). Nun ist die jüngste Phase des zionistischen Projekts unter der rechtsextremen, brutalen und islamfeindlichen Regierung, die Israel je gewählt hat, angelaufen.

Der Zionismus war schon immer aufrührerisch – er hat Situationen absichtlich angeheizt und Ausbrüche als Casus Belli benutzt – und dies scheint auch am 7. Oktober der Fall gewesen zu sein. Aus verschiedenen Ecken, vor allem von den ägyptischen Sicherheitsdiensten, haben wir gehört, dass die israelischen Geheimdienste eindringlich, zahlreich und konkret vor den Absichten der Hamas gewarnt wurden, aber alle wurden ignoriert. Netanjahu steht dafür in linken Kreisen unter Beschuss, aber es ist unwahrscheinlich, dass es sich um eine Fehleinschätzung wie 1973 handelte. Es mehren sich die Stimmen, die ein düsteres, aber wahrscheinliches Narrativ verbreiten: Netanjahu habe die Warnungen ignoriert, weil er einen Überraschungsangriff begrüßte, der als casus belli für die Übernahme des gesamten Gazastreifens dienen könnte.

Die Wahrheit wird vielleicht erst nach dem Krieg ans Licht kommen, da dies für viele seiner politischen Gegner in Israel ein spannendes Thema ist, aber in der Zwischenzeit ist der Völkermord-Zug der Nakba 2.0 in vollem Gange, mit US-amerikanischen und britischen Marine-Einsatzgruppen, die zur Unterstützung Israels und seiner zunehmenden Zahl von Kriegsverbrechen geschickt wurden. Wie viele der mehr als eine halbe Million Flüchtlinge, die unter Todesgefahr in den Süden der Enklave gezogen sind, werden ihre Häuser in Gaza-Stadt jemals wiedersehen? Es ist sehr wahrscheinlich, dass diejenigen, die überleben, niemals zurückkehren dürfen, sondern weiter nach Süden in die Wüste Sinai gedrängt werden. Dieser Plan wurde schon vor Januar dieses Jahres offen diskutiert und wird nun täglich von der israelischen Regierung erwähnt. Dort sind sie ohne Nahrung, Wasser, Treibstoff und Medikamente, wie so viele Juden während des Holocausts, und sie werden wahrscheinlich an Bomben, Hunger, Krankheiten und Epidemien im größten Flüchtlingslager aller Zeiten sterben. Wenn Israel mit diesem völkermörderischen Unternehmen Erfolg hat, wird das Westjordanland wahrscheinlich folgen, wo die extremen Neonazi-Siedler nur darauf warten, einen mörderischen Amoklauf zu starten. Im Gegensatz zum Holocaust geschieht dies vor den Augen aller Menschen auf der Welt, wobei der Westen Israel zujubelt, während die westlichen Medien die Gräueltaten unterstützen und ermöglichen.

Die Reaktionen des Westens sind selbst ein Kriegsverbrechen – US-Präsident Joe Biden und seine westlichen Kollegen schreien nach palästinensischem Blut, indem sie Israels Angriff und Invasion des Gazastreifens bejubeln, indem sie auf „Israels Recht, sich selbst zu verteidigen“ verweisen, als ob diese mächtige Militärmacht mit voller Unterstützung der NATO und des Westens eine winzige Enklave wäre, die ohne ersichtlichen Grund einem plötzlichen und unprovozierten Angriff einer überlegenen Militärmacht ausgesetzt ist. Solche unehrlichen Umkehrungen der Erzählung wurden schon oft verwendet, aber noch nie in so eklatanter Weise.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten wurde viel über die nicht existierende „jüdisch-christliche Zivilisation“ oder „Tradition“ gesprochen. Die einzige Beziehung, die historisch nachweisbar ist, ist die des Antisemitismus, des historischen christlichen Rassismus und des Hasses gegen Juden. Doch jetzt erleben wir das Aufkommen einer echten jüdisch-christlichen Allianz, nämlich der Islamophobie, die sich auf Palästina und die muslimische Welt konzentriert, die seit langem für islamischen Extremismus und die Beherbergung von Terroristen verantwortlich gemacht wird. Im Vereinigten Königreich sind die Anführer einer solchen islamfeindlichen Partnerschaft sehr offensichtlich, von Premierminister Rishi Sunak, der die königliche Marine zum Schutz Israels schickt, bis hin zu Labour-Chef Kier Starmer, der seinen Abgeordneten verbot, an pro-palästinensischen Aktionen teilzunehmen: Sie werden entlassen, wenn sie an Demonstrationen teilnehmen, von denen die bisher größte am vergangenen Samstag in London stattfand, als mehr als 350.000 Menschen für ein Ende des Gemetzels in Gaza demonstrierten.

Sunak und Starmer schlossen sich dem Erzbischof von Canterbury an, der es ablehnte, Israel als Apartheidstaat zu bezeichnen, obwohl die führenden israelischen und internationalen Menschenrechtsorganisationen, darunter B’Tselem, Human Rights Watch und Amnesty International, erklärten, der Staat habe die rechtliche Schwelle überschritten, die eine solche Bezeichnung rechtfertige. Solche verblendeten Politiker und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens werden wahrscheinlich weitere Demonstrationen für Palästina und den Frieden gesetzlich verbieten, wie es Deutschland und Frankreich bereits getan haben.

Während diese Zeilen im kalten Licht des Tages getippt werden und alle Nachrichtensender der Welt darüber berichten, sehen wir zu, wie diese massive Operation der völkermörderischen ethnischen Säuberung weitergeht, ohne dass ein politischer Führer im Westen einen Waffenstillstand fordert, geschweige denn das Gemetzel ganz zu stoppen. Der größte Teil meiner eigenen Familie wurde in den Todeslagern der Nazis in Polen ermordet, vor allem in Auschwitz und Treblinka, ohne dass irgendjemand etwas dagegen unternommen hätte. Aber das geschah alles unter großer Geheimhaltung und ohne dass jemand eingreifen konnte. Der gegenwärtige Völkermord ist öffentlich und schließt uns alle als hypnotisierte Zuschauer ein, als unwillige und verzweifelte Zeugen der Kriminalität des Westens und seines Würgegriffs über die internationale Politik. Ich wünschte, ich könnte an eine künftige Gerechtigkeit und die strafrechtliche Verfolgung dieser Reihe von Kriegsverbrechern, von Netanjahu bis zu seinen westlichen Partnern, glauben, aber wie wahrscheinlich ist das? Blair und Bush sind für ihre Verbrechen im Irak vor zwanzig Jahren nie vor Gericht gestellt worden, nicht wahr? Das Herz schreit vor Schmerz und Verzweiflung über diese Grausamkeit und Gleichgültigkeit der so genannten politischen Führer der Menschheit, während wir nur hilflos zusehen können. Übersetzt mit Deepl.com

Professor Haim Bresheeth-Zabner ist der Autor von An Army Like No Other: How the IDF Made a Nation (2020), Professor und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der SOAS und Gründungsmitglied des Jewish Network for Palestine (UK)

