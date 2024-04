Israel stages drone attack in Iran with explosions heard over Isfahan Iranian commander tells state TV no damage has been caused by strikes

Israel führt Drohnenangriff im Iran durch, Explosionen über Isfahan zu hören

Iranischer Kommandeur sagt im Staatsfernsehen, die Angriffe hätten keinen Schaden angerichtet

Eine iranische Langstreckenrakete des Typs Ghadr mit der Aufschrift „Nieder mit Israel“ auf Hebräisch ist auf einer Verteidigungsausstellung in Isfahan am 8. Februar 2023 zu sehen (AFP/Morteza Salehi/Tasnim News)

Von MEE-Mitarbeitern

19. April 2024

Israel hat offenbar in der Nacht zum Donnerstag den Iran angegriffen. Nach Angaben iranischer Staatsmedien wurden drei Drohnen über der Stadt Isfahan abgeschossen.

Verschiedene Medien in den Vereinigten Staaten berichteten von US-Beamten, die sagten, dass die israelischen Angriffe „begrenzt“ auf den Iran abzielten und dass Washington zuvor benachrichtigt worden sei.

Iranische Beamte erklärten gegenüber der New York Times, der Angriff sei von kleinen Drohnen ausgeführt worden, die möglicherweise aus dem Iran heraus gestartet worden seien, da die Radarsysteme des Landes sie nicht entdeckt hätten.

Die Beamten sagten, die Drohnen hätten einen Luftwaffenstützpunkt in der zentralen Stadt Isfahan angegriffen, und eine weitere kleine Gruppe sei in Tabriz, 500 km nördlich, abgeschossen worden.

Ein US-Beamter erklärte gegenüber der Washington Post, der Angriff sei ein Signal an Teheran, dass die Israelis innerhalb des Landes zuschlagen können.

Siavosh Mihandoust, ein ranghoher iranischer Kommandeur, sagte im staatlichen Fernsehen, der Angriff habe keine Schäden verursacht. Auch die Internationale Atomenergiebehörde erklärte, die iranischen Atomanlagen seien unversehrt geblieben.

Die israelische Regierung hat sich nicht dazu geäußert, obwohl ihr rechtsextremer Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, auf X schrieb: „Schwach!

Am 1. April wurden bei einem israelischen Angriff auf das iranische Konsulat in Damaskus ein hochrangiger General der Republikanischen Garde und sechs Kommandeure getötet.

Teheran verurteilte den Überfall auf souveränen iranischen Boden und schoss in der Nacht zum Samstag Hunderte von Drohnen und Raketen auf Israel ab, von denen die meisten mit Hilfe der USA, Jordaniens und anderer Länder abgeschossen wurden.

Am Freitagmorgen kehrte im Iran wieder Ruhe ein. Alle Flüge auf iranischen Flughäfen wurden wieder aufgenommen, und ein Kommandeur der Republikanischen Garde erklärte gegenüber Reuters, es gebe keine unmittelbaren Pläne für Vergeltungsmaßnahmen.

Israel greift seit Jahren iranische Streitkräfte und deren Verbündete in Syrien an und soll Angriffe auf iranische Einrichtungen sowie Attentate auf Schlüsselfiguren wie Atomwissenschaftler verübt haben.

Nach dem von der Hamas geführten Angriff auf südisraelische Gemeinden am 7. Oktober und Israels Krieg gegen den Gazastreifen haben mehrere vom Iran unterstützte Gruppen in Solidarität mit den Palästinensern, die in der Küstenenklave unter Beschuss stehen, auch Israel angegriffen.

Die libanesische Hisbollah, die jemenitische Houthi-Bewegung und irakische Paramilitärs haben in den letzten sechs Monaten Raketen und Drohnen auf Israel abgefeuert. Obwohl Teheran die Hamas unterstützt und vor dem Krieg einer der wichtigsten Unterstützer der palästinensischen Gruppe war, hat es sich weitgehend aus dem Krieg herausgehalten.

Der israelische Angriff auf das Konsulat in Damaskus hat jedoch die Befürchtung geweckt, dass sich der Gaza-Krieg zu einem noch größeren regionalen Konflikt ausweiten könnte.

Das Außenministerium von Oman verurteilte den jüngsten Angriff und „die wiederholten israelischen Militärangriffe in der Region“.

