Israel-Palästina live: Israel nimmt Bombardierung des Gazastreifens wieder auf, nachdem Waffenstillstand ohne Verlängerung ausläuft

Israel hat nach eigenen Angaben eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete abgefangen, während im nördlichen Gazastreifen Explosionen zu hören waren

Wichtigste Punkte

Mindestens sechs getötete Palästinenser in Gaza nach Wiederaufnahme der israelischen Bombardierung

Laut Bericht erhielt Israel vor mehr als einem Jahr einen Hamas-Angriffsplan für den 7. Oktober

Blinken sagt, Israel habe die „Verpflichtung“, den Tod von Zivilisten zu minimieren

Live-Aktualisierungen

In Bildern: Palästinenser fliehen in „sichere Gebiete“, nachdem Israel die Bombardierung des Gazastreifens wieder aufgenommen hat

vor 46 Sekunden

Israel hat am Freitagmorgen seine Bombardierung des Gazastreifens wieder aufgenommen, nachdem Gespräche über eine Verlängerung der Waffenruhe gescheitert waren.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden bei der neuen Runde israelischer Bombardierungen bereits 21 Palästinenser getötet und Dutzende weitere verwundet.

Von AFP veröffentlichte Bilder zeigen Tausende von Palästinensern, die wieder auf die Straße gehen und sich in sicherere Gebiete begeben.

Palästinenser gehen nach der Wiederaufnahme der israelischen Angriffe auf Rafah im südlichen Gazastreifen am 1. Dezember 2023 in Richtung sicherer Gebiete

Palästinenser laufen nach der Wiederaufnahme der israelischen Angriffe auf Rafah im südlichen Gazastreifen am 1. Dezember 2023 in sicherere Gebiete (AFP)

Einem verwundeten Mann wird während der israelischen Luftangriffe auf das Flüchtlingslager Rafah im südlichen Gazastreifen am 1. Dezember 2023 aus einem bombardierten Gebiet geholfen,

Einem verletzten Mann wird während der israelischen Luftangriffe auf das Flüchtlingslager Rafah im südlichen Gazastreifen am 1. Dezember 2023 aus einem bombardierten Gebiet geholfen (MOHAMMED ABED/AFP)

Ein verletztes Mädchen sitzt in einem Krankenwagen nach einem israelischen Luftangriff auf das Flüchtlingslager Rafah im südlichen Gaza-Streifen am 1. Dezember 2023

Ein verletztes Mädchen sitzt in einem Krankenwagen nach einem israelischen Luftangriff auf das Flüchtlingslager Rafah im südlichen Gazastreifen am 1. Dezember 2023 (MOHAMMED ABED/AFP)

Dieses Bild aus dem Süden Israels nahe der Grenze zum Gazastreifen zeigt Rauch, der von Gebäuden aufsteigt, die von israelischen Luftangriffen in den Kämpfen zwischen Israel und der Hamas getroffen wurden, am 1. Dezember 2023

Dieses Bild aus dem Süden Israels nahe der Grenze zum Gazastreifen zeigt Rauch, der von Gebäuden aufsteigt, die noch von israelischen Angriffen im Rahmen der Kämpfe zwischen Israel und der Hamas getroffen wurden (AFP)

Palästinensisches Gesundheitsministerium: 21 Tote in den ersten zwei Stunden der Bombardierung

vor 15 Minuten

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums sind bei den israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen in den ersten zwei Stunden nach Ende der Waffenruhe bereits 21 Palästinenser getötet worden.

Ashraf al Qudra, der Sprecher des Gesundheitsministeriums in Gaza, sagte, dass auch Dutzende von Frauen und Kindern bei der neuen Runde israelischer Bombardierungen verwundet worden seien.

Das Ministerium teilte mit, wo die Menschen seit Beginn der Angriffe getötet wurden:

Zwei Menschen wurden in Beit Lahia im nördlichen Gazastreifen getötet.

Sieben Menschen wurden in Maghazi, im zentralen Gazastreifen, getötet.

Einer in Khan Younis Stadt, südlicher Gazastreifen.

Zwei in der Stadt Hamad, südlich von Khan Younis.

Neun in Rafah, südlicher Gazastreifen.

Zusammenfassung vom Morgen: Israel nimmt Bombardierung nach Ablauf der Waffenruhe wieder auf

vor 53 Minuten

Guten Morgen, liebe MEE-Leser. Nachdem es Israel und der Hamas nicht gelungen ist, die siebentägige Waffenruhe im Gazastreifen zu verlängern, hat das israelische Militär am Freitagmorgen mit einer intensiven Bombardierungskampagne in der gesamten Enklave begonnen.

Die erneuten Kämpfe haben bereits mehrere palästinensische Tote und Verletzte gefordert, und es wird erwartet, dass die Zahl der Toten in den kommenden Stunden noch steigen wird.

Dies ist das Wichtigste, was Sie wissen müssen:

Vier Palästinenser wurden bei einem israelischen Angriff auf ein Haus in Rafah getötet, und mindestens zwei Palästinenser wurden bei einem israelischen Angriff auf ein Haus im Lager Maghazi im Zentrum des Gazastreifens getötet.

Die letzte Runde von 30 palästinensischen Gefangenen, die von Israel freigelassen wurden, traf in den frühen Morgenstunden des Freitag in Ramallah ein.

Einem neuen Bericht der New York Times zufolge hatten israelische Beamte den Schlachtplan der Hamas für den Angriff am 7. Oktober mehr als ein Jahr vor dem Ereignis erhalten, aber die israelischen Beamten lehnten den Plan ab, weil sie glaubten, die Hamas habe nicht die Fähigkeiten, ihn durchzuführen.

Die israelischen Streitkräfte starteten am Freitagmorgen mehrere nächtliche Razzien im besetzten Westjordanland.

Weitere Informationen über die Wiederaufnahme des Krieges in Gaza finden Sie hier.

Netanjahu: Israel hält an Kriegszielen fest

vor 1 Stunde

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat am Freitag die Hamas beschuldigt, nicht bereit zu sein, weitere Geiseln freizulassen und die Bedingungen des Waffenstillstands zu verletzen.

In einer Erklärung seines Büros sagte Netanjahu, Israel sei entschlossen, seine Ziele zu erreichen, wenn die Kämpfe wieder aufgenommen werden.

„Mit der Wiederaufnahme der Kämpfe betonen wir: Die israelische Regierung ist entschlossen, die Ziele des Krieges zu erreichen – unsere Geiseln zu befreien, die Hamas zu eliminieren und sicherzustellen, dass der Gazastreifen niemals eine Bedrohung für die Bewohner Israels darstellen wird“, hieß es in der Erklärung.

Palästinenser bei israelischen Angriffen im südlichen und zentralen Gazastreifen getötet

vor 2 Stunden

Mehrere palästinensische Nachrichtenagenturen berichten, dass bei einem israelischen Angriff auf ein Haus in Rafah, im südlichen Gazastreifen nahe der Grenze zu Ägypten, vier Menschen getötet und mehrere weitere verletzt wurden.

Mindestens zwei Palästinenser wurden bei einem israelischen Angriff auf ein Haus im Lager Maghazi im Zentrum des Gazastreifens getötet.

Verletzungen durch israelische Angriffe gemeldet

vor 2 Stunden

Bei der Wiederaufnahme der israelischen Luftangriffe im Gazastreifen wurden mehrere Verletzte gemeldet. Die genaue Zahl der Verletzten ist unklar.

Von palästinensischen Nachrichtenagenturen verbreitete Videos zeigen, wie Verletzte zu Krankenwagen gebracht werden.

Israelische Flugzeuge bombardieren Ziele in der Nähe des Nasser-Krankenhauses in Khan Younis

vor 2 Stunden

Israelische Kampfjets haben Ziele in der Nähe des Nasser-Krankenhauses in Khan Younis bombardiert, wie mehrere Nachrichtenagenturen berichten.

Nach dem Auslaufen der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas am Freitagmorgen hat das israelische Militär mit einer intensiven Bombardierungskampagne von Gebieten in der gesamten Enklave begonnen.

Israelischer Beschuss aus dem gesamten Gazastreifen gemeldet

vor 2 Stunden

Palästinensische Nachrichtenagenturen berichteten über israelischen Beschuss im gesamten Gazastreifen.

Das israelische Armeeradio meldete, dass es überall in der Enklave bombardiert. Palästinensische Medien berichteten über israelische Bombardierungen in Jabalia im nördlichen Gazastreifen und in der Nähe von Khan Younis.

Al Jazeera Arabic berichtete außerdem von israelischem Artilleriebeschuss östlich von Khan Younis im südlichen Gazastreifen.

Das israelische Militär erklärt, es nehme den Kampf gegen die Hamas in Gaza wieder auf

vor 2 Stunden

Nachdem die Frist für die Verlängerung des Waffenstillstands im Gazastreifen am Freitagmorgen abgelaufen ist, hat das israelische Militär nach eigenen Angaben die Kampfhandlungen gegen die Hamas in der belagerten Enklave wieder aufgenommen.

Israel warf der Palästinensergruppe vor, die Bedingungen der Waffenruhe zu verletzen und auf israelisches Gebiet zu schießen.

Waffenstillstand für Gaza läuft aus

vor 2 Stunden

Die Frist für die Verlängerung des befristeten Waffenstillstands zwischen Israel und der Hamas ist abgelaufen, ohne dass eine der beiden Seiten eine Einigung angekündigt hat.

Israelische Flugzeuge fliegen über Gaza

2 Stunden zuvor

Al Jazeera Arabic berichtet, dass israelische Flugzeuge über dem Gazastreifen zu hören waren und israelische Militärfahrzeuge im Nordwesten des Gazastreifens geschossen haben.

Schüsse und Explosionen im nördlichen Gazastreifen gemeldet

vor 3 Stunden

Mehrere palästinensische Nachrichtenagenturen berichten, dass am Freitagmorgen Schüsse und Explosionen im Norden des Gazastreifens zu hören waren.

Israel hat nach eigenen Angaben eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete abgefangen

3 Stunden zuvor

Das israelische Militär hat am Freitagmorgen nach eigenen Angaben eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete abgefangen, nachdem es sein Alarmsystem in der Nähe der Enklave aktiviert hatte.

Israelische Medien hatten zuvor berichtet, dass im Süden Israels die Sirenen eingeschaltet wurden. Von den bewaffneten palästinensischen Gruppen gab es keine unmittelbare Stellungnahme.

Stunden vor Ablauf der Waffenstillstandsfrist

vor 4 Stunden

Nur noch zwei Stunden bis zum Ablauf der Frist für den Waffenstillstand zwischen der Hamas und Israel. Die beiden Seiten haben sich am Donnerstag in letzter Minute auf eine Verlängerung der Waffenruhe bis Freitagmorgen geeinigt.

Bis 5 Uhr morgens Ortszeit gab es noch keine offizielle Stellungnahme Israels zu der Frage, ob der Waffenstillstand erneut verlängert wird.

Israel wusste bereits vor mehr als einem Jahr von den Angriffsplänen der Hamas: Bericht

vor 4 Stunden

Einem neuen Bericht der New York Times zufolge hatten israelische Beamte den Schlachtplan der Hamas für den Angriff am 7. Oktober mehr als ein Jahr vor dem Ereignis erhalten, ihn aber verworfen, weil sie glaubten, dass die Hamas nicht über die Fähigkeiten verfügte, ihn durchzuführen.

Die Zeitung berichtete, israelische Beamte hätten ein 40-seitiges Dokument erhalten, das Israel „Jericho Wall“ nannte. In dem Dokument, das die New York Times einsehen konnte, wird der Angriffsplan der Hamas und bewaffneter palästinensischer Gruppen mit genauen Einzelheiten beschrieben.

Das Dokument nannte kein Datum für den Angriff, enthielt aber „Einzelheiten über den Standort und die Größe der israelischen Streitkräfte, Kommunikationsknotenpunkte und andere sensible Informationen“.

Die Zeitung sagte, sie könne nicht feststellen, ob der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu das Dokument gesehen habe.

MEE konnte das berichtete Dokument nicht unabhängig überprüfen.

