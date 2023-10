Israel-Hamas war live: US redoubles Israel support as bombs rain on Gaza Biden gives unequivocal support to Israel, as Israeli bombs kill hundreds in Gaza.

Israel-Hamas-Krieg live: Israel warnt vor ankommenden Flugzeugen im Norden

Durch israelische Luftangriffe zerstörte Gebäude im Jabalia-Lager für palästinensische Flüchtlinge in Gaza-Stadt.

Von Mersiha Gadzo, Zaheena Rasheed, Lyndal Rowlands, Ted Regencia, Hamza Mohamed und Virginia Pietromarchi

Veröffentlicht am 10. Oktober 202310. Oktober 2023

Im Norden Israels wird vor ankommenden „feindlichen Flugzeugen“ gewarnt und die Bewohner werden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Offiziellen Angaben zufolge sind bis zu 15 Gleitschirmflieger in das Gebiet eingedrungen.

Beamte in Gaza sagen, dass die Enklave vor einer humanitären Katastrophe steht, da das Kraftwerk aufgrund der Treibstoffknappheit vollständig abgeschaltet wurde.

Vor 2m (16:46 GMT)

NATO-Generalsekretär Stoltenberg erwartet von Israel eine angemessene Antwort auf den Hamas-Angriff

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagt, dass Israel zwar das Recht hat, sich gegen Angriffe zu verteidigen, er aber erwartet, dass die Reaktion auf den Angriff der Hamas vom Wochenende verhältnismäßig sein wird.

„(Ich) erwarte, dass die israelische Antwort verhältnismäßig sein wird, und es ist wichtig, in diesem Konflikt alles zu tun, was möglich ist, um den Verlust von unschuldigen Zivilisten zu verhindern“, sagte er gegenüber Reportern.

Vor 10m (16:38 GMT)

Raketenbeschuss aus dem Libanon auf Israel besorgniserregend, sagt Kirby vom Weißen Haus

Die Vereinigten Staaten beobachten die Entwicklungen an der libanesisch-israelischen Grenze genau und wollen keine Ausweitung des Konflikts, so der Sprecher für nationale Sicherheit im Weißen Haus, John Kirby.

„Wir haben Raketenbeschuss aus dem Südlibanon … in den Norden Israels gesehen. Wir beobachten dies natürlich mit großer Sorge. Wir wollen nicht, dass dieser Konflikt ausgeweitet wird“, sagte Kirby in einem Interview mit MSNBC.

Er fügt hinzu, dass es nicht im Interesse Israels ist, eine zweite Front zu haben, die es zu bekämpfen und zu verteidigen gilt.

vor 11 Minuten (16:37 GMT)

UN-Chef besorgt über Berichte über Angriffe aus dem Libanon

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, hat sich besorgt über Berichte über Angriffe auf Israel aus dem Südlibanon geäußert und die Beteiligten aufgefordert, ein Übergreifen des Konflikts zu vermeiden.

Guterres äußerte sich, nachdem israelische Beamte angaben, dass bis zu 15 Gleitschirmflieger in den Luftraum Nordisraels eingedrungen seien, wobei die Einzelheiten des offensichtlichen Eindringens nicht sofort klar waren.

„Ich appelliere an alle Parteien und diejenigen, die Einfluss auf diese Parteien haben, eine weitere Eskalation und ein Übergreifen des Konflikts zu vermeiden“, sagte er vor Reportern.

Vor 13 Minuten (16:35 GMT)

Palästinensisches Kind in Qusra, Westjordanland, getötet

Ein 13-jähriger palästinensischer Junge aus Qusra ist nach Angaben des Roten Halbmonds von israelischen Soldaten getötet worden.

Hassan Odeh wurde während eines Angriffs israelischer Siedler in der Stadt im Westjordanland in der Nähe von Nablus erschossen, wobei israelische Soldaten mit scharfer Munition auf junge Palästinenser schossen.

Vor 22m (16:26 GMT)

Bewaffnete Gleitschirmflieger sind im Norden Israels gelandet: Regionalrat

Von Hoda Abdel Hamid in Westjerusalem

Der Leiter des Regionalrats im Norden Israels sagt, dass 15 bis 20 bemannte Gleitschirmflieger von der anderen Seite der Grenze aus in dem Gebiet gelandet sind und eine Fahndung im Gange ist.

Das israelische Militär hat nur von möglichen Eindringlingen gesprochen.

Der Regionalrat nahm jedoch kein Blatt vor den Mund und sagte, dass Gleitschirmflieger mit Menschen an Bord über die Grenze geflogen seien und dass man nun nach diesen Menschen suche.

In jedem Gleitschirm befanden sich ein oder zwei Personen. Das ist eine große Eskalation, wenn sich das alles bewahrheitet.



