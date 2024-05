https://www.middleeastmonitor.com/20240517-red-crescent-15000-children-have-been-killed-in-gaza/

Rital Dweck, 3-jähriges palästinensisches Kind, eingewickelt in Alufolie, wird nach dem israelischen Angriff auf das Flüchtlingslager Nuseirat in Deir al-Balah, Gaza, am 16. Mai 2024 zur medizinischen Behandlung in das Krankenhaus der Märtyrer von al-Aqsa gebracht. (Doaa Albaz – Anadolu Agency)

Roter Halbmond: 15.000 Kinder wurden in Gaza getötet

17. Mai 2024

Der Palästinensische Rote Halbmond (PRCS) erklärte gestern, dass seit dem Beginn des Angriffs der israelischen Besatzung auf den Gazastreifen am 7. Oktober mehr als 15.000 Kinder getötet worden sind.

Die Organisation erklärte in einem Beitrag auf X, dass 15.103 palästinensische Kinder im Gazastreifen und in dem seit mehr als sieben Monaten andauernden Krieg getötet worden seien.

Seit dem 7. Oktober hat die israelische Besatzungsarmee mit Unterstützung der USA und Europas eine kontinuierliche und brutale Bombenkampagne gegen den Gazastreifen geführt. Israelische Kampfflugzeuge haben Krankenhäuser, Gebäude, Wohnblocks und Häuser der palästinensischen Zivilbevölkerung bombardiert und über den Köpfen der Bewohner zerstört. Die Besatzungstruppen haben auch die Zufuhr von Wasser, Lebensmitteln, Medikamenten und Treibstoff verhindert.

Die anhaltende israelische Aggression gegen den Gazastreifen hat nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 35 200 Palästinenser getötet, 79 200 weitere verletzt und rund 1,7 Millionen Menschen aus dem Gazastreifen vertrieben.

Übersetzt mit deepl.com



